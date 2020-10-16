Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки, - Ляшко

Система здравоохранения Украины в настоящее время способна выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки. Если их будет больше, мест в больницах и врачей для всех не хватит.

Об этом Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"10 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться", - сказал Ляшко.

При этом главный санврач подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут относительно равномерно распределены по территории страны.

"Если эти 10 тыс. будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: 33-летний популярный украинский блогер Стужук умер от коронавируса: "Его сердце не выдержало"

Ляшко сообщил, что Минздрав учитывает динамику развития эпидемии в каждом регионе. При этом сейчас, по его словам, готовность системы здравоохранение существенно выше, чем весной.

"Мы по каждой области учитываем варианты и смотрим динамику, показатели. Каждый вторник я общаюсь с мэрами городов, которые показывают значительный прирост по количеству заболевших", - сказал он.

Ляшко также отметил, что и в других странах сейчас заболеваемость выше, чем была весной: "Помните Италию, где в марте 5 тыс. случаев в сутки и был коллапс системы? Сегодня Франции дала 30 тыс. за сутки, и да, там есть проблема с госпитализацией, но уже при 30 тыс. случаев, а не при 5 тыс. случаев".

Также на Цензор.НЕТ: Пика заболеваемости коронавирусом в Украине еще нет, - Степанов

"В марте мы говорили, что у нас в коллапс системы здравоохранения мог настать при тысяче случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим о том, что мы можем дойти до 10 тысяч и держать удар. В условиях адаптивного карантина мы можем сохранить систему здравоохранения от коллапса. Будет тяжело, но система здравоохранения будет справляться, и в этот период будет работать экономика", - добавил Ляшко.