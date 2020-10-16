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Новости Коронавирус и карантин
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Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин. Они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы в секторе здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Отмечается, что Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19.

"Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, не прошла клинических испытаний на безопасность!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лабораториям выделили более 1 млн грн на создание украинской вакцины от COVID-19, - "слуга народа" Радуцкий. ВИДЕО

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Квин Кристина (100) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+28
Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США - Цензор.НЕТ 6033
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16.10.2020 20:03
+10
блин да какая вакцина у русских??, вы серьезно???, аспирин разведенный в бояре, вы называете русской вакциной????
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16.10.2020 20:03
+7
Треба закупити,причому,за їх рахунок,рівно стільки доз,скільки є членів фракції опєзєжє. І нехай вони в прямому ефірі цією вакциною колються, можна навіть на засіданні Ради. А ми будемо спостерігати,коли в них роги виростуть.
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16.10.2020 20:05
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Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США - Цензор.НЕТ 6033
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16.10.2020 20:03 Ответить
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16.10.2020 20:12 Ответить
******** с вакциной идут НА-ЕР пофик прошла не прошла
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16.10.2020 20:13 Ответить
без варіантів!
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16.10.2020 20:22 Ответить
Коротко за сутки...
За сутки в ВСУ выявили 85 новых случаев COVID-19, один человек умер, - Командование Медсил

За сутки в МВД зафиксировано 247 случаев COVID-19, большинство в Хмельницкой и Запорожской областях, а также в Киеве

Коронавирусом за сутки заболели 333 ребенка и 238 медработников, - Степанов

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 106 человек, 2 269 - выздоровели, выявлены рекордные 5 992 новых случая
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16.10.2020 20:39 Ответить
Степанов недавно говорил, что будет закупать в любой стране вакцину, кто первый предложит, а потом мнение поменял, когда люди носом тыкнули, что эта сатанячья тварь у агрессора собралась вакцину покупать. Оно конченое, все на вред здоровью украинцев делает. Глава минзахоронения, блин. Любая вакцина от короны - это вред. Она будет снижать общий иммунитет и вызывать смерть через несколько лет, будет сокращать численность населения по плану мирового сатанячьего правительства. Поэтому они и создали корону и навязывают активно вакцинацию. Все умные украинцы должны посылать нах вакцинаторов, а тех, кто навязывает вакцинацию гнать из власти как поганых гиен.Это не люди, это киллеры украинского народа.
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16.10.2020 20:21 Ответить
жесть.
а,хто президент мсп?
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16.10.2020 20:29 Ответить
о,у тебя новая фишка,антипрививочница .
но ты еще должна по сценарию тогда за плоскую землю топить и с 5ж ваивать
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16.10.2020 20:49 Ответить
Я пишу не для тебя, ты прививайся обязательно и ежегодно.
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16.10.2020 21:18 Ответить
это все бла-бла...вот как как разгромишь хоть одну 5ж вышку-тогда и приходи
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16.10.2020 21:21 Ответить
Мнение бота, работающего на олигархическую претупную власть, меня не интересует. Я пишу людям, а не ботам.
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16.10.2020 22:17 Ответить
плоскоземельцы меня тоже не интересуют .просто я шел мимо,увидел плоскоземельщицу и записал ее в список неинтересных
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16.10.2020 22:32 Ответить
Иди себе мимо, я пишу умным людям, а не ботам, которые вообще не люди, а из нейросети.
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16.10.2020 22:34 Ответить
о! нейросеть-этто крутто .а шо это такое?расскажи своими словами
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16.10.2020 22:58 Ответить
У барышни ( ? ) шапочка из фольги и крестик от сглаза от москвацкого патриархата. Все знает про коронавирус, мировое правительство, жидомасонов, целительство, сатанистов и что не успел написать Нострадамус. Написала, извините за каламбур, как по-писаному. Лахта, одним словом.
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16.10.2020 21:24 Ответить
Мнение ботов, работающих на власть меня не интересует. Я пишу людям, а не ботам.
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16.10.2020 22:16 Ответить
А ви, хто сміється над екзальтованою ларисою, не подумали, що аби висміяти якусь ідею, то треба її роздути до абсурду. Я в чомусь погоджуюсь з ларисою. але вона ніби спеціально утрирує дійсно життєво важливі для українців речі. Може це такий хитрий прийом? Бо поведінка істерична і негідна справді українки. А от прихована москалька - цілком.
І однією із тих загроз буде в недалекому майбутньому примусова вакцинація від ковіду. Влада умілими маніпуляціями зробила з мізками населення так, що не вона битиме мене - антивакцинатора. Мене битиме тупе зомбоване населення за нібито загрозу їхньому здоровью. Я вже не раз питав у дебілів: як може зашкодити невакцинований вакцинованому, а отже захищеному? У відповідь: вас треба всіх ізолювати... Нагадує януовоча: єті казли каториє мєшают нам жить...
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16.10.2020 22:27 Ответить
Вот пока ты ищешь в здравых комментариях москальку, тебе в зад встромят вакцину и это хорошо, на одного дурака меньше будет.)
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16.10.2020 22:36 Ответить
пашла вон "сабака не привязана" "тебе в зад встромят вакцину" - яким чином? вакцина шось ріденьке, його встромити хоч куди небудь не можна.
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16.10.2020 22:44 Ответить
Найдут как встромить, не переживай, готовь ж-пу, чмошник.
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16.10.2020 22:46 Ответить
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16.10.2020 23:06 Ответить
лора, ты в своем репертуаре, полностью безбашенная))))) не дай бог тебе заболеть, тогда ты вспомнишь свои слова
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17.10.2020 07:28 Ответить
То мертвичук?
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16.10.2020 20:45 Ответить
С картинкой согласен

Печально 2 факта :

1. Для принятия вменяемых решений нашим властям постоянно нужна звиздюлина от вменяемых стран типа США или вообще G7. Сами всё время норовим свернуть "налево".

