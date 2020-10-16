Лидеры Евросоюза призвали Россию вернуться в консультационную группу по делу об авиакатастрофе Боинга МН17
Европейские лидеры, которые встречались в Брюсселе 15-16 октября, призвали Российскую Федерацию продолжить участие в трехсторонних переговорах с участием Австралии, Нидерландов и Российской Федерации относительно авиакатастрофы рейса МН17.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в резолюции саммита, обнародованной на сайте Европейского Совета.
"Европейский Совет призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией относительно сбивания рейса MH17. После более чем шести лет после этого трагического события 298 жертв и их близкие родственники заслуживают правосудия. Европейский Совет поддерживает все усилия по установлению истины, правосудия и ответственности в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН 2166 ", - говорится в документе.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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- гаспадин путэн, вы не сбивали боинг?
- нэт!
- ну на нэт и суда нэт...
- У нас есть доказательство, что вы убили и сьели 300 человек!
- И что? (зевая)
- Мы хотим вас за это наказать!
- А я не хочу! (уходит)
- Постойте, призываем вас вернуться в зал суда
Адже у всій цій голандській бутафорії не вистачає головного - участі Малайзії. Яка насправді і мала б проводити розслідування (сподіваюсь що всі ще пам'ятають чиїх авіаліній був той літак). Адже загибель українського літака в Ірані не розслідує якась інша країна. Хоча там загинуло лише 4 громадянина України.