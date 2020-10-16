Киев и Анкара будут сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов в Украине, - заявление Зеленского и Эрдогана

Украина и Турция намерены продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября, опубликованном на сайте президента Украины.

"Отмечаем важность скорейшего завершения переговоров по Соглашению о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой. Подчеркиваем необходимость активизации сотрудничества в рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - говорится в тексте.

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Турция приветствует намерение Украины присоединиться в статусе наблюдателя в Организации исламского сотрудничества, а также отмечает интерес Украины к взаимодействию с Тюркским советом.

Главы государств также договорились работать в направлении проведения Года Украины в Турции и Года Турции в Украине, что будет еще сильнее углублять культурно-гуманитарное сотрудничество и межчеловеческие контакты между странами.

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