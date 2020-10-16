На Кировоградщине задержали мошенника, укравшего 140 тыс. грн, собранных на лечение ребенка, - Нацполиция

На Кировоградщине сотрудники киберполиции задержали мошенника, завладевшего средствами, собранными на лечение ребенка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что 32-летний мужчина завладел деньгами с банковской карты женщины, которая собирала деньги на лечение дочери.

Злоумышленник позвонил потерпевшей, представился помощником чиновника, руководителя благотворительной организации и предложил помощь. Фигурант попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников, чтобы он мог убедиться, что семья действительно нуждается в помощи.

Узнав номера, правонарушитель совершил блокировку мобильного номера потерпевшей, с последующим перевыпуском сим-карты. Таким образом он получил доступ и к ее интернет-банкингу, а затем - перевел на свою карточку деньги, собранные на лечение. По предварительным подсчетам, сума украденого - почти 140 тыс. гривен.

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В прошлом фигурант уже имел проблемы с законом за совершение аналогичного преступления.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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