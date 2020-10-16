ФБР начало новое расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы
Федеральное бюро расследований США начало новое следствие относительно возможного вмешательства РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах, связанного с публикацией якобы писем Хантера Байдена руководству компании Burisma.
Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе США, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Американские правоохранители расследуют, связана ли недавно обнародованная переписка, которая якобы детализирует деловые отношения сына Джо Байдена с фирмами в Украине и Китае, с постоянными усилиями России распространить дезинформацию против кампании экс-вице-президента", - отмечается в сообщении.
Нынешнее расследование является частью более масштабных усилий правоохранительных органов США, которые начали изучать попытки России распространить дезинформацию что год назад.
"Расследование ведет ФБР", - уточнили источники.
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