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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Необходимо заранее начинать готовить сотрудников будущих местных органов власти на деоккупированном Донбассе, - Резников

Необходимо заранее начинать готовить сотрудников будущих местных органов власти на деоккупированном Донбассе, - Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает необходимым заранее начинать подготовку работников будущих местных органов власти на деоккупированных территориях Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одна из амбициозных задач моего министерства – это подготовка законопроекта о переходном периоде, составляющей которого будет переходное правосудие. Например, у Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военные преступления, а те, кто совершали преступления, все равно должны быть привлечены к ответственности", - сказал чиновник в интервью телеканалу "N1", который вещает в Хорватии, Сербии и Боснии.

Резников отметил, что во время недавней поездки в Хорватию и встречи в городе Вуковар понял, что главной задачей во время переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. "И лучший способ восстановления этого доверия – это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов. Они сделали это чудо в Вуковаре", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Базой для реинтеграции оккупированных территорий Украины может стать хорватская модель, - Минреинтеграции

Резников указал, что вернулся в Украину с идеей готовить заранее работников будущих администраций, мэрий, которые после деоккупации сразу будут готовы работать.

"А это означает, что они уже сейчас должны быть задекларированы как администрации города, села, которые пока находятся под оккупацией. Простая идея – у хорватов было мэр Вуковара, когда город был оккупирован, и потом этот мэр приехал работать в уже деоккупированный Вуковар", - рассказал министр.

Читайте также: Безопасная реинтеграция Донбасса займет минимум 25 лет, - Резников

Автор: 

Донбасс (26955) деоккупация (847) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+13
И пятилетний мораторий на выборы. Как минимум.
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16.10.2020 21:42
+12
Фильтрационные лагеря для начала.
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16.10.2020 21:30
+7
тю та вони давно вже готові - весь "зажоп" разом з "слугами нарота"...
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16.10.2020 21:32
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Фильтрационные лагеря для начала.
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16.10.2020 21:30 Ответить
И пятилетний мораторий на выборы. Как минимум.
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16.10.2020 21:42 Ответить
Зачем? Берешь бригаду "пятнашка". Там достаточно подготовленных бюрократов. Вполне сгодятся. Не хватит кадров? Есть "оплот". На крайняк ФСБ подсобит с кадрами.
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16.10.2020 21:32 Ответить
тю та вони давно вже готові - весь "зажоп" разом з "слугами нарота"...
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16.10.2020 21:32 Ответить
Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Придумали куда деньги девать. Когда они к нам вернутся - ..р его знает. Может никогда, но чувак уже кипит, готовит кадры, сам придумывает себе работу и осваивает бабло. Ещё можно готовить агрономов для посадки подсолнуха на Луне. Когда-то ж мы и туда доберёмся.
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16.10.2020 21:36 Ответить
И надо выделить на єто два, а лучше три миллиарда. Срочно!
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16.10.2020 21:38 Ответить
Зачем готовить? Они уже есть. Пен...с Душилин губернатором будет.
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16.10.2020 21:38 Ответить
Необходимо заранее начинать готовить сотрудников будущих местных органов власти на деоккупированном Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 5226
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16.10.2020 21:41 Ответить
Необходимо заранее начинать готовить сотрудников будущих местных органов власти на деоккупированном Донбассе, - Резников - Цензор.НЕТ 3399
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16.10.2020 21:47 Ответить
ну,трускавцу поперло...
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16.10.2020 21:57 Ответить
бойцы Азова- вполне подготовленные сотрудники)))
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16.10.2020 22:04 Ответить
так Аваков і так - фактично головний в цій країні ...
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16.10.2020 22:06 Ответить
они уже готовы: 72-ка; 93-тья; 95-тая; 128-мая … )) выбирай любых )) все в состоянии сепарью глаз на жопу натянуть и доноса зачистить
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16.10.2020 22:39 Ответить
может персонал для метро Цюрупинска? он быстрее понадобиться
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16.10.2020 23:13 Ответить
Не уберег Резников гиви и моторолу, теперь новых придется готовить
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16.10.2020 23:32 Ответить
Читаю: "Необхідно заздалегідь починати готувати співробітників майбутніх місцевих органів влади на деокупованому Донбасію"
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17.10.2020 00:49 Ответить
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Читаю: "Необхідно заздалегідь починати гоДувати співробітників майбутніх місцевих органів влади на деокупованому Донбасі."

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17.10.2020 00:50 Ответить
Дебільна ідея.............
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17.10.2020 06:06 Ответить
посмотришь на резника и подумаешь - у тебя, старпера, молодая телка, вот и люби ее пока перчуган в силе... так нет, вместо этого оно лезет кого-то готовить... не надо никого готовить - даунбас с крымом в резервацию на 40 лет (так же водил Моисей народ резников, пока не повыдыхали старые придурки)...
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17.10.2020 07:37 Ответить
и на Луну рядом в классе.. спроси а нужен нам той даунабас где нас люто ненавидят
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17.10.2020 08:20 Ответить
с вашей зеленой деокупацией эти сотрудники состарятся ..бл...за 50 лет.
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17.10.2020 09:02 Ответить
 
 