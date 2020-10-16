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Новости Коронавирус и карантин
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Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки, - Ляшко

Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки, - Ляшко

Система здравоохранения Украины в настоящее время способна выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки. Если их будет больше, мест в больницах и врачей для всех не хватит.

Об этом Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"10 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться", - сказал Ляшко.

При этом главный санврач подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут относительно равномерно распределены по территории страны.

"Если эти 10 тыс. будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - сказал он.

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Ляшко сообщил, что Минздрав учитывает динамику развития эпидемии в каждом регионе. При этом сейчас, по его словам, готовность системы здравоохранение существенно выше, чем весной.

"Мы по каждой области учитываем варианты и смотрим динамику, показатели. Каждый вторник я общаюсь с мэрами городов, которые показывают значительный прирост по количеству заболевших", - сказал он.

Ляшко также отметил, что и в других странах сейчас заболеваемость выше, чем была весной: "Помните Италию, где в марте 5 тыс. случаев в сутки и был коллапс системы? Сегодня Франции дала 30 тыс. за сутки, и да, там есть проблема с госпитализацией, но уже при 30 тыс. случаев, а не при 5 тыс. случаев".

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"В марте мы говорили, что у нас в коллапс системы здравоохранения мог настать при тысяче случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим о том, что мы можем дойти до 10 тысяч и держать удар. В условиях адаптивного карантина мы можем сохранить систему здравоохранения от коллапса. Будет тяжело, но система здравоохранения будет справляться, и в этот период будет работать экономика", - добавил Ляшко.

Автор: 

больница (1437) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Это какие-то математики моделировали разные ситуации или сценаристы 95 квартала ?
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16.10.2020 21:06
+4
Вот Тварь!!! Сволочи лгут и не краснеют!!! Люди не то что в больницу, а должны часами стоять и неделями ждать очереди чтобы сдать ПЛАТЫЕ флюорографию и анализы. КТ сдать невозможно, больницы переполнены и всех смертных положить невозможно, только такие как Велюровые парни при температуре 36 могут попасть. Лекарства бесплатного и даже платного нет! Вакцину которую они, за 1 млн. Президента давно должны были сделать, тоже нет !!! Такого уровня медицины никогда не было !!! А у этих Тварей конечно все !
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16.10.2020 21:46
+3
воровать можно и больше, не в этом проблема.

проблема в том, что сначала надо наработать то, из чего можно украсть.

а вот с "наработать" у этих тварей проблема. Не умеют.
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16.10.2020 21:08
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не долго осталось....
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16.10.2020 20:49 Ответить
Вот Тварь!!! Сволочи лгут и не краснеют!!! Люди не то что в больницу, а должны часами стоять и неделями ждать очереди чтобы сдать ПЛАТЫЕ флюорографию и анализы. КТ сдать невозможно, больницы переполнены и всех смертных положить невозможно, только такие как Велюровые парни при температуре 36 могут попасть. Лекарства бесплатного и даже платного нет! Вакцину которую они, за 1 млн. Президента давно должны были сделать, тоже нет !!! Такого уровня медицины никогда не было !!! А у этих Тварей конечно все !
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16.10.2020 21:46 Ответить
Згадали нарешті де живете? Такий рівень медицини в нас був завжди. Ви просто цього не бачили (чи не хотіли). Продовжуйте голосувати за тих, хто більше наобіцяє і розповідати навколо як вам усі щось винні.
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17.10.2020 00:57 Ответить
Остальных больных ковид выдержит теплый асфальт Большой стройки....

.
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17.10.2020 00:08 Ответить
20-25% медиков уволилось? уволится еще больше!
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16.10.2020 20:56 Ответить
Воровать меньше надо.
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16.10.2020 20:56 Ответить
воровать можно и больше, не в этом проблема.

проблема в том, что сначала надо наработать то, из чего можно украсть.

а вот с "наработать" у этих тварей проблема. Не умеют.
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16.10.2020 21:08 Ответить
в среднем по стране...а в каждом конкретном населенном пункте?
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16.10.2020 21:00 Ответить
ЗЄагітатори будуть розвішувати в палатах і коридорах плакати із зображенням заасфальтованої дороги на цвинтар. Це допомоможе хворим змиритись...
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16.10.2020 21:39 Ответить
Это какие-то математики моделировали разные ситуации или сценаристы 95 квартала ?
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16.10.2020 21:06 Ответить
некоторым может показаться, что ты ему не до конца доверяешь
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16.10.2020 21:09 Ответить
Ой, ли?
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16.10.2020 21:16 Ответить
У нас нет не системы, ни здравоохранения. В нашем городе очень влиятельный человек был отправлен лечить простуду на самоизоляцию. Лечился по телефонным указаниям семейного врача.Внезапно начал задыхаться. Помер в реанимации.
Бессимптомное течение, легкие в труху. С его деньжищами и помер? Степанов, вами искусственно создан дефицит медицинских ресурсов , для вашего обогащения.Проклятия народа будут преследовать вас и ваших потомков.
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16.10.2020 21:18 Ответить
Еще знать бы, шо ему насоветовали.
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16.10.2020 21:33 Ответить
Что-что, сказали что у него обычная простуда, а ковид- это выдумка Ротшильдов.
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17.10.2020 11:15 Ответить
Значит через две недели жопа.
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17.10.2020 10:10 Ответить
Врачи больных не ложат а говорят покупать капельницы и самим искать медсестру которая согласится приходить на дом и ставить капельницу.Вот так и справляется с ситуацией наша медецина.
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17.10.2020 15:27 Ответить
выдержать - но не лечить...
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17.10.2020 15:31 Ответить
 
 