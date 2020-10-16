Закрывать область полностью из-за попадания в "красную" зону не будем, - глава Луганской ОГА Гайдай

В связи с попаданием в "красную" зону транспортное сообщение в пределах Луганской области пока останавливать не будут.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера вечером на совещании с Министерством здравоохранения Украины нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров. Но мы жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений. И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом", - сказал Гайдай во время общения с журналистами в Северодонецке.

Чиновник добавил, что будут закрыты все учебные заведения и учреждения развлекательной деятельности, рестораны будут работать с ограничением до 22:00.

"Мы имеем ежедневный прирост инфицированных более 100 человек. Есть заболевшие врачи и медицинские работники, умершие от этой болезни. Главной проблемой остается нехватка врачей", - сказал Гайдай.

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По мнению главы ОГА, за последние месяцы больницы обеспечены на твердую "четверку", в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами, также вскоре поступят еще 10 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов. Кроме того, Министерство здравоохранения перечислит области 10 млн грн для обеспечения медучреждений кислородом.

Также Гайдай напомнил, что с 15 октября приостановлен пропуск лиц на КПВВ "Станица Луганская", поскольку 7 из 8 человек, следующих из временно неподконтрольной территории, инфицированы коронавирусом. "Они сдают анализы и, не дождавшись результатов, идут решать свои вопросы, общаясь с огромным количеством людей", - отметил глава областной государственной администрации.

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Напоминаем, за прошедшие сутки в Луганской области зафиксировано 104 новых случая COVID-19, три человека скончались. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 59,7%.