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Новости Санкции против России
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Новые санкции доведут отношения России и ЕС до самого низкого уровня, - постпред РФ Чижов

Новые санкции доведут отношения России и ЕС до самого низкого уровня, - постпред РФ Чижов

Отношения Российской Федерации и Европейского Союза достигли низшего уровня после введения новых санкций из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Это решение (Совета ЕС о санкциях. - Ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня за последнее время", - заявил он.

Ранее Евросоюз опубликовал постановление о включении в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих из России. Это связано с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку любых финансовых активов в европейских банках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США почти исчерпали возможности введения санкций против России - советник Трампа О'Брайен

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции ЕС. Он также сказал, что Россия может перестать общаться с Евросоюзом.

Как ранее сообщалось, западные спецслужбы считают ФСБ причастной к отравлению Навального.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

Автор: 

россия (95393) санкции (11259) Евросоюз (17069) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+32
и это прекрасно!
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17.10.2020 14:58
+15
А наші встановлять торгівлю з рашкою на окупованому дамбасі.
Зебіли, ви ж цього хтіли ?
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17.10.2020 14:59
+15
хм.. так Куйло же говорил что санкции вам только на пользу!? И давайте смелее валите нам их ИСЧЕ !!!
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17.10.2020 15:00
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и это прекрасно!
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17.10.2020 14:58 Ответить
Да и не говорите... Из-за отравления Навального, ...решение (Совета ЕС о санкциях. - Ред.) подтвердило наши худшие опасения, что отношения России и ЕС будут доведены до самого низкого уровня - постпред РФ Чижов... От лапоть-стьюпид, дык, о чем же вы раньше думали.
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17.10.2020 15:09 Ответить
на самом деле там есть куда опускаться ниже - в одном только главном управлении фсб, предполагаю, человек 5 уборщиц, человек 20 водилей, секретарш, вероятно, человек 100-150! Евросоюз может начать накладывать на них по очереди свои страшно эффективные санкции и, соотвественно, поле для манёвра будет бесконечно
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17.10.2020 15:54 Ответить
А наші встановлять торгівлю з рашкою на окупованому дамбасі.
Зебіли, ви ж цього хтіли ?
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17.10.2020 14:59 Ответить
Вашим не дали торгувати блокуваннями залізниці . Зебіли - блокували , ваші воші - торгували .
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17.10.2020 15:02 Ответить
Чому зебіли зараз не блокують поставки електроенергії з кацапстану, дизпалива, бітумів. Ці поставки відновились за вашого преЗедента.
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17.10.2020 15:05 Ответить
Зебілам варто зайнятись цим, нє ?
Побіжиш блокувати ?
Сейчас в Киеве массовое засилье актеров из РФ: информация с "Миротворца" больше не влияет на их въезд в Украину, - кастинг-директор Самойленко
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17.10.2020 15:06 Ответить
И вот чего они сюда прутся,шелупонь вражеская. Мало им Зауралья и Забайкаля? Что бы гнилой "русский мир" насаждать?
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17.10.2020 15:15 Ответить
Насаджують українцям росіску культуру.
Щоб ми і далі варились в лайні руцького міру.
От у нас Європа через кордон. А ми практично ніяк не взаємодіємо. Нічого не виготовляємо разом, ніяких кооперацій, чи культурних зв'язків.
Лише з рашкою. Бо наші селебретіс всі заточені на кремлівські гроші.
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17.10.2020 15:20 Ответить
Кремлівські воші *
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17.10.2020 16:51 Ответить
Слухай, Костік, а як тобі вільна економічна зона на Дамбасі по типу Придністров'я ?
Ти погоджуєшся, що Беня має заробити ще кілька незайвих мільярдів на торгівлі з москальнею ?
І армію розженемо. Нашо нам зайві армійські клопоти ?
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17.10.2020 15:08 Ответить
Погано і сама ідея з "опитуванням" брудна . Можна "опитувати" не під вибори .
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17.10.2020 15:13 Ответить
а кто без опрашивания не давал зебикам 1.5 лет заниматься этими вопрсами(из предлагаемых к опытуванню)?
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17.10.2020 15:16 Ответить
Слушне питання , а ще є інститут "петицій" , який вперто ігнорується і цим президентом також .
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17.10.2020 15:20 Ответить
А чого ви всі мовчите ?
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17.10.2020 15:18 Ответить
Ми не мовчимо .
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17.10.2020 15:21 Ответить
Ще питання до тебе, як виборця і агітатора за Зе.
Можеш назвати хоч якісь плюси від його президенства ?
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17.10.2020 15:22 Ответить
1.Не тикайте мені.
2.я точно не агітатор , тим більше за зеленського .
3.Позитивних звершень , таких , щоб було відчутно мені чи моїм близьким - немає .
Розумію , що не повністю задовільнив Вашу цікавість , та я намагався .
Назустріч питання до Вас : як Ви оцінюєте "безальтернативно миролюбну" політику зеленського , адже вона така сама , як і в попередника ?
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17.10.2020 15:35 Ответить
Не бачу жодної подібності. З Порошенком держава міцнішала щодня.
Зараз картина протилежна.
Вам би вже визнати, що ви вчинили злочинну недбалість проти держави, обравши кловуна на найвищу посаду.
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17.10.2020 15:54 Ответить
Болтаешь ерундой как всегда ,зебаран ! Ты когда признаешься тут принародно, что очень тупой и зеленая банда способна только на мегаграбеж страны и ползучую капитуляцию?
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17.10.2020 16:51 Ответить
хм.. так Куйло же говорил что санкции вам только на пользу!? И давайте смелее валите нам их ИСЧЕ !!!
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17.10.2020 15:00 Ответить
Беніни холуї із партії "За майбутнє!_Бені" допомагають рашистам будувати СП-2 та лізуть в мери, владу в регіонах.

