Новый формат отношений с Турцией зафиксирован в формуле "Квадрига" - ежегодный диалог министров обороны и иностранных дел, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнародовал особенности нового формат двусторонних отношений с Турцией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Кулеба подчеркнул: "Совместнаое заявление лидеров Украины и Турции создает фундамент для большего, чем стратегическое партнерство. В частности, Украина инициировала формат "Квадрига": ежегодный диалог 2 + 2 министров иностранных дел и обороны. Единственная страна региона, с которой мы будем иметь такой формат военно-политического взаимодействия".

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