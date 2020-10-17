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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 16 октября на Буковине установлен антирекорд инфицированных коронавирусом - 247 человек, - ОГА

За сутки 16 октября на Буковине установлен антирекорд инфицированных коронавирусом - 247 человек, - ОГА

16 октября в Черновицкой области зафиксировали 247 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день только 85 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он отметил: "247! ️ Это самая большая цифра с начала эпидемии в Черновицкой области. Значительное количество новых случаев инфицирования именно в Черновцах.

COVID-19 не отступает и продолжает коварно и стремительно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем - соблюдайте карантин. За ситуацию несет ответственность каждый из нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине за сутки госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - 93 человека, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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