12 человек умерли за сутки от COVID-19 в Киеве, еще 598 заболели, 186 выздоровели, - Кличко. КАРТА

В Киеве за сутки еще у 598 человек обнаружили коронавирус, 12 больных умерли. Больше всего заболевших - в Деснянском районе.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с распространением вируса в столице остается сложной. Еще у 598 человек обнаружили коронавирус прошедшие сутки. 12 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 010", - написал городской глава.

По его словам, за минувшие сутки заболели 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет; 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года; 15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

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Заболели также 28 медиков.

Госпитализированы 56 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 186 человек. Всего коронавирус преодолели 10 661 житель Киева.

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 162, в Дарницком - 80. Но 65 случаев в Печерском районе.

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