Врача, которая не заметила рак груди у пациентки, отправили под суд на Днепропетровщине

Рентгенолог не заметила на флюорограмме злокачественную опухоль, женщина не вовремя начала лечение и скончалась. Медработника могут посадить на 2 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Врач-рентгенолог одной из центральных городских больниц в области, имея достаточную квалификацию и опыт работы, во время просмотра флюорограммы гражданки не выявила и не диагностировала имеющуюся у нее злокачественную опухоль, а в медицинской карте больной сделала отметку, что легочные поля чистые", - сказано в сообщении прокуратуры.

Пациентка умерла, так как не получила своевременно диагноз.

Врачу сообщили о подозрении по ч.1 ст.140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).

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Наказание по этой статье - от лишения права занимать определенные должности на срок до 5 лет до лишения свободы на срок до 2 лет.