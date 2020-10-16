4 946 56
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США
Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин. Они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы в секторе здравоохранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.
Отмечается, что Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19.
"Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, не прошла клинических испытаний на безопасность!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+28 саша паламарчук
показать весь комментарий16.10.2020 20:03
+10 Nikos KGB
показать весь комментарий16.10.2020 20:03
+7 Ivan Ivanov #432727
показать весь комментарий16.10.2020 20:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За сутки в ВСУ выявили 85 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Командование Медсил
За сутки в МВД зафиксировано 247 случаев COVID-19, большинство в Хмельницкой и Запорожской областях, а также в Киеве
Коронавирусом за сутки заболели 333 ребенка и 238 медработников, - Степанов
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая
а,хто президент мсп?
но ты еще должна по сценарию тогда за плоскую землю топить и с 5ж ваивать
І однією із тих загроз буде в недалекому майбутньому примусова вакцинація від ковіду. Влада умілими маніпуляціями зробила з мізками населення так, що не вона битиме мене - антивакцинатора. Мене битиме тупе зомбоване населення за нібито загрозу їхньому здоровью. Я вже не раз питав у дебілів: як може зашкодити невакцинований вакцинованому, а отже захищеному? У відповідь: вас треба всіх ізолювати... Нагадує януовоча: єті казли каториє мєшают нам жить...
Печально 2 факта :
1. Для принятия вменяемых решений нашим властям постоянно нужна звиздюлина от вменяемых стран типа США или вообще G7. Сами всё время норовим свернуть "налево".
2. Несмотря на пункт 1 (который, к сожалению, нужен и полезен) обидно, что украинского министра вызывают воспитывать и вправлять мозги в посольство США . . . Колония. То русских, то Запада. Конечно, лучше уже второе, но . . .
Але у будь-якому випадку - те, що вони піарять - не антидот, британські лікарі вже перевірили...
Называется Фуфломицин!
Помогает скрепоносцам от всех известных и неизвестных болячек...
Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне.
лечит грят всех и сразу и от всего...