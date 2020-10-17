Директор "инфекционки" Львова Федоренко объяснил, почему госпитализируют не всех тяжелобольных COVID-19: медики изменили подход к переводу больных

Во Львовской областной инфекционной больнице более 100 больных коронавирусом COVID-19 получают кислород из центрального кислородопровода, другим выдают кислородные концентраторы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Главкому сообщил директор медучреждения Сергей Федоренко.

Федоренко отметил, что медики изменили подход к переводу больных с осложнениями вируса на аппараты ИВЛ.

"Когда нет острых показаний для перевода больного на аппарат искусственной вентиляции, подключаем их, чтобы они дышали с помощью концентраторов самостоятельно", – сказал он.

Он добавил, что в инфекционную больницу очередей нет, иногда врачи просят больных ложиться в другие медучреждения.

"В частности больным после стентирования, при инфарктах миокарда и сопутствующем диагнозе COVID-19, больным после острых нарушений мозгового кровообращения... Рекомендуем госпитализацию таких больных в многопрофильные больницы, имеющие в своем штате профильные отделения: сердечно-сосудистой хирургии, неврологическое отделение, отделение гемодиализа и другие", – объяснил он.

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Медик убежден, что в многопрофильных больницах таким пациентам предоставят более квалифицированную терапию.

Львовская область в лидерах по показателям заболеваемости COVID-19. По состоянию на утро 17 октября в регионе обнаружили еще 368 новых инфицированных. За сутки от осложнений умерли 9 человек.