В Донецкой области больничные койки уже заполнены на 91%, в Луганской - на 85%, в целом по Украине - на 62,3%, - Минздрав

Больничные койки в Украине для больных COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Самая плохая ситуация в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Донецкой области показатель заполненности коек составляет 91%, в Луганской - 85%, в Одесской - 78,6%, в Хмельницкой - 72,6%, в Черниговской области - 69%.

Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.

Кроме этого, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 187,3.

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