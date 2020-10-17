12 человек умерли за сутки от COVID-19 в Киеве, еще 598 заболели, 186 выздоровели, - Кличко. КАРТА
В Киеве за сутки еще у 598 человек обнаружили коронавирус, 12 больных умерли. Больше всего заболевших - в Деснянском районе.
Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация с распространением вируса в столице остается сложной. Еще у 598 человек обнаружили коронавирус прошедшие сутки. 12 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 010", - написал городской глава.
По его словам, за минувшие сутки заболели 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет; 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года; 15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
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Заболели также 28 медиков.
Госпитализированы 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 186 человек. Всего коронавирус преодолели 10 661 житель Киева.
Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 162, в Дарницком - 80. Но 65 случаев в Печерском районе.
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Вхід в одну з поліклінік міста. На вході медсестричка перевіряє температуру в кожного, «пікаючи» зап'ясток спеціяльним термометром.
Огрядна панна в барвистому вбранні трішки вагається, потім підставляє зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- І мене теж чіпуйте. - підставляючи зап'ясток, каже студент, що зайшов услід за панною.
- То ви чіпували? - раптом лякається панна. - А ну виймайте назад!
І пхає під носа сестричці зап'ястка.
«Пік!» - робить термометром медсестричка.
- Вітаю, тепер у вас два чіпи. - каже студент.
- ЩООО? - лякається панна. - А ну, виймай обидва!
І тицяє трохи не в обличчя сестричці своїм зап'ястком.
«Пік! Пік!» - робить термометром сестричка.
- А тепер чотири чіпи. - каже студент.
Барвиста панна відкриває рота, готуючись влаштувати істерику.
- Божечки, це ж просто термометр! - намагається уникнути шкандалю лікарка з реєстратури.
- Так, термометр. - каже студент. - Спеціяльний чіпуючий термометр виробництва Мікрософт.
- Так! - каже лікарка панні. - А ну дайте руку!
Жінка покірно тягне руку. Лікарка бере зі стола магніта для скріпок, знімає з нього якійсь металевий дріб'язок і прикладає магніта жінці до зап'ястка.
- Всьо. - каже лікарка, дорахувавши до п'яти. - За пару днів чіпи мають вийти з калом, перевіряйте. Якщо не вийдуть за три дні, приходьте, будемо руку різати.
Барвиста панна відходить, розтираючи і уважно роздивляючись зап'ястка. Лікарка показує студентові кулака.
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Вже 6 тисяч хворих за добу. за що
Зеля має сісти на 100% ,
за нецільове використання ковідного фонду!
Він мав півроку аби підготуватися,але заради бабла,заради відкатів з будівництва доріг
він плюнув на життя українців!!
В Москві.
Азейбарджанский коронавирус косит армянских оккупантов
1. закупили индийский дженерик, созданный для стран с низким уровнем дохода
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