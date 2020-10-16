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Новости Местные выборы-2020
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"Инициатива" Зеленского о пожизненном сроке для коррупционеров должна касаться его партнера - олигарха Коломойского, - Порошенко

Политические силы, которые подрывают в парламенте европейское будущее Украины - это партия Зеленского, пророссийская пятая колонна ОПЗЖ и политический проект "За будущее", созданный в интересах олигарха Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Среди тех политических сил, которые своим голосованием вредили безвизу и подрывали европейский курс Украины, была партия с таким красивым названием "За будущее". Она не жалеет денег на рекламу. За чье будущее она борется? За будущее Коломойского. На чьих телеканалах? На каналах Коломойского. За чьи деньги они сейчас заклеили всю страну? Нет, не за деньги Коломойского - за деньги вкладчиков "ПриватБанка", за деньги из "Укрнафты". За те более пяти миллиардов долларов, которые он вывел из банка, а государство должно компенсировать людям за счет средств налогоплательщиков. Мы поставили конец этому насосу, который выкачивал из Украины деньги. И сейчас по всему миру возбуждены уголовные дела, и суды. Его разыскивают за мошенничество и отмывание денег. И только в Украине ему простили все. Только в Украине он возбудил дело в суде по возврату ему "ПриватБанка". Это делается под защитой и прикрытием Зеленского", - отмечает Порошенко.

Пятый Президент также отметил, что "инициатива" Зеленского относительно пожизненного заключения коррупционерам прежде всего должна касаться его партнера-олигарха.

Также читайте: "Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Завтра возвращаюсь к работе", - Порошенко

"Вчера формальный лидер этой "будущности" Палица, младший партнер Коломойского, договорился до того, что мол и безвиз Украине не нужен. И Запад, мол, высасывает Украину. Такая риторика заимствована у российской пропаганды против Украины. Нас хотят лишить западной поддержки", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также напомнил о скандальном интервью Коломойского газете "New York Times", в котором тот заявил, что Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ и ЕС и взять деньги у Путина. А пролитая на войне кровь, по его словам, "забудется".

Пятый президент добавил, что Зеленскому не помогут сомнительные манипулятивные опросы, которые противоречат законодательству.

"В офисе Президента кто-то сказал, что этот опрос вроде и есть демократия. Это - неправда и манипуляция. Подобно тому, как шапито с артистами недоучками - не является высоким искусством, опрос от Зеленского не является демократией. Это - предложение "95 квартала" доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки. Следите за руками!", - предостерегает  Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины, европейских и международных избирательных стандартов и шулерство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В борьбе с пандемией COVID-19 власть капитулировала, ситуация вышла из-под контроля, - Порошенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Коломойский Игорь (1791) местные выборы (2752) опрос (2823) Порошенко Петр (19590)


