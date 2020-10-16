Во время визита в Турцию Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо

Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию у него состоялся короткий телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с президентом Турции, во время которой Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому. Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу.

В Офисе президента Украины отметили, что Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате.

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