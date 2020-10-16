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Новости Силовики
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На Кировоградщине задержали мошенника, укравшего 140 тыс. грн, собранных на лечение ребенка, - Нацполиция

На Кировоградщине задержали мошенника, укравшего 140 тыс. грн, собранных на лечение ребенка, - Нацполиция

На Кировоградщине сотрудники киберполиции задержали мошенника, завладевшего средствами, собранными на лечение ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 32-летний мужчина завладел деньгами с банковской карты женщины, которая собирала деньги на лечение дочери.

Злоумышленник позвонил потерпевшей, представился помощником чиновника, руководителя благотворительной организации и предложил помощь. Фигурант попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников, чтобы он мог убедиться, что семья действительно нуждается в помощи.

Узнав номера, правонарушитель совершил блокировку мобильного номера потерпевшей, с последующим перевыпуском сим-карты. Таким образом он получил доступ и к ее интернет-банкингу, а затем - перевел на свою карточку деньги, собранные на лечение. По предварительным подсчетам, сума украденого - почти 140 тыс. гривен.

Смотрите: Две мошенницы за 950 тыс. грн "сняли порчу" с пенсионерки на Николаевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В прошлом фигурант уже имел проблемы с законом за совершение аналогичного преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Также читайте: На Виннитчине раскрыта группа мошенников, укравшая с банковских счетов украинцев более миллиона гривен, - Нацполиция. ФОТО

Автор: 

мошенничество (1216) Нацполиция (16431) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) киберполиция (327) Кировоградская область (629)


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Топ комментарии
+5
Дожились. Ничего святого не осталось. Одна надежда что там его накажут. Какой мразью нужно быть чтоб украсть у больного ребенка. Нет слов.
Паскуду бы застрелить по хорошему
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16.10.2020 23:40
+4
У мене з картки теж у 2015 вкрали гроші через перевипуск злодіями сім-карти. Доречі, сім-карта перевипускається протягом секунд 10. Тому, тут є такі виходи:
1. фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним
2. неавторизований фінансовий телефон не повинен, крім вас, ніхто знати.
А ще краще фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним і його ніхто крім Вас не повинен знати.
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16.10.2020 23:32
+3
Тут проблема в іншому. І ця проблема відома і мобільним операторам, і банкам.
Коли Ви відкриваєте рахунок у банку, то банк не цікавиться, чи авторизований у Вас тел. номер, до якого прив"язується банківська карта, йому байдуже.
А мобільному оператору байдуже перевіряти, коли приходить злодій і каже, що загубив телефон, і хоче "відновити" собі вашу сім-карту. Він називає кому ви дзвонили, і йому видають нову сім-карту на ваш номер, а ваша оригінальна сім-карта автоматично перестає працювати.
І, якщо, у вас вкрадуть гроші, то нічого вам не відшкодують.
Те, що цього шахрая піймали, то виняток, бо він на свою особисту карту гроші перевів, а міг би у біткоїни, чи на кілька передплачених анонімних карток і т.і.
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17.10.2020 00:00
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Мразота.
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16.10.2020 23:16 Ответить
Пароль что,вообще бесполезен?
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16.10.2020 23:31 Ответить
-Пароль?
-Пароль.
-Проходь.
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16.10.2020 23:34 Ответить
По дзвінку на гарячу лінію поповнють рахунок на телефоні, у всякому разі у мене так було. А потім з телефона далі на ліву карту і зняття в банкоматі
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16.10.2020 23:36 Ответить
У мене з картки теж у 2015 вкрали гроші через перевипуск злодіями сім-карти. Доречі, сім-карта перевипускається протягом секунд 10. Тому, тут є такі виходи:
1. фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним
2. неавторизований фінансовий телефон не повинен, крім вас, ніхто знати.
А ще краще фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним і його ніхто крім Вас не повинен знати.
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16.10.2020 23:32 Ответить
Краще всього ніяких прив"язок картки до телефону.
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16.10.2020 23:36 Ответить
банк карту не видасть. Не видають навіть глухонімим, яким телефон ... ну самі розумієте
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16.10.2020 23:38 Ответить
Дожились. Ничего святого не осталось. Одна надежда что там его накажут. Какой мразью нужно быть чтоб украсть у больного ребенка. Нет слов.
Паскуду бы застрелить по хорошему
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16.10.2020 23:40 Ответить
Если зона по понятиям живет, то эта тварь будет кукарекать, но недолго.
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16.10.2020 23:50 Ответить
Святая справедливая зона и какие же там высокоморальные люди собрались!
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17.10.2020 00:44 Ответить
Тут проблема в іншому. І ця проблема відома і мобільним операторам, і банкам.
Коли Ви відкриваєте рахунок у банку, то банк не цікавиться, чи авторизований у Вас тел. номер, до якого прив"язується банківська карта, йому байдуже.
А мобільному оператору байдуже перевіряти, коли приходить злодій і каже, що загубив телефон, і хоче "відновити" собі вашу сім-карту. Він називає кому ви дзвонили, і йому видають нову сім-карту на ваш номер, а ваша оригінальна сім-карта автоматично перестає працювати.
І, якщо, у вас вкрадуть гроші, то нічого вам не відшкодують.
Те, що цього шахрая піймали, то виняток, бо він на свою особисту карту гроші перевів, а міг би у біткоїни, чи на кілька передплачених анонімних карток і т.і.
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17.10.2020 00:00 Ответить
Отпустить и расстрелять при попытке к бегству у прохожих на виду, что бругим неповадно было.
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17.10.2020 00:32 Ответить
зберігайте на картці завжди одну гривню тоді злодію "совість"не дозволить її вкрасти
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17.10.2020 06:29 Ответить
Якщо карта кредитна, то вкраде вашу гривню + кредитні кошти , які Ви потім будете віддавати. А такі непоодинокі випадки є. Тому встановлюйте на карті нульовий кредит, хоча, якщо у шахрая є повний доступ до Вашого особистого кабінету, це не допоможе
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17.10.2020 07:59 Ответить
Есть,как мне кажется,еще один способ помочь деньгами-отправлять адресно,на личную банковскую карту. Пароль наверное сложно подобрать.
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17.10.2020 13:52 Ответить
 
 