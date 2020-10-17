Наемники РФ на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские воины не пострадали, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 16 октября, в полосах ответственности наших бригад вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, режим прекращения огня российско-оккупационные войска дважды нарушили недалеко от населенного пункта Водяное. На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2. Кроме того, в районе Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.
"С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. В то же время украинские воины не теряют бдительности и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", - подытожили в штабе ООС.
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Я вас удивлю наверное, но сейчас целые минные поля можно формировать пролётом одного самолёта или одним залпом РСЗО.
Просто это доказывает, что перемирие рашка использует для укрепления позиций
никогда ..
никогда не забывайте это !
!!!!!!!!!!!!!!!!!
это тоже не считается? как не будут считаться и (не дай Бог) подорвавшиеся на них ???
это очень хороший и даже можно сказать гениальнейший повод для преЗЕ-зе-зедента готовить новые участки для разведения???
ты главное не сбейся со счета "дней перемирия", телепузик !!!
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https://censor.net/ru/blogs/3225296/genezis_doktrini_klauzevtsa