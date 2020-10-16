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Экс-регионал Омельченко претендует на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, - декларация

Экс-регионал Омельченко претендует на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, - декларация

Бывший народный депутат от "Партии регионов" и экс-глава госгорадминистрации Макеевки Валерий Омельченко претендует на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствует его декларация в реестре НАПК.

Согласно ей, Омельченко является конечным бенефициаром ООО "ХАБ 4.0" и "ХАБ 4.0 Ивент-агентство", а также владеет AUDI А8 2018-го года выпуска.

Омельченко также задекларировал наличными 500 тыс. грн, EUR70 тыс. и $50 тыс., на банковских счетах 101 тыс. грн и EUR24,6 тыс., а также свыше 14 млн грн как средства, одолженные третьим лицам.

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В качестве заработной платы за работу по совместительству на должности менеджера по Восточной Европе в IOC Trading GmbH Омельченко указал 785 тыс. грн.

А его жена Виктория Джарты, владет, в частности, Bentley Continetal Continetal GT 2012-го года выпуска, $242 тыс. на банковском счете, а также наличными в размере 3,3 млн грн, EUR80 тыс. и $115 тыс. Согласно декларации Омельченко, заработная плата Джарты в Хозяйственном суде Киева составила 518 тыс. грн.

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Автор: 

декларация (1353) Джарты Василий (224) лотерея (215) азартные игры (128)


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Топ комментарии
+6
Экс-регионал Омельченко претендует на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, - декларация - Цензор.НЕТ 7649
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16.10.2020 19:06
+3
Нехай в своїй Макаківці регулює.
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16.10.2020 19:07
+3
Чечетов в домовині перевертається. Зараз би "диригував" в Раді від ОПЗЖ, або очолив би Фонд приватизації майна.
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16.10.2020 19:48
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Игруны!
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16.10.2020 19:03 Ответить
да уж наштукатурили бабла в своё время, плотники
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16.10.2020 19:06 Ответить
Новоелитсо(с), ёпт!
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16.10.2020 19:05 Ответить
Ржунимагу )))))))
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16.10.2020 19:05 Ответить
Экс-регионал Омельченко претендует на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, - декларация - Цензор.НЕТ 7649
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16.10.2020 19:06 Ответить
В Ужгороде в ЕС понабирали кого попало. Из них пожалуй только один реально враг х*йла - переселенец из Донецка профессор Тодоров. Идеолог вступления Украины в НАТО
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16.10.2020 19:10 Ответить
Нехай в своїй Макаківці регулює.
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16.10.2020 19:07 Ответить
Омельченко претендует/ Барыга специалист покруче. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Игорные заведения часто находятся рядом с ломбардами.
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16.10.2020 19:07 Ответить
Очередной семейный подряд!!!
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16.10.2020 19:25 Ответить
А Панько Гнатович завсігди не керівних посадах, б...дь.
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16.10.2020 19:27 Ответить
Чечетов в домовині перевертається. Зараз би "диригував" в Раді від ОПЗЖ, або очолив би Фонд приватизації майна.
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16.10.2020 19:48 Ответить
Поздравляю Зе команду, с новыми лицами и усилением "профессионалами"!!!😂
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16.10.2020 19:54 Ответить
Очередное "новое лицо" от банды зельцмана-дерьмака. Перефразируя цитату Карамзина о кацапах "поскреби русского - найдешь татарина", про зебилов можно сказать - "поскреби зебила - найдешь рыга".
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16.10.2020 20:22 Ответить
главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерейИсточник: https://censor.net/ru/n3225287- самая важная должность на сегодня.
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16.10.2020 21:34 Ответить
Не, ну а чего - "достойный" кандидат, разрулит в стиле парти РЫГОублюдков.
Может кто призабыл как выродки рыгоаналы голосовали за сатанинские законы? А?
А куда нас "вели" рыгоублюдки? В таежный саюз? К херлу? К "стандартам" руцкага мира?
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16.10.2020 21:58 Ответить
 
 