2. Несмотря на пункт 1 (который, к сожалению, нужен и полезен) обидно, что украинского министра вызывают воспитывать и вправлять мозги в посольство США . . . Колония. То русских, то Запада. Конечно, лучше уже второе, но . . .
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16.10.2020 23:58 Ответить
блин да какая вакцина у русских??, вы серьезно???, аспирин разведенный в бояре, вы называете русской вакциной????
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16.10.2020 20:03 Ответить
Не,ну нафиг портить аспирин факциной...
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16.10.2020 20:10 Ответить
Допускаю, що вакцина може бути, але ЛИШЕ в одному випадку - якщо кацапи (може разом з китайцями) самі розробили той коронавірус і паралельно зробили антидот...

Але у будь-якому випадку - те, що вони піарять - не антидот, британські лікарі вже перевірили...
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16.10.2020 20:12 Ответить
Вместо аспирина-метиловый спирт.Именно метиловый,ибо этиловый сведет на нет весь оздоровительный эффект.
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16.10.2020 20:15 Ответить
и вытяжку из подорожника
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16.10.2020 22:17 Ответить
Ты не прав - есть у русни вакцина...
Называется Фуфломицин!
Помогает скрепоносцам от всех известных и неизвестных болячек...
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16.10.2020 22:57 Ответить
Треба закупити,причому,за їх рахунок,рівно стільки доз,скільки є членів фракції опєзєжє. І нехай вони в прямому ефірі цією вакциною колються, можна навіть на засіданні Ради. А ми будемо спостерігати,коли в них роги виростуть.
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16.10.2020 20:05 Ответить
идея просто отличная - всем любителям руцкого мира - руцкую вакцину бесплатно (и лечить-хоронить только в раше)
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16.10.2020 20:19 Ответить
В парашє...
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16.10.2020 20:39 Ответить
Дії ВладиЗЕ - "пукну у калюжу і подивлюся чи не воняє, якщо воняє то скажу шо я ніпрічом і нікому нєдолжен"! ДумайТЕ!
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16.10.2020 20:05 Ответить
Дії зелених нагадують дії маленької кішки - наробилч по великому - і чекає що людина зробить. Приходить людина, тикає носом у лайно і кішка привчається до туалету. Оце Степанова привчають до туалету. 😊
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16.10.2020 20:28 Ответить
Дай бог здоровья американцам. Хорошо, что хотя бы они контролируют эту зеленых сволочей
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16.10.2020 20:10 Ответить
Эмигрировать собралась?
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16.10.2020 20:12 Ответить
Так аудит средств намечается, выделенных на борьбу с коронавирусом...
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16.10.2020 20:14 Ответить
а что, в расее прекратилось распространение заболевания??
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16.10.2020 20:10 Ответить
Так отож - а вони звітують, що масово штампують ту вакцину...
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16.10.2020 20:13 Ответить
https://newsua.one/news/kompaniya-voznyuka-v-obhid-sankcii-buduvatime-pivnichnii-potik-2.html КОМПАНІЯ ВОЗНЮКА В ОБХІД САНКЦІЙ БУДУВАТИМЕ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.

Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне.

Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США - Цензор.НЕТ 1817
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16.10.2020 20:13 Ответить
интересно, какую старую песню о главном, сыграют зебанутые, привычным для них способом на рояле, в ответ на вопрос, какой орган им недореформировал Порох?
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16.10.2020 20:17 Ответить
пУтін мЕдведчуку: -куме якого ж х..(біса)..я я з тобою стільки часу потратив?! P.S. на руСЬком это б звучало так: -Ббб..Яяя..Ддь!!!
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16.10.2020 20:15 Ответить
А чё, они сбацали вирус, они знают о нём больше всех, значит и вакцины у них хорошие. Прививайтесь от биологического оружия массового поражения.
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16.10.2020 20:19 Ответить
Это было бы забавно посмотреть, как Степанов и Качура колят себе всю партию рос. фуфлоцины.
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16.10.2020 20:28 Ответить
Та у кацапів навіть нервово-паралітична отруйна речовина "Новичек" ще нікого не вбила, а лише покалічила, бо що кацапи не зроблять, то і МКС з діркою буде. А тут про вакцину говорять. Нехай тією вакциною вранці похмілля своє лікують.
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16.10.2020 20:36 Ответить
https://newsyou.info/rossijskaya-vakcina-ot-koronavirusa-okazalas-veterinarnim-preparatom
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16.10.2020 23:04 Ответить
Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США - Цензор.НЕТ 2871
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16.10.2020 20:41 Ответить
да есть у них грят уже вакцина "БОДЯГА" называецца боярышник+опиум+денатурат+ягель+ганджубас+анаша) ,
лечит грят всех и сразу и от всего...
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16.10.2020 20:47 Ответить
Пора вже любітєля сруського міра Кучуру виганяти із Слуг!
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16.10.2020 20:52 Ответить
хотел эквилибрикнуться,развести запад на бабки,а потратить бабки на расейке.но сша укоризнули пальчиком
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16.10.2020 20:52 Ответить
Україна не буде закуповувати російську вакцину від коронавірусу, - Степанов у посольстві США - Цензор.НЕТ 3414
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16.10.2020 20:54 Ответить
Люди повинні мати змогу самим вирішувати якою вакциною робити щеплення!
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17.10.2020 06:32 Ответить
 
 