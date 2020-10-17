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Без выплат инвесторам государство получит международные иски уже в этом году, - директор ЕУЭА Гуменюк

Без выплат инвесторам государство получит международные иски уже в этом году, - директор ЕУЭА Гуменюк

Если государство не выполнит обязательства по погашению задолженности перед производителями "зеленой" энергетики, Украина получит арбитражные иски от инвесторов в зеленую энергетику в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

По ее мнению, власть должна как можно быстрее задействовать все возможные инструменты для погашения до конца текущего года задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников и обеспечить полные выплаты по "зеленым" тарифам.

"Предложенные вами разные механизмы по привлечению из государственного бюджета, по повышению или удержанию цены на передачу, тарифу на передачу оператора систем передачи, по выпуску облигаций внутреннего государственного займа, - это все очень важные инструменты, и я призываю правительство Украины, Министерство энергетики, профильные комитеты Верховной Рады еще раз рассмотреть эти механизмы и активно включаться в работу, чтобы до конца этого года были выполнены те обязательства, которые взяло на себя государство Украина", - сказала Гуменюк.


По ее словам, инвесторы уже готовятся к подаче исков в международный арбитраж, если Украина не выполнит взятые перед ними обязательства по погашению долгов за произведенную электроэнергию. И подчеркнула, что считает такое развитие событий худшим вариантом, как для инвесторов, так и для нашей страны.

"В противном случае, к сожалению, хочу подтвердить тот факт, что как негативное последствие невыполнения всех этих обязательств действительно я наблюдаю, как наши члены ассоциации, компании, инвесторы готовятся к арбитражным искам", - сказала Гуменюк.

Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, и тому подобное.
Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию с августа этого года. По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашены, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь - 33%.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Автор: 

задолженность (221) инвесторы (333) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+8
Какие к черту они инвесторы? Во что они инвестировали хоть копейку? В китайское оборудование для выкачки денег с наших карманов? Ето все равно что вор инвестировал в фомку которой вскрыл чужую квартиру и вынес все деньги.
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17.10.2020 12:51
+5
Пусть судятся! Есть шансы у них выиграть. По таким условиям ни одна страна мира с зелёными энергетиками не работает. И Янукович, и Порошенко и Зеленский эти условия предоставили своим людям- любимцам из олигархов (читай мерзавцам из мерзавцев).
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17.10.2020 12:38
+5
Не свисти. В нормальный странах *зеленая енергетика* не стоит в 10 раз дороже обычной.
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17.10.2020 12:52
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А без выплат лохам врачам и лохам учителям норм?
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17.10.2020 12:26 Ответить
Конечно норм.
Главно без кацапского газу ,и пох шо та енергетика зеленая дороже в 7 раз .
А ще требуют АЭС закрыть
А такто чо,норм.
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17.10.2020 12:54 Ответить
Александра Гуменюк берет Рыжего таракана (ГУДКА) и дружно идут на хутор !!! Вы со своеим зеленым разводиловом достали !!! Все кто принимал этот закон да и всех так называемых ( инвесторов) за задницу и в СИЗО
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17.10.2020 13:35 Ответить
Ути пути какой ты грозный. Ну ты же понимаешь, что на самом то деле ты как платил за электроэнергию, так и будешь платить? Только теперь еще штрафы и судебные издержки))))
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17.10.2020 19:34 Ответить
Без выплат инвесторам / Какие выплаты, если : Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн.
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17.10.2020 12:29 Ответить
То шо модно ивреям,Украине не можно.
Платить!!!
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17.10.2020 12:56 Ответить
Андрей Герус в поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии

