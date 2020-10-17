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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 16 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2. Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении.

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С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

"С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - подытожили в штабе ООС.

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обстрел (26942) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9343
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17.10.2020 08:28
+9
мЬІр продовжується.
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17.10.2020 08:18
+6
коли вже та сопля в мир награється...
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17.10.2020 09:07
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мЬІр продовжується.
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17.10.2020 08:18 Ответить
Що в кацапів за гранатомети такі?
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17.10.2020 08:22 Ответить
Кружок "Умєлиє рукі".
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17.10.2020 08:25 Ответить
мирные 😀
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17.10.2020 08:25 Ответить
Да ещё совковая разработка, вместо кумулятивной гранаты в РПГ ставят специальную противотанковую мину и лупят туда, куда ее нужно установить. Намного эффективнее, чем ползти перед позициями и закапывать мину в ручную.
Я вас удивлю наверное, но сейчас целые минные поля можно формировать пролётом одного самолёта или одним залпом РСЗО.
Просто это доказывает, что перемирие рашка использует для укрепления позиций
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17.10.2020 08:30 Ответить
вот повезло,дай бог и при следующих обстрелах ни кто не пострадал,"спасибо" главнокомандующему Зеленскому.
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17.10.2020 08:23 Ответить
слово "главнокомандующий" тоже нужно брать в скобки
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17.10.2020 08:58 Ответить
Трижды или четырежды уклонист, не может быть главнокомандующим.
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17.10.2020 12:06 Ответить
уже не будут статистику печатать :три обстрела - нужно понимать это один раненный, шесть обстрелов - возможно убитый...
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17.10.2020 09:52 Ответить
Ще мона показати дулю.
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17.10.2020 08:28 Ответить
Наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9343
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17.10.2020 08:28 Ответить
До Київа?
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17.10.2020 08:31 Ответить
Все живы и это - хорошо.
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17.10.2020 08:28 Ответить
НИКОГДА Не верте росЦякии ! - - https://uploads.disquscdn.com/images/d1ac1e34f0d631e95fed47e4581fae1e0cfc9e2e3bf3c1e47252bfc2c32d7d98.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0828fd2196a80fcae1bf0e16009af800fb7561d55bd985425302f392c8fa6706.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3b9f4a461eff19eb33ec397a14419f8bd86dbb305d6d206f10bfd6b285d3fe36.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4f271d057670ead3531eecc1cfeeea3bb02a770f86671ce39e4066d4a4c7c731.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/04c896b6619dc38b20288f0accc386afa1af397155823ae894e92e228088b039.gif https://uploads.disquscdn.com/images/dce3b6305274eeb8fcce3afa8c48a52d1c91327e5356f4b93143922ab1e898b5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/687698aa35843eb1a88584772592d6c9be9130149f6fd5828459449ec77423aa.gif https://uploads.disquscdn.com/images/bb36195a71458e162a8e043067439d13bbf8a1f207707fafe580d3d302605726.gif . . . https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg . https://uploads.disquscdn.com/images/ca85793eb5fd75a102d4a1a2385df03574a3aada04931c82cd75c4fce4af24e5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg .. . . .
никогда ..
никогда не забывайте это !
!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.10.2020 08:38 Ответить
Задуманная зесоплей "свободная экономическая зона" @башит по нашим позициям каждый день. Видимо эта бл#дская хочет поскорее стать "свободной экономической", да Зелятуп ?..
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17.10.2020 08:49 Ответить
коли вже та сопля в мир награється...
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17.10.2020 09:07 Ответить
а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2. - цитата

это тоже не считается? как не будут считаться и (не дай Бог) подорвавшиеся на них ???
это очень хороший и даже можно сказать гениальнейший повод для преЗЕ-зе-зедента готовить новые участки для разведения???
ты главное не сбейся со счета "дней перемирия", телепузик !!!
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17.10.2020 09:17 Ответить
ото ж...
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17.10.2020 10:26 Ответить
А мы в ответ ( по словам Резникова) готовим новые участки разведения сил ( по факту отвода украинских ВСУ на собственной территории) и открытии новых КПП для ватных туристов- террористов поголовно инфицированных ковидом, предлагаем для ДоУнбасса особую свободную экономическую зону мафиозного трафика наркоты и фальсификата. Ну что сказать " мудрая политика, строго в интересах украинского государства и его граждан". Предлагаю в опросник ЗеклоВУна включить вопрос о введении смертной казни за подобные предложения.
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17.10.2020 09:20 Ответить
Цікава стаття про росіску доктрину війни.
Не пропустіть !
https://censor.net/ru/blogs/3225296/genezis_doktrini_klauzevtsa
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17.10.2020 09:46 Ответить
Когда у нас гибнут воины, то СМИ все равно сообщает, что они не пострадали.
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17.10.2020 10:09 Ответить
Найманці РФ на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, українські воїни не постраждали, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4733
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17.10.2020 16:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина. Вечная память воину.
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17.10.2020 16:11 Ответить
 
 