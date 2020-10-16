РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12492 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 177 142

Арахамия пояснил слова о сокращении армии: до 40% - это не боевой состав, люди просто носят бумажки из одной комнаты в другую

Арахамия пояснил слова о сокращении армии: до 40% - это не боевой состав, люди просто носят бумажки из одной комнаты в другую

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия пояснил свое громкое заявление о необходимости сократить число военнослужащих в украинской армии.

Свои слова Арахамия растолковал в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"До 40% нашей армии - это не боевой состав. Из них порядка 25% - люди, которые просто берут одни бумаги и носят в другую комнату, и потом забирают еще бумаги, и в другую. Даже военные наши, они шутят и говорят: мы - украинская бумажная армия", - сказал Арахамия.

По словам главы фракции СН, сейчас в ВСУ уже проходит эксперимент по автоматизации, который позволяет уволить из одного батальона до 150 человек.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Арахамия выступил за сокращение армии. ВИДЕО

Деньги, сэкономленные при помощи сокращения армии, можно направить на перевооружение ВСУ, добавил он.

"Покупать новое оборудование, строить наш флот - очень дорогая программа, государственная ракетная программа очень дорога. Нам для этого нужно усиливать боеспособность нашей армии", - сказал Арахамия.

"Об этом непопулярно говорить, но надо понимать, что для того, чтобы армия становилась сильнее, она должна быть на 100% контрактная ... Нам нужна стопроцентная контрактная армия, очень хорошая вооруженная, иметь ракетную программу, иметь флот. А в тылу все, что можно автоматизировать и оптимизировать, должно быть оптимизировано", - добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Арахамия, похоже, предлагает сократить армию, чтобы она стала сильнее. Предлагаю - до 5 человек, или сразу до 2, - Борислав Береза. ВИДЕО

Автор: 

