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СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Посольством Государства Израиль провели тактико-специальные учения по нейтрализации условных "террористов", которые по легенде учений захватили заложника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Совместные тренировки состоялись в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений СБУ, органов государственной исполнительной власти, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

По легенде учений условные "террористы" захватили в заложники представителя дипломатического представительства. Одновременно их сообщники, другая группа "злоумышленников" заложили имитационный макет "самодельного взрывного устройства" у входа в помещение Посольства.

Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в различных экстремальных условиях. Во время силовой фазы тренировок спецназовцы освободили "заложников", обезвредили "взрывчатку" и задержали "террористов".

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области отметила высокий уровень слаженности и эффективности действий участников сборов.

Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили представителей украинской спецслужбы за сотрудничество в вопросах безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в пятницу проведет в Киеве антитеррористические учения

СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 01
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 02
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 03
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 04
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 05
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 06
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 07
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 08
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 09
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева 10

Автор: 

Израиль (1921) СБУ (19861) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+13
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 4436
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16.10.2020 18:35
+4
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 2250
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16.10.2020 18:42
+3
а чому лише ізраїлю? давайте запросим спецназ хезболли! вони теж з радістю захоплять посла ізраїлю шо за нах, лише бідні та нещасні євреї! давайте хоча б посольство раші брати на худой конєц
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16.10.2020 18:44
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СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 4436
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16.10.2020 18:35 Ответить
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 2250
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16.10.2020 18:42 Ответить
интересно, пару пакетов аккуратно сложенного мусора в окупированной Керчи - это "груды муссора", а мусорник в центре Киева - это антитеррористические учения
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16.10.2020 19:36 Ответить
СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева - Цензор.НЕТ 6698
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16.10.2020 19:01 Ответить
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16.10.2020 19:07 Ответить
Это тебе не Киев, а Тель Авив, детка!
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16.10.2020 20:16 Ответить
Я б зацінив якби провели спільні навчання в Тель-Авіві..........
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16.10.2020 18:39 Ответить
Виявляється що не все проїпали і просрали завхози СБУ, і песик не доходяга та тренований, і Humvee з причандалами на ходу
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16.10.2020 18:42 Ответить
а чому лише ізраїлю? давайте запросим спецназ хезболли! вони теж з радістю захоплять посла ізраїлю шо за нах, лише бідні та нещасні євреї! давайте хоча б посольство раші брати на худой конєц
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16.10.2020 18:44 Ответить
Умовний терорист як завжди в тюбітєйці та арафатці
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16.10.2020 18:44 Ответить
такие учения нужны...
Зеля с соплеменниками ведет дело к погромам..
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16.10.2020 18:48 Ответить
Який жах! Що вони зробили з посольством!
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16.10.2020 18:51 Ответить
а выбрали бы эфиопа бегали бы по киеву эфиопы..зеленский мы не все евреи.. мы украинцы..
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16.10.2020 19:00 Ответить
ну, началось.
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16.10.2020 19:01 Ответить
у "террористов" улыбнули "арафатки"
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16.10.2020 19:03 Ответить
Пока они тут - мы усыхаем.
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16.10.2020 19:07 Ответить
А что за оружие у СБУ?
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16.10.2020 19:11 Ответить
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17.10.2020 13:45 Ответить
В 2011 вони і без СБУ добре впоралися...
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16.10.2020 19:51 Ответить
С собакой, это что фотомонтаж?
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16.10.2020 20:02 Ответить
Это даже не смешно когда броневик стоит под зданием чисто гипотетически предположим что терик на крыше и бросит что-то сверху, военные подтвердите броня поможет?
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16.10.2020 20:04 Ответить
Учения что проводили на Грибовицкой свалке?
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16.10.2020 20:06 Ответить
 
 