2 096 11
В Донецкой области больничные койки уже заполнены на 91%, в Луганской - на 85%, в целом по Украине - на 62,3%, - Минздрав
Больничные койки в Украине для больных COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Самая плохая ситуация в Донецкой и Луганской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, в Донецкой области показатель заполненности коек составляет 91%, в Луганской - 85%, в Одесской - 78,6%, в Хмельницкой - 72,6%, в Черниговской области - 69%.
Лишь в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.
Кроме этого, во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен быть не выше 40. В среднем по Украине он составляет 187,3.
Топ комментарии
+9 Привет
показать весь комментарий17.10.2020 14:42
+2 Вадим Вадим #476883
показать весь комментарий17.10.2020 15:05
+1 Ksenia VB
показать весь комментарий17.10.2020 14:38
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
провал абсолютний.
На свободной территории только районные больнички...с соответсвующим количеством коек..
К примеру если всего есть 10 коек...и из них занято 9...то процент заполнения 90%..
А если есть 100 коек..и занято 50...то процент заполнения 50%...