РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10739 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 109 7

Закрывать область полностью из-за попадания в "красную" зону не будем, - глава Луганской ОГА Гайдай

Закрывать область полностью из-за попадания в

В связи с попаданием в "красную" зону транспортное сообщение в пределах Луганской области пока останавливать не будут.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера вечером на совещании с Министерством здравоохранения Украины нам удалось договориться о том, чтобы автомобильное сообщение в пределах области пока не останавливали, как и работу торговых центров. Но мы жестко будем проверять соблюдение карантинных ограничений. И если владелец хочет, чтобы его магазин работал, он будет следить за покупателями и персоналом", - сказал Гайдай во время общения с журналистами в Северодонецке.

Чиновник добавил, что будут закрыты все учебные заведения и учреждения развлекательной деятельности, рестораны будут работать с ограничением до 22:00.

"Мы имеем ежедневный прирост инфицированных более 100 человек. Есть заболевшие врачи и медицинские работники, умершие от этой болезни. Главной проблемой остается нехватка врачей", - сказал Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на попадание Полтавы в "красную зону", работу транспорта прекращать не будут, - глава ОГА Синегубов

По мнению главы ОГА, за последние месяцы больницы обеспечены на твердую "четверку", в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких и кислородными концентраторами, также вскоре поступят еще 10 аппаратов ИВЛ и 50 кислородных концентраторов. Кроме того, Министерство здравоохранения перечислит области 10 млн грн для обеспечения медучреждений кислородом.

Также Гайдай напомнил, что с 15 октября приостановлен пропуск лиц на КПВВ "Станица Луганская", поскольку 7 из 8 человек, следующих из временно неподконтрольной территории, инфицированы коронавирусом. "Они сдают анализы и, не дождавшись результатов, идут решать свои вопросы, общаясь с огромным количеством людей", - отметил глава областной государственной администрации.

Читайте также: В Харькове школы закрываться не будут и не уйдут на каникулы досрочно, несмотря на "красную" зону, - вице-мэр Терехов

Напоминаем, за прошедшие сутки в Луганской области зафиксировано 104 новых случая COVID-19, три человека скончались. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 59,7%.

Автор: 

карантин (16729) Гайдай ЛОГА (716) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Луганская область (6493)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От уже дилема. Або здихати від вірусу або від голоду. Або на війні.... Дожилися, як то кажуть, двоногі примати до ручки.
показать весь комментарий
16.10.2020 19:01 Ответить
Зрозуміло. Як же кармільци їздитимуть карміть всю Україну?
показать весь комментарий
16.10.2020 19:01 Ответить
Набросил пару лопат на вентилятор? От нашего стола к вашему столу.
В Ивано-Франковске, несмотря на попадание в "красную зону", ничего не изменится, - мэр Марцинкив
Ж....ы мыть по свей стране?
показать весь комментарий
16.10.2020 19:38 Ответить
Красная зона может быть как рекомендация или это нарушение конституции и законов. Штрафы не законы. Читайте решение КС о незаконости карантина. Сначалч черезвычайное положение потом карантин.
показать весь комментарий
16.10.2020 19:43 Ответить
Будемо розповсюджемо заразу по всій Україні, шастаючи туди-сюди...
показать весь комментарий
16.10.2020 19:45 Ответить
Розсобачились всі..маски ні хто не носе! підприємці вєе забули..як повесні з голоду пухли та благали відкрити ринки та торгівкльні точки по місту..а то малий бізнес помирає..І шо ми бачимо зараз....НІЯКИХ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ(окрім супермаркетів)..СТРАХ ПРОЙШОВ...ОНІВСЬОПРІДУМАЛІ З covid-19... маска неспасьот...а лікарні переповнені..і по 100 захворілих на добу.....
показать весь комментарий
17.10.2020 09:02 Ответить
каждый день санитар цирка рассказывает об увеличении заболеваемости и о красных зонах и каждый день его местная власть посылает нах, это говорит о заинтересованности центральной власти в росте, т. к. они ничего не делают.
показать весь комментарий
17.10.2020 10:37 Ответить
 
 