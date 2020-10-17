Директор "инфекционки" Львова Федоренко объяснил, почему госпитализируют не всех тяжелобольных COVID-19: медики изменили подход к переводу больных
Во Львовской областной инфекционной больнице более 100 больных коронавирусом COVID-19 получают кислород из центрального кислородопровода, другим выдают кислородные концентраторы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Главкому сообщил директор медучреждения Сергей Федоренко.
Федоренко отметил, что медики изменили подход к переводу больных с осложнениями вируса на аппараты ИВЛ.
"Когда нет острых показаний для перевода больного на аппарат искусственной вентиляции, подключаем их, чтобы они дышали с помощью концентраторов самостоятельно", – сказал он.
Он добавил, что в инфекционную больницу очередей нет, иногда врачи просят больных ложиться в другие медучреждения.
"В частности больным после стентирования, при инфарктах миокарда и сопутствующем диагнозе COVID-19, больным после острых нарушений мозгового кровообращения... Рекомендуем госпитализацию таких больных в многопрофильные больницы, имеющие в своем штате профильные отделения: сердечно-сосудистой хирургии, неврологическое отделение, отделение гемодиализа и другие", – объяснил он.
Медик убежден, что в многопрофильных больницах таким пациентам предоставят более квалифицированную терапию.
Львовская область в лидерах по показателям заболеваемости COVID-19. По состоянию на утро 17 октября в регионе обнаружили еще 368 новых инфицированных. За сутки от осложнений умерли 9 человек.
Пожалуйста, подождите...
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"Наша країна знаходиться в фазі найвищої готовності: фазі 4. Число інфекцій зростає з кожним днем, і дуже швидко. Наші лікарі і лікарні перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом. Нині різниця з березнем-квітнем у тому, що вірус зараз дуже близько. Ми всі знаємо людей, які інфіковані, знаходяться на карантині, а іноді і тяжко хворі. Ми поки не побачимо хороших новин в цифрах у найближчі кілька днів", - https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/136138/consultative-committee-stricter-measures-alexander-de-croo-frank-vandenbroucke-lockdown-curfew-bars-restaurants/ цитує The Brussels Times голову уряду країни Александра Де Кроо.
Відтепер громадянам Бельгії буде дозволено мати лише один близький постійний контакт поза їх власним будинком. Домогосподарства також можуть запросити до 4 гостей, завжди одних і тих же і кожні два тижні. Для цих гостей необхідно дотримуватися правил соціальної дистанції - не менше 1,5 метри.
За можливості, співробітники перейдуть на обов'язкову віддалену роботу. Крім того, для закритих зборів або заходів, які не мають протоколу, допускається присутність максимум 40 чоловік. На місяць у країні закриють бари та ресторани, а після 20:00 буде заборонений продаж алкогольних напоїв. Продуктовим ринкам дозволяється працювати з дотриманням карантинних обмежень, однак заборонені різдвяні базари та зимові ярмарки.
Прем'єр наголосив, що всі заходи набувають чинності з 19 жовтня, "але ніщо не заважає вже почати їх дотримуватися".
І ніяких гонитв за поодинокими плавцями через Дніпро, поодинокими перехожими без масок.
І ні хто не вчить всесвіт зебільним заходам. Люди роблять свою справу, по збереженню здоро^я нації.
Правда что шило в мешке не утаишь. Пока не докажите что у беларусов и шведов гаплык поверить вам могут только слабоумные или продажные.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/08/19/7113407/ Швеция фиксирует самый высокий уровень смертности за 150 лет в первые 6 месяцев 2020 года
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/6/7265474/ Смертность в Беларуси за первое полугодие побила пятилетний рекорд
Вот первых в Швеции надо смотреть по итогам года она будет точно занчительно нижет они без карантина весной многих похоронили а сейчас у них будет мягче ситуация, о чем недавно кстати писали можно найти. А заголовок про 150 лет это сознательная манипуляция и думаете вы понимаете почему (население тогда и сейчас) Укрправда прокацпский ресутс (Григоришин) с ним надо поаккуратней быть.
Про Беларусть даже комментировать не хочу, там тупо манипулятивная новость.
Вот так кацапы и работают а вы думали они у нас фейки будут такие делать как на Царьграде, тонкая работа.
Вот Вам ссыла на сайт статведомства Швеции
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/statistiknyhet/befolkningsstatistik-forsta-halvaret-2020/ Över 51 000 personer dog under första halvåret 2020 Den låga invandringen och de få giftermålen är en direkt konsekvens av de restriktioner som infördes för att begränsa coronapandemins genomslag i Sverige och världen. Trots de införda restriktionerna var det många i Sverige som dog under främst det andra kvartalet 2020. Antalet dödsfall i början av 2020 var något lägre än de närmast föregående åren. Men coronapandemin nådde Sverige i februari och under det första halvåret dog 51 405 personer. Det var det högsta antalet dödsfall i Sverige under första halvåret sedan 1869 då 55 431 personer dog.
