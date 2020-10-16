Система здравоохранения сможет выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки, - Ляшко
Система здравоохранения Украины в настоящее время способна выдержать до 10 тыс. заболевших COVID-19 в сутки. Если их будет больше, мест в больницах и врачей для всех не хватит.
Об этом Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"10 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки мы выдержим, по нашим расчетам, система здравоохранения должна справиться", - сказал Ляшко.
При этом главный санврач подчеркнул, что речь идет о ситуации, когда эти случаи будут относительно равномерно распределены по территории страны.
"Если эти 10 тыс. будут локализованы в одном регионе, например, в Харькове, Киеве или в одном месте, то будет сложно", - сказал он.
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Ляшко сообщил, что Минздрав учитывает динамику развития эпидемии в каждом регионе. При этом сейчас, по его словам, готовность системы здравоохранение существенно выше, чем весной.
"Мы по каждой области учитываем варианты и смотрим динамику, показатели. Каждый вторник я общаюсь с мэрами городов, которые показывают значительный прирост по количеству заболевших", - сказал он.
Ляшко также отметил, что и в других странах сейчас заболеваемость выше, чем была весной: "Помните Италию, где в марте 5 тыс. случаев в сутки и был коллапс системы? Сегодня Франции дала 30 тыс. за сутки, и да, там есть проблема с госпитализацией, но уже при 30 тыс. случаев, а не при 5 тыс. случаев".
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"В марте мы говорили, что у нас в коллапс системы здравоохранения мог настать при тысяче случаев в сутки в течение двух недель. Сегодня мы говорим о том, что мы можем дойти до 10 тысяч и держать удар. В условиях адаптивного карантина мы можем сохранить систему здравоохранения от коллапса. Будет тяжело, но система здравоохранения будет справляться, и в этот период будет работать экономика", - добавил Ляшко.
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проблема в том, что сначала надо наработать то, из чего можно украсть.
а вот с "наработать" у этих тварей проблема. Не умеют.
Бессимптомное течение, легкие в труху. С его деньжищами и помер? Степанов, вами искусственно создан дефицит медицинских ресурсов , для вашего обогащения.Проклятия народа будут преследовать вас и ваших потомков.