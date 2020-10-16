Во Франции неизвестный обезглавил учителя после того, как тот демонстрировал детям карикатуры из "Сharlie Hebdo" как пример свободы слова
Недалеко от Парижа человек обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает Le Parisien.
Инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион, полицейских вызвали на место свидетели нападения. Там они увидели обезглавленного учителя и неизвестного с кухонным ножом. Последний пытался убежать, но его застрелили. По словам очевидцев, мужчина убил учителя с криком "Аллах Акбар", пишет Le Figaro.
По предварительным данным полиции, это родственник одного из учеников - гражданин Алжира 1972 года - который возмутился тем, что учитель показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.
Le Figaro отмечает, что правоохранители не могли приблизиться к нападающему, ибо у него было жилет со взрывчаткой.
К расследованию убийства привлекли Национальной антитеррористической прокуратуру Франции возбуждено дело по статьям "убийство в пределах террористической деятельности" и "террористическая преступная организация".
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В мене ж є повно аккаунтів і використаю впн.Для мене це не проблема. Я ці дні був під іншими аккаунтами.
"Флагман"...
Сама вибрала цей шлях..
Іслам Захід не може стримати НІЯК,тому прийдеться стримувати "Шарлі ****"(це ніякий не журнал свободи слова,а провокаторів на "свободі слова"). Інакше будуть ще трупи,а редакцію прийдеться поповнювати щороку...
قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
Перевод: Сражайтесь с теми, кто не верит в Аллаха и в Последний День, и не запрещает то, что Аллах запретил и Его Посланник, и не осуждает религию истины со стороны тех, кому была дана Книга, пока они не заплатят дань безоговорочно и не станут покорными.
Под Книгой понимается Писание, то есть Тора и Евангелие (Инджиль). Иудеи и христиане первыми, задолго до мусульман уверовали в Аллаха пророков Ибрагима, Мусы и Якуба.
Как можно сражаться с верующими в Аллаха и в Последний День людьми?
Короче, совсем непонятная Сура. Правильно ли передал расуль Мухаммед людям слова Бога?
ОБрази Пророка Мохамеда чи ісламу У ЙОГО РОЗУМІНННІ достатньо..
За их осквернение мусульмане могут отрезать голову.
и доказал, что он - ****** с горных вершин
свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к
убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. В результате Герой России
Сулим Ямадаев был убит в Дубае, и по обвинению в его убийстве дубайская полиция
объявила в международный розыск другого Героя России Адама Делимханова. Брат
убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, также был убит в
Москве другими, пока еще не установленными Героями России.
ентот ******** умер от скуки,ему отрезали бошку,
и он больше не мог засасывать кацапсиновый хрен !!!
как 80-и летней бабушки ** Макарон!!