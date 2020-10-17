Без выплат инвесторам государство получит международные иски уже в этом году, - директор ЕУЭА Гуменюк
Если государство не выполнит обязательства по погашению задолженности перед производителями "зеленой" энергетики, Украина получит арбитражные иски от инвесторов в зеленую энергетику в этом году.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.
По ее мнению, власть должна как можно быстрее задействовать все возможные инструменты для погашения до конца текущего года задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников и обеспечить полные выплаты по "зеленым" тарифам.
"Предложенные вами разные механизмы по привлечению из государственного бюджета, по повышению или удержанию цены на передачу, тарифу на передачу оператора систем передачи, по выпуску облигаций внутреннего государственного займа, - это все очень важные инструменты, и я призываю правительство Украины, Министерство энергетики, профильные комитеты Верховной Рады еще раз рассмотреть эти механизмы и активно включаться в работу, чтобы до конца этого года были выполнены те обязательства, которые взяло на себя государство Украина", - сказала Гуменюк.
По ее словам, инвесторы уже готовятся к подаче исков в международный арбитраж, если Украина не выполнит взятые перед ними обязательства по погашению долгов за произведенную электроэнергию. И подчеркнула, что считает такое развитие событий худшим вариантом, как для инвесторов, так и для нашей страны.
"В противном случае, к сожалению, хочу подтвердить тот факт, что как негативное последствие невыполнения всех этих обязательств действительно я наблюдаю, как наши члены ассоциации, компании, инвесторы готовятся к арбитражным искам", - сказала Гуменюк.
Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, и тому подобное.
Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию с августа этого года. По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашены, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь - 33%.
Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.
Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.
Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.
По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.
По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски в ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.
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Главно без кацапского газу ,и пох шо та енергетика зеленая дороже в 7 раз .
А ще требуют АЭС закрыть
А такто чо,норм.
Платить!!!
Позичим грошей і заплатимо борги які наробили беніні клоуни. Просто аллєс....
И действительно - ни одна страна больше так не работает с такими условиями - банальным кидаловом)))
"В Германии на СТАРТЕ 0.7 евро за кВт не хочешь?"
Ключевое слово выделено для особо тупых.
Зеленый тариф в Германии уже больше 20 лет работает, и в начале он был в разы больше чем у нас. По мере увеличения доли выработки ВИЭ тариф снижался, и сейчас, когда доля приблизилась к 50%, естественно что тариф значительно ниже.
В Украине же доля ВИЭ едва 3% превышает, и снижение зеленых тарифов тоже прописано до 2030 года.
Изучи сначала тему баран, чтобы не позорится.
Ей богу, пещерные люди недалекие)))
Естественно снижение цен на оборудование влияет на снижение Зеленого тарифа, это даже и у нас сделано (но от куда тебе рахиту было знать об прописанном снижении зеленого тарифа в Украине).
Но самый главный фактор - это доля выработки. Одно дело платить 0.7 евро когда у тебя 3% ВИЭ - это незаметно, а другое, платить те же 0.7 евро когда у тебя доля ВИЭ 40%))))
И к чему тут это вообще придур? Это не отмазка твоего тупого высера выше.
"после введения в 2009 дегрессии "зеленый" тариф в Германии начал снижаться. Причем снижение ставок происходит ежемесячно и зависит от того, сколько мощности новых солнечных станций было построено в течении определенного периода времени"
https://sunnik.com.ua/zelenyj-tarif-v-germanii/
Скройся уже придурок полумный, не позорься))))
Ты лучше у Геруса спроси, почему через его схемы, и на таких нищих субсидиантов как Коломойский, энергорынок Украины теряет в разы больше чем платит за зеленый тариф.
За Зеленый тариф тебе ВИЭ строят для твоего будущего, а через "Золотой ключик" деньги просто воруют. На одного Коломойского только почти миллиард теряется на заниженной цене на энергию для его предприятий. А Коломойский далеко не единственный "нищий" субсидиант в Украине.
Вона дорожеив 7раз выбрали Зеленого нате жрите
Государство не несет никакой ответственности по обязательствам владельцев зеленой энергетики заявляющие что они набрали дорогих кредитов и им нужны деньги.
Те «инвесторы» как инвесторы в квартиры, мы набрали валютных кредитов по 5 гривен теперь Государство должно их спасать
Потому "эффективные менеджеры" сами отлично знают, что в судах проиграют 100%. Это банальное кидалово - сначала дать людям гарантии Законом, а потом, когда простые граждане и крупные инвесторы вложили свои деньги, задним числом вносить какие-то изменения.
Я молчу уже про то, что под этот Закон нам МВФ транш давал, и писали его под присмотром ЕС.
Так что давайте ребята, вперед и с песней - сритесь с Западом, занимайтесь кидаловом. Через суды все равно все возместить придется, а Путин там уже ширинку расстегнул, готовится простить Украину и обнять))))