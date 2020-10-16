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На сегодня против коронавируса есть только одно действенное лекарство - дексаметазон, - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодня есть только одно лекарство, действительно эффективны против COVID-19 в тяжелой форме. Это медицинское средство дексаметазон.
Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
"В настоящее время ГКС дексаметазон, по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показал свою эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - сказал Гебреисус.
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+13 Ольга Свердло #408143
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+9 Юрій Ан
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+5 РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
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Его применяют только в тяжелом состоянии, когда идет борьба за жизнь. Это позволяет спасти до 20% больных. То есть это ни разу не панацея.
По-сути глава ВОЗ признался, что лекарства против ковида по прежнему никакого нет.
Дексаметазон действует не на вирус, а на больного.
В кращому випадку - подавлення системи відтворення вірусу.
В усіх інших - купірування наслідків, ну може не купірування, а ослаблення.
Все!
Панацеї немає!
Щеплення, теж не панацея, від усіх штамів нп допоможе.
Самолечение вообще доводит до коллапса. Нужен врач, а не пойти себе дексаметазона накупить.
Номерки я буду наносить лично на лбу химическим карандашом.
Отались еще дексаметазон и физраствор …
Первым был порошок для дезинфекции аквариума.
профілактика: 1) дихальні вправи з затримкою; 2) інформаційна терапія http://informterapia.webnode.com.ua ; 3) лазерна терапія
те саме і при лікуванні (є й інші потужні методи - в статі перекладеній українською:
"Природно-науковий підхід до лікування хворих"
http://inerton.kiev.ua/V.Krasnoholovets_scientific_medicine2020.07.20[UKR].pdf )
Пей кажен день и побольше. Здоровья и успехов по втюхиванию фуфломицинов!
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Кабмін виділив 46 млн грн на закупівлю препарату Ремдесивір.
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала неефективним препарат Remdesivir на показник смертності або на перебіг захворювання COVID-19 впродовж 28 днів у госпіталізованих пацієнтів.