"Українська компанії Екорембуд, виграла тендер в Санкт-Петербурзі на монтажні роботи у рамках проєкту "Північний Потік-2" в районі міста Виборг, де власне проходить трубопровід.

Екорембуд - українська компанія, яка належить бізнесмену Володимиру Вознюку та його сину Юрію, який зараз балотується в мери міста Рівне від партії "За майбутнє!".

Це вже не перше замовлення на території РФ. Раніше Екорембуд займалась підрядами у Краснодарському краї, Саратовській області та Рязані."
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17.10.2020 15:03 Ответить
"Нагадаємо, Північний потік-2 - проєкт магістрального газогону з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України. У січні 2018 представники США і Польщі заявили про опозицію щодо будівництва трубопроводу Північний потік-2. Вони розглядають його як підрив європейської енергетичної безпеки й стабільності."
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17.10.2020 15:07 Ответить
Батюшки, обида-то какая.
И это только две фамилии: Бортников и Кириенко озвучили...
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17.10.2020 15:04 Ответить
Новые санкции доведут отношения России и ЕС до самого низкого уровня, - постпред РФ Чижов - Цензор.НЕТ 1589
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17.10.2020 15:07 Ответить
ДаЙОшь в динамике ...
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17.10.2020 15:11 Ответить
Кацапский петух
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17.10.2020 15:09 Ответить
Новые санкции доведут отношения России и ЕС до самого низкого уровня, - постпред РФ Чижов - Цензор.НЕТ 3457
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17.10.2020 15:14 Ответить
Это всё спектакль про навального, как санкции за него. В РФ выводят на сцену новое первое лицо. Так решил Высший фашистский совет (политбюро). У чекистов на столах опросы. они ожидают социальный взрыв по совокупности причин. Поэтому выкатят нового горбачева и новую перестройку. Для этой цели и растили Небутерброд Анатольевича.
Фрау Штази - активно подыгрывает на европейском уровне.
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17.10.2020 15:15 Ответить
Приємна новина!
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17.10.2020 15:21 Ответить
та новічком давно пора рашу...причому москву найпершу!
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17.10.2020 15:22 Ответить
Які відношення можуть бути у людей з маньяком, вбивцею і гвалтівником?
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17.10.2020 15:23 Ответить
Торгувати можуть , крадене скупляти , прикривати його злочини на взаємовигідних умовах .
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17.10.2020 15:36 Ответить
Якщо розділяють його переконання .
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17.10.2020 15:37 Ответить
Ну і пика. РуССкій.
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17.10.2020 15:26 Ответить
А что ты хотел, нелегко прожить всю жизнь среди «пиндосов» и «гейропейцев».
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17.10.2020 15:35 Ответить
Давить кацапию до полного развала!
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17.10.2020 15:28 Ответить
Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов - Цензор.НЕТ 7674
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17.10.2020 15:29 Ответить
Вообще-то крысы и должны по канализациям и засраным подвалам бегать..
"Низкий уровень" - ваш уровень, мокши.
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17.10.2020 15:31 Ответить
Нові санкції доведуть відносини Росії та ЄС до найнижчого рівня, - постпред РФ Чижов - Цензор.НЕТ 5155
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17.10.2020 15:42 Ответить
https://kapital-rus.ru/articles/article/dolg_za_gaz_belorussii_rossiya_vyplatila_sama_sebe/ Долг за газ Белоруссии Россия выплатила сама себе
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17.10.2020 15:54 Ответить
мрію що кацапія самі собі побудує нову залізну завісу щ об не бачити їх огдних пельок.
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17.10.2020 17:29 Ответить
Треба відключати від СВІФТа. Як КНДР та Іран.
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17.10.2020 18:16 Ответить
Цю кацапську мерзоту потрібно відключити від повітря і сонця, і годувати виключно новічком.
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17.10.2020 19:29 Ответить
Где на россии таких совковых хлебал столько нашли-что не представитель помойки-хоть на плакаты руководителей кпсс печатай.
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17.10.2020 19:15 Ответить
Чижик,а кто вам доктор? Кто заставояет делать преступления за которые раньше вообще вооружёнными методами наказывали,а теперь только санкциями???
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17.10.2020 21:24 Ответить
Ничего! Скоро снизу постучат.
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17.10.2020 21:31 Ответить
Да подохните и во всем мире станет спокойнее...
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17.10.2020 22:04 Ответить
 
 