РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11035 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 503 15

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова, инициированной Украиной, - заявление Зеленского и Эрдогана

Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова, инициированной Украиной, - заявление Зеленского и Эрдогана

Турецкая Республика подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в международно-признанных границах и приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы, инициированной Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября, опубликованном на сайте президента Украины.

"Мы согласны продолжить прилагать усилия, направленные на деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также восстановление контроля Украины над отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в тексте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз принципиально готов присоединиться к Крымской платформе по деоккупации полуострова, - Зеленский

Главы государств договорились продолжать координировать совместные усилия для обеспечения защиты прав человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь, а также для освобождения всех незаконно заключенных граждан Украины.

"Совместно работать для улучшения условий жизни граждан Украины, включая крымских татар, которые были вынуждены покинуть временно оккупированную территорию Крыма и переехать в материковую Украину", - отмечается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев призвал страны-участницы ОБСЕ присоединиться к "Крымской платформе" по деоккупации полуострова

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Турция (3371) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Ердоган:
- Займёмся Крымом, сразу как освободим Карабах.
Переводчик:
- Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова, инициированной Украиной
показать весь комментарий
16.10.2020 20:48
+3
тобто 2 млн. років тому ми вже були на світі? Маячню не пиши. Тоді ще наші предки навіть із дерев не позлазили ще у тропічних лісах.
показать весь комментарий
16.10.2020 21:14
+2
Гали-українці читали Веди висячи зачепившись хвостом за гілку і висячи вниз головою.

Стьоб над вишиватниками, пробачте 😂
показать весь комментарий
17.10.2020 00:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕлох! В Парашке тебя за єто посодют!
показать весь комментарий
16.10.2020 20:26 Ответить
пуйло услышал, пошатнулся , но не упал...
показать весь комментарий
16.10.2020 20:36 Ответить
Где-то здесь должна быть зрада, но я никак не пойму где.
показать весь комментарий
16.10.2020 20:41 Ответить
Ердоган:
- Займёмся Крымом, сразу как освободим Карабах.
Переводчик:
- Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова, инициированной Украиной
показать весь комментарий
16.10.2020 20:48 Ответить
😂
Турция наш природный союзник в Черноморском регионе, как кырымлы в Крыму.
Нужно делиться, тогда есть шанс вернуть утраченное....
показать весь комментарий
17.10.2020 00:12 Ответить
Делись
показать весь комментарий
17.10.2020 02:42 Ответить
2000 тис років тому, там, де сьогодня Туреччина, була Східна Галіція, де жили гали-українці, які сповідували Ведичне православя - арійське хрестиянство. На жаль, захоплення території, мусульманізація зробили своє. Але гени українців там збереглись!!!
показать весь комментарий
16.10.2020 20:58 Ответить
тобто 2 млн. років тому ми вже були на світі? Маячню не пиши. Тоді ще наші предки навіть із дерев не позлазили ще у тропічних лісах.
показать весь комментарий
16.10.2020 21:14 Ответить
Гали-українці читали Веди висячи зачепившись хвостом за гілку і висячи вниз головою.

Стьоб над вишиватниками, пробачте 😂
показать весь комментарий
17.10.2020 00:16 Ответить
Всегда интересно наблюдать україномовного набутылочника в его естественной среде обитания
показать весь комментарий
17.10.2020 02:43 Ответить
 
 