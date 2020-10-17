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Новости Коронавирус и карантин
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В Донецкой области больничные койки уже заполнены на 91%, в Луганской - на 85%, в целом по Украине - на 62,3%, - Минздрав

В Донецкой области больничные койки уже заполнены на 91%, в Луганской - на 85%, в целом по Украине - на 62,3%, - Минздрав

Больничные койки в Украине для больных COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Самая плохая ситуация в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в Донецкой области показатель заполненности коек составляет 91%, в Луганской - 85%, в Одесской - 78,6%, в Хмельницкой - 72,6%, в Черниговской области - 69%.

Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.

Кроме этого, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 187,3.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Странная математика...озвучивать процент заполнения коек без указания общего количества коек в той или иной области...
К примеру если всего есть 10 коек...и из них занято 9...то процент заполнения 90%..
А если есть 100 коек..и занято 50...то процент заполнения 50%...
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17.10.2020 14:42
+2
Мариупольская Городская Больница №4 им. И.К. Мацука, люди лежат с пневмонией, а в больнице не работает рентген......... Зато министерству Авакова миллионы перечисляют с фонда COVID-19. а презик вопросы собрался задавать.
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17.10.2020 15:05
+1
влада бездіє.
провал абсолютний.
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17.10.2020 14:38
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влада бездіє.
провал абсолютний.
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17.10.2020 14:38 Ответить
Таке враження, що лугандонія спулює своїх Covідників на бюджет України.
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17.10.2020 14:41 Ответить
Да все просто...крупные больницы остались на оккупированной территории...все областные клиники...
На свободной территории только районные больнички...с соответсвующим количеством коек..
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17.10.2020 14:44 Ответить
Странная математика...озвучивать процент заполнения коек без указания общего количества коек в той или иной области...
К примеру если всего есть 10 коек...и из них занято 9...то процент заполнения 90%..
А если есть 100 коек..и занято 50...то процент заполнения 50%...
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17.10.2020 14:42 Ответить
та не переживайте вы так - этАпросто сезонный грипп..
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17.10.2020 14:47 Ответить
Мариупольская Городская Больница №4 им. И.К. Мацука, люди лежат с пневмонией, а в больнице не работает рентген......... Зато министерству Авакова миллионы перечисляют с фонда COVID-19. а презик вопросы собрался задавать.
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17.10.2020 15:05 Ответить
Что слышим - делим, что видим - умножаем. (с) Потому нам ничего и не показывают, что показать нечего. Один пиз234ж и накрученные цифры..
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17.10.2020 15:09 Ответить
Дошастались дирляднскі?! Ви більше КПП будуйте: вони не тільки ковід розповсюджують, а й туберкульоз, гепатіт та снід...
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17.10.2020 15:35 Ответить
Откуда привезли вирус? Косишь под дурака?
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18.10.2020 08:13 Ответить
Я вообще предлагаю в регионах, где зеленский набрал более 80% голосов, всех кортновирусных врачей и медсестер отправить в оплачиваемый отпуск. А в больницах поставить телевизоры и круглосуточно крутит квартал95. Ведь прикольно же будет - лечение короны - юмором
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17.10.2020 15:37 Ответить
По ту сторону уже кипят страстиУ Донецькій області лікарняні ліжка вже заповнені на 91%, у Луганській - на 85%, загалом по Україні - на 62,3%, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2575
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17.10.2020 19:16 Ответить
 
 