В частные лаборатории передадут анализы на COVID-19, которые не будут успевать делать государственные лаборатории, - Ляшко

Если мощность государственной лаборатории не позволяет ей справиться со всеми тестами на коронавирус, она может заключить договор с частной лабораторией и передать туда часть материала для анализа.

Об этом рассказал на брифинге замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Он напомнил, что для пациентов эта процедура будет бесплатной, ведь соответствующие средства выделены из государственного бюджета.

По словам Ляшко, государственные лаборатории самостоятельно решают, нужна ли им помощь, исходя из своей мощности и загруженности. А потом они должны заключить контракт с частной лабораторией.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почти всех жителей 10-миллионного китайского Циндао протестировали на коронавирус за 4 дня. ФОТО

"В государственной лаборатории есть определенная мощность - количество образцов, которые лаборатория может обработать за один день. Если будет фиксироваться поступление большего количества образцов, чем способна обработать гослаборатория за сутки - она ​​будет контрактовать частную лабораторию и передавать излишки образцов, которые не может обработать самостоятельно . В контракте будет прописано количество образцов, которые частная лаборатория может обработать сегодня на сегодня", - пояснил Ляшко.

Главный санврач объяснил алгоритм действий в таком случае:

- пациент с симптомами острой респираторной вирусной болезни обращается к своему семейному врачу, в скорую или по телефону горячей линии при областной администрации;

- его направляют к дежурному врачу либо к нему направляют мобильную бригаду для забора образцов;

Также на Цензор.НЕТ: Новый вид подкупа избирателей зафиксирован на Харьковщине - кандидат предлагает бесплатные тесты на коронавирус, - ОПОРА. ФОТО

- мобильная бригада забирает образец и доставляет его в государственную лабораторию;

- государственная лаборатория решает, нужна ли ей помощь, учитывая свои мощности и количество образцов.

Ляшко уточнил, что это увеличит количество исследований и поможет уменьшить очереди в лабораториях. Сейчас они чаще всего наблюдаются в Киеве, Харькове Одессе, Днепре и Донецкой области.