Позичим грошей і заплатимо борги які наробили беніні клоуни. Просто аллєс....
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17.10.2020 12:29 Ответить
Да уж, нормальные страны входят в эру зелёной энергетики, а мы в неё вляпались.
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17.10.2020 12:32 Ответить
Не свисти. В нормальный странах *зеленая енергетика* не стоит в 10 раз дороже обычной.
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17.10.2020 12:52 Ответить
Именно! (какой умный малчик)
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17.10.2020 12:56 Ответить
Сам себя похвалил, нарцисс.
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17.10.2020 13:12 Ответить
Конечно. Потому что нормальные страны уже давно прошли этап дорогих зеленых тарифов и кукарекания таких придуров как ты, и теперь огромные доли ВИЭ и порой отрицательные цены на электроэнергию)))
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17.10.2020 19:36 Ответить
Главноє што баригу скінулі! А на счет виплат долгов, одін ізвєстний слуга мудрого наріду казав:"Платят токо лохі".
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17.10.2020 12:35 Ответить
Действительно. Овощ начал, петя продолжил (его дружбу с ахметкой не забыл?), а зюзя начал это схему ломать по наущению коломойшы или нет, но результат правильный. В Украине есть АЭС с дешевым электричеством.
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17.10.2020 13:17 Ответить
Как удобно заручитсья финансовой "поддержкой" (ответственностью) государства! При этом не вложив в это ни копейки, а взяв кредиты на "развитие" ! В Эвропе эти позиции субсидирет, тоже государство...но при этом не берет кредиты и не душит производителя "альтернативной" энергетикой! При том что энергетика Украины обойдется гражданам Украины дороже чем в Эвропе!
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17.10.2020 12:38 Ответить
Дебилко, а кто душит производителей зеленой энергией в Украине?
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17.10.2020 19:44 Ответить
я бы тебе рассказал, но не буду тратить на тебя время!
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17.10.2020 22:57 Ответить
ты бы мне рассказал, но мозгов не хватит. Только глупые жертвы Геруса думают о том, что платили бы меньше за свет если бы зеленого тарифа не было
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18.10.2020 08:42 Ответить
Пусть судятся! Есть шансы у них выиграть. По таким условиям ни одна страна мира с зелёными энергетиками не работает. И Янукович, и Порошенко и Зеленский эти условия предоставили своим людям- любимцам из олигархов (читай мерзавцам из мерзавцев).
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17.10.2020 12:38 Ответить
Та куда им судиться? У них главный бенефициар в сговоре и за законом при этом!
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17.10.2020 12:57 Ответить
Нет разницы кто там с кем в сговоре. Украина соснет в судах и будет платить в любом случае.
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17.10.2020 19:52 Ответить
Есть шансы выиграть в европейских судах, против закона под который нам МВФ деньги давало, и который принимался под присмотром Запада?))))
И действительно - ни одна страна больше так не работает с такими условиями - банальным кидаловом)))
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17.10.2020 19:38 Ответить
пофіг на цю владу. хай тепер розрулюють цей звіздєц.
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17.10.2020 12:46 Ответить
"розрулювання" прийде в платіжках, всім.
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17.10.2020 12:53 Ответить
мені не прийде.
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17.10.2020 13:04 Ответить
Какие к черту они инвесторы? Во что они инвестировали хоть копейку? В китайское оборудование для выкачки денег с наших карманов? Ето все равно что вор инвестировал в фомку которой вскрыл чужую квартиру и вынес все деньги.
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17.10.2020 12:51 Ответить
Да. Можно было бы ещё разговаривать, если бы инвесторы размещали у нас производство оборудования для зелёной энергетики, как это делается в той же рашке.
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17.10.2020 12:58 Ответить
Мохно было бы разговаривать, если бы соотношение цен на "зеленую" энергию и "обычную" было как во всем мире. В цивилизованных странах "зеленая" энергия дешевле.
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17.10.2020 14:08 Ответить
"Во всем" мире на старте зеленых тарифов они были такие, что ты бы сейчас захлебнулся желчью)))) В Германии на старте 0.7 евро за кВт не хочешь?
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17.10.2020 19:39 Ответить
ЗЕбил, умойся, в Германии крыши 10-40 кВт 0.1 евро, на земле до 10мВт 0,08!!! евро. Франция 0.11 - 0.06!!! Бытовой потребитель в Германии платит 0,2 евро то есть зеленый тариф в два раза дешевле!
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17.10.2020 21:11 Ответить
Дебилоид, повторяю для особо тупорылых упоротых созданий:
"В Германии на СТАРТЕ 0.7 евро за кВт не хочешь?"

Ключевое слово выделено для особо тупых.
Зеленый тариф в Германии уже больше 20 лет работает, и в начале он был в разы больше чем у нас. По мере увеличения доли выработки ВИЭ тариф снижался, и сейчас, когда доля приблизилась к 50%, естественно что тариф значительно ниже.
В Украине же доля ВИЭ едва 3% превышает, и снижение зеленых тарифов тоже прописано до 2030 года.

Изучи сначала тему баран, чтобы не позорится.
Ей богу, пещерные люди недалекие)))
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17.10.2020 21:18 Ответить
ЗЕбаран, з.т. в Германии снижался не столько от увеличения доли, а от удешевления оборудования, что само собой повлекло увеличение количества ВИЭ.
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17.10.2020 21:45 Ответить
Ухахаха))))) Дебилушка, зеленый тариф в Германии снизился в десятки раз с момента запуска. Солнечные панели с тех пор подешевели тоже в десятки раз?))))
Естественно снижение цен на оборудование влияет на снижение Зеленого тарифа, это даже и у нас сделано (но от куда тебе рахиту было знать об прописанном снижении зеленого тарифа в Украине).
Но самый главный фактор - это доля выработки. Одно дело платить 0.7 евро когда у тебя 3% ВИЭ - это незаметно, а другое, платить те же 0.7 евро когда у тебя доля ВИЭ 40%))))

