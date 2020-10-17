Воздушное пространство над оккупированным Крымом закрыто и его контролирует Киев, - МИД прокомментировало решение Федерального авиационного управления США
В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Федерального авиационного управления Соединенных Штатов Америки об использовании воздушного пространства возле оккупированного Российской Федерацией Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, спикер украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко отметила, что в документе, принятом США, говорится о снятии запрета на осуществление полетов в западной части Симферопольского района полетной информации, то есть в международном пространстве над Черным морем, где ответственность за обслуживание делегирована Украине.
"Воздушное пространство над временно оккупированной территории АРК было и остается недоступным для планирования и выполнения полетов. Указанные изменения были внесены по результатам взаимодействия специалистов Госавиаслужбы Украины и Украэроруха с Федеральной авиационной администрацией США", – говорится в комментарии МИД Украины.
Ранее Соединенные Штаты Америки позволили своим авиакомпаниям выполнять полеты "в определенных районах" района полетной информации Симферополя. Это воздушное пространство, которое кроме Крыма охватывает значительную часть Херсонской области и Черного моря.
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просто Украина не против,шоб американские военные самолеты иногда нарушали запретную зону над оккупированной территорией .
а я смотрю ,кацапне нравится,когда американцы залетают
У Украины нет никакого контроля воздушного простраства над Крымом? )))) Украина ЗАКРЫЛА воздушное пространство над Крымом и ты можешь хоть усраться, но летать над Крымом будут только одни неизвестные малые ватные авиалинии, причём созданные специально, чтобы другие большие ватные авиалинии не попали под санкции
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Можно написать по-человечески ?
Из фашистского логова построенного в 14 веке монголо -татарами кацапского кремля постоянно раздаётся ужасный звериный рёв. Это кровавый фашист мордвин ...уйло со своей приближённой сворой преступников -бандитов, они жутко воют -ТРАМПУШКА СОКОЛИК ТЫ НАШ ЯСНАЙ, ДА ГОЛУБЬ НАШ СЯЗАКРЫЛАЙ,"О избавитель ты Наш! О спаситель ты Наш! Будь благословен к нам рабам твоим казламордым к тебе благосклонным! Памаги Радимой, памаги нам фашистам, отмени санкции !!! Но Трамп как бы там не было и какой бы он не был, в отличии от этого кровавого фашиста маньяка ...уйла всё таки республиканец. Но а самое главное что в Конгрессе и Сенате США тоже в отличии от полностью профашистской не легитимной кацапской Думы совершенно нет фашистов. Да и выборы на носу на которых этот про-кацапский соколик может пролететь как фанера, за свою про-кремлёвскую позицию. Так что справедливые санкции против проклятой кровавой ********* этой фашистской лапотной паРаши в том числе и за её кровавые оккупационные - захватнические войны в Украине . И как бы жутко не выли проклятые кремлёвские фашисты про коронавирус, они будут только ужесточатся.