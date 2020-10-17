Новые санкции доведут отношения России и ЕС до самого низкого уровня, - постпред РФ Чижов
Отношения Российской Федерации и Европейского Союза достигли низшего уровня после введения новых санкций из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"Это решение (Совета ЕС о санкциях. - Ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - заявил он.
Ранее Евросоюз опубликовал постановление о включении в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих из России. Это связано с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.
Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции ЕС. Он также сказал, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом.
Как ранее сообщалось, западные спецслужбы считают ФСБ причастной к отравлению Навального.
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
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Зебіли, ви ж цього хтіли ?
Побіжиш блокувати ?
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко
Щоб ми і далі варились в лайні руцького міру.
От у нас Європа через кордон. А ми практично ніяк не взаємодіємо. Нічого не виготовляємо разом, ніяких кооперацій, чи культурних зв'язків.
Лише з рашкою. Бо наші селебретіс всі заточені на кремлівські гроші.
Ти погоджуєшся, що Беня має заробити ще кілька незайвих мільярдів на торгівлі з москальнею ?
І армію розженемо. Нашо нам зайві армійські клопоти ?
Можеш назвати хоч якісь плюси від його президенства ?
2.я точно не агітатор , тим більше за зеленського .
3.Позитивних звершень , таких , щоб було відчутно мені чи моїм близьким - немає .
Розумію , що не повністю задовільнив Вашу цікавість , та я намагався .
Назустріч питання до Вас : як Ви оцінюєте "безальтернативно миролюбну" політику зеленського , адже вона така сама , як і в попередника ?
Зараз картина протилежна.
Вам би вже визнати, що ви вчинили злочинну недбалість проти держави, обравши кловуна на найвищу посаду.
"Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.
Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне від партії "За майбутнє!".
Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше Екорембуд займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані."
И это только две фамилии: Бортников и Кириенко озвучили...
Фрау Штази - активно подыгрывает на европейском уровне.
"Низкий уровень" - ваш уровень, мокши.