Если у Зеленского есть лишние деньги, пусть направит их на борьбу с COVID-19, а не на свой опрос, - Ирина Геращенко

Сейчас надо направлять средства на борьбу с коронавирусом, а не на прихоти президента Владимира Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко в эфире ток-шоу "Мир и/или Война" на телеканале Интер.

"Если у президента есть лишние деньги, или у "Слуг народа" - направьте их на борьбу с ковидом. Петр Порошенко за время пандемии 100 млн гривен передал для того, чтобы закупить 167 000 защитных костюмов. И 200 больниц во всех регионах Украины за это благодарят и говорят о следующем: если у Зеленского есть лишние 2 копейки, пусть обеспечит масками", - сказала она.

"В том числе членов ТИК, которые пойдут на участки, будут сидеть там несколько дней, считать новые сложные бюллетени. Если у "Слуги народа" есть лишние средства, надо их направить на обеспечение антисептиками и масками", - добавила народный депутат.

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Геращенко отметила, что спрашивать граждан о наказании для коррупционеров во время опроса президента, который непонятно кто финансирует, - это верх манипуляции.

"Любое незаконное финансирование опроса - это уже коррупция. Безусловно, президент имеет право советоваться с народом. Для этого надо общаться с народом, а не прятаться за дверью в Конча-Заспе, за кортежами", - отметила сопредседатель фракции.

"73% украинцев дали Зеленскому большую власть и наняли его как Слугу, чтобы он выполнял свои обязательства. У него есть право законодательной инициативы, и если он хочет пожизненное за коррупцию - у него есть соответствующий аппарат. У него есть законопроект, у него есть монобольшинство, которое примет законопроект о коррупции, если он будет правильным, мы проголосуем", - подчеркнула Геращенко.

"Так же и по законопроекту о свободных экономических зонах. Если президент хочет такой законопроект, то пусть зарегистрирует его в парламенте. Все миллионы украинцев, которые проголосовали за Зеленского. Вы дали ему доверие, должность, Банковую, Конча-Заспу, кортеж, а он не в состоянии написать законопроект? Если не знаешь, что делать, не надо было идти в президенты", - отметила народный депутат.

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Геращенко подчеркнула, что массовый опрос в условиях коронавируса возле участков создаст дополнительные риски для здоровья украинцев.

"Президент может спрашивать, но речь идет о местных выборах, которые касаются тарифов, инфраструктуры, вопросов городов. Не надо все это разбавлять вопросами, которые не имеют отношения к этому. Если хотите провести опрос, то запустите его по системе "Дія" и хоть каждый день их проводите. Это государственная организация, а не интервьюеры будут проводить опросы в условиях коронавируса, когда в красной зоне половина городов", - отметила она.

"Нам надо все сделать, чтобы это были безопасные выборы, чтобы избиратели надели маски, взяли антисептики, проголосовали, чтобы было безопасно и не задерживать их ни одной лишней минуты", - подытожила Геращенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса: "Я задам тебе пять важных вопросов". Позже Офис Президента заявил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий, а является формой непосредственной демократии.

14 октября Зеленский объявил первый вопрос общенационального опроса. Президент спросил, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

15 октября президент озвучил второй вопрос своего опроса, он касается создания свободной экономической зоны на Донбассе.

16 октября глава государства назвал три финальных вопроса. Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

В тот же день, 16 октября, глава государства анонсировал дополнительные вопросы, которые могут включить в следующие опросы. Среди них легализация оружия и вопрос двойного гражданства.

Представитель Рады в Кабмине Василий Мокан рассказал, что анкета на "опросе Зеленского" будет имитировать бюллетень

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что сделает все, чтобы пресечь проведение незаконного "опроса Зеленского".

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