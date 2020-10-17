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Воздушное пространство над оккупированным Крымом закрыто и его контролирует Киев, - МИД прокомментировало решение Федерального авиационного управления США

Воздушное пространство над оккупированным Крымом закрыто и его контролирует Киев, - МИД прокомментировало решение Федерального авиационного управления США

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Федерального авиационного управления Соединенных Штатов Америки об использовании воздушного пространства возле оккупированного Российской Федерацией Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко отметила, что в документе, принятом США, говорится о снятии запрета на осуществление полетов в западной части Симферопольского района полетной информации, то есть в международном пространстве над Черным морем, где ответственность за обслуживание делегирована Украине.

"Воздушное пространство над временно оккупированной территории АРК было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов. Указанные изменения были внесены по результатам взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и Украэроруха с Федеральной авиационной администрацией США", – говорится в комментарии МИД Украины.

Ранее Соединенные Штаты Америки позволили своим авиакомпаниям выполнять полеты "в определенных районах" района полетной информации Симферополя. Это воздушное пространство, которое кроме Крыма охватывает значительную часть Херсонской области и Черного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не продлили запрет на полеты над частью оккупированного Крыма

Автор: 

авиация (2822) Крым (26371) МИД (6937) США (26454) авиасообщение (793)


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Топ комментарии
+32
Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 2088
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17.10.2020 13:22
+24
Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 8415
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17.10.2020 13:25
+17
Камни. Только камни крепной фракции. Фракция - валун.
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17.10.2020 13:15
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чиорт, а кацапы так радовались, так радовались, что над крымлядями будут летать самолёты и может даже с них упадёт чё-нить халявное - памадка там, или очочки
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17.10.2020 13:13 Ответить
Камни. Только камни крепной фракции. Фракция - валун.
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17.10.2020 13:15 Ответить
Фракция - валун....Убило !!!
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17.10.2020 17:50 Ответить
Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 2088
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17.10.2020 13:22 Ответить
ты - тупой репоед! Украина - пишется с прописной буквы!!
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17.10.2020 13:17 Ответить
в твоём случае это слово "людоедство" и пишется оно со строчной
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17.10.2020 13:23 Ответить
В твоем случае, **** -это имя твое собственное и пишется с Заглавной буквы
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17.10.2020 13:25 Ответить
С заглавной буквы.
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17.10.2020 13:31 Ответить
развивайся
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17.10.2020 13:35 Ответить
"Воздушное пространство над временно оккупированной территории АРК было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов. Указанные изменения были внесены по результатам взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и Украэроруха с Федеральной авиационной администрацией США",Источник: https://censor.net/ru/n3225360

просто Украина не против,шоб американские военные самолеты иногда нарушали запретную зону над оккупированной территорией .
а я смотрю ,кацапне нравится,когда американцы залетают
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17.10.2020 13:24 Ответить
Когда они от американцев залетают...
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17.10.2020 17:52 Ответить
так что, выходит, что Зеленский не боится амеров ?
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17.10.2020 13:15 Ответить
а еще зеленский разводит мосты и каждое утро заставляет Солнце вставать на востоке
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17.10.2020 13:24 Ответить
И сцыт божьей росою. В перерывах сцытся от Маруси и Федыны.
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17.10.2020 13:42 Ответить
Надеюсь сбивать американцев всё-же не планируется.
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17.10.2020 13:15 Ответить
Как и самолёты кацапов над воздушным пространством украинского Крыма.
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17.10.2020 17:01 Ответить
Интересно, Японии приходила в голову глупость объявить закрытым воздушное пространство над Курилами? Или Украина в своем идиотизме опять впереди планеты всей?
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17.10.2020 13:17 Ответить
Крым - это Украина! в настоящий момент - Крым окупирован рф
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17.10.2020 13:18 Ответить
это международно принятый факт!! а вовсе не твои влажные ватные фантазии
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17.10.2020 13:25 Ответить
Что "это"?
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17.10.2020 13:27 Ответить
что Крым - это Украина! ты тупой, что ли?
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17.10.2020 13:28 Ответить
да насрать мне на твои курилы
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17.10.2020 13:36 Ответить
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17.10.2020 14:25 Ответить
Ты предлагаешь кричать, что Крым кацапский? Могу тебя уверить--ты в шаге от того, что бы тебя тут забанили.
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17.10.2020 13:30 Ответить
Параша уже давно должна была отдать Курилы Японии и не трахать мозги. Но учитывая вашу недоразвитость, жадность, ********** и паразитный образ жизни вас нужно всех кастрировать и отдать китайцам на колбасу.
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17.10.2020 13:29 Ответить
Они побрезгуют, предпочитают различных кузнечиков и червячков.
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17.10.2020 13:47 Ответить
Скажімо , що то фарш з кажанів .
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17.10.2020 14:09 Ответить
душенька? ндааааа
У Украины нет никакого контроля воздушного простраства над Крымом? )))) Украина ЗАКРЫЛА воздушное пространство над Крымом и ты можешь хоть усраться, но летать над Крымом будут только одни неизвестные малые ватные авиалинии, причём созданные специально, чтобы другие большие ватные авиалинии не попали под санкции
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17.10.2020 13:27 Ответить
Вы про Аэрофлот ? Не такая уж и малая компания.
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17.10.2020 15:53 Ответить
законопослушные страны не летают...потому что Украина не гарантирует безопасности.нарушители и так летают,на свой страх и риск.а кацапне до поры-до времени ваще законы не писаны.но все когда нибудь кончается...
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17.10.2020 13:21 Ответить
Ты дурак или притворяешься? Речь идёт не о русских, а об американцах. И для них очевидно, что Украина не контролирует воздушное пространство над Крымом. От слова СОВСЕМ.
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17.10.2020 13:27 Ответить
Украина закрыла воздушное простраство над Крымом и над ним летают только репоеды на своих внутренних авиалиниях, потому что большие тут же попадут под санкции! Если это не контроль от слова совсем, то ты - идиот
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17.10.2020 13:38 Ответить
Для них очевиден тот факт, что небо над Крымом контролирует именно Украина. Но конешно, ИКАО не указ доморощеным скрепоносцам, по-этому омериканцы более изощренным способом хотят намекнуть властелинам камней с неба, что оно (небо над крымом) краденное.
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17.10.2020 13:46 Ответить
если ты не дурак,то после захода на сайт флайтрадара должен понять,кто контроллирует зону.над крымом нет бортов всего мира.обходят полуостров ,как прокаженный.если это не контроль-то что такое контроль?если американцы с украинцами договариваются о некоторых исключениях из режима-то кто контроллирует?так что реши для себя вопрос с дебилизмом.и не занимайся самолечением
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17.10.2020 13:58 Ответить
Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 8415
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17.10.2020 13:25 Ответить
валентина нассусь - ваше мнение нам очень интересно
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17.10.2020 13:32 Ответить
Это ты в своем идиотизме не в состоянии понять, что Крым- это Украина, Донбасс- Украина, а путин- )(уйло.
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17.10.2020 13:48 Ответить
та шо вы пристали?разрешили доступ самолетов-разведчиков в некоторые районы симферопольской зоны ответственности.там.где из нейтральных вод плохо видно
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17.10.2020 13:19 Ответить
кацапню догнало международное признание

Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 8576
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17.10.2020 13:26 Ответить
ГОЛУБКИ .
.
Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 3150
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17.10.2020 13:34 Ответить
Воздушное пространство над Крымом закрыто и контролируется? Хоть бы чушь такую не несли.
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17.10.2020 13:28 Ответить
так там никто и не летает, кроме пары внутренних авиалиний репоедов
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17.10.2020 13:39 Ответить
Смотря что иметь ввиду под словом контролируется. Если изнутри контролировать воздушное пространство ракетами и боевыми самолетами то нет.А если контролировать пространство на предмет идентификации летательных аппаратов то да. И еще, умному и законопослушному гражданину достаточно таблички Private что бы он не ломился на территорию. Дурак полезет и через ров со львами.
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17.10.2020 14:19 Ответить
Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 504Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 4274Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 5491Повітряний простір над окупованим Кримом закрито і його контролює Київ, - МЗС прокоментувало рішення Федерального авіаційного управління США - Цензор.НЕТ 1294
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17.10.2020 13:32 Ответить
Берлин и Германия ????????????????????
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17.10.2020 17:56 Ответить
так в-52 и есть те гражданские самолеты, а там пусть мацкали разбираются с ними, коли есть к томуохота
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17.10.2020 13:37 Ответить
Так всё-таки - ВОЗЛЕ Крыма, или НАД Крымом ?
Можно написать по-человечески ?
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17.10.2020 14:55 Ответить
-
Из фашистского логова построенного в 14 веке монголо -татарами кацапского кремля постоянно раздаётся ужасный звериный рёв. Это кровавый фашист мордвин ...уйло со своей приближённой сворой преступников -бандитов, они жутко воют -ТРАМПУШКА СОКОЛИК ТЫ НАШ ЯСНАЙ, ДА ГОЛУБЬ НАШ СЯЗАКРЫЛАЙ,"О избавитель ты Наш! О спаситель ты Наш! Будь благословен к нам рабам твоим казламордым к тебе благосклонным! Памаги Радимой, памаги нам фашистам, отмени санкции !!! Но Трамп как бы там не было и какой бы он не был, в отличии от этого кровавого фашиста маньяка ...уйла всё таки республиканец. Но а самое главное что в Конгрессе и Сенате США тоже в отличии от полностью профашистской не легитимной кацапской Думы совершенно нет фашистов. Да и выборы на носу на которых этот про-кацапский соколик может пролететь как фанера, за свою про-кремлёвскую позицию. Так что справедливые санкции против проклятой кровавой ********* этой фашистской лапотной паРаши в том числе и за её кровавые оккупационные - захватнические войны в Украине . И как бы жутко не выли проклятые кремлёвские фашисты про коронавирус, они будут только ужесточатся.
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17.10.2020 15:04 Ответить
правильно-американцам тоже нужно показать,что у нас не все политики прогибаются то под кремль,то под Капитолий.Слишком много мы отдавали и слишком много "промаргивали"...поэтому и имеем состояние страны,на которую уже "ложат болт" всякие ираны и Венгрии
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17.10.2020 21:29 Ответить
оштрафовать американских перевозчиков за нарушение границы с конфискацией самолетов.
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17.10.2020 22:40 Ответить
Зеля дограється. Значить, йому вже Росія -- стратегічний партнер, а не США?
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18.10.2020 07:07 Ответить
 
 