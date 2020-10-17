Новый антирекорд: в мире впервые зарегистрировали более 400 тысяч заражений COVID-19
За сутки, 16 октября, в мире обнаружили 412 609 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более шести тысяч пациентов умерли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer
В странах Европы обнаружили 153 тысячи больных.
В Европе лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Франция, Великобритания, Россия и Украина, которая занимает 11 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 16-м месте.
Лидерами регионального антирейтинга по общему числа выявленных заражений является Россия, Испания, Франция, Великобритания. Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.
В общем в мире зафиксировано 39,5 млн случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 29,6 млнчеловек. Более 1,1 млн пациентов умерли.
Согласно данным университета Хопкинса, на первом месте по числу случаев коронавируса и летальных исходов стоят США. Там общее число диагностированных заражений в пятницу превысило отметку в 8 млн, скончались с начала пандемии 217,9 тыс. инфицированных.
Вторую и третью строчку по темпам распространения вируса занимают Индия (7,3 млн случаев) и Бразилия (5,1 млн случаев)
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это при 1,5 млрд населении Земли. Сейчас на планете в 4 раза больше народа, походу должно скопытится 2 млрд человек, прежде чем эпидемия закончится
И как так у них получается?
да и существующих технологий достаточно, чтобы долетете до Луны или Марса и его спутников за вполне вменяемое время
судя по тому, что против практически всех вирусных инфекции за 100 лет так и не научились делать лекарства - почему, вдруг, с ковидом что-то изменится?
Реальних цифр ніхто не знає, називають звичайно виделку від 17 млн до 50-100 - ідеальна ситуація для різних інсинуацій та маніпуляцій.