Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., - "слуга народа" Радуцкий

В Украине растет динамика распространения коронавирусной болезни. В декабре стране может понадобиться 60 тыс. койко-мест. Система здравоохранения справится, если развернуть дополнительные больницы.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат СН, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тыс. больных", - написал Радуцкий.

По словам нардепа, госпитализация необходима около 15% заболевших.

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"Если количество активных больных увеличится до 400 000, нам нужно будет 60 000 койко-мест. Расчеты показывают, что наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать", - считает Радуцкий.

Глава комитета по здравоохранению напомнил, что коронавирусом болеют не только пожилые люди.

"Наибольшее количество инфицированных в возрастной группе от 50 до 59 лет. Также много больных в группах от 30 до 49 лет и от 60 до 69. Как видим, болеют почти все взрослые. Меньший процент больных среди детей и подростков. Но, по моему мнению, это связано с тем, что течение болезни у них довольно часто почти бессимптомно. Но они остаются носителями болезни", - написал депутат.

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