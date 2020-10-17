Новый антирекорд: в мире впервые зарегистрировали более 400 тысяч заражений COVID-19

За сутки, 16 октября, в мире обнаружили 412 609 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более шести тысяч пациентов умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer

В странах Европы обнаружили 153 тысячи больных.

В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.

Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

В общем в мире зафиксировано 39,5 млн случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 29,6 млнчеловек. Более 1,1 млн пациентов умерли.

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Согласно данным университета Хопкинса, на первом месте по числу случаев коронавируса и летальных исходов стоят США. Там общее число диагностированных заражений в пятницу превысило отметку в 8 млн, скончались с начала пандемии 217,9 тыс. инфицированных.

Вторую и третью строчку по темпам распространения вируса занимают Индия (7,3 млн случаев) и Бразилия (5,1 млн случаев)