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Новости Российские террористы сбили Боинг
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Лидеры Евросоюза призвали Россию вернуться в консультационную группу по делу об авиакатастрофе Боинга МН17

Лидеры Евросоюза призвали Россию вернуться в консультационную группу по делу об авиакатастрофе Боинга МН17

Европейские лидеры, которые встречались в Брюсселе 15-16 октября, призвали Российскую Федерацию продолжить участие в трехсторонних переговорах с участием Австралии, Нидерландов и Российской Федерации относительно авиакатастрофы рейса МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в резолюции саммита, обнародованной на сайте Европейского Совета.

"Европейский Совет призывает Российскую Федерацию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией относительно сбивания рейса MH17. После более чем шести лет после этого трагического события 298 жертв и их близкие родственники заслуживают правосудия. Европейский Совет поддерживает все усилия по установлению истины, правосудия и ответственности в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности ООН 2166 ", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вышла из консультационной группы по MH17, - МИД РФ

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выход России из консультаций по МН17 - это красноречивое свидетельство ее страха перед правдой, - Кулеба

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Читайте: Российский авиаэксперт Лукашевич опубликовал полный маршрут сбившего МН17 "Бука" от места дислокации под Курском до точки пуска на Донбассе. ФОТО

Автор: 

россия (95381) Евросоюз (17067) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


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Топ комментарии
+8
Убийцу призывают принять участие в расследовании против себя, жесть
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16.10.2020 19:28
+6
Де епт твою **** что за общемировое помешательство? С каких пор преступника и маньяка приглашают взять участие в расследовании его же преступления?
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16.10.2020 19:27
+3
"Лидеры Евросоюза призвали Россию вернуться в консультационную группу по делу об авиакатастрофе Боинга МН17" - Ну просто шизофреники упоротые, слов нет...
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16.10.2020 19:37
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Де епт твою **** что за общемировое помешательство? С каких пор преступника и маньяка приглашают взять участие в расследовании его же преступления?
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16.10.2020 19:27 Ответить
Думал мне одному это сюрреализмом кажется.
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16.10.2020 19:38 Ответить
в современном мире главное ядрённая бимба, после этого, что за чушь бы ты не творил, тебя будут исключительно "призывать"
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16.10.2020 20:12 Ответить
Правда всё равно пробьётся через махровую кацапскую ложь, потому что сила в правде! Возмездие кацапщину не обойдёт, как бы она не выкручивалась!
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16.10.2020 19:27 Ответить
Убийцу призывают принять участие в расследовании против себя, жесть
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16.10.2020 19:28 Ответить
"Лидеры Евросоюза призвали Россию вернуться в консультационную группу по делу об авиакатастрофе Боинга МН17" - Ну просто шизофреники упоротые, слов нет...
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16.10.2020 19:37 Ответить
правасудие мля, миравое:

- гаспадин путэн, вы не сбивали боинг?
- нэт!
- ну на нэт и суда нэт...
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16.10.2020 20:04 Ответить
немного не так:
- У нас есть доказательство, что вы убили и сьели 300 человек!
- И что? (зевая)

- Мы хотим вас за это наказать!
- А я не хочу! (уходит)

- Постойте, призываем вас вернуться в зал суда
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16.10.2020 20:14 Ответить
Как говорили Гепа и Допа "да это х@йня постная"
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16.10.2020 22:06 Ответить
Бояться щоб Малайзія, спільно з Росією, не затіяли справжнє розслідування..........

Адже у всій цій голандській бутафорії не вистачає головного - участі Малайзії. Яка насправді і мала б проводити розслідування (сподіваюсь що всі ще пам'ятають чиїх авіаліній був той літак). Адже загибель українського літака в Ірані не розслідує якась інша країна. Хоча там загинуло лише 4 громадянина України.
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17.10.2020 06:42 Ответить
дивно,що у Європі з досвідченими лідерами ще зберігаються міфи стосовно РФ.
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27.10.2020 17:34 Ответить
совпадэние интересов..... ничего личного....
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10.11.2020 09:05 Ответить
 
 