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Киев и Анкара будут сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов в Украине, - заявление Зеленского и Эрдогана

Киев и Анкара будут сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов в Украине, - заявление Зеленского и Эрдогана

Украина и Турция намерены продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября, опубликованном на сайте президента Украины.

"Отмечаем важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой. Подчеркиваем необходимость активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в тексте. 

Также читайте: Эрдоган будет прилагать активные личные усилия для освобождения украинских политзаключенных в РФ, - Зеленский

Турция приветствует намерение Украины присоединиться в статусе наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, а также отмечает интерес Украины к взаимодействию с Тюркским советом.

Главы государств также договорились работать в направлении проведения Года Украины в Турции и Года Турции в Украине, что будет еще сильнее углублять культурно-гуманитарное сотрудничество и межчеловеческие контакты между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция приветствует сотрудничество в рамках Крымской платформы по деоккупации полуострова, инициированной Украиной, - заявление Зеленского и Эрдогана

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) инвестиции (1163) Турция (3371) Эрдоган Реджеп Тайип (893) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
А ЗЕленая шмаркля тут каким боком?
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16.10.2020 20:55
+2
Турки кстати (хотя и с привлечением кацапских подрядчиков) построили ЗСД в Питере. Кто не знает что это - погуглите. Керченский мост по сравнению с этим - детская игрушка
Киев и Анкара будут сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов в Украине, - заявление Зеленского и Эрдогана - Цензор.НЕТ 8273
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16.10.2020 21:01
+1
А інвестиційні няні будуть?
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16.10.2020 20:55
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А ЗЕленая шмаркля тут каким боком?
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16.10.2020 20:55 Ответить
А інвестиційні няні будуть?
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16.10.2020 20:55 Ответить
Турки кстати (хотя и с привлечением кацапских подрядчиков) построили ЗСД в Питере. Кто не знает что это - погуглите. Керченский мост по сравнению с этим - детская игрушка
Киев и Анкара будут сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов в Украине, - заявление Зеленского и Эрдогана - Цензор.НЕТ 8273
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16.10.2020 21:01 Ответить
турки вміють будувати - і в сфері оборони нам є чого , в них , повчитися ...
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16.10.2020 22:24 Ответить
Інфрастуктурниє праекти це нові мечеті?
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16.10.2020 21:33 Ответить
да, как построят - сразу начнут резать головы православным баранам масковского патриархата
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17.10.2020 03:00 Ответить
молодець Зеленський - Туреччина головна країна Чорноморського регіону . Мати таку країну в союзниках - дуже важливо для України .
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16.10.2020 22:15 Ответить
Перші спільні проекти мають бути в Криму та на Донбасі.
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17.10.2020 10:06 Ответить
 
 