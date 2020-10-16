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Новости Украинские заложники в РФ Обмен пленными
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Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Зеленский

Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Зеленский

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Эрдоганом в пятницу в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Эрдоган заверил, что и дальше будет прилагать активные личные усилия для освобождения политических заключенных, украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются Россией", - сказал он на брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после их встречи в пятницу в Стамбуле.

Зеленский указал, что для обеспечения прав человека в оккупированном Крыму Украина и Турция будут тесно сотрудничать в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.

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"Я также пригласил Турцию присоединиться к нашему проекту Крымской платформы. Это инструмент консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова", - отметил президент Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Эрдоган Реджеп Тайип (893) политзаключенные (1622) пленные (2127)


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Топ комментарии
+8
Может Эрдоган и Донбасс с Крымом нам освободит, а Вова купит вместо пианино рояль?
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16.10.2020 20:34
+3
Аби Воно там нічого зайвого не 3,14здануло так як вміє, коли меле без папірця...
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16.10.2020 20:45
+2
Интересно в молодости Эрдоган до кого дослужился? наверное капитаном был?
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16.10.2020 20:36
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Так шо бубочка, ты не напрягался и можно после этого продолжать не напрягаться?
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16.10.2020 20:33 Ответить
Может Эрдоган и Донбасс с Крымом нам освободит, а Вова купит вместо пианино рояль?
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16.10.2020 20:34 Ответить
Шо Бубка делает- сжигает мосты на возврат в Рашистский бизнес?! ОТО получил подстрочника от Англичанки!
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16.10.2020 20:34 Ответить
Идёт война с Расией,какие украинские политзаключённые, сын Сталина когда сидел в концлагере тоже был политзаключённым или фельдмаршал Паулюс?
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16.10.2020 20:35 Ответить
Интересно в молодости Эрдоган до кого дослужился? наверное капитаном был?
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16.10.2020 20:36 Ответить
Ердоган готов освобождать Крым на 200% больше, чем Зеленский, притом что крымских татар там 200 тысяч, а украинцев 400 тысяч. И давайте не будем ныть, когда веселые крымские татары будут обматывать оккупантов в российский флаг, прежде чем расстрелять
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16.10.2020 20:44 Ответить
Следующим обещанием от ушлого турка должно быть о продвижение Украины в НАТО
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16.10.2020 20:44 Ответить
Аби Воно там нічого зайвого не 3,14здануло так як вміє, коли меле без папірця...
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16.10.2020 20:45 Ответить
Без цього не повинно обійтися, неповна програма візиту буде.
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16.10.2020 20:52 Ответить
даешь турецкого -оглу в презы Украины
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16.10.2020 20:51 Ответить
Давай ты лучше разберись с презиками америки. Украина сама разберётся без тебя
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16.10.2020 21:44 Ответить
не разбирается украина, как видим...народ избравший того, кто не разбирается, не мудрый народ...
а эрдоган говорить слава украине умеет...может, из янычар...свой человек и свойский
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16.10.2020 21:55 Ответить
Україна розбереться це точно,але було б не погано ,коли б президент України розбирався із окупантами своєї території так,як іноді розбирається з ворогами син турецького народу- Ердоган
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16.10.2020 23:26 Ответить
Ну, хоть кто-то будет этим вопросом заниматься.
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16.10.2020 20:56 Ответить
Ага, позвонит Эрдоган уХйлу и предложит прекратить свою помощь Алиеву в обмен на украинских заложников рашистов...
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17.10.2020 01:07 Ответить
Вова - не сміши людей...................
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17.10.2020 06:27 Ответить
за себя чмо зеленое говори, а не расписывайся за других, эрдогану пох на проблемы цырка.
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17.10.2020 10:21 Ответить
пипец, бубочка бедосик в Турцию съездил .какое оно ущербное, просто нет слов.
кого выбрали, это же сплошное недоразумение, циркач
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17.10.2020 21:20 Ответить
 
 