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Врача, которая не заметила рак груди у пациентки, отправили под суд на Днепропетровщине

Врача, которая не заметила рак груди у пациентки, отправили под суд на Днепропетровщине

Рентгенолог не заметила на флюорограмме злокачественную опухоль, женщина не вовремя начала лечение и скончалась. Медработника могут посадить на 2 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Врач-рентгенолог одной из центральных городских больниц в области, имея достаточную квалификацию и опыт работы, во время просмотра флюорограммы гражданки не выявила и не диагностировала имеющуюся у нее злокачественную опухоль, а в медицинской карте больной сделала отметку, что легочные поля чистые", - сказано в сообщении прокуратуры.

Пациентка умерла, так как не получила своевременно диагноз.

Врачу сообщили о подозрении по ч.1 ст.140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).

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Наказание по этой статье - от лишения права занимать определенные должности на срок до 5 лет до лишения свободы на срок до 2 лет.

Автор: 

прокуратура (5006) рак (112) халатность (68) врачи (1513) онкология (147) Днепропетровская область (3896)


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Топ комментарии
+13
эй из Норвегии как там у вас с медициной все о-кей очереди по 3 месяца на простое УЗИ рассосались??? вы бы не писали галиматью... врач рентгенолог не выставляет диагнозы.. пленку снимок смотреть мог и иной рентгенолог или доктор онколог да просто врач который понимает в снимках... пленка могла быть с браком и не проявиться как следует или не так прочитала снимок.... а как быть когда человеку ошибочно ставят рак его залечивают и он умирает не от рака остается в лучшем случае калекой из за химиотерапии радиологии и иных препаратов которые уничтожили его печенку почки мозг систему кровотворения и иммунную систему как тут то быть повторяя рентгенолог описывает то что видит или не видит (это его опыт или не опыт ошибки заблуждение сложности описаний наслоений ошибка на снимке) а вот диагнозы вкупе с иными исследованиями и анализами выставляют профилирующие врачи хирурки окнологи и так далее..
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17.10.2020 00:25
+12
Прочитав всі коментарі, всі дружно засуджують лікаря-ренгенолога за помилку. А коли у верховній раді слуги народу кричали, що мають право на помилку, ніхто не проявляв невдоволення. Те що звільнилося 7000 медпрацівників тільки по Києву є прямим наслідком хамского відношення до медиків. В цьому році медичні заклади не набрали навіть половини студентів від минулорічної кількості. Скоро будете лікуватися у ветеринарів.
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17.10.2020 01:14
+11
Для диванных икспердов и журнашлюшек. Флюорография не является методом диагностики рака груди. Грудь - это молочная железа. Насчет легких - флюорография не показывает рак легких меньше определенного размера. Так что новость ни о чем без самой флюорографии или без каких-то экспертных заключений.
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17.10.2020 01:18
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Правила форума Совет форумчан
а надбно минимум на 15, ведь из за ё халатности погиб человек.
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17.10.2020 00:09 Ответить
Якщо послухати деяких тут, то нічого страшного не сталося. Подумаєш, одна людина, а ви бачили, скільки в ДТП гине щоденно?
А якщо серьозно - то це вбивство по необачності. І ла, 2 роки - ні про що.
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17.10.2020 00:42 Ответить
Федяка ,ты ,конечно,уважаемый форумчанин, но не надо лезть туда, где ты совершенно ничего не понимаешь .*Человеческий фактор*никто не отменял, человек не специально это сделал, мог быть утомлен, мог плохо себя чувствовать,да просто мог кто то отвлечь и тд.
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17.10.2020 10:41 Ответить
если врач не выдел и потом другие выдели, того слепого и безрукова в тюрму и на долго - не хочет лечить или халатность - это преступление, это даже более чем стрелять по улице и нечаино кого то застрелить. Тут в тексте ясно сказано - неувидела, да возможно она бы умерла от рака даже если бы увидел врач, но это не оправдывает врачя - 15 лет и всё.
