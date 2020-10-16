Топонимическая комиссия горсовета Одессы нарушила закон о декоммунизации и проголосовала за переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова, - активист Бабич
16 октября Историко-топографическая комиссия горсовета Одессы проголосовала за переименование проспекта Небесной Сотни в проспект Жукова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал одесский активист Александр Бабич.
Он отметил: "Сегодня на заседании Историко-топонимической комиссии с голоса, без предварительного внесения в план работы, был внесён вопрос о переименовании Проспекта Небесной Сотни в Проспект Жукова и возвращения названия улице 25-й Чапаевской дивизии.
Дальше 14 голосов против 7 приняли решение поддержать возвращение Жукова на карту города. И это не смотря на то, что я озвучивал статьи закона и говорил о противоправности действий комиссии в этот момент".
"И всё это было затеяно только для того, чтобы Труханов сразу по окончании заседания комиссии громогласно объявил о том, что Топонимическая его поддержала и проспект будет снова в честь Жукова!
Я не удивлюсь, что сейчас посыпяться иски о незаконности самого факта рассмотрения этого вопроса. И возможно именно это спасёт город от яростного и кровавого противостояния во время надуманных "общественных слушаний".
Губарь во время заседания сказал, что он не боится волнений и возмущений, а я боюсь.
Я не хочу, чтобы в городе пролилась кровь,только потому что кто-то решил попиариться на имени этого мясника!", - резюмировал Бабич.
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Все очень серьезно.
Проспект назывался "ленинской искры"...Гурвиц взял и декомунизировал в жукова...
Как им жить без Жукова и Чапаева?
Катафалком по Небесній Сотні
(Катафалк - прізвисько жукава у піхотинців сересере часів 2-ї світової)
но еще и красный.. это наследство от мамы, несудимого, и характерного запаха моря...
жаль
https://history.wikireading.ru/249570
А по трухе с его бандой давно тюрьма плачет.
І я впевнений, 5-та колона, прийшовши до влади, навіть на місцях, помилок Порошенка повторювати точно не буде і домовлятись з проукраїнськими силами теж не буде, а банально буде їх знищувати.