армия (8492) шоу Шустера (315) Арахамия Давид (988) ВСУ (6548)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
Давидушка, тут один чотириразово уклоніст зробив генералом чувака, який жодного дня не служив. Почни з нього, чи слабо?
показать весь комментарий
16.10.2020 22:15
+31
Вот єти 40% зебилы и оставят
показать весь комментарий
16.10.2020 22:12
+22
Шо этА за быдло, АрАхамия?
показать весь комментарий
16.10.2020 22:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А В УМАНИ НЕ СТАЛО МЕНЬШЕ МУСОРА !!! ПРОСТО БОЛЬШЕ БУМАЖЕК УБИРАЮТ !!! И ЗАГРЯЗНЯЮТ УКРАИНУ !!!
показать весь комментарий
17.10.2020 01:23 Ответить
перед виборами активізувалась в ефірі вся Єрмакова рать - коля котлета, місіс Попінс,сухумський "самурай" катранщик, гопники від юриспруденції, парторгочлен Кравчук та шахтар Фокін, юстицька Малюска, бумбараш з МЗС, курвіметри з міноборони і кожен "сверчок знает свой шесток". Ермак мав оголосити лише три пункти, але злякався аналогії з тьрьома конвертами. ці пункти прості - 1. штики в землю 2. свободу російській мові. 3. мир хижинам бабло палацам. І все це добірно посипане анашою (канабісом) а так все обернулось фарсом і по приколу.
а що до спічу сухумського самурая про скорочення армії - то він вже готовий купувати білети в Ростов. Хлопчик хоче в Ростов
показать весь комментарий
17.10.2020 01:23 Ответить
Доречі біографія цього персонажу каже що воно не проходило службу у ЗСУ. Воно магістр якогось "вишу" та "великий волонтер" якого з МО (волонтерський десант) поперли за махінації. Всі великі реформатори від Зе ніякого відношення до справи не мають, що лещенко до Укрзалізниці, що найем до Укроборонпрому, що ця агрохімія. Свято профанів і аферистів протягом 5 років Україна не витримає..
показать весь комментарий
17.10.2020 02:06 Ответить
підтримую скорочення "носіїв папірців"! Було би добре, якби офіс/адміністрація/секретаріат президент почали З СЕБЕ! В нас же ж диджиждидижжитилізація...
показать весь комментарий
17.10.2020 02:29 Ответить
Бюрократія всюди існує і в певній мірі вона теж треба. Якщо важливо "бумажку" як він сказав вчасно не донесут то усій армії може настати триндець
показать весь комментарий
17.10.2020 04:12 Ответить
_Зеублюдки открыли очередное окно Овертона: недопустимое - сокращение армии - уже обсуждается как возможное и даже необходимое.
показать весь комментарий
17.10.2020 05:09 Ответить
Чомусь Зеленский втік аж 4 рази щоб не переносити папірці.
показать весь комментарий
17.10.2020 05:59 Ответить
Припини!! Провокатор!!
показать весь комментарий
17.10.2020 06:47 Ответить
Путіну в очі подивись і все закінчиться? А ще назвіть хоч одну війну де лише професійна армія її захистила? Професійна армія це армія мирного часу і локальних конфліктів, її задача це затримати ворога для проведення мобілізації резерву де основа це професійні офіцери які проводять навчання рерервістів, тобто повинна бути змішана ситема комплектування мирний час -професійна армія і резерв, а воєнний це мобілізація резерву та професійні командири як основа армії. Чомусь ідіоти думають що хтось має велике бажання за гроші вмирати за їх власність, нерухомість, землю, а вони будуть в тилу трахать баб і дивитсь шоу по ящику про війну.
показать весь комментарий
17.10.2020 08:01 Ответить
Легче арахамию сократить. Еще дороже обходится государству и еще бесполезней
показать весь комментарий
17.10.2020 06:18 Ответить
Медсестер скорочують в військових шпиталях!! Вони бумаги з столу на стіл перекладують??
показать весь комментарий
17.10.2020 06:45 Ответить
Не верно о сути мема - " бумажная армия ". Cмысл этого выражения в том, что на каждое необходимое действие в ВС - приходится неимоверное количество печатной продукции, ( приказов, разпоряг, и т.п.) зачастую, в тупую, взаимоисключающей или, обьективно, неприемлимой ( запрет на использование телефонов при активном использовании Telegram)
показать весь комментарий
17.10.2020 06:57 Ответить
..Барахмия краем уха услышало, и проблеяло свое понимание
показать весь комментарий
17.10.2020 07:03 Ответить
Суть мема - в непреодолим желании штабов прикрыть свою задницу (тоннами разпоряг )
показать весь комментарий
17.10.2020 07:13 Ответить
Опять это небритое чмо вылезло.
показать весь комментарий
17.10.2020 07:02 Ответить
я так розумію, воно пропонує ліквідувати частини тилового забезпечення. Вони ж начебто не воюють.
показать весь комментарий
17.10.2020 07:07 Ответить
давайте быть честными-команда Зеленского и Арахемия часто и густо косячат.Однако,в конкретном данном вопросе есть резон.Вот если действительно "разложить по полочкам" всех функционеров "от ВСУ и ВМФ".то получится очень большой процент должностей,без которых армия может БЕЗБОЛЕЗНЕННО избавиться.Ещё у нас слишком много тех,кто получал генеральские погоны.по большому счёту вообще ни за что или "незаслуженно награждёнными" за несуществующиезаслуги,а по юбилеям или чисто по родственным признакам.
показать весь комментарий
17.10.2020 07:29 Ответить
С таким же успехом можно было говорить и о МВД!
Там бумагоносителей в разы больше чем в армии.
Но Арахамия почему-то промолчал. Наверное боится Авакова. Промолчал о дкпутатах и чиновниках в Раде и в ОП. Потому что боиться плевать против ветра. Вот и вся суть Арахамии.
