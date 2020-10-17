В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, обнаружили рекордные 6410 новых случаев заражения

В Украине по состоянию на 17 октября лабораторно подтверждено 293 641 случай заражения COVID-19, из них за сутки - 6410.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает СНБО.

С начала пандемии в Украине выявили уже 293 641 случай заболевания COVID-19. При этом выздоровели 124 113 человек, в том числе 2194 - за вчера.

За все время от болезни умерли 5 517 человек (+109).

Больше всего новых случаев в Одесской (+506), Харьковской (+472), Днепропетровской (+464) областях и Киеве (+598).