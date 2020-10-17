РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4729 посетителей онлайн
Новости
1 692 8

Мужчину, который с ножом напал на агитатора партии "УДАР", арестовали на 2 месяца, - прокуратура

Мужчину, который с ножом напал на агитатора партии

Мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру партии "УДАР" и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером 14 октября агрессивный мужчина полоснул по шее участника АТО, который раздавал в Соломенском районе газеты партии "УДАР". Злоумышленника задержали на месте.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко

Пострадавшего доставили в больницу, врачи насчитали у него 8 ножевых ранений. Его прооперировали. Через 2 дня мужчина пришел в себя, и сейчас находится в стабильном состоянии.

Автор: 

арест (10454) нападение (2208) прокуратура (5006) УДАР (916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
походка-то хоть совпала?
показать весь комментарий
17.10.2020 13:21 Ответить
Совпала и походка , и морда лица , так что вылупок сядет надолго !
показать весь комментарий
17.10.2020 13:32 Ответить
Мужчину, который с ножом напал на агитатора партии "УДАР", арестовали на 2 месяца, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4958
показать весь комментарий
17.10.2020 13:24 Ответить
Як це колаборанське кубло любить її піарити...
показать весь комментарий
17.10.2020 14:29 Ответить
Таких надо на месте...
показать весь комментарий
17.10.2020 13:33 Ответить
Ніколи не розумів і не зрозумію посадки в СІЗО на 2 місяці будь яку безумовно винну особу яку затримали на місці скоєння злочину. 72 години на оформлення справи в суд і на зону. А там вже нехай звідти подає апеляції заробляючи на послуги адвокатів на "промці".
показать весь комментарий
17.10.2020 15:39 Ответить
Вот почему бы в связи с общественной угрозой, которую эта падаль представляет, нельзя было его прикончить при задержании, таким же образом, как вчера французские полицейские прикончили на месте преступления москвича, отрезавшего голову французскому преподавателю истории.
А у нас коррумпированные следователи и судьи сперва переквалифицируют статью из покушения на убийство на хулиганство, а потом этого отморозка по тихому отпустят, дадут условный срок.
показать весь комментарий
17.10.2020 15:52 Ответить
 
 