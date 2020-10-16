Экс-регионал Омельченко претендует на должность главы новой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, - декларация

Бывший народный депутат от "Партии регионов" и экс-глава госгорадминистрации Макеевки Валерий Омельченко претендует на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствует его декларация в реестре НАПК.

Согласно ей, Омельченко является конечным бенефициаром ООО "ХАБ 4.0" и "ХАБ 4.0 Ивент-агентство", а также владеет AUDI А8 2018-го года выпуска.

Омельченко также задекларировал наличными 500 тыс. грн, EUR70 тыс. и $50 тыс., на банковских счетах 101 тыс. грн и EUR24,6 тыс., а также свыше 14 млн грн как средства, одолженные третьим лицам.

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В качестве заработной платы за работу по совместительству на должности менеджера по Восточной Европе в IOC Trading GmbH Омельченко указал 785 тыс. грн.

А его жена Виктория Джарты, владет, в частности, Bentley Continetal Continetal GT 2012-го года выпуска, $242 тыс. на банковском счете, а также наличными в размере 3,3 млн грн, EUR80 тыс. и $115 тыс. Согласно декларации Омельченко, заработная плата Джарты в Хозяйственном суде Киева составила 518 тыс. грн.

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