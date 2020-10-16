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Во Франции неизвестный обезглавил учителя после того, как тот демонстрировал детям карикатуры из "Сharlie Hebdo" как пример свободы слова

Во Франции неизвестный обезглавил учителя после того, как тот демонстрировал детям карикатуры из

Недалеко от Парижа человек обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион, полицейских вызвали на место свидетели нападения. Там они увидели обезглавленного учителя и неизвестного с кухонным ножом. Последний пытался убежать, но его застрелили. По словам очевидцев, мужчина убил учителя с криком "Аллах Акбар", пишет Le Figaro.

По предварительным данным полиции, это родственник одного из учеников - гражданин Алжира 1972 года - который возмутился тем, что учитель показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Le Figaro отмечает, что правоохранители не могли приблизиться к нападающему, ибо у него было жилет со взрывчаткой.

К расследованию убийства привлекли Национальной антитеррористической прокуратуру Франции возбуждено дело по статьям "убийство в пределах террористической деятельности" и "террористическая преступная организация".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Кадырова и чеченских геев. ФОТО 18+

Автор: 

ислам (143) карикатура (57)


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Топ комментарии
+39
Так а якого біса він приперся у Францію? Чо поліз у чужий монастир зі своїм уставом??? Наших жінок у Ірані чи Саудівській Аравії змушують хустину одягати, а самі вони, коли прижджають в Європу, не хочуть дотримуватися європейських звичаїв!
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16.10.2020 23:13
+27
Бараны, напустили в дом средневековых дикарей, привыкайте теперь к их порядкам.
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16.10.2020 23:22
+23
не так - отморозок убил человека...
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16.10.2020 23:20
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Привіт. Як ти ? Я тобі дякую і перепрошую. Через мене тебе забанили.
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17.10.2020 02:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт!

В мене ж є повно аккаунтів і використаю впн.Для мене це не проблема. Я ці дні був під іншими аккаунтами.
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17.10.2020 03:08 Ответить
1 бачила.
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17.10.2020 03:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Я ще з одного заходив.
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17.10.2020 03:32 Ответить
особисто мені пох ,під якими ви акаунтами... Баню за наглу брехню..
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17.10.2020 09:40 Ответить
обісрана мавпа вбила супертолерантну мегавільну "просвітлену"! одне одного варті!!! світ стане нормальнішим після смерті цих двох великих відхилень...
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17.10.2020 02:25 Ответить
Шо то я начинаю все больше понимать ку-клукс-клан...
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17.10.2020 03:22 Ответить
толерастия в действии. продолжайте голосовать за левое пархатое говно и называть националистов нацистами дурачье
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17.10.2020 05:42 Ответить
Франція у світі це "двигун" політтолерастії...
"Флагман"...

Сама вибрала цей шлях..
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17.10.2020 09:39 Ответить
Сама вибрала цей шлях. Порахуйте, скільки колоній Франція захопила, і більшість із них мусульманські. Толерастія-дурастія. Навіщо хлопця застрелили? Там немає смертної кари, це дискримінація по релігійному признаку. Оце їхня "свобода і демократія".
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17.10.2020 13:35 Ответить
посчитай сколько мусульмане крови выпили по всему миру и никаких мигрантов к себе не тянут
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17.10.2020 14:36 Ответить
не знаю как франции но мне тут в сша он толерастов тошнит уже
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17.10.2020 11:41 Ответить
Естественный отбор матушки природы, агрессивные и неагрессивные дураки должны освобождать место под солнцем более толерантным и умным.
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17.10.2020 08:01 Ответить
дебил ты толерантный
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17.10.2020 11:34 Ответить
Не д#очи судьбу, она может тебя наказать за это.
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17.10.2020 18:40 Ответить
Таке враження , що Шарлі Едбо бореться своїми "жартами" , за звання найкривавішого журналу в світі . Стільки людей вже загинуло через їхні дурощі .
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17.10.2020 08:36 Ответить
не виправдовуючи,але РОЗУМІЮЧИ терориста можу сказати лише,що НЕСТРИМНА і НЕОБМЕЖЕНА політика політкоретності,лібералізму і політтолерантності,що проводить Захід у стику з Ісламом(молодоюі дуже активною релігією)логічно приводить до кривавих конфліктів.

Іслам Захід не може стримати НІЯК,тому прийдеться стримувати "Шарлі ****"(це ніякий не журнал свободи слова,а провокаторів на "свободі слова"). Інакше будуть ще трупи,а редакцію прийдеться поповнювати щороку...
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17.10.2020 09:37 Ответить
Толерантність.А якщо би ця горна мавпа не спустилась до людей,той і всі були живі і здорові.
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17.10.2020 08:50 Ответить
В Суре 9: Покаяние - Аят: 29 произошел сбой. Наводим оригинальный текст:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Перевод: Сражайтесь с теми, кто не верит в Аллаха и в Последний День, и не запрещает то, что Аллах запретил и Его Посланник, и не осуждает религию истины со стороны тех, кому была дана Книга, пока они не заплатят дань безоговорочно и не станут покорными.

Под Книгой понимается Писание, то есть Тора и Евангелие (Инджиль). Иудеи и христиане первыми, задолго до мусульман уверовали в Аллаха пророков Ибрагима, Мусы и Якуба.
Как можно сражаться с верующими в Аллаха и в Последний День людьми?

Короче, совсем непонятная Сура. Правильно ли передал расуль Мухаммед людям слова Бога?
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17.10.2020 09:09 Ответить
ніхто з ісламських терористів у подібні ідеологічні та релігійні тонкощі не влазить.

ОБрази Пророка Мохамеда чи ісламу У ЙОГО РОЗУМІНННІ достатньо..
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17.10.2020 09:43 Ответить
В єврейському Талмуді написано, що лише іудеї (божий народ ) є люди, усі решта тварини і здобич для них.
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17.10.2020 13:26 Ответить
Талмуд-це що? Усний переказ якихось походеньок євреїв. На відміну від іудо-христянської Тори до віри в Бога не має відношення.
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17.10.2020 13:38 Ответить
Все те, кто исповедуют ислам, реально контуженные. А французам можно посоветовать еще больше пускать арабов к себе в страну... Они им там и не такое еще устроят...
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17.10.2020 11:15 Ответить
При чому тут терористи? Якби тобі вчитель показував карикатури порно на Матір божу та Ісуса, хіба ти стерпів би? У нас і за 300 грн можуть убити.
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17.10.2020 13:22 Ответить
Матерь Божия и Иисус это часть Ислама. Коран, Сура 19 "Мариам".
За их осквернение мусульмане могут отрезать голову.
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17.10.2020 13:43 Ответить
тонны карикатур на иисуса и что сколько бошек отрезано? ты че совсем больная на голову оправдывать убийтво?
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17.10.2020 14:41 Ответить
кто вас ********* таких дегенеров понарожал...
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17.10.2020 14:43 Ответить
Откуда вы такие беретесь? Кто вас делает такими идиотами? Ты понимаешь разницу между порно и карикатурой?
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17.10.2020 19:08 Ответить
обезглавил
и доказал, что он - ****** с горных вершин
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17.10.2020 14:54 Ответить
Герой России Рамзан Кадыров в
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
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17.10.2020 21:14 Ответить
гнусный ************** домагалсая юного москвича!!
ентот ******** умер от скуки,ему отрезали бошку,
и он больше не мог засасывать кацапсиновый хрен !!!
как 80-и летней бабушки ** Макарон!!
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17.10.2020 21:39 Ответить
плоды "евро-толерантности".
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18.10.2020 02:11 Ответить
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