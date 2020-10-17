"Сфабрикованное СБУ дело "АрселорМиттал" - это о сворачивании реформы апелляции и личной мести", - экс-глава ГНС Верланов
Дело СБУ против компании "АрселорМиттал" - четкий сигнал о сворачивании реформы апелляции, которая была проведена при руководстве налоговой Сергеем Верлановым.
Такое мнение озвучил сам Сергей Верланов, экс-глава Государственной налоговой службы, на своей странице в сети Facebook.
"Десятилетиями налоговые органы в нашей стране отвергали почти все апелляции плательщиков, невзирая на то, насколько качественно была проведена проверка, обоснованными или нет были доначисления и штрафы. Результат: работа предпринимателей парализована, суды завалены налоговыми спорами, которые государство систематически проигрывает, а судебные издержки покрываются за счет бюджетных средств. То есть на деньги налогоплательщиков содержится штат налоговых чиновников в апелляции, которые вместо рассмотрения жалоб отфутболивают их в суд, и армия "судебников" налоговой, чья работа - ходить в суд и проигрывать безнадежные дела", - пишет Верланов.
По его мнению, изменение этого неприемлемого положения было не только требованием артнеров Украины из ЕС и МВФ, но и, прежде всего, украинского бизнеса, который устал судиться из-за очередного трэша от налогового инспектора, которому не дали взятку.
"Мы радикально изменили подход к рассмотрению жалоб плательщиков в соответствии с фундаментальными принципами: апелляция должна быть независимой от аудита, каждый аргумент заявителя должна отражаться в решении, жалобы должны заслушиваться по квази судебным принципу, суть важнее формы, ресурсы не должны тратиться в судах в заведомо неперспективных делах. Налоговая стала меньше судиться, но чаще выигрывать. Выросло качество проверок, ведь отмена налогового уведомления-решения в апелляции - это признак профнепригодности или предвзятости инспектора-аудитора. Эти положительные изменения в неоднократно отмечали бизнес ассоциации и бизнес-омбудсмен", - отметил Сергей Верланов.
Говоря о компании "АрселорМиттал", Сергей Верланов сообщил, что этот иностранный инвестор, который вложил 10 млрд. долл., вместо обещанной инвестняни получил обыски от СБУ, которая вообще не должна заниматься экономикой.
"Это сфальсифицированное дело - не только попытка личной мести, но и предупреждение для всех налоговиков в будущем: единственный правильный и безопасный путь - закрывать глаза на злоупотребления и нарушения проверяющих инспекторов и полностью игнорировать аргументы плательщика. Лучше выкручивать руки бизнеса, тянуть его в суд и оплачивать судебные расходы из государственного кармана. Такие действия следователей СБУ уничтожают инвестиционную привлекательность Украины и подрывают авторитет власти и веру предпринимателей в позитивные изменения", - пишет Сергей Верланов.
По его мнению, Генпрокуратура, как надзорный орган, обязана дать надлежащую оценку этой деятельности СБУ по обеспечению "ложно понятых интересов государства" и гарантировать соблюдение законности в этом деле.
В своем комментарии к этому посту в Facebook Сергея Верланова народный депутат Ярослав Железняк отметил: "СБУ должна забыть об экономике. И мы очень скоро им в этом поможем".
Как ранее сообщалось, по данным Цензор.НЕТ, СБУ готовит задержание экс-главы налоговой Сергея Верланова прямо перед выборами, чтобы показать избирателям борьбу с коррупцией и задержание высокопоставленного чиновника, который работал в Кабмине Шмыгаля и Гончарука.
Вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы.
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https://twitter.com/zabugina zabugina https://twitter.com/zabugina @zabugina https://twitter.com/zabugina/status/1315957392627073024 13 окт.
"Причинами своего увольнения Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации Нафтогаза в независимую эффективную компанию"
похоже, медведчук ездил в рашу с благословения ОП Украины для подготовки сдачи ГТС и рынка страны в целом
Не исключаю, что атака идет со стороны России. Пророссийские силы также заинтересованы в смене руководства компании. Мы понимаем, что компания идет шаг за шагом, чтобы не произошло строительство "Северного потока-2", инициирует прямую связь с европейскими странами и США, пытается сделать все, чтобы санкции были продлены для тех компаний, которые строят "Северный поток-2". Поэтому не исключаю и этот сценарий" Источник: https://censor.net/ru/n3225335
і ще даталі
https://twitter.com/dneprlena Борня Зелених https://twitter.com/dneprlena @dneprlena https://twitter.com/dneprlena/status/1315969995634085893 13 окт.
просто гляньте, скільки уваги сайт Украинский выбор - Право народа приділяє персоні Тодурова
Тодуров адназначьна має інтерес, аби "підтримати" кумапутєна, а насправді створити "білий шум" для відвертання уваги від справжньої мети візиту ведмедчукчі до кремля
звичайно, і на трансплантації і на вакцинах можна замутити безкінечну кількість чорних схем, але насправді ГТС набагато важливіша для кремля, і цю тему кремль буде намагатись заблюрити
После изгнания Вить Свинохряка (или бегства, если хотите) эту всю гниль, которая там засела, нужно было поголовно выгнать без всяких компенсаций. За время диктатуры бз*донецких СБУ управляло ФСБ, офицеры которой спесиво прохаживались по коридорам, а местные рагули-лизоблюды жались к стеночкам. Так писали в блогах и коментах.Читал, что святая-святых службы - базы данных агентуры, штатных кадров - находились в полном управлении и под контролем присланных из Кацапии офицеров ФСБ. Кадры собственно СБУ в то время даже не допускались в помещения серверов с базами и к архиву. Это не спецслужба, когда базы данных по кадрам и агентуре на 100% сданы врагу.