"Инициатива" Зеленского о пожизненном сроке для коррупционеров должна касаться его партнера - олигарха Коломойского, - Порошенко
Политические силы, которые подрывают в парламенте европейское будущее Украины - это партия Зеленского, пророссийская пятая колонна ОПЗЖ и политический проект "За будущее", созданный в интересах олигарха Коломойского.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
"Среди тех политических сил, которые своим голосованием вредили безвизу и подрывали европейский курс Украины, была партия с таким красивым названием "За будущее". Она не жалеет денег на рекламу. За чье будущее она борется? За будущее Коломойского. На чьих телеканалах? На каналах Коломойского. За чьи деньги они сейчас заклеили всю страну? Нет, не за деньги Коломойского - за деньги вкладчиков "ПриватБанка", за деньги из "Укрнафты". За те более пяти миллиардов долларов, которые он вывел из банка, а государство должно компенсировать людям за счет средств налогоплательщиков. Мы поставили конец этому насосу, который выкачивал из Украины деньги. И сейчас по всему миру возбуждены уголовные дела, и суды. Его разыскивают за мошенничество и отмывание денег. И только в Украине ему простили все. Только в Украине он возбудил дело в суде по возврату ему "ПриватБанка". Это делается под защитой и прикрытием Зеленского", - отмечает Порошенко.
Пятый Президент также отметил, что "инициатива" Зеленского относительно пожизненного заключения коррупционерам прежде всего должна касаться его партнера-олигарха.
"Вчера формальный лидер этой "будущности" Палица, младший партнер Коломойского, договорился до того, что мол и безвиз Украине не нужен. И Запад, мол, высасывает Украину. Такая риторика заимствована у российской пропаганды против Украины. Нас хотят лишить западной поддержки", - подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко также напомнил о скандальном интервью Коломойского газете "New York Times", в котором тот заявил, что Украина должна отказаться от сотрудничества с МВФ и ЕС и взять деньги у Путина. А пролитая на войне кровь, по его словам, "забудется".
Пятый президент добавил, что Зеленскому не помогут сомнительные манипулятивные опросы, которые противоречат законодательству.
"В офисе Президента кто-то сказал, что этот опрос вроде и есть демократия. Это - неправда и манипуляция. Подобно тому, как шапито с артистами недоучками - не является высоким искусством, опрос от Зеленского не является демократией. Это - предложение "95 квартала" доверчивым избирателям еще раз сыграть в наперстки. Следите за руками!", - предостерегает Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что проведение в день голосования "опроса" - это осквернение Конституции Украины, европейских и международных избирательных стандартов и шулерство.
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ПАРТНЕР - ЭТО У ТЕБЯ СВИНАРЧУК
КОТОРОГО ТЫ ПОСТАВИЛ НА ГЛАВНУЮ ДОЛЖНОСТЬ В "УКРОБОРОНПРОМ" ДЛЯ ЕГО РАЗГРАБЛЕНИЯ
И С КОТОРЫМ ТЫ ДО ЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЫЛ ЗНАКОМ 30 лет!!!
А ПОТОМУ ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ ХОРОШО ЗНАЛ ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
А У ТЕБЯ ПЕДЯ НЕТ АРГУМЕНТОВ!!! КАК ВСЕГДА БРЕШЕШЬ ВЗАГАЛИ ПО ЗАГАЛЯМ............
ЗЕЛЕНСКИЙ НА ТЕБЯ ДАЖЕ НЕ ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЯ ПОТОМУ ШО ТЫ - НИКТО!!!
ВООБЩЕМ: СОБАКА ЛАЕТ - КАРАВАН ИДЕТ.
1.Нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведёт?
2.Нужно ли сократить всё население Украины до 300 депутатов?
3.Поддерживаешь ли ты легализацию медицинского каннабиса в Украине для тяжелобольных политиков?
4.В 1687 году был опубликован первый закон Ньютона - Закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос о том, или все люди выполняют этот закон, или никто?
5.Может ли президент проводить такой референдум каждую неделю или только перед выборами?
Почему-то при нем НИКТО не озаботился о "простых" гражданах, которых кинули олигархи. К примеру ублюдок фирташ НИКАК не компенсировал пользование ЧУЖИМИ деньгами. А если ТЫ банку не вернул в срок? Там пеня и штрафы. НИКТО не забрал у выродка фирташа заводик и не продал с аукциона, быстро, срочно и дешево, чтоб эти деньги вернуть вкладчикам.
С других уст было бы удачно в стиле КВН.
Бандиту Каломойському доплітають лапті 😀
Гончарук подпирает плечом офис Коломойского в Кливленде, который стал исходным триггером в расследовании ФБР в отношении украинского олигарха и, одновременно, владельца нынешнего президента.
В ноябре, Бене ждать о-очень плохих новостей из США - бывший премьер Гончарук привёз из Украины два портфеля финансового компромата на него.
Почему так?
Гончарука просто перекупили и обеспечили защиту со стороны Госдепа ( кто ? пока секрет )
Плюс обида на Зеленского - куда без неё?
Helgi Sharp
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
А ти і є саме Смердюче Порося.
Упоротий Порохоботе! Дуже не напружуйся, а то ще перетвориш патріотичні шаровари на сцяне ганчір'я.
ЗЕЛЕНУ ВЛАДУ - НА ВИХІД