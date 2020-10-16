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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав просит Всемирный банк выделить Украине больше средств на вакцину от COVID-19

Минздрав просит Всемирный банк выделить Украине больше средств на вакцину от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обратилось к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств для закупки вакцин.

Как сообщает Минздрав, министр здравоохранения Максим Степанов провел онлайн-встречу с представителями Всемирного банка, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Минздраве есть два приоритетных направления борьбы с COVID-19 с точки зрения системы здравоохранения. Первое - обеспечение максимального тестирования ПЦР-тестами. Поэтому, кроме наших больших лабораторий, для которых мы закупаем, важно рассмотреть возможность обустройства лабораторий на 200-250 ПЦР-тестов непосредственно в больницах. Второй приоритет - это вакцина. Мы обратились к Всемирному банку с просьбой увеличить сумму средств, которую предварительно рассматривали на выделение Украине для закупки вакцин", - отметил во время встречи Максим Степанов.

Как пишет Минздрав, директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи заявил, что банк "будет тесно работать с командой министерства, чтобы обеспечить все ресурсы, необходимые для реализации этих направлений".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

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вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
А антиковидный фонд? Уже весь разгребли?
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16.10.2020 18:03
+8
... Бо вже нема звідки розкрадати
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16.10.2020 18:00
+6
, которые пойдут на ямковый ремонт дорог, насыпанных в рамках кампании "велике будівництво".
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16.10.2020 18:07
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... Бо вже нема звідки розкрадати
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16.10.2020 18:00 Ответить
А антиковидный фонд? Уже весь разгребли?
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16.10.2020 18:03 Ответить
и в дорогу вкатали.
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16.10.2020 18:24 Ответить
Если бы в дорогу.... Как минимум треть - по карманам.
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16.10.2020 18:25 Ответить
Ну дайте, дайте еще денеХ на распил !!! дайте !!! Бюджет и корона фонд уже пуст *** !!!
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16.10.2020 18:04 Ответить
, которые пойдут на ямковый ремонт дорог, насыпанных в рамках кампании "велике будівництво".
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16.10.2020 18:07 Ответить
Дяденька дай миллион, ну дай миллион (с)
Тьху пля, может давайте сами начнём работать?
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16.10.2020 18:07 Ответить
деньги из фонда на борьбу с ковид-19 потратили на дороги стоимостью в три раза дороже, чем в США и больных будут возить с комфортом. А на вакцину, оборудование, лекарства бабла не хватило?
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16.10.2020 18:08 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3225216/lyudi_s_pnevmoniyami_v_koridorah_sveta_pochti_net_chtoby_nochyu_postavit_kapelnitsu_podsvechivayut_telefonom
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16.10.2020 18:11 Ответить
Просителі вважають, що Всесвітній бакн не в курсі розпилу "ковідного фонду"?
Чи це про те, що Всесвітній банк відмовив, "доведеться" брати позику і вакцину у кацапів?
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16.10.2020 18:13 Ответить
И никто не заметил "странные" метания персонажа с одной страны в другую...так же не заметили на ютубе "странный" опрос цензора на тему - вакцины из зазаборья! А главное - о какой закупке вакцины идет речь?!
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16.10.2020 18:13 Ответить
Подайте, бо у нас - ні клепки немає, ні рук до роботи, за те є величезна як зелена піпа жадоба до пожади і 17 олігархів-ненажер. Конвертували індустрію і виробництва в чужі шиккарні авто, яхти і вертольоти, як казав Конфуцій "в країні де є справедливість і закон соромно бути злиденним, в країні де не має справедливості і потурають закон соромно бути богатим.
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16.10.2020 18:24 Ответить
Дебилы, асфальт с вирусного фонда продайте. Тем более что он легко снимается - качество "великого крадівницьтва" на высоте.
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16.10.2020 18:28 Ответить
А что, уже есть вакцина пригодная, испытанная, одобрена минздравом, полным ходом идёт вакцинация???
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16.10.2020 18:34 Ответить
Тебе надо одобрение этого минздрава???
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16.10.2020 18:38 Ответить
а ты поробуй!
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16.10.2020 18:53 Ответить
Зачем? Я и так вижу, шо это г..но.
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16.10.2020 21:08 Ответить
+++++. И ещё +
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16.10.2020 19:46 Ответить
Вакцина ещё не готова.
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16.10.2020 18:36 Ответить
Схоже на агонію: морфію благають більше.
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16.10.2020 18:37 Ответить
16.10.2020 г.
Накануне заседания бюджетного комитета ВР для рассмотрения бюджета 2021 выяснилось, что кворума нет. 7611 правок рассматривать некому..
15.10.2020 г.
Общая задолженность по зарплате медицинских работников государственной сферы в совокупности по всем субъектам административного деления на 01.10.2020 составляет 193, 455 млн. гривен. (Медична комісія tZE inform)
Министр финансов Марченко торжественно заявил, что пик внешних платежей успешно пройден и нет необходимости увеличивать долговую нагрузку. По тому что золотовалютные запасы Украины только за последний месяц уменьшились на 10,3% мы о "пик пройден"уже догадались. "Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ?

Пользуясь тем, что Зеленский практически не читает входящую документацию, Ермак лично отсеивает всю неприятную для него информацию. Под это "отсеивание" попадает огромное количество важнейшей, в том числе международной и управленчески важной информации. Например письмо Рашкована написанное еще в сентябре 2020 года , по поводу последующего кредитного транша МВФ так и не попало в руки Зеленского.
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16.10.2020 18:48 Ответить
Зато у нас "Скоты" по Г+Г почти каждый день.
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16.10.2020 19:20 Ответить
дайте денег,а почему не купите нам вакцину? ааааааа.дык вакцину в офшор не перечислишь...
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16.10.2020 21:04 Ответить
ну якраз на вакцину від ковіду всесвітній банк грошей дасть. Чи позичить, чи може й подарує. Але чи на користь нам та вакцина? Коли частина вже перехворіла і має такий-сякий імунітет.
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16.10.2020 23:27 Ответить
ВОРУЮТ ПРОСТО И ТУПО !!!!!!
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17.10.2020 00:00 Ответить
Не воруют, а в дорогу закапывают.Скоро начнут выколупывать.
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17.10.2020 02:50 Ответить
******, все равно в асфальт закатают.
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17.10.2020 10:42 Ответить
Зелёная шобла пилит деньги из ковид фонда и пиарится на стройке и в то же время клянчит деньги "на учебники" за границей. Это просто финский стыд...
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18.10.2020 23:35 Ответить
 
 