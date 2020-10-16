Инициатива по списанию старых вагонов закончится подорожанием товаров и судебными исками, - нардеп
Намерения Мининфраструктуры уменьшить срок эксплуатации железнодорожных вагонов приведет к их дефициту на рынке перевозок и подорожанию товаров, а также грозит судебными исками от владельцев списанных вагонов.
Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.
"Запретить использовать те вагоны, в которые бизнес уже вложил сегодня деньги - это значит сорвать поставки, это значит поставить под угрозу программу большого строительства и другой логистики. Это означает, что произойдет подорожание и дефицит ", - рассказал Скичко.
По его мнению, в нынешних условиях принимать решение о сокращении срока эксплуатации железнодорожных вагонов нецелесообразно. Он также считает, что списание старых вагонов может привести к волне судебных исков против "Укрзализныци" от владельцев вагонов.
"Когда заводится вагон и делается капитальный ремонт, то специальная служба совместно с" Укрзализныцей "и институтом, выписывают продление срока эксплуатации. То есть, они это разрешение предоставляют. Соответственно, там стоит печать "Укрзализныци", это разрешение было предоставлено. Это означает, что такой вагон может продолжать эксплуатацию. Если сегодня решением, постановлением Кабмина запретить использование таких вагонов, это будет означать, что владелец этих вагонов может пойти в суд и опять-таки отвоевать свое право использовать эти вагоны. То есть, мы получим постоянный процесс судов, который в результате "Укрзализныця" еще и может проиграть, потому что она такое разрешение дала", - пояснил Скичко.
Ранее президент "Центра аграрной логистики и инфраструктуры" Владислав Белах заявил, что из-за сокращения срока эксплуатации вагонов пострадает прежде всего "Укрзализныця", которая вынуждена будет списать много своих старых вагонов.
В свою очередь вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.
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"С 01.10.2019 денежный агрегат М3 (денежная масса) увеличился на на 32% (+417,9 млрд грн) .. Еще 5-6% это станет девальвационно-необратимо и мы гривнами сможем оклеивать стены." (с)
"Нет необходимости" нужно так понимать, что обещавший "еще два транша МВФ до конца года" Марченко догадался, что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ".
Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ? (с)
Что обозначает буква с в скобочках? Утерянная ссылка? Могу подсказать. javascript:void(null);
Видно не те ты книжки в детстве читал" Не тем поисковиком ищите.
https://censor.net/ru/user/116867 https://censor.net/ru/comments/locate/3225271/019214ae-cb11-73a9-92a5-10f313881a2e
Марченко догадался что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ?
https://censor.net/ru/user/368908 https://censor.net/ru/comments/locate/3225273/019214ae-ca7c-7045-ab50-f3c78f8663af
Марченко догадался, что наше "не-а ... не получите" оказалось более правдивым чем шесть его заявлений о "скором получении траншей МВФ". Остается последний вопрос - чем Зеленский и К собираются отдавать 97,98 млрд. гривен внутреннего долга в последний квартал 2020 года ? (с)
Твит был украден к уважаемого Ревизора который в свою очередь украл твит в другом месте. Везде присутствует маркер tZE inform - пробел межу последней буквой и знаком препинания.
Вагон не может заводиться. Заводится или автомобиль, или собака, (для этого есть собако заводчики). Кацапы проводят обновление вагонного парка, рухлядь с РЖД завоЗится в Украину и после подмарафечивания выдвигается на УЗ для эксплуатации. Мариупольский и Крюковский вагонзаводы в пролёте. Один - два сойдёт с рельс, один рассыплется. Зато экономия. Это всё от нищеты или жадности.
До 2018 года грузовой вагонный парк "Укрзалізниці" (УЗ) был изношен более чем на 90%. Ситуацию удалось немного улучшить за счет собственного выпуска в 2018 году 2,9 тыс вагонов и закупок у вагоностроительных заводов.1 мая 2019 года совокупный парк полувагонов "Укрзалізниці" и частных владельцев составлял около 102 тыс, из них возраст 44 тыс вагонов - 26-40 лет. Согласно конструкторской документации, срок эксплуатации полувагонов - 22 года, то есть 48% парка давно превысили допустимый срок эксплуатации.
Только в 2018 году в Украину было ввезено около 4 тыс списанных и запрещенных к эксплуатации в России грузовых вагонов.
На картинке: Средний возраст окатышевозов - 22 года при граничном сроке 15 лет
и все это будет покрываться за счет бюджета))