На кандидата в мэры Славянска от ОПЗЖ Придворова напали с ножом, - полиция

Кандидат проводил встречу с жителями многоквартирного дома. 50-летний мужчина устроил скандал и угрожал Придворову ножом.

Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время массового сбора во дворе многоэтажки 50-летний местный житель затеял ссору. При себе у мужчины был нож. Присутствующие вызвали полицию", - сказано в сообщении.

При этом в ОПЗЖ сообщили, что нападение было совершено на кандидата на должность городского главы от их политсилы Придворова, информирует "Суспільне".

Полицейские квалифицировали случившееся по ч.1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье - арест на 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 2 лет.

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