Ваш ход?
А данные по Беларуси основанны на данных ООН.
Вот, просвещайтесь
СМЕРТНОСТЬ, и, ж. Количество смертей. Сокращение смертности.
Толковый словарь Ожегова и Шведовой
Источник: https://gufo.me/dict/ozhegov/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Дурантинофіли(100 відсотково з Лахті) звинувачують Антипа у проросійськости ))
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
Я обожаю Швецию и Бельгию и вот обращение бельгийских медиков. Там мощная демифологизация по Ковиду дана и похоже больше правды про Ковид, чем во всех пбуликациях на русском и украниском вместе взятых.:
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
,-МЕЧТА ЛАХТИ
https://mises.in.ua/article/otkrytoe-pismo-vrachey-belgiyskim-vlastyam/
і поки що лише ПЕРЕБИРАЮТЬСЯ "протоколи лікування " випадковим чином....
ТОму будь-які-узагальнення -ізраїльських,американських,німецьких чи бельгійських вчених можуть бути якось придатні лише для власної країни...
тому що специфіка країн різна..
Наприклад в Індії не миють рук перед їдою ,А Для Японії,навпаки носіння масок на вулиці -щоденна практика для грипу...
А КНДР взагалі немає за що хвилюватись.. Там закрити кордон,і розстріляти всіх ,хто чихзає -це "нормально"
20 тисяч на добу ((
розпишемось у власній неспроможності...
Наші пропонують за 20 тис грн, а ізраїльський коштує $ 500.
Креслення в зв'язку з пандемією пішли у відкритий доступ, чим і скористалися в "Новатор".
Правда Директор розповідає що вони внутрянку самі зробили і ПО, цікаво, скільки світлих умів билися над цим складним ПО.
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/taras-zhiravetskij.htm Тарас Жиравецький
Лікар Сумна статистика по коронавірусу: почався відбір, кого лікувати в першу чергу
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=236629479701279&display=popup&link=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm&redirect_uri=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm https://telegram.me/share/url?url=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm&%20text=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81%D1%83:%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80,%20%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm
https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm#bottom-of-news-full
Короткі новини по темі, яка зараз всіх цікавить...
Про статистику не буду, як і обіцяв, її ви побачите самі, вона сумна, але множте цифру тих, хто захворів на 5, як мінімум.
Всі визнали, що вірус таки існує, хоча є дебіли
(Дебільність (лат. debilis - "слабкий") - термін, що застосовується у психіатрії для визначення слабкого ступеня олігофренії. Відповідно до МКХ-10, розділу F, нормативним є термін "легка розумова відсталість"), які все такі вірять, що це фейк, вигадка і зовсім проста інфекція, тому тут буде працювати природній відбір.
Шкода тих, хто розуміє, що проблема існує, але намагається займатись самолікуванням народними методами, вітамінами, питтям, прогулянками та порадами тих, хто немає жодного відношення до медицини. Все вище перераховане не працює, особливо коли вам більше 35 років, молодь звичайно може проскочити хворобу без жодних ліків і це є плюс і позитив.
Судячи по динаміці поширення вірусу, ми вже давно усі в червоній зоні.
Хтось почав називати деякі міста чорною зоною, бо немає місця в реанімаціях та недостатньо кисневих точок, тому почався відбір, кого лікувати в першу чергу.
Дуже багато українців лікується вдома і ми розуміємо, що їх в рази більше, ніж в лікарнях.
Перебіг хвороби деколи не прогнозований, вчора доречі передзвонив колега лікар, який немає зараз температури, має інші симптоми ковіду, нюх пропав класично на 5 день, а на КТ є ознаки пневмонії.
Тому потрібно бути пильними і динамічно робити обстеження, бо зміни на КТ за 5-7 днів можуть різко погіршитись, а лікар орієнтується на перше КТ, де були незначні зміни або їх не було.
https://med.obozrevatel.com/ukr/pulmonology/sumna-statistika-po-koronavirusu-pochavsya-vidbir-kogo-likuvati-v-pershu-chergu.htm
Повторний ПЛР тест після 14 дня хвороби при позитивному ПЛР в перші дні хвороби не потрібно виконувати , бо для лікування він нам лікарям нічого не дає.
Позитивний ПЛР може бути й до місяця часу, коли ми розуміємо, що вірус вже переможений, а його залишки ми ще визначаємо.
Контролюйте більше ЦРП (ц реактивний протеїн), феритин, д-димери,- поки що це найкращі маркери ускладнень при ковіді.