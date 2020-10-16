Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Зеленский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения граждан Украины, которые незаконно удерживаются Российской Федерацией.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с Эрдоганом в пятницу в Стамбуле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Эрдоган заверил, что и дальше будет прилагать активные личные усилия для освобождения политических заключенных, украинцев и крымских татар, которые незаконно удерживаются Россией", - сказал он на брифинге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после их встречи в пятницу в Стамбуле.
Зеленский указал, что для обеспечения прав человека в оккупированном Крыму Украина и Турция будут тесно сотрудничать в рамках 75-й сессии Генассамблеи ООН.
"Я также пригласил Турцию присоединиться к нашему проекту Крымской платформы. Это инструмент консолидации международных партнеров для защиты прав крымчан и деоккупации украинского полуострова", - отметил президент Украины.
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а эрдоган говорить слава украине умеет...может, из янычар...свой человек и свойский
кого выбрали, это же сплошное недоразумение, циркач