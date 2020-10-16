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Новый формат отношений с Турцией зафиксирован в формуле "Квадрига" - ежегодный диалог министров обороны и иностранных дел, - Кулеба

Новый формат отношений с Турцией зафиксирован в формуле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обнародовал особенности нового формат двусторонних отношений с Турцией

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Кулеба подчеркнул: "Совместнаое заявление лидеров  Украины и Турции создает фундамент для большего, чем стратегическое партнерство. В частности, Украина инициировала формат "Квадрига": ежегодный диалог 2 + 2 министров иностранных дел и обороны. Единственная страна региона, с которой мы будем иметь такой формат военно-политического взаимодействия".

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Автор: 

международное сотрудничество (70) Турция (3371) Кулеба Дмитрий (2880)


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На-ли-вай .....
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16.10.2020 21:18 Ответить
Будьмо!
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16.10.2020 21:49 Ответить
Квадрига - римляне, мля 😂
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16.10.2020 22:35 Ответить
Вони, чотирьохкінна колісниця. Щось не уявляюю собі ЗЕміністрів бойовими кіньми які несуться на +уйла
Новий формат відносин із Туреччиною зафіксовано у формулі "Квадрига" - щорічний діалог міністрів оборони та закордонних справ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4363
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16.10.2020 23:15 Ответить
Вобще-то название неудачное. Квадрига использовалась в Риме и Византии на гонках, и эти гонки были популярны наравне с гладиаторскими боями по прочине множества столкновений, аварий, увечий и смертей.
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16.10.2020 23:20 Ответить
Квадрига - посадять 4 "рига" на" потоки", щоб ті жирували тай все...
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17.10.2020 13:57 Ответить
 
 