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Топ комментарии
+45
"Инициатива" Зеленского о пожизненном сроке для коррупционеров должна касаться его партнера - олигарха Коломойского, - Порошенко - Цензор.НЕТ 938
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16.10.2020 18:03
+39
++
Порох жги.
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16.10.2020 18:02
+30
"Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2432
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16.10.2020 18:33
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https://censor.net/ru/user/389307 - ворог з ольгіно
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16.10.2020 20:43 Ответить
по итогу «опроса» 300 депутатов Верховной Рады, должны сидеть в камере на пожизненном за коррупцию, покуривая марихуану в медицинских целях и обсуждая СЭЗ «Донбасс» и гарантии Будапештского меморандума
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16.10.2020 21:43 Ответить
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18.10.2020 04:43 Ответить
Свыню начинает колбасить ,только от одного слова "пожизненное"
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16.10.2020 18:51 Ответить
Лошара тебя с клоуном каждое утро колбасит
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16.10.2020 18:57 Ответить
З чого це ви вирішили, що "ковбасить"? Він живе в Україні, нікуди не тікає, як би ви про це не мріяли.
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16.10.2020 19:03 Ответить
"Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9182
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16.10.2020 19:04 Ответить
О, як ти "Зелюків" зачепив "картиночкою"... Наче "возом"... Бо пробував "розспамить" - не виходить... Так що повтори картинку...
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18.10.2020 05:49 Ответить
"Ініціатива" Зеленського про довічний термін для корупціонерів має стосуватися його партнера - олігарха Коломойського, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1463
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18.10.2020 08:29 Ответить
говноед, чего тебя так колбасит?
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16.10.2020 19:47 Ответить
тебя шваль кацапскую колбасит от пороха))) думаю вы свиньи рашистские скоро опустите крылья))
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17.10.2020 07:53 Ответить
Не вказуючи імен олігархів-корупціонерів, хочеться як "президент президенту" сказати у відповідь на його перше запитання: а якого милого я маю за свої податки пожиттєво утримувати їх? Нехай повернуть державі кошти і ось тут пожиттєво, але не сидіти, а працювати не на керівних посадах.
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16.10.2020 18:55 Ответить
И только лучезарный светоч демократии, хранящийся под толстым слоем нафталина в шкафу для "отставной козы барабанщиков"©, великий Пётр Алексеевич Порошенко спасёт Украину! Только он и спасёт. Даже сидя в шкафу из-под нафталина спасёт. Никто не спасёт, а он спасёт. Из шкафа спасёт! От прямо из шкафа возьмёт и спасёт. А больше ж некому. Кто ж как не он спасёт? Причём из шкафа, но спасёт!
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16.10.2020 18:56 Ответить
Країні потрібна Ваша ненависть і лють. https://www.youtube.com/watch?v=rSVOMXkBkXU
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16.10.2020 19:01 Ответить
До тех пор пока в Украине не будет полностью независимого суда, прокуратуры , следствия и тп. не о каких сроках говорить не приходиться. Я вообще за вышку , как в Китае , украл ,убил ,изнасиловал -,расстреляли и точка. Но с такой зависимостью , любому даже бомжу наши делки сошьют любое дело, и это длится с 1917 года.
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16.10.2020 19:02 Ответить
Пинь извёл оппозицию себе под видом борьбы с коррупцией.Там стреляют оппозицию,как и мусульман.
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16.10.2020 19:37 Ответить
І його, і тебе, й усіх інших трутнів.
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16.10.2020 19:11 Ответить
))))))))) садилка не выросла, и вы ,зесрань, в большинстве своем, от ковида подохните - об этом думай, идиот
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16.10.2020 21:06 Ответить
Я до ЗЕбілів маю таке ж відношення, як ти до квантової фізики. І не переймайся, я з моїм здоров'ям переживу і тебе, і твого сивочолого кумира.
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17.10.2020 00:09 Ответить
Да ладно)сейчас вообще днём с огнем зебила не найдешь...твое здоровье не причем -бабла у зебилов обычно нет на лечение(и не трынди ,шо за зежабу не голосовал)
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17.10.2020 00:31 Ответить
Істото, мені на зеленського ще більше похер, ніж на твого баригу. І грошей у мене значно більше, ніж у 99% порохоботів. Втім, з моїм імунітетом мені не доведеться їх витрачати.
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17.10.2020 00:44 Ответить
А-а? Что скажешь, Володенька? Что ты на это скажешь? Будем садить бабушку Беню?
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16.10.2020 19:19 Ответить
как кадастровую карту опубликуют по другому запоет
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16.10.2020 19:29 Ответить
А что, Беня с Главзебилом уже и с кадастром что то намутили.
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16.10.2020 19:35 Ответить
Петя ти думаєш ми забули як ти з булькатою Гонтаревою дозволили Коломойцю сховати гроші за бугор,а потім з казни втюхали в ПБ біля 150 млрд.Непогано тоді "заробили".
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16.10.2020 19:35 Ответить
олігархат в Україні має зникнути як клас, фізично і в прямому сенсі. значення не має хто це: Беня, Вальцман, Пінчюк-Кучма, Ахмєтав, Фірташ. кожному по персональній Биківні.
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16.10.2020 19:36 Ответить
Очк.о не кружка. Да, П..я?
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16.10.2020 20:05 Ответить
сочувствую ,тем более с твоим доходом ковид не вылечишь - это да...но воздух то без вас чище будет, зебильо)
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16.10.2020 21:09 Ответить
НЕ зміг перемогти корупцію,довелось її очолити,тепер криком кричить що ці руки нічого не крали,і всі святі його дружки,ті що по Лондонам і європам.І чім бідніша країна,тим розкішніщі маєтки таких ось ,,патріотів,,творців партії регіонів
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16.10.2020 20:11 Ответить
все по делу. Петр Алексеич рубит правду как всегда. За что нам все эти зебени непонятно
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16.10.2020 20:26 Ответить
Можливо, Інший багатий громадянин України паралельно проведе ще одне опитування, з питанням: "Чи ви за негайну відставку Президента України В. Зелеського" ? Що хотів те отримає !!!
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16.10.2020 20:31 Ответить
МАРАДЕР ПАРАШЕНКО!!!

