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Новости Коронавирус и карантин
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Находящиеся на самоизоляции смогут проголосовать на дому, заявление нужно подать до следующих выходных, - Степанов

Находящиеся на самоизоляции смогут проголосовать на дому, заявление нужно подать до следующих выходных, - Степанов

Украинцы, которые находятся на самоизоляции из-за COVID-19 и желают проголосовать на выборах, должны до вечера 23 октября подать заявление и справку от врача. В день голосования к ним домой или в больницу приедут представители ЦИК.

Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Избирателям, которые готовы проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​выборов, 23 октября, подать заявление (на избирательный участок. - Ред.) с приложенной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья", - пояснил Степанов.

После этого комиссия на избирательном участке примет решение о внесении этих людей в список избирателей для голосования по месту пребывания.

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Кроме того, избирателю, который находится на самоизоляции, нужно иметь выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей.

"Врач или учреждение охраны здоровья может выдать или выписку из медицинской карточки амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронной системы охраны здоровья", – добавил Степанов.

Он также призвал позаботиться о необходимых медицинских документах заранее.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК утвердил порядок подсчета голосов на местных выборах

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+5
хм.. как вариант для фальсификации выборов на этой теме..
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17.10.2020 15:19
+3
А членов ДВК вы обеспечите защитной одеждой, как у медиков, или им свою одежду, в которой они ходили к больному, нужно будет выбрасывать?
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17.10.2020 15:30
+3
От вам і фальсифікації.
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17.10.2020 15:38
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хм.. как вариант для фальсификации выборов на этой теме..
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17.10.2020 15:19 Ответить
При этом каждый "заболевший" сможет вбросить по нескольку сотен бюллетеней.
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17.10.2020 15:23 Ответить
Ужос какой! Как у вас на россії прямь
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17.10.2020 15:25 Ответить
А у вас?
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17.10.2020 15:50 Ответить
У нас за це строк
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17.10.2020 18:34 Ответить
Це по закону. А зеленському зі "слугами" зекони не писані.
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17.10.2020 18:42 Ответить
Значит вместо того, чтоб один раз сходить на голосовалку, нужно сначала сходить к врачу, а потом уже на участок.

Очень умно, согласен

Хотя подождите, а как тогда с самоизоляцией собственно дела обстоят?
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17.10.2020 15:24 Ответить
А почему нельзя проголосовать через компьютер?? Сейчас намного более строгой отчетности дела через сеть делаются, а выборы что искусственно в сеть не выпускают? Чтобы удобнее было голоса подтасовывать? Диджитализированные вы наши в задницу.
Короче, пока не будет электронных выборов как в цивилизованных странах, мы на бумажные выборы ходить не будем. Пускай вам престарело-костыльный лохторат явку обеспечивает.
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17.10.2020 15:30 Ответить
Можно и через мобильник. Во многих странах такое практикуется. Однако, приёмы фальсификации результатов таких выборов ещё не придумали.
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17.10.2020 15:39 Ответить
А членов ДВК вы обеспечите защитной одеждой, как у медиков, или им свою одежду, в которой они ходили к больному, нужно будет выбрасывать?
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17.10.2020 15:30 Ответить
Особи, що перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома, заяву потрібно подати до наступних вихідних, - Степанов - Цензор.НЕТ 8062

...
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17.10.2020 16:01 Ответить
Здесь самое интересное другое. Костюм защищает носителя этого костюма, но не людей к которым он заходит. После первого же посещения больного с ковидом носитель костюма является распространителем заразы. Поэтому те же перчатки медики должны менять перед обследованием каждого нового пациента... Но это не про нашу реальность
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17.10.2020 19:36 Ответить
От вам і фальсифікації.
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17.10.2020 15:38 Ответить
справку от врача? вы же отменяете справки все)
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17.10.2020 15:44 Ответить
Есть подозрение, что количество проголосовавших на "самоизоляции" будет равно количеству пришедшему к урнаМ.. И не фиг тут "думай-ТЕ", правда ЗЕ ?.. Нелох считает, что кругом лохи.
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17.10.2020 15:49 Ответить
классно...а сейчас справку от врача подделать плевое дело (кто будет проверять? ))))
ой...а у голосовавших на дому опрос преЗЕдентский тоже будут делать ????
т.е минимум 5-6 чел должны посетить одного ))))
афера та еще...
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17.10.2020 16:03 Ответить
 
 