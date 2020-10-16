Во Франции неизвестный обезглавил учителя после того, как тот демонстрировал детям карикатуры из "Сharlie Hebdo" как пример свободы слова

Недалеко от Парижа человек обезглавил учителя истории и географии, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo для демонстрации свободы слова. Нападавшего застрелила полиция.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион, полицейских вызвали на место свидетели нападения. Там они увидели обезглавленного учителя и неизвестного с кухонным ножом. Последний пытался убежать, но его застрелили. По словам очевидцев, мужчина убил учителя с криком "Аллах Акбар", пишет Le Figaro.

По предварительным данным полиции, это родственник одного из учеников - гражданин Алжира 1972 года - который возмутился тем, что учитель показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда.

Le Figaro отмечает, что правоохранители не могли приблизиться к нападающему, ибо у него было жилет со взрывчаткой.

К расследованию убийства привлекли Национальной антитеррористической прокуратуру Франции возбуждено дело по статьям "убийство в пределах террористической деятельности" и "террористическая преступная организация".

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