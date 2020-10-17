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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, обнаружили рекордные 6410 новых случаев заражения
В Украине по состоянию на 17 октября лабораторно подтверждено 293 641 случай заражения COVID-19, из них за сутки - 6410.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СНБО.
С начала пандемии в Украине выявили уже 293 641 случай заболевания COVID-19. При этом выздоровели 124 113 человек, в том числе 2194 - за вчера.
За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).
Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).
Топ комментарии
+19 Gal
показать весь комментарий17.10.2020 09:17
+16 Владимир Пономаренко #471653
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+15 ALEX SUROVV
показать весь комментарий17.10.2020 09:14
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В таганрогской городской больнице "умершие люди лежат по двое суток в одном помещении с заболевшими COVID-19. Живые больные жалуются на трупный запах". Судя по видео, опубликованному в паблике "Вести Ростова", в отделении больницы на каталках лежат четыре черных мешка, в которые, как правило, заворачивают тела умерших. Еще два пакета лежат на полу под лестницей. Глава местного пресс-центра Сергей Тюрин заявил, что трупы в коридорах - это явление временное.
Действительно, пованивают слегка, но ничего страшного.
Zmarły 132 osoby chore na COVID-19, z czego 12 osób nie miało chorób współistniejących. Dzisiejszy dobowy bilans zgonów w Polsce jest najwyższy od początku pandemii.
8099 zakażeń potwierdzonych w czwartek to najwyższy dobowy bilans infekcji od marca. W środę 14 października dzienny bilans zakażeń pierwszy raz przekroczył 6000 (potwierdzono 6526). Dzień wcześniej drugi raz od początku pandemii dzienny bilans zakażeń przekroczył 5000 przypadków (zanotowano dokładnie 5068 nowych zakażeń). Pierwszy raz zdarzyło się to 10 października, kiedy potwierdzono 5300 zakażeń.
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-polsce-mapa-zakazen-aktualna-statystyki-najnowsze-dane-16-pazdziernika-2020-4344739
Сьогодні оголошено цифру нового "рекорду.". 9622.
70 відсотків населення в червоній зоні.
У ТРАНСПОРТІ ДОЗВОЛЕНО ЗАПОВНЮВАТИ лише 50 ВІДСОТКІВ СИДЯЧИХ МІСЦЬ.
2-3 роки тому я писав до Австралійських пожежників і уряду аби розглянули нашу пропозицію - новий підхід до гасіння пожеж і запровадили у себе цей новий природний метод гасіння, зокрема, лісових (адже у них евкаліптові ліси, смолисті, дерева висотою до 45 м). Ні, нікого не зацікавило!!! І результат - минулого року у них вигоріло пів-Австралії, спалили 1 мільярд тварин!!! Та все одно - всім по барабану, як москалі кажуть.
Но вы намордники носите конечно, если вам так легче в маршрутке толкаться.
маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують
зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
Оно в Європі громили сотові мережі G5, вбачаючи в них джерело розповсюдження короновірусу.
яка різниця -шоколадне,чи зелене лайно ?
маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують
зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
тільки дебіли в таке сліпо і вірять
Зауважено покупця без маски -магазин закривається на 30 днів. ХОРОШИЙ ПРИКЛАД.
2) Варто узаконити штрафування з обов"язковою відеореєстрацією -Щоб можливо було можна і в суді з мобільного..
маски не зупиняюсь аерозольні краплі, менші 5 мкм
з мільйонами таких крапель віруси спокійно собі подорожують
зупиняти ГРВІ маскою, це як очікувати, що у відкрите вікно не залетить комар
Лікар Сумна статистика по коронавірусу: почався відбір, кого лікувати в першу чергу
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=236629479701279&display=popup&link=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm&redirect_uri=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm https://telegram.me/share/url?url=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm&%20text=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83:%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80,%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm
https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm#bottom-of-news-full
Короткі новини по темі, яка зараз всіх цікавить...
Про статистику не буду, як і обіцяв, її ви побачите самі, вона сумна, але множте цифру тих, хто захворів на 5, як мінімум.
Всі визнали, що вірус таки існує, хоча є дебіли
(Дебільність (лат. debilis - "слабкий") - термін, що застосовується у психіатрії для визначення слабкого ступеня олігофренії. Відповідно до МКХ-10, розділу F, нормативним є термін "легка розумова відсталість"),
які все такі вірять, що це фейк, вигадка і зовсім проста інфекція, тому тут буде працювати природній відбір.
ВООЗ визнала актуальним і коректним та опублікувала на своєму сайті дослідження професора медицини Джона Іоаннідіса із Стенфордського університету про реальне значення показника летальності від "Ковід-19".