И к чему тут это вообще придур? Это не отмазка твоего тупого высера выше.
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17.10.2020 22:33 Ответить
и чтобы предупредить твой очередной тупой высер))))
"после введения в 2009 дегрессии "зеленый" тариф в Германии начал снижаться. Причем снижение ставок происходит ежемесячно и зависит от того, сколько мощности новых солнечных станций было построено в течении определенного периода времени"
https://sunnik.com.ua/zelenyj-tarif-v-germanii/

Скройся уже придурок полумный, не позорься))))
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17.10.2020 22:44 Ответить
Меньше Геруса слушай идиот, и меньше статеек читай написанных под их диктовку - тебе там и не такого бреда еще расскажут.
Ты лучше у Геруса спроси, почему через его схемы, и на таких нищих субсидиантов как Коломойский, энергорынок Украины теряет в разы больше чем платит за зеленый тариф.
За Зеленый тариф тебе ВИЭ строят для твоего будущего, а через "Золотой ключик" деньги просто воруют. На одного Коломойского только почти миллиард теряется на заниженной цене на энергию для его предприятий. А Коломойский далеко не единственный "нищий" субсидиант в Украине.
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17.10.2020 22:50 Ответить
Зелена енергетика.
Вона дорожеив 7раз выбрали Зеленого нате жрите
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17.10.2020 12:59 Ответить
Историю новой Украины знаешь, болван?
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17.10.2020 13:19 Ответить
ДОЛГИ ОТДАЮТ ТИЛЬКИ ЛОХИ!!!
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17.10.2020 13:01 Ответить
ЗЕлохи, ну як вам новиє літса?
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17.10.2020 13:13 Ответить
Так зеклоун продовжує економ політику бариги !
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17.10.2020 13:18 Ответить
Не продолжает, а прикрывает зеленую лавочку колесникова и ахметки по просьбе коломойши или нет, роли не играет.
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17.10.2020 13:23 Ответить
по ходу няни теперь будут не просто няни, а нечто большее, чем няни
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17.10.2020 13:16 Ответить
а что у нас зеленая энергетика убыточная?
Государство не несет никакой ответственности по обязательствам владельцев зеленой энергетики заявляющие что они набрали дорогих кредитов и им нужны деньги.
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17.10.2020 13:32 Ответить
как это не несет? А как же закон гарантирующий закупку государством зеленой энергии?
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17.10.2020 19:40 Ответить
Ну и по какой цене там закупка теперь в том Законе?
Те «инвесторы» как инвесторы в квартиры, мы набрали валютных кредитов по 5 гривен теперь Государство должно их спасать
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17.10.2020 21:10 Ответить
Тебя в гугле забанили? На сайте Рады есть Закон об энергорынке, где прописаны цены на Зеленый тариф, их снижение до 2030 и гарантии государства на выкуп этой энергии. И да, там именно так и написано, что государство ГАРАНТИРУЕТ выкуп ВСЕЙ зеленой энергии по установленной Законом тарифной сетке.

Потому "эффективные менеджеры" сами отлично знают, что в судах проиграют 100%. Это банальное кидалово - сначала дать людям гарантии Законом, а потом, когда простые граждане и крупные инвесторы вложили свои деньги, задним числом вносить какие-то изменения.
Я молчу уже про то, что под этот Закон нам МВФ транш давал, и писали его под присмотром ЕС.
Так что давайте ребята, вперед и с песней - сритесь с Западом, занимайтесь кидаловом. Через суды все равно все возместить придется, а Путин там уже ширинку расстегнул, готовится простить Украину и обнять))))
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17.10.2020 21:34 Ответить
Пора нахер послать все этих зеленых энергетиков в среднем в Китае Австралии США Европе за 1 кВт платят 3-4 цента, а у нас зеленые хотят получать 10-17 центов, нет у нас покупателей на такое электричество, все производство уже загнулось..., так ***** со страны пожалуйста с вашими панелями и ветряками, или генерируйте по нормальной цене, чтоб нашлись реальные покупатели-потребители желающие купить ваше электричество...
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17.10.2020 13:54 Ответить
Я тебя посылаю на хер. Плати мне за электроэнергию и не вякай.
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17.10.2020 19:41 Ответить
Пусть Ахметов с Клюевыми, которые пролоббировали такие "льготные" условия, выплачивают своим подельникам-"инвесторам".
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17.10.2020 14:02 Ответить
Треба йти до суду, хай суд їм присудить те чого не має і хай йдуть на три чорти зі своїми вітряками і панелями...
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17.10.2020 19:15 Ответить
Как это того чего нет? У Украины есть деньги, пока-что. А когда закончаться - пойдет госимущество под молоток)))
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17.10.2020 19:42 Ответить
В той же Британии и Германии тоже были придурки, которые кукарекали на Зеленые тарифы. Но как почитаешь коменты, оказывается украинцы вообще дикие, пещерные люди.
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17.10.2020 19:43 Ответить
Все правильно. Земрази и их 70% баранов должны знать свое место, и полностью всосать последствия "эффективного менеджмента"
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17.10.2020 19:50 Ответить
 
 