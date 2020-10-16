На сегодня против коронавируса есть только одно действенное лекарство - дексаметазон, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодня есть только одно лекарство, действительно эффективны против COVID-19 в тяжелой форме. Это медицинское средство дексаметазон.

Как передает Цензор,НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

"В настоящее время ГКС дексаметазон, по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показал свою эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжелой форме", - сказал Гебреисус.

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