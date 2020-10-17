Мужчину, который с ножом напал на агитатора партии "УДАР", арестовали на 2 месяца, - прокуратура
Мужчине, который нанес многочисленные ножевые ранения волонтеру партии "УДАР" и участнику АТО, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Срок действия постановления определен до 12 декабря 2020 года. Подозреваемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе", - сказано в сообщении.
Напомним, вечером 14 октября агрессивный мужчина полоснул по шее участника АТО, который раздавал в Соломенском районе газеты партии "УДАР". Злоумышленника задержали на месте.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мужчина полоснул по шее участника АТО/ООС, раздававшего газеты партии "Удар" в Соломенском районе, - Кличко
Пострадавшего доставили в больницу, врачи насчитали у него 8 ножевых ранений. Его прооперировали. Через 2 дня мужчина пришел в себя, и сейчас находится в стабильном состоянии.
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А у нас коррумпированные следователи и судьи сперва переквалифицируют статью из покушения на убийство на хулиганство, а потом этого отморозка по тихому отпустят, дадут условный срок.