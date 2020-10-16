Лидеры Евросоюза призвали Россию вернуться в консультационную группу по делу об авиакатастрофе Боинга МН17

Европейские лидеры, которые встречались в Брюсселе 15-16 октября, призвали Российскую Федерацию продолжить участие в трехсторонних переговорах с участием Австралии, Нидерландов и Российской Федерации относительно авиакатастрофы рейса МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в резолюции саммита, обнародованной на сайте Европейского Совета.

"Европейский Совет призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией относительно сбивания рейса MH17. После более чем шести лет после этого трагического события 298 жертв и их близкие родственники заслуживают правосудия. Европейский Совет поддерживает все усилия по установлению истины, правосудия и ответственности в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН 2166 ", - говорится в документе.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

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