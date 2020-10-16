Арахамия пояснил слова о сокращении армии: до 40% - это не боевой состав, люди просто носят бумажки из одной комнаты в другую

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пояснил свое громкое заявление о необходимости сократить число военнослужащих в украинской армии.

Свои слова Арахамия растолковал в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"До 40% нашей армии - это не боевой состав. Из них порядка 25% - люди, которые просто берут одни бумаги и носят в другую комнату, и потом забирают еще бумаги, и в другую. Даже военные наши, они шутят и говорят: мы - украинская бумажная армия", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции СН, сейчас в ВСУ уже проходит эксперимент по автоматизации, который позволяет уволить из одного батальона до 150 человек.

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Деньги, сэкономленные при помощи сокращения армии, можно направить на перевооружение ВСУ, добавил он.

"Покупать новое оборудование, строить наш флот - очень дорогая программа, государственная ракетная программа очень дорога. Нам для этого нужно усиливать боеспособность нашей армии", - сказал Арахамия.

"Об этом непопулярно говорить, но надо понимать, что для того, чтобы армия становилась сильнее, она должна быть на 100% контрактная ... Нам нужна стопроцентная контрактная армия, очень хорошая вооруженная, иметь ракетную программу, иметь флот. А в тылу все, что можно автоматизировать и оптимизировать, должно быть оптимизировано", - добавил он.

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