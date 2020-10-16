Необходимо заранее начинать готовить сотрудников будущих местных органов власти на деоккупированном Донбассе, - Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает необходимым заранее начинать подготовку работников будущих местных органов власти на деоккупированных территориях Донбасса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одна из амбициозных задач моего министерства – это подготовка законопроекта о переходном периоде, составляющей которого будет переходное правосудие. Например, у Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военные преступления, а те, кто совершали преступления, все равно должны быть привлечены к ответственности", - сказал чиновник в интервью телеканалу "N1", который вещает в Хорватии, Сербии и Боснии.

Резников отметил, что во время недавней поездки в Хорватию и встречи в городе Вуковар понял, что главной задачей во время переходного периода и мирной реинтеграции является восстановление доверия между людьми. "И лучший способ восстановления этого доверия – это активная работа органов местного самоуправления, мэров, депутатов местных советов. Они сделали это чудо в Вуковаре", - пояснил он.

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Резников указал, что вернулся в Украину с идеей готовить заранее работников будущих администраций, мэрий, которые после деоккупации сразу будут готовы работать.

"А это означает, что они уже сейчас должны быть задекларированы как администрации города, села, которые пока находятся под оккупацией. Простая идея – у хорватов было мэр Вуковара, когда город был оккупирован, и потом этот мэр приехал работать в уже деоккупированный Вуковар", - рассказал министр.

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