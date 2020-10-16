Минздрав просит Всемирный банк выделить Украине больше средств на вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обратилось к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств для закупки вакцин.

Как сообщает Минздрав, министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с представителями Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Минздраве есть два приоритетных направления борьбы с COVID-19 с точки зрения системы здравоохранения. Первое - обеспечение максимального тестирования ПЦР-тестами. Поэтому, кроме наших больших лабораторий, для которых мы закупаем, важно рассмотреть возможность обустройства лабораторий на 200-250 ПЦР-тестов непосредственно в больницах. Второй приоритет - это вакцина. Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - отметил во время встречи Максим Степанов.

Как пишет Минздрав, директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи заявил, что банк "будет тесно работать с командой министерства, чтобы обеспечить все ресурсы, необходимые для реализации этих направлений".

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