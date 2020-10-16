"Инициатива" Зеленского о пожизненном сроке для коррупционеров должна касаться его партнера - олигарха Коломойского, - Порошенко

Политические силы, которые подрывают в парламенте европейское будущее Украины - это партия Зеленского, пророссийская пятая колонна ОПЗЖ и политический проект "За будущее", созданный в интересах олигарха Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Среди тех политических сил, которые своим голосованием вредили безвизу и подрывали европейский курс Украины, была партия с таким красивым названием "За будущее". Она не жалеет денег на рекламу. За чье будущее она борется? За будущее Коломойского. На чьих телеканалах? На каналах Коломойского. За чьи деньги они сейчас заклеили всю страну? Нет, не за деньги Коломойского - за деньги вкладчиков "ПриватБанка", за деньги из "Укрнафты". За те более пяти миллиардов долларов, которые он вывел из банка, а государство должно компенсировать людям за счет средств налогоплательщиков. Мы поставили конец этому насосу, который выкачивал из Украины деньги. И сейчас по всему миру возбуждены уголовные дела, и суды. Его разыскивают за мошенничество и отмывание денег. И только в Украине ему простили все. Только в Украине он возбудил дело в суде по возврату ему "ПриватБанка". Это делается под защитой и прикрытием Зеленского", - отмечает Порошенко.

Пятый Президент также отметил, что "инициатива" Зеленского относительно пожизненного заключения коррупционерам прежде всего должна касаться его партнера-олигарха.

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"Вчера формальный лидер этой "будущности" Палица, младший партнер Коломойского, договорился до того, что мол и безвиз Украине не нужен. И Запад, мол, высасывает Украину. Такая риторика заимствована у российской пропаганды против Украины. Нас хотят лишить западной поддержки", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко также напомнил о скандальном интервью Коломойского газете "New York Times", в котором тот заявил, что Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ и ЕС и взять деньги у Путина. А пролитая на войне кровь, по его словам, "забудется".

Пятый президент добавил, что Зеленскому не помогут сомнительные манипулятивные опросы, которые противоречат законодательству.

"В офисе Президента кто-то сказал, что этот опрос вроде и есть демократия. Это - неправда и манипуляция. Подобно тому, как шапито с артистами недоучками - не является высоким искусством, опрос от Зеленского не является демократией. Это - предложение "95 квартала" доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки. Следите за руками!", - предостерегает Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины, европейских и международных избирательных стандартов и шулерство.

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