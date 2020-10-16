СБУ совместно с посольством Израиля провели антитеррористические учения в центре Киева. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с Посольством Государства Израиль провели тактико-специальные учения по нейтрализации условных "террористов", которые по легенде учений захватили заложника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Совместные тренировки состоялись в Печерском и Деснянском районах столицы с участием подразделений СБУ, органов государственной исполнительной власти, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии.

По легенде учений условные "террористы" захватили в заложники представителя дипломатического представительства. Одновременно их сообщники, другая группа "злоумышленников" заложили имитационный макет "самодельного взрывного устройства" у входа в помещение Посольства.

Задействованные подразделения отработали алгоритм межведомственного взаимодействия в различных экстремальных условиях. Во время силовой фазы тренировок спецназовцы освободили "заложников", обезвредили "взрывчатку" и задержали "террористов".

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в. Киеве и Киевской области отметила высокий уровень слаженности и эффективности действий участников сборов.

Иностранные партнеры из Государства Израиль поблагодарили представителей украинской спецслужбы за сотрудничество в вопросах безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в пятницу проведет в Киеве антитеррористические учения



















