Мужчину, который с ножом напал на агитатора партии "УДАР", арестовали на 2 месяца, - прокуратура

Мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру партии "УДАР" и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером 14 октября агрессивный мужчина полоснул по шее участника АТО, который раздавал в Соломенском районе газеты партии "УДАР". Злоумышленника задержали на месте.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко

Пострадавшего доставили в больницу, врачи насчитали у него 8 ножевых ранений. Его прооперировали. Через 2 дня мужчина пришел в себя, и сейчас находится в стабильном состоянии.