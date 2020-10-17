Врача, которая не заметила рак груди у пациентки, отправили под суд на Днепропетровщине
Рентгенолог не заметила на флюорограмме злокачественную опухоль, женщина не вовремя начала лечение и скончалась. Медработника могут посадить на 2 года.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Врач-рентгенолог одной из центральных городских больниц в области, имея достаточную квалификацию и опыт работы, во время просмотра флюорограммы гражданки не выявила и не диагностировала имеющуюся у нее злокачественную опухоль, а в медицинской карте больной сделала отметку, что легочные поля чистые", - сказано в сообщении прокуратуры.
Пациентка умерла, так как не получила своевременно диагноз.
Врачу сообщили о подозрении по ч.1 ст.140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).
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Наказание по этой статье - от лишения права занимать определенные должности на срок до 5 лет до лишения свободы на срок до 2 лет.
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А якщо серьозно - то це вбивство по необачності. І ла, 2 роки - ні про що.
А как его лечат у пересічних??
Та тільки на обстеження піди- знайдуть стільки хвороб!!
В Вашем Организме слишком много денег!
Будем лечить!!
😁
І да, я в курсі про опромінення, але якщо знімок був зіпсований - в чому сенс?
Всех садить - никаких тюрем не хватит.
Отсюда вопрос: чего же там врач не заметил? Даже если предположить, что не заметил рака легкого и типа "женщина умерла, потому что невовремя..." - так успоГойтесь. Рак легкого ее бы в той стадии и так за 4 месяца "уговорил". А вообще флюорографию - это наследие совка для экономии "дефицитной" пленки и "дорогого" серебра - давно надо запрещать. Там вообще мало что видно. А облучение человек получает то же самое.
Впрочем никуда, слава богу, врача не посодют.
Нафига такие "новости" тут постить?
А что делал врач-онколог, он не смотрел снимки?
(если кто не понял, то это ирония)