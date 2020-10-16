На Кировоградщине задержали мошенника, укравшего 140 тыс. грн, собранных на лечение ребенка, - Нацполиция
На Кировоградщине сотрудники киберполиции задержали мошенника, завладевшего средствами, собранными на лечение ребенка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Установлено, что 32-летний мужчина завладел деньгами с банковской карты женщины, которая собирала деньги на лечение дочери.
Злоумышленник позвонил потерпевшей, представился помощником чиновника, руководителя благотворительной организации и предложил помощь. Фигурант попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников, чтобы он мог убедиться, что семья действительно нуждается в помощи.
Узнав номера, правонарушитель совершил блокировку мобильного номера потерпевшей, с последующим перевыпуском сим-карты. Таким образом он получил доступ и к ее интернет-банкингу, а затем - перевел на свою карточку деньги, собранные на лечение. По предварительным подсчетам, сума украденого - почти 140 тыс. гривен.
В прошлом фигурант уже имел проблемы с законом за совершение аналогичного преступления.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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1. фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним
2. неавторизований фінансовий телефон не повинен, крім вас, ніхто знати.
А ще краще фінансовий телефон (до якого прив"язана банківська карта) повинен бути авторизованим, чи контрактним і його ніхто крім Вас не повинен знати.
Паскуду бы застрелить по хорошему
Коли Ви відкриваєте рахунок у банку, то банк не цікавиться, чи авторизований у Вас тел. номер, до якого прив"язується банківська карта, йому байдуже.
А мобільному оператору байдуже перевіряти, коли приходить злодій і каже, що загубив телефон, і хоче "відновити" собі вашу сім-карту. Він називає кому ви дзвонили, і йому видають нову сім-карту на ваш номер, а ваша оригінальна сім-карта автоматично перестає працювати.
І, якщо, у вас вкрадуть гроші, то нічого вам не відшкодують.
Те, що цього шахрая піймали, то виняток, бо він на свою особисту карту гроші перевів, а міг би у біткоїни, чи на кілька передплачених анонімних карток і т.і.