Воздушное пространство над оккупированным Крымом закрыто и его контролирует Киев, - МИД прокомментировало решение Федерального авиационного управления США

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Федерального авиационного управления Соединенных Штатов Америки об использовании воздушного пространства возле оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко отметила, что в документе, принятом США, говорится о снятии запрета на осуществление полетов в западной части Симферопольского района полетной информации, то есть в международном пространстве над Черным морем, где ответственность за обслуживание делегирована Украине.

"Воздушное пространство над временно оккупированной территории АРК было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов. Указанные изменения были внесены по результатам взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и Украэроруха с Федеральной авиационной администрацией США", – говорится в комментарии МИД Украины.

Ранее Соединенные Штаты Америки позволили своим авиакомпаниям выполнять полеты "в определенных районах" района полетной информации Симферополя. Это воздушное пространство, которое кроме Крыма охватывает значительную часть Херсонской области и Черного моря.

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