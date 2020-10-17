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Новости Опрос Зеленского
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Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко

Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко

Сейчас надо направлять средства на борьбу с коронавирусом, а не на прихоти президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в эфире ток-шоу "Мир и/или Война" на телеканале Интер.

"Если у президента есть лишние деньги, или у "Слуг народа" - направьте их на борьбу с ковидом. Петр Порошенко за время пандемии 100 млн гривен передал для того, чтобы закупить 167 000 защитных костюмов. И 200 больниц во всех регионах Украины за это благодарят и говорят о следующем: если у Зеленского есть лишние 2 копейки, пусть обеспечит масками", - сказала она.

"В том числе членов ТИК, которые пойдут на участки, будут сидеть там несколько дней, считать новые сложные бюллетени. Если у "Слуги народа" есть лишние средства, надо их направить на обеспечение антисептиками и масками", - добавила народный депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Президент - не клоун в шапито, если его интересует пожизненное для коррупционеров, он должен подготовить законопроекты, а не проводить незаконный опрос, - Бутусов. ВИДЕО

Геращенко отметила, что спрашивать граждан о наказании для коррупционеров во время опроса президента, который непонятно кто финансирует, - это верх манипуляции.

"Любое незаконное финансирование опроса - это уже коррупция. Безусловно, президент имеет право советоваться с народом. Для этого надо общаться с народом, а не прятаться за дверью в Конча-Заспе, за кортежами", - отметила сопредседатель фракции.

"73% украинцев дали Зеленскому большую власть и наняли его как Слугу, чтобы он выполнял свои обязательства. У него есть право законодательной инициативы, и если он хочет пожизненное за коррупцию - у него есть соответствующий аппарат. У него есть законопроект, у него есть монобольшинство, которое примет законопроект о коррупции, если он будет правильным, мы проголосуем", - подчеркнула Геращенко.

"Так же и по законопроекту о свободных экономических зонах. Если президент хочет такой законопроект, то пусть зарегистрирует его в парламенте. Все миллионы украинцев, которые проголосовали за Зеленского. Вы дали ему доверие, должность, Банковую, Конча-Заспу, кортеж, а он не в состоянии написать законопроект? Если не знаешь, что делать, не надо было идти в президенты", - отметила народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамия об опросе Зеленского: Почему сейчас? Потому что он так решил

Геращенко подчеркнула, что массовый опрос в условиях коронавируса возле участков создаст дополнительные риски для здоровья украинцев.

"Президент может спрашивать, но речь идет о местных выборах, которые касаются тарифов, инфраструктуры, вопросов городов. Не надо все это разбавлять вопросами, которые не имеют отношения к этому. Если хотите провести опрос, то запустите его по системе "Дія" и хоть каждый день их проводите. Это государственная организация, а не интервьюеры будут проводить опросы в условиях коронавируса, когда в красной зоне половина городов", - отметила она.

"Нам надо все сделать, чтобы это были безопасные выборы, чтобы избиратели надели маски, взяли антисептики, проголосовали, чтобы было безопасно и не задерживать их ни одной лишней минуты", - подытожила Геращенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

Замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что опрос Зеленского оплатят меценаты средствами "украинского происхождения".

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, почему президент Владимир Зеленский решил проводить свой опрос в день проведения местных выборов 25 октября.

Читайте: У ответов на "вопросы Зеленского" будут политические последствия, - "слуга народа" Качура

Автор: 

Геращенко Ирина (1627) опрос (2823) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+46
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8269
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17.10.2020 14:05
+38
То не кошти зеленського, а якоїсь зацікавленої сторони, можливо, не надто дружньої до українців.
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17.10.2020 14:01
+38
Путин отдал Зеле свои старые лабутены, по дружбе ???

Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6901

не поняв..це шо бутафорія?...
чи у нас в ВСУ є взвод дєсантніков - ліліпутов?..
на фоні них наш зелуп просто Дольф Лундгрен !
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17.10.2020 14:04
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То не кошти зеленського, а якоїсь зацікавленої сторони, можливо, не надто дружньої до українців.
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17.10.2020 14:01 Ответить
Ну со временем следствие ответит на вопрос. Откуда деньги?
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17.10.2020 14:04 Ответить
якщо спонсори не прийдуть до влади.
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17.10.2020 14:16 Ответить
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4091
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17.10.2020 14:18 Ответить
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3990
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17.10.2020 14:50 Ответить
Вот мне интересно,а кого это испугал вопрос о пожизненном для корупционеров?Вдруг как то все "писатели" захотели средства на борьбу с ковидом.Все вопросы имеют только один ответ,который зависит от вашей совести.
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17.10.2020 20:31 Ответить
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8269
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17.10.2020 14:05 Ответить
Ага, воно всереться за свої бабки. Брехливе і жадібне створіння.
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17.10.2020 14:02 Ответить
Путин отдал Зеле свои старые лабутены, по дружбе ???

Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6901

не поняв..це шо бутафорія?...
чи у нас в ВСУ є взвод дєсантніков - ліліпутов?..
на фоні них наш зелуп просто Дольф Лундгрен !
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17.10.2020 14:04 Ответить
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7156
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17.10.2020 14:45 Ответить
Гондон, він будь-де ГОНДОН... 73% задоволені? Оце і є ваше президенто-*******************.... Жріть, паскуди....Не обляпайтесь. Ну..... Час прийдЕ, і ми спитаємо...
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17.10.2020 15:58 Ответить
"Неологізм" - "пинєходи"...
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17.10.2020 18:30 Ответить
Гребаные гномики, надеюсь закончат одинаково
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17.10.2020 20:48 Ответить
у клопа лишних нет и никогда не будет - расходимся
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17.10.2020 14:06 Ответить
Гундос конечно получает откаты с дорог, но лучше влить в дороги с откатами, чем в несуществующую болячку мировых властей, властей почти всех стран, медицинских корпораций и фирмочек и олигархов всех уровней
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17.10.2020 14:07 Ответить
Лучше бы на зарплаты врачам отправил. А то врачи массово увольняются
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17.10.2020 14:09 Ответить
Зарплата учителей сейчас 10-20 тысяч гривен.Это куда они после увольнения пойдут?
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17.10.2020 14:18 Ответить
10-20тыщ... зебильо думает. что если их патрон им в зеньки сцит ,то и они тоже на это способны
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17.10.2020 14:53 Ответить
Петрович, а ты еще тот звездун
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17.10.2020 15:06 Ответить
Почему? Всё так и есть.
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17.10.2020 15:28 Ответить
А Президент Зеленский что бюджетом распоряжается? Это ж Верховная Рада и правительство распределяют деньги.
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17.10.2020 14:16 Ответить
А чия ВР і Кабмін? Найвеличнішого потерпілого який узурпував владу.
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17.10.2020 14:24 Ответить
Порошенко отвечал даже за обосратые штаны саака в свою каденцию -обтекай, зебил
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17.10.2020 14:56 Ответить
Ну Ира загнула , ОНО ж деньги выделенные на борьбу с вирусом умудрилось разворовать , а то свои туда вложить. 30 лярдов , если бы потратили на строительство больницы в каждом областном центре и рабочие места бы были и больницы , но то ж надо хоть какие то мозги иметь , а у КЛОУНА там пусто и там туман .
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17.10.2020 14:17 Ответить
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2468
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17.10.2020 14:28 Ответить
Даже если деньги на опрос выделены кем угодно безвозмездно этого нельзя допускать. Это манипуляция сознанием в день выборов. Почему нельзя провести опрос неделей позже или через год, это что крайне срочная тема?
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17.10.2020 14:30 Ответить
Потому ,что только в этом и смысл этого опроса ,провести его в день выборов.
Во-первых , чтобы все СМИ зациклились не на выборах ,а на вопросах и эта цель
достигнута .
Во-вторых ,чтобы в последующем манипулировать ,этими ,вполне возможно ,что
фальсифицированными данными ,ссылаясь на волю народа.
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17.10.2020 15:32 Ответить
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4508
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17.10.2020 14:33 Ответить
Ну и рожа у Вовочки. А говорит, что он не лох. Лошара породистая.
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17.10.2020 15:44 Ответить
кто говорит ?- Сам не похвалит себя, уже никто за него не подвяжется.
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17.10.2020 16:21 Ответить
Бг-ггг... рожа самодовольная... Дык, ему никто не подсунул роял(поялозить о нее мудью), дык он руки примастырил...ХЕХ...
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17.10.2020 16:23 Ответить
Риги ********** "Інтер" .
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17.10.2020 14:54 Ответить
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2040
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17.10.2020 14:57 Ответить
Питання легалізації маріхуани необхідно вирішити негайно!
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17.10.2020 15:21 Ответить
Первый раз согласен с Геращенко...Умеет же умные вещи говорить, но не пользуется...
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17.10.2020 15:22 Ответить
За свои деньги клоун тока антибиотки нюхает . Не зря узаконить хочет
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17.10.2020 15:23 Ответить
На ковид19 как раз деньги и заработаны
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17.10.2020 15:44 Ответить
Вечная перебежчица.
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17.10.2020 15:57 Ответить
про що пани Ирина говорит. Ему , шо об стенку горохом , только отскакивает... Если он не все целевые деньги пустил на борьбу с коронавирусом (разбазарил) , а уже тупо, без зазрения совести, канючит у Запада еще, как если бы ему весь мир должен...
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17.10.2020 16:18 Ответить
Неее... лишние деньги на борьбу с COVID-19 - он закатает в асфальт...
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17.10.2020 16:51 Ответить
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4924
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17.10.2020 16:51 Ответить
Нахрена выборы, ВР - опросы вот оно.

Да зебилы?, да какая разница.

Если не знаешь, что делать, не надо было идти в президенты",

А зелень и дальше рекламирует лечение зубов у проктолога.
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17.10.2020 17:11 Ответить
Ира "президент ест,а военные смотрят" Геращенко.Второе имя:Ирка-фэйкомётчица.Подтверждённая.
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17.10.2020 17:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bXYBIwWvH1s
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17.10.2020 17:32 Ответить
Ира, тебе ли не знать - "Кто платит, тот и девочку танцует".
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17.10.2020 17:46 Ответить
Ірина Геращенко як влізла у владу на шиях активістів Помаранчевого Майдана, так там і прикіпіла. Багато "надержавничала"?
Здобула собі і своїм близьким сите життя.
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17.10.2020 19:34 Ответить
https://twitter.com/5AccVoloshin
https://twitter.com/5AccVoloshin

Офіс Моніка Zelinsky

@5AccVoloshin

·https://twitter.com/5AccVoloshin/status/1317442230706163712 4 ч

Достижения мраЗей 1 место по преступности (личная заслуга Авакова) 1 место по нищете населения (общая заслуга С*ук народа) 65% доходной части бюджета-это КРЕДИТЫ. 2 политика заявили,что цель опроса/опороса - легализация продажи марихуаны. Первый свой визит Зе посвятил наркоте
Якщо Зеленський має зайві гроші, нехай направить їх на боротьбу з COVID-19, а не на своє опитування, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4259
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17.10.2020 20:01 Ответить
100%
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18.10.2020 04:12 Ответить
 
 