За сутки 16 октября на Буковине установлен антирекорд инфицированных коронавирусом - 247 человек, - ОГА

16 октября в Черновицкой области зафиксировали 247 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день только 85 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он отметил: "247! ️ Это самая большая цифра с начала эпидемии в Черновицкой области. Значительное количество новых случаев инфицирования именно в Черновцах.

COVID-19 не отступает и продолжает коварно и стремительно увеличивать количество больных в Украине, и на Буковине, в частности.

Поэтому еще раз обращаюсь ко всем - соблюдайте карантин. За ситуацию несет ответственность каждый из нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Буковине за сутки госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - 93 человека, - ОГА. ИНФОГРАФИКА