ПАРТНЕР - ЭТО У ТЕБЯ СВИНАРЧУК

КОТОРОГО ТЫ ПОСТАВИЛ НА ГЛАВНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В "УКРОБОРОНПРОМ" ДЛЯ ЕГО РАЗГРАБЛЕНИЯ

И С КОТОРЫМ ТЫ ДО ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЫЛ ЗНАКОМ 30 лет!!!

А ПОТОМУ ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ ХОРОШО ЗНАЛ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ

А У ТЕБЯ ПЕДЯ НЕТ АРГУМЕНТОВ!!! КАК ВСЕГДА БРЕШЕШЬ ВЗАГАЛИ ПО ЗАГАЛЯМ............

ЗЕЛЕНСКИЙ НА ТЕБЯ ДАЖЕ НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ ПОТОМУ ШО ТЫ - НИКТО!!!

ВООБЩЕМ: СОБАКА ЛАЕТ - КАРАВАН ИДЕТ.
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16.10.2020 20:53 Ответить
ты сученок ***** хотя бы флажок украинский прилепил)))
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17.10.2020 07:55 Ответить
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17.10.2020 14:29 Ответить
Дурачок - Порох Україну взяв з мінусовим бюджетом і без армії, через чотири роки була вже сильна армія и міжнародний авторитет, ДЕ ЗАРАЗ МІЖНАРОДНИЙ АВТОРИТЕТ УКРАЇНИ, В ЯКІЙ ДУПІ ?
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17.10.2020 19:00 Ответить
Все це опитування було створено тільки заради другого питання, решта питань це водволікання уваги.
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16.10.2020 20:59 Ответить
Цей Порошенко - то колишній президент?
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16.10.2020 21:08 Ответить
а ты кто, ковидный смертник?)
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16.10.2020 21:11 Ответить
нет)а вот ты таки, ковидный смертник)что радует
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16.10.2020 21:28 Ответить
не буду)я не зенищеброд как ты и трачу не мало денюшек ,каждые полгода, проверяя свое здоровье)
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16.10.2020 21:49 Ответить
бггг)так ты еще и онкобольной -тогда все с тобой уже точно... Аминь
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16.10.2020 22:06 Ответить
І наступний Президент Порошенко !!
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16.10.2020 22:35 Ответить
Як скажеш )
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16.10.2020 22:56 Ответить
А ПеПо похоже не зря возбудился, там у Шустера рассказывают очень интересные вещи ..
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16.10.2020 21:50 Ответить
Пять вопросов, ответы на которые хочет получить Зеленский.

