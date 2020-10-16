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Во время визита в Турцию Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо

Во время визита в Турцию Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо

Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию у него состоялся короткий телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с президентом Турции, во время которой Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому. Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу.

В Офисе президента Украины отметили, что Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киев и Анкара будут сотрудничать в реализации инфраструктурных проектов в Украине, - заявление Зеленского и Эрдогана

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Эрдоган Реджеп Тайип (893) Трюдо Джастин (298)


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Топ комментарии
+11
Мы уже его видели эспромтом в интервью BBC Hard Talk. Оно краснело,дулось,фальшиво хохотало, оправдывалось, заикалось, путалось в словах. Печальное зрелище. Третьесортный актеришко, у которого внезапно отобрали сценарий.
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17.10.2020 00:16
+8
Це він ще попреться смішити Канадію.
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17.10.2020 00:01
+7
Канада прекратила поставки оружия Турции в связи с турецким участием в Карабахском конфликте, но придурок и тут засветился, опытный Эрдоган ловко подставил недалёкого Зеленского, а тот в полном экстазе только от того что с ним поболтал Трюдо.
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17.10.2020 00:17
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Це він ще попреться смішити Канадію.
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17.10.2020 00:01 Ответить
Такая туфта! О чем он может поговорить экспромтом! Рассмеши клоуна??
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17.10.2020 00:10 Ответить
Мы уже его видели эспромтом в интервью BBC Hard Talk. Оно краснело,дулось,фальшиво хохотало, оправдывалось, заикалось, путалось в словах. Печальное зрелище. Третьесортный актеришко, у которого внезапно отобрали сценарий.
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17.10.2020 00:16 Ответить
Шпана з райцентру.
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17.10.2020 00:31 Ответить
Канада прекратила поставки оружия Турции в связи с турецким участием в Карабахском конфликте, но придурок и тут засветился, опытный Эрдоган ловко подставил недалёкого Зеленского, а тот в полном экстазе только от того что с ним поболтал Трюдо.
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17.10.2020 00:17 Ответить
Зеленский это тот кто много наговорил и ничего не сделал ....
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17.10.2020 00:29 Ответить
Оманський брехун.
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17.10.2020 00:32 Ответить
нет это тот что как минимум на два пожизненных на***дел и очень много ,,сделал" (правда в минус)
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17.10.2020 00:47 Ответить
ждать прекращения военного сотрудничества Украины и с Канадой...
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17.10.2020 00:33 Ответить
почему..
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17.10.2020 00:40 Ответить
ЖДИ ВЕТРА НА РОССИИ )))
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17.10.2020 01:13 Ответить
Під час візиту до Туреччини Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Трюдо - Цензор.НЕТ 7968
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17.10.2020 00:39 Ответить
Еще Кадыров позвонит, уХйло... У них сейчас террористы из Турции орудуют ... Президентняни в растерянности...
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17.10.2020 00:45 Ответить
Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию у него состоялся короткий телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Источник: https://censor.net/ru/n3225321 я пацсталом!! у него даже своей мобилы нет!!(ездит в турцию с эрдогановского до трюдо дозвониться!!)это всё что нужно знать о ,,современных"(не имеющих аналогов)правителях!!
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17.10.2020 00:51 Ответить
Только наше Зебилье достойно такого унижения)))
Молодец Эрдоан!
Надеюсь, этот случайный през хотя бы под пытками сказал все, что отребовалось.
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17.10.2020 00:57 Ответить
... и передал трубку ...

Серйозно ?
Ну, по-перше, там був перекладач, бо блазень англійською не володіє.
А по-друге, як це: друга хвиля, пандемія, вірус, а вони телефончики один одному передають ?
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17.10.2020 03:06 Ответить
А ещё он во время визита покушал, покакал, отписал 3 твита и 4 раза чихнул.
Опупеть новость. Главное полезная-то какая... Вот чесслово, не спал, всё переживал и тревожился, чем же там пианист-то наш в Турции занимается.
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17.10.2020 03:42 Ответить
а що то так зеленьський поспішає шастать туди-сюди... зараз він нагадує яника-хворобливого, який перед тим, як втекти з України, розсовував гроші то в Емірати, то ще кудись... правда, зе вспів профінансувати науково важливу суднобудівну галузь Великобританії...
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17.10.2020 07:27 Ответить
TZE inform Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает. Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому. Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна.
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17.10.2020 07:34 Ответить
А какой бы был видосик этого разговора, какая мимика, какие жесты! За слова - молчу, воображения не хватит.
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17.10.2020 08:38 Ответить
это дупа дупная
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17.10.2020 10:22 Ответить
Это зеленое чмо подставило Рэджепа. Трюдо на звонки с Украинской ОПы не отвечает (TZi), ток оно попросило Рэджепа позвонить и воспользовалось тем, что Рэджепу неудобно было послать этого недоумка.
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17.10.2020 08:25 Ответить
Дурне поїхало в турне!
Боже,за що це Україні?
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17.10.2020 08:30 Ответить
Карма. Бог сказав, що Україні не повезе на правителів, через що в утіху наділив найкращими землями.
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17.10.2020 08:41 Ответить
ЗЕ звонил с номера Эрдогана, вызовы бубочки уже все отбивают. Да и денег на счету, наверное, давно нет.
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17.10.2020 10:28 Ответить
После Зеленского придется формировать правительство национального спасения, которое должно действовать без сантиментов к этой сволочи..
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17.10.2020 11:38 Ответить
Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает. Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому. Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна. (с)
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17.10.2020 13:09 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Посол Турции в Канаде Керим Урас был вызван в Department of Foreign Affairs and International Trade где имел беседу с министром иностранных дел Канады François-Philippe Champagne. На фоне весьма непростых отношений между Канадой и Турцией, напомним, что Канада приостановила экспорт вооружения и военных технологий в Турцию, инцидент со звонком Зеленского Трюдо из кабинета Эрдогана, может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения. Хроника (обновление)
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17.10.2020 14:30 Ответить
 
 