Топонимическая комиссия горсовета Одессы нарушила закон о декоммунизации и проголосовала за переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова, - активист Бабич

16 октября Историко-топографическая комиссия горсовета Одессы проголосовала за переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал одесский активист Александр Бабич.

Он отметил: "Сегодня на заседании Историко-топонимической комиссии с голоса, без предварительного внесения в план работы, был внесён вопрос о переименовании Проспекта Небесной Сотни в Проспект Жукова и возвращения названия улице 25-й Чапаевской дивизии.

Дальше 14 голосов против 7 приняли решение поддержать возвращение Жукова на карту города. И это не смотря на то, что я озвучивал статьи закона и говорил о противоправности действий комиссии в этот момент".

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"И всё это было затеяно только для того, чтобы Труханов сразу по окончании заседания комиссии громогласно объявил о том, что Топонимическая его поддержала и проспект будет снова в честь Жукова!

Я не удивлюсь, что сейчас посыпяться иски о незаконности самого факта рассмотрения этого вопроса. И возможно именно это спасёт город от яростного и кровавого противостояния во время надуманных "общественных слушаний".

Губарь во время заседания сказал, что он не боится волнений и возмущений, а я боюсь.

Я не хочу, чтобы в городе пролилась кровь,только потому что кто-то решил попиариться на имени этого мясника!", - резюмировал Бабич.

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