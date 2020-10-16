Во время визита в Турцию Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо
Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию у него состоялся короткий телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Премьер-министр Канады провел телефонный разговор с президентом Турции, во время которой Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что у него есть сюрприз для Джастина Трюдо, и передал трубку Владимиру Зеленскому. Лидеры Украины и Канады обменялись дружескими приветствиями и кратко обсудили вопросы совместной повестки дня и взаимодействия в актуальных проектах", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса президента Украины в пятницу.
В Офисе президента Украины отметили, что Зеленский и Трюдо были приятно удивлены возможностью дружеской беседы в таком формате.
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Молодец Эрдоан!
Надеюсь, этот случайный през хотя бы под пытками сказал все, что отребовалось.
Серйозно ?
Ну, по-перше, там був перекладач, бо блазень англійською не володіє.
А по-друге, як це: друга хвиля, пандемія, вірус, а вони телефончики один одному передають ?
Опупеть новость. Главное полезная-то какая... Вот чесслово, не спал, всё переживал и тревожился, чем же там пианист-то наш в Турции занимается.
Боже,за що це Україні?
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Посол Турции в Канаде Керим Урас был вызван в Department of Foreign Affairs and International Trade где имел беседу с министром иностранных дел Канады François-Philippe Champagne. На фоне весьма непростых отношений между Канадой и Турцией, напомним, что Канада приостановила экспорт вооружения и военных технологий в Турцию, инцидент со звонком Зеленского Трюдо из кабинета Эрдогана, может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения. Хроника (обновление)