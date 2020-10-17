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Новости Коронавирус и карантин
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Новый антирекорд: в мире впервые зарегистрировали более 400 тысяч заражений COVID-19

Новый антирекорд: в мире впервые зарегистрировали более 400 тысяч заражений COVID-19

За сутки, 16 октября, в мире обнаружили 412 609 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более шести тысяч пациентов умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer

В странах Европы обнаружили 153 тысячи больных.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

В общем в мире зафиксировано 39,5 млн случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 29,6 млнчеловек. Более 1,1 млн пациентов умерли.

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Согласно данным университета Хопкинса, на первом месте по числу случаев коронавируса и летальных исходов стоят США. Там общее число диагностированных заражений в пятницу превысило отметку в 8 млн, скончались с начала пандемии 217,9 тыс. инфицированных.

Вторую и третью строчку по темпам распространения вируса занимают Индия (7,3 млн случаев) и Бразилия (5,1 млн случаев)

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
не совсем так. когда была испанка. только закончилась первая мировая + уровень медицины на порядок ниже. Думаю миллионов 30-50 конька отбросят .Думаю они по летальности близкие. Ну посмотрим как медицина 21 века справится....
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17.10.2020 10:29
+1
500 это перебор, испанка в основнов только в Европе была, там и населения то столько не было.
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17.10.2020 10:33
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с 1918 по 1920 гг, в мире от испанки погибло, по некоторым данным до 500 млн человек!
это при 1,5 млрд населении Земли. Сейчас на планете в 4 раза больше народа, походу должно скопытится 2 млрд человек, прежде чем эпидемия закончится
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17.10.2020 09:04 Ответить
Новий антирекорд: у світі вперше зареєстрували понад 400 тисяч заражень COVID-19 - Цензор.НЕТ 2095

И как так у них получается?
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17.10.2020 10:10 Ответить
к 2050-му уже будут регулярные рейсы на Луну и Марс, возможно спутники... так что люди заполонят эту систему за пару столетий... а потом человечество станет теми, кто напал на Землю в фильме "День Независимости"... я, кстати, надеялся на такой поворот сюжета, когда смотрел в первый раз этот фильм - типа, начинают беседу с инопланетянином, а он им такой, "- так мы ж ваши предки"
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17.10.2020 10:15 Ответить
за 30 лет регулярные рейсы ра Марс и Луну? 2150 мб.. к 2050 году хорошо если вообще человек вступит на поверхность Марса и вернется на Луну...
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17.10.2020 10:25 Ответить
прогресс ускоряется, может оказаться, что пока будут лететь на Марс, их обгонят с уже межзвёздными двигателями, телепортацией или какими-то другими способами перемещения в пространстве
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17.10.2020 10:28 Ответить
ускоряется. ну пока что в планах полетов по космосу люди не очень отошли от того что было в начале эры. Для дальних полетов скорость слишком низкая
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17.10.2020 10:30 Ответить
да, принципиально нового пока еще не придумали - это так, но могут придумать в любой момент!
да и существующих технологий достаточно, чтобы долетете до Луны или Марса и его спутников за вполне вменяемое время
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17.10.2020 10:35 Ответить
не совсем так. когда была испанка. только закончилась первая мировая + уровень медицины на порядок ниже. Думаю миллионов 30-50 конька отбросят .Думаю они по летальности близкие. Ну посмотрим как медицина 21 века справится....
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17.10.2020 10:29 Ответить
я бы не преувеличивал способности современной медицины по борьбе с вирусами!
судя по тому, что против практически всех вирусных инфекции за 100 лет так и не научились делать лекарства - почему, вдруг, с ковидом что-то изменится?
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17.10.2020 10:32 Ответить
500 это перебор, испанка в основнов только в Европе была, там и населения то столько не было.
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17.10.2020 10:33 Ответить
Брехня. За загальними відомостями цифра, яку ви назвали - кількість заражених за 2 роки пандемії. Найбільша цифра по загиблих, яку називають - 100 млн (5.3% населення на той час). Серед причин називають антисанітарію, скученість лагерів, погане харчування - незмінні супутники війни.
Реальних цифр ніхто не знає, називають звичайно виделку від 17 млн до 50-100 - ідеальна ситуація для різних інсинуацій та маніпуляцій.
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17.10.2020 22:05 Ответить
"брыхня"? ты, вообще, в адеквате?
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17.10.2020 23:32 Ответить
Ральф Барік і Білл Гейтс рукоплещуть їх дітищу!
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17.10.2020 09:13 Ответить
16% от общего числа не в самой большой стране
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17.10.2020 09:22 Ответить
 
 