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17.10.2020 11:10 Ответить
Беру свои слова про уважаемого форумчанина назад, ты оказался банальным дурнем
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17.10.2020 12:20 Ответить
отлично, каждому своё.
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17.10.2020 21:53 Ответить
Не делай важные дела, от которых зависит ЖИЗНЬ человека между делом, отложи на через час, на завтра - займись рутиной. Ты не насморк диагностируешь.
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17.10.2020 14:11 Ответить
Щороку в Україні виявляють 160 тисяч онкохворих.80 тисяч щороку помрають.Через 10-20 років,людей з онкологією буде більше майже в два рази виявлятися.
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17.10.2020 00:13 Ответить
и шо? а если оборудование станет еще точнее - еще в два раза увеличится кол-во диагностируемых
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17.10.2020 00:30 Ответить
https://censor.net/ru/user/443755 І померлих також буде в два рази більше.От в чому проблема.
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17.10.2020 00:33 Ответить
Медична мафія своїх не здає.
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17.10.2020 00:15 Ответить
А кака от отсутсувующего рака бабло варят?
А как его лечат у пересічних??
Та тільки на обстеження піди- знайдуть стільки хвороб!!
В Вашем Организме слишком много денег!
Будем лечить!!
😁
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17.10.2020 00:24 Ответить
эй из Норвегии как там у вас с медициной все о-кей очереди по 3 месяца на простое УЗИ рассосались??? вы бы не писали галиматью... врач рентгенолог не выставляет диагнозы.. пленку снимок смотреть мог и иной рентгенолог или доктор онколог да просто врач который понимает в снимках... пленка могла быть с браком и не проявиться как следует или не так прочитала снимок.... а как быть когда человеку ошибочно ставят рак его залечивают и он умирает не от рака остается в лучшем случае калекой из за химиотерапии радиологии и иных препаратов которые уничтожили его печенку почки мозг систему кровотворения и иммунную систему как тут то быть повторяя рентгенолог описывает то что видит или не видит (это его опыт или не опыт ошибки заблуждение сложности описаний наслоений ошибка на снимке) а вот диагнозы вкупе с иными исследованиями и анализами выставляют профилирующие врачи хирурки окнологи и так далее..
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17.10.2020 00:25 Ответить
Все вірно, але тим не менше Україна це територія хаосу (штучно створеного) і беззаконня.
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17.10.2020 00:33 Ответить
Плівка з браком чи погано проявилася - роблять ще раз, а не на авось сподіваються.
І да, я в курсі про опромінення, але якщо знімок був зіпсований - в чому сенс?
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17.10.2020 00:46 Ответить
А если б тебе сделали такой снимок?
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17.10.2020 11:33 Ответить
У нас таких врачей 95%.
Всех садить - никаких тюрем не хватит.
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17.10.2020 00:28 Ответить
у вас из 73%, не преувеличивай
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17.10.2020 00:31 Ответить
ятрогения
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17.10.2020 00:47 Ответить
Прочитав всі коментарі, всі дружно засуджують лікаря-ренгенолога за помилку. А коли у верховній раді слуги народу кричали, що мають право на помилку, ніхто не проявляв невдоволення. Те що звільнилося 7000 медпрацівників тільки по Києву є прямим наслідком хамского відношення до медиків. В цьому році медичні заклади не набрали навіть половини студентів від минулорічної кількості. Скоро будете лікуватися у ветеринарів.
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17.10.2020 01:14 Ответить
так і ветеринари з нашого українського"раю", який тихо перетворюється на ОРДЛО по усій території, втечуть. Дружной талпой идем в саюз трьох нєзалежних!!!
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17.10.2020 08:17 Ответить
Для диванных икспердов и журнашлюшек. Флюорография не является методом диагностики рака груди. Грудь - это молочная железа. Насчет легких - флюорография не показывает рак легких меньше определенного размера. Так что новость ни о чем без самой флюорографии или без каких-то экспертных заключений.