показать весь комментарий
17.10.2020 09:09 Ответить
ВР нужно сократить до 50 депутатов (по паре от каждой области). Остальные - балласт, вместо которых должны работать специалисты - профессионалы.
показать весь комментарий
17.10.2020 07:45 Ответить
Самое смешное что этот дурачек дело говорит. Наша армия по прежнему- совковая и там куча народа действительно "носит бумажки" и исправно получает паек за это,зачастую гораздо больший,чем те ,кто в окопах. Но беда в том,что зеленые не смогут убрать таких людей с их мест,по причине своей непроходимой глупости ...
показать весь комментарий
17.10.2020 08:24 Ответить
А что, кроме армии нет других структур, в которых масса народа просто "носит бумажки"?
МВД, например! Там бумагоносителей в коротких юбках в разы больше!
А армию во время войны в истории еще никто не сокращал!
показать весь комментарий
17.10.2020 15:33 Ответить
Скорочення папероносців і бюрократів - свята справа . Ще й для бюджету корисно .
Хіба люди по селах не кроплять колорадських жуків хімією ? 🇺🇦😁👍
показать весь комментарий
17.10.2020 08:43 Ответить
Согласен.. У нас в ВЧ сидит куча людей которые и запаха пороха не слышали, но строят из себя ВЕЛИКИХ вояк!!!! и льготы им подавай и зарплаты как на передке им тоже подавай...
показать весь комментарий
17.10.2020 09:12 Ответить
Сократят боевых офицеров, а оставят как раз тех б-дей котроые бумажки носят. Неужели вы до сих пор не поняли, для чего шмаркля пошёл в президенты ?
показать весь комментарий
17.10.2020 10:24 Ответить
поживем увидим, кого сократят! если так как вы говорите, то это печально.... но то что в армии множество трутней, прилипал, то вижу сам на примере ВЧ в моем городе..
показать весь комментарий
17.10.2020 11:12 Ответить
просрал абхазию просерит и Украину.
показать весь комментарий
17.10.2020 10:11 Ответить
Ему дали украинское гражданство раньше, чем у него хвост отпал.
показать весь комментарий
17.10.2020 10:21 Ответить
Араукария, а ты скажи не сокращение армии, а сокращение штабной бюрократии - глядишь поддержат!
показать весь комментарий
17.10.2020 10:47 Ответить
Где , что -то подобное кто -то уже говорили: и гриценко и тимошенко и лебедев и ехануров и Януковичи и медведчуки и рабиновичи и прочие бездари и дебилы нашего государства, а в результате этого мы к 2014 году потеряли армию!!! Этому Арахамии надо знать, Что кроме дебильных и невразумительных шуток 95 квартала и бла...бла....бла .. обо всём и ничего конкретно, по данному вопросу, есть в мире, и был и в Украине, до "дерьмократов", ещё такой предмет как управление:... .войсками , заводами , колхозами и т. д. .. Так пусть он почитает хотя бы, что бы знать, что без "штабных крыс" ни одна дивизия или полк, ни на, что не способна!! Пусть этот неуч, который наверняка от армии откосил, задаст сам себе вопрос ::Почему в ВСУ созданы отделения, взвозды. роты .батальоны , полки и т. .И самое главное принцип их создания!! Всё это элементы управления ВСУ!! Без них , как без рук!! Нужны в нашей армии и стрелки и снайперы и писари и генералы!! И никогда , Никакой придурок, типа Арахамии, Не заменит в Армии даже самого простого лейтенанта!!!
показать весь комментарий
17.10.2020 11:49 Ответить
Тобто потрібно не паперову роботу скоротити, а людей які її виконують. Це "зелена логіка"!Людей не буде а робота залишиться. А потім для паперової роботи долучать бойових офіцерів та солдат.
показать весь комментарий
17.10.2020 11:51 Ответить
"Тобто потрібно не паперову роботу скоротити, а людей які її виконують." - Ты исходишь из неверной предпосылки что зелёные враги Украины действуют в интересах Украины, соответственно вывод из предпосылки так же ошибочен. Их цель сделать Украину беззащитной, беззубой, а не борьба с бумажной волокитой.
показать весь комментарий
17.10.2020 12:26 Ответить
и снова.... обосрамшись......
показать весь комментарий
17.10.2020 13:20 Ответить
Скорочувати потрібно не українську армію під час війни, а відсоток представників національних меншин в Україні: депортувати, надавати українське громадянство лише у порядку виключення за особливі заслуги (участь у бойових діях, тощо). Переглянути тотально законність надання українського громадянства іноземцям у попередні роки.
показать весь комментарий
17.10.2020 14:14 Ответить
Так сократят не тех, кто бумажки носит, идиотские приказы выдумывает и с комиссиями по частям ездит. Сократят низшее звено, а не генералов и полковников.
показать весь комментарий
17.10.2020 16:32 Ответить
нельзя таким дебилам, уклонистам и безграмотным , как Арахамия,давать возможность высказываться по тем вопросам в которых он полный дурак! Ведь по Арахамии 40% ВСУ, Это 80 тыс. офицеров переставляют бумажки и ничего не делают!! Понятно , что кроме того , что это болван, Арахамия, полный дурак , он ещё в арифметике, за 5 класс, полный жидярский баран.
показать весь комментарий
17.10.2020 17:09 Ответить
прикольно, примат рассуждает об армии .интересно, сколько приматов с слугах сброда?
показать весь комментарий
17.10.2020 20:58 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
18.10.2020 02:06 Ответить
Эта мартышка, если его не так поняли, рискует первым из шоблы выпасть из окна.
показать весь комментарий
18.10.2020 23:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 