Вперше воно було опубліковано ще в травні, а потім доповнювалося та дещо виправлялося, враховуючи нові дані "офіційної статистики". Дослідження також використовує дані інших досліджень - серологічних, що виконувались протягом 2020 року по усьому світу та визначали кількість людей, що мають антитіла в крові (тобто вже перехворіли).
Отже, УВАГА. За новими підрахунками, що визнані ВООЗ вірними, показник летальності від "Ковід-19"дорівнює 0.23%. Це фактично летальність "сильного" сезонного грипу.
Окрім того вказують летальність від "Ковід-19" для людей, молодших 70 років. Вона рівна, ЗНОВУ УВАГА, 0.05%.
Це середні показники по планеті, що, звичайно, дещо змінюються в залежності від конкретного регіону.
Але з точки зору медицини це не більше, ніж ніщо. Від медичних помилок в кілька разів більше людей помирає. Через це "ніщо" увесь світ знову закривають на повний локдаун.
6410. Новий антирекорд України, яка стрімко занурюється у все важкіший епідемічний стан.
За 7 днів Україну чекають вибори, які будуть відбуватися у певне найгірших умовах за всю історію держави з часів відновлення Незалежності.
Зеленський в такій ситуації збирається проводити незаконне «опитування», залучати тисячі людей до проведення цього опитування та зупиняти на дільницях сотні тисяч людей.
Ще тиждень назад «зелені» кричали про епідемію та розглядався варіант скасування виборів, а вже зараз вони готові наражати мільйони людей на небезпеку. Хіба цифри ні про що не говорять? Вже на наступному тижні ми будемо мати більше 7 тисяч інфікованих на добу. В кращому випадку. Але і це не зупиняє збанкрутілу владу від неадекватних ідей задля порятунку свої шкури та просуванню незакониих «опитувань».
Про рейльні заходи боротьби ми лише чуємо. Вже 7 місяців по суті НІЧОГО не робиться щоб зупинити епідемію в Україні, або хоча мінімізувати поширення.
Чи роздали захисні маски та засоби членам виборчих комісій? А спостерігачам? Чи є реальні механізми як уберегти виборців на дільницях? Отож бо. Відповідь знаєте самі.
З такими темпами «прогнозована» МОЗом цифра у 10 тисяч інфікованих за добу стане реальністю швидше ніж ми навіть очікуємо...
ВООЗ визнала актуальним і коректним та опублікувала на своєму сайті дослідження професора медицини Джона Іоаннідіса із Стенфордського університету про реальне значення показника летальності від "Ковід-19".
Вперше воно було опубліковано ще в травні, а потім доповнювалося та дещо виправлялося, враховуючи нові дані "офіційної статистики". Дослідження також використовує дані інших досліджень - серологічних, що виконувались протягом 2020 року по усьому світу та визначали кількість людей, що мають антитіла в крові (тобто вже перехворіли).
Отже, УВАГА. За новими підрахунками, що визнані ВООЗ вірними, показник летальності від "Ковід-19"дорівнює 0.23%. Це фактично летальність "сильного" сезонного грипу.
Окрім того вказують летальність від "Ковід-19" для людей, молодших 70 років. Вона рівна, ЗНОВУ УВАГА, 0.05%.
Це середні показники по планеті, що, звичайно, дещо змінюються в залежності від конкретного регіону.
Але з точки зору медицини це не більше, ніж ніщо. Від медичних помилок в кілька разів більше людей помирає. Через це "ніщо" увесь світ знову закривають на повний локдаун.
Порада від Свамі Шівананди, його "враджана пранаяма" (Vrarjana pranayama)- дихальні вправи під час ходи. Впродовж 10 хвилин прогулянки йти та лічити кроки: 4 кроки - вдих та 6 кроків - видих; або 6 кроків - вдих і 8 кроків - видих. Примітка: видих довший, ніж вдих. Це синхронізація руху тіла та дихання. В такий спосіб Свамі Шивананда вів боротьбу з холерою - дуже успішно.
Ще про дихальні вправи близько 10 хвилин, пару сеансів на день (від Костянтина Бутейка). Видихніть, а потім намагайтеся не вдихати якомога довше. Потім повільно вдихніть, зробіть видих і знову видихніть і затримайте дихання. Затримка на 45 секунд і довше - 1 хвилина, чи 1,5 хвилин - означає, що ваші легені досить здорові і у вас не буде запалення. Найкраще регулярно виконувати ці вправи зранку та десь під вечір (але не після їжі).