Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., - "слуга народа" Радуцкий
В Украине растет динамика распространения коронавирусной болезни. В декабре стране может понадобиться 60 тыс. койко-мест. Система здравоохранения справится, если развернуть дополнительные больницы.
Об этом пишет в Фейсбуке депутат СН, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тыс. больных", - написал Радуцкий.
По словам нардепа, госпитализация необходима около 15% заболевших.
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"Если количество активных больных увеличится до 400 000, нам нужно будет 60 000 койко-мест. Расчеты показывают, что наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать", - считает Радуцкий.
Глава комитета по здравоохранению напомнил, что коронавирусом болеют не только пожилые люди.
"Наибольшее количество инфицированных в возрастной группе от 50 до 59 лет. Также много больных в группах от 30 до 49 лет и от 60 до 69. Как видим, болеют почти все взрослые. Меньший процент больных среди детей и подростков. Но, по моему мнению, это связано с тем, что течение болезни у них довольно часто почти бессимптомно. Но они остаются носителями болезни", - написал депутат.
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Неужели все вывез ?
о себе и окружающих не думал, не ....?
Ну тогда введем короновирус с крантином,а потом остатки пустим на распродажу
Люди везде люди.
Люди устали и расслабились.
Вирус не просто в атмосфере.
Его разносят люди.
В Антарктиде тоже коронавируса пока нет.
Сегодня: там 541 заболевший на 100 тыс населения,
в Украине - 176.
Черногория закрыта.
Продолжение следует...
так что - ..... и хорошего всем настроения (с)
Нам повезло. Крадуцкий со Стёпой и Ляшком обладают тайным знанием. Видят то, что кроме них больше никто не видит.
Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович. Госорганы подписали контракт на закупку тринадцати миллионов антигенных экспресс-тестов с тремя компаниями.
Правительство готовило этот план последние три недели. Закупки уже начались и