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За сутки 16 октября на Буковине установлен антирекорд инфицированных коронавирусом - 247 человек, - ОГА
16 октября в Черновицкой области зафиксировали 247 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день только 85 пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Он отметил: "247! ️ Это самая большая цифра с начала эпидемии в Черновицкой области. Значительное количество новых случаев инфицирования именно в Черновцах.
COVID-19 не отступает и продолжает коварно и стремительно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности.
Поэтому еще раз обращаюсь ко всем - соблюдайте карантин. За ситуацию несет ответственность каждый из нас".
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