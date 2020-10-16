Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса, - Степанов в посольстве США

Министр здравоохранения Максим Степанов встретился с временно поверенным в делах США Кристиной Квин. Они обсудили борьбу с коронавирусом и реформы в секторе здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Отмечается, что Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19.

"Вчера временный поверенный в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID, не прошла клинических испытаний на безопасность!", - говорится в сообщении.

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