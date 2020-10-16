С 16 октября в школах вступили в силу новые правила дистанционного обучения, - Минобразования

Положение о дистанционной форме получения полного общего среднего образования вступает в силу 16 октября, сообщает Министерство образования и науки Украины. Оно расширяет возможности для дистанционного обучения учащихся - как по дистанционной форме получения образования, так и при использовании технологий дистанционного обучения в других формах получения образования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МОН.

В сообщении отмечается: "Новое Положение было утверждено приказом МОН от 8 сентября 2020 №1115 и зарегистрировано в Министерстве юстиции 28 сентября 2020 по №941 / 35224.

"Мы понимаем, что дистанционное образование не может заменить настоящего очного обучения. Дети должны социализироваться, особенно в начальной школе. Из-за пандемии коронавируса весь мир ищет альтернативные пути для экономической и социальной жизни. И отрасль образования - не исключение, ведь для нас важно, чтобы образовательный процесс продолжался и был качественным и безопасным. Дистанционное обучение является перспективной сферой развития образования в условиях ее цифровизации. В то же время такое обучение в случае необходимости позволяет обеспечить индивидуальную образовательную траекторию соискателя образования, а также непрерывность образовательного процесса в случаях чрезвычайных обстоятельств, которые делают объективно невозможным посещение учебных заведений ", - отметил и.о. Министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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Дистанционная форма получения образования остается исключительно добровольной и требует представления соответствующего заявления о приеме / переводе от родителей. Но теперь для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов) - такую ​​возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории.

Технологии дистанционного обучения в различных формах получения образования (дневной, вечерний, педагогическом патронаже и т.д.) могут использоваться для проведения оценки, консультаций, изучения отдельных тем по предмету.

Также их можно использовать для предоставления дополнительных психолого-педагогических и коррекционно-развивающих услуг для лиц с особыми образовательными потребностями, если в населенном пункте, где проживает ученик, отсутствуют соответствующие специалисты, предоставляющие такие услуги.

Технологии дистанционного обучения позволяют продолжать образовательный процесс во время карантина и других чрезвычайных обстоятельств (без перевода учащихся на дистанционную форму).

В документе также урегулирован возможность организации смешанного обучения. Учебное заведение может определить такой режим работы, при котором ученики поочередно посещают учебное заведение для очных занятий, остальное время учась дистанционно.

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Положение предусматривает, что обязательно должны учитываться интересы учащихся при дистанционном обучении:

организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярную и содержательную взаимодействие учителей с учениками;

при дистанционном обучении должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с ООП с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе;

для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учеников - телефонной, почтовой связи и тому подобное;

организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

С целью обеспечения прав педагогических в Положении указано, что организация дистанционного обучения должно осуществляться в пределах их рабочего времени.

В рамках своей автономии учебное заведение самостоятельно может определять механизм мониторинга и контроля качества дистанционного обучения в учебном заведении. То, как руководитель учреждения осуществлять контроль за выполнением образовательных программ учащимися и педработниками, длоджен одобрять педсовет".

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