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Новости Выборы в США и Украина
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ФБР начало новое расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы

Федеральное бюро расследований США начало новое следствие относительно возможного вмешательства РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах, связанного с публикацией якобы писем Хантера Байдена руководству компании Burisma.

Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Американские правоохранители расследуют, связана ли недавно обнародованная переписка, которая якобы детализирует деловые отношения сына Джо Байдена с фирмами в Украине и Китае, с постоянными усилиями России распространить дезинформацию против кампании экс-вице-президента", - отмечается в сообщении.

Нынешнее расследование является частью более масштабных усилий правоохранительных органов США, которые начали изучать попытки России распространить дезинформацию что год назад.

"Расследование ведет ФБР", - уточнили источники.

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Автор: 

Байден Джо (2785) выборы (24722) россия (95381) США (26439) Burisma (36) Байден Хантер (29)


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Топ комментарии
+3
радует, что американцы не отождествляют местных дурачков, распространяющих московскую чушь с Украиной
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16.10.2020 22:00
+2
Еще не вечер. Судя по активному сотрудничеству #ОПы с фсб по "пленкам Деркача", вполне могут всплыть и другие факты сотрудничества в высших эшелонах власти Украины со страной-помойкой.
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16.10.2020 22:06
+2
Шо апять!?
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16.10.2020 22:38
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радует, что американцы не отождествляют местных дурачков, распространяющих московскую чушь с Украиной
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16.10.2020 22:00 Ответить
Еще не вечер. Судя по активному сотрудничеству #ОПы с фсб по "пленкам Деркача", вполне могут всплыть и другие факты сотрудничества в высших эшелонах власти Украины со страной-помойкой.
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16.10.2020 22:06 Ответить
Шо апять!?
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16.10.2020 22:38 Ответить
срочно откапать пукына. его еще вешать на киевском каштане
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16.10.2020 23:01 Ответить
На Новый Год Санта принесёт лаптемордым больш-ОЙ мешок с п....лями

И это уже точно

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16.10.2020 23:25 Ответить
Пытаются отмыть мошенника Байдена, но делают только хуже.
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17.10.2020 03:27 Ответить
Интересно в США гремит скандал о связях Байдена с олигархами из компании Барисма китайскими инвесторами которым Байден оказывал протекции на финансовом рынке за серьезное вознаграждание , а ФБР открывает дело по вмешательству росии в выборы . Движение черные жизни устраивавшее бунты и погромы по все Америке финансировалось из Китая , а бравый фбровцы ничего при этом не делают .
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17.10.2020 04:16 Ответить
мотузка на шиї ХЛА затягується
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17.10.2020 14:01 Ответить
 
 