На кандидата в мэры Славянска от ОПЗЖ Придворова напали с ножом, - полиция
Кандидат проводил встречу с жителями многоквартирного дома. 50-летний мужчина устроил скандал и угрожал Придворову ножом.
Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время массового сбора во дворе многоэтажки 50-летний местный житель затеял ссору. При себе у мужчины был нож. Присутствующие вызвали полицию", - сказано в сообщении.
При этом в ОПЗЖ сообщили, что нападение было совершено на кандидата на должность городского главы от их политсилы Придворова, информирует "Суспільне".
Полицейские квалифицировали случившееся по ч.1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - арест на 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 2 лет.
Также на Цензор.НЕТ: Руководитель ячейки ОПЗЖ в Бобровице стрелял в мужчину, который повредил агитпалатку, - полиция. ФОТО
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людину можна зрозуміти... зрадник знову у владу пнеться.
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То ж таке..Прифронтове містечко. Якийсь сєпар або кацап напав.Абюо штепа.Обережнішим треба бути.
це при зе вони почали проросіску діяльність.
Я не зрозумів, він встиг добігти до неї чи ні?
Я не веду дискуссий с умственно отсталыми в своем развитии людьми.
Засим, прощайте.
«-Да, да ! Все правда!
Но не Иванов, а Рабинович.
И не в 10% займ, а в «21».
И не вьіграл, а проиграл»
" При себе у мужчины был нож" и "На кандидата напали с ножом" это не одно и тоже . ну поругались . поматюкались . при чем тут напал ? а у этого мудака Придворова например наверняка был с собой телефон . почему не пишут " кандидат в меры напал с телефоном на местного жителя ?
вы или писалка заголовков этот кинжал или финский нож видели ? есть уверенность что он был аналогом ножа полковника Боуи и попадает под статью ? если нет то одним не хер писать кричащие заголовки а другим их защищать
а вопрос звучит так :
почему в заголовке "напал " если в дальнейшем выясняется что была словесная перепалка . и почему атакующей стороной оказался человек у которого где то там был нож а не человек у которого не было ножа . это что вооруженный всегда не прав ? а вот у моей девушки в сумочке всегда есть маникюрные ножницы . если будет конфликт с другой телкой у которой их нет . значит автоматически будет считаться что это она напала ?
и последнее . представитель ОПЗЖ по определению не может быть прав . ни при каких обстоятельствах
правильно я комментарии адресую администратору а вы какого то решили его заменить и вступили в прения
- Господа, я самогон не варил.
Прокурор:
- Как не варили? Мы же у вас самогонный аппарат нашли.
Мужик:
- Не варил. Аппарат был, но варить - не варил.
Прокурор:
- Это не опровдание.
Тогда мужик спускает штаны и говорит:
- Давайте тогда меня за изнасилование судите!
- Но вы же никого не изнасиловали.
Мужик:
- Насиловать не насиловал, но аппарат-то есть.»
- Да толпа помешала. Каждый лезет: дай я..., дай я...
-Собак ножами режете,
-А это бандитизм.