1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
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16.10.2020 22:01 Ответить
Не ну пеця потролил знатно Только вот заковыка, при нем КАЛОмойша баблишко то и повывел... Да и не он один.
Почему-то при нем НИКТО не озаботился о "простых" гражданах, которых кинули олигархи. К примеру ублюдок фирташ НИКАК не компенсировал пользование ЧУЖИМИ деньгами. А если ТЫ банку не вернул в срок? Там пеня и штрафы. НИКТО не забрал у выродка фирташа заводик и не продал с аукциона, быстро, срочно и дешево, чтоб эти деньги вернуть вкладчикам.
С других уст было бы удачно в стиле КВН.
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16.10.2020 22:04 Ответить
Коломойша всё вернёт сполна !
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16.10.2020 22:43 Ответить
Ну да, краще хай буде З е клоун
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17.10.2020 18:58 Ответить
тільки від промов баріна - єкстаз! А що буде якщо поцілує....
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16.10.2020 22:14 Ответить
КАЛОмойша не будет тебя целовать. Будет просто продолжать выворачивать тебе карманы.
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17.10.2020 06:42 Ответить
А ось це вже ДУЖЕ цікаво!
Бандиту Каломойському доплітають лапті 😀
Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так?
Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа ( кто ? пока секрет )
Плюс обида на Зеленского - куда без неё?
Helgi Sharp
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16.10.2020 22:41 Ответить
Серед мене мешкає найшаленіший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
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17.10.2020 08:18 Ответить
Лахта, сколько раз объяснять, Гугл переводчик не всегда справляется ))))))
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17.10.2020 10:45 Ответить
Кажеш, великий знавець можливостей Google-перекладача, так ось тобі лінгвістична цікавинка:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
А ти і є саме Смердюче Порося.
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17.10.2020 17:51 Ответить
"серед тебе мешкае" только говно и гельминты ))))
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17.10.2020 10:46 Ответить
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
Упоротий Порохоботе! Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я.
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17.10.2020 17:55 Ответить
У Лахты так подгорело, что два ника спалил )))
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18.10.2020 10:22 Ответить
Какие, нахрен, два ника? На виртуальном кладбище виртуальные вдовы рыдают за, минимум, двумя ротами ников. Но ты не парься - в запасе цельная дивизия. Понятия не имею, шо такое «Лахта», но предполагаю, шо там гонорары платят. Это я без гонорара такой нетолерантный - за удовольствие метаю какуны во все стороны без малейшего вдохновения. А за гонорар - где только и возьмутся: незаурядное литературное дарование, недюжинный сочинительский талант, блистательное авторское мастерство, ну и так далее. Готов во имя бескорыстной любви к денежным знакам денно и ночно крапать хоть пасквили, хоть дифирамбы; изливать хоть ****, хоть елей, ну и так далее в строго определённом гонорародавателем направлении.
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18.10.2020 10:38 Ответить
Ой так постаралась лахта, дави ещё ))))
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18.10.2020 20:07 Ответить
Ну Лахта, так Лахта, тоді ти будеш - Ворохта. Який, нахрін, постаралась? У мене цих шаблонів (виключно власних) накопичилося вагон і маленький візочок. Так що, мосьпане, їжте - не вдавіться.
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18.10.2020 21:15 Ответить
Да да. А Порошенко честный олигарх 😄. На конфетах состояние сделал.
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17.10.2020 08:58 Ответить
І сидіти коломойському в одній камері разом з тобою, петя, і іншими ... Щоб ви там, як павуки в банці, одне одного пожерли. Добре реаліті-шоу можна було б зробити. Тільки всі ТВ-канали ваші цього не дадуть зробити, як і гуманний закон. А хотілося б ...
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17.10.2020 12:21 Ответить
Политические силы, которые подрывают в парламенте европейское будущее Украины - это партия Зеленского, пророссийская пятая колонна ОПЗЖ и политический проект "За будущее", созданный в интересах олигарха Коломойского. Источник: https://censor.net/ru/n3225270

ЗЕЛЕНУ ВЛАДУ - НА ВИХІД
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17.10.2020 18:55 Ответить
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