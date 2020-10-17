Новые санкции доведут отношения России и ЕС до самого низкого уровня, - постпред РФ Чижов

Отношения Российской Федерации и Европейского Союза достигли низшего уровня после введения новых санкций из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Это решение (Совета ЕС о санкциях. - Ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - заявил он.

Ранее Евросоюз опубликовал постановление о включении в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих из России. Это связано с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции ЕС. Он также сказал, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом.

Как ранее сообщалось, западные спецслужбы считают ФСБ причастной к отравлению Навального.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.