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17.10.2020 01:18 Ответить
Заголовок про одну паталогію, зміст про другу, а якщо це флюрографія, то тамвзагалі не має про що говорити.Стаття суцільне нагромадження недорочностей.
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17.10.2020 08:40 Ответить
Рак груди определяет маммолог, двоечники.
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17.10.2020 01:53 Ответить
Это, по-видимому, рак в груди. Может быть в легких. Там ткань не очень контрастная и при некоторых видах рака его трудно различить.
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17.10.2020 06:53 Ответить
При том что флюорограмма, обязательная, используется только в стране, точнее ее бывших республиках, где десятая часть сидела в лагерях, как профилактика туберкулёза.
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17.10.2020 12:26 Ответить
Эй двоечник, ты наверное не знаешь что кроме сисек, в груди есть еще много органов
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17.10.2020 09:57 Ответить
Вряд ли в груди (chest gland) много органов. Там и ткани дифференцируются только во время беременности и последующего кормления. А вот в грудной клетке (thorax), которая ни разу не "грудь", действительно органов много. Специалисты давно знают двусмысленность, заложенную коммуняками в песни типа "сердце бьется в груди".
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17.10.2020 20:38 Ответить
Врача, которая не заметила рак груди у пациентки, отправили под суд на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 7667
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17.10.2020 07:01 Ответить
Политик, как минёр не имеет права на ошибку.
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17.10.2020 07:36 Ответить
Хммм... КарРЭспАндЭнтЫ лютуют своей тупостью. "Рак груди", о которой онЕ пишут - это в цицьке женской (вынужден для пояснения дебилам употребить это единственное понятное им слово), а в грудной клетке могут быть и рак легких и много еще чего. От же "грудь" и грудная клетка" - это разДныЙе веСЧи. И грудь женскую на флюорограмме НЕ ВИДНО. Т.е. видно, но только как артефакт.
Отсюда вопрос: чего же там врач не заметил? Даже если предположить, что не заметил рака легкого и типа "женщина умерла, потому что невовремя..." - так успоГойтесь. Рак легкого ее бы в той стадии и так за 4 месяца "уговорил". А вообще флюорографию - это наследие совка для экономии "дефицитной" пленки и "дорогого" серебра - давно надо запрещать. Там вообще мало что видно. А облучение человек получает то же самое.
Впрочем никуда, слава богу, врача не посодют.
Нафига такие "новости" тут постить?
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17.10.2020 10:32 Ответить
Ну хорошо, врач-рентгенолог не заметила на снимке опухоль.
А что делал врач-онколог, он не смотрел снимки?
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17.10.2020 10:57 Ответить
А главврач чего там делал? Неужели он не пересматривал, как первое лицо больницы ту хлуорогрхвию? А работники райздрава, которые зарплату получают? В облздраве тоже, как говорят, есть "главные специалитсты". Уж не говорю про министерство, которое нам каждое утро рассказывает, как мы тут все шалопаи и заботится об масках, бахилах, костюмах для медиков. В конце-концов у нас, как говорит бубочка, все для людей делают.
(если кто не понял, то это ирония)
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17.10.2020 20:30 Ответить
Розрекламована російська вакцина ковід19 виявилася ветеринарною вакциною від ящура. Тим не менше нею вже прищепилися Медведчук Путін та ще голова адміністрації Ялти Іван Імгрунт , останній вже помер. Всі любителі вакцини типу Антипка ,який тут ошивався, спішіть привитися, бо на всіх може не вистарчити.
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18.10.2020 23:21 Ответить
не одного ще не посадили і не посадять,максимум відсторонять працювати в держзакладі, але можна і в приватних клініках далі "робити"..
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27.10.2020 18:11 Ответить
Тут новость есть похлеще по поводу онкологии. Кабмин из бюджетной статьи на онкодиагностику перебросил 65 лямов на "строительство дорог". Кстати, это как раз сумма, чтобы рассчитаться с теми, кто ЗЕлупнутый опрос проводил.
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27.10.2020 18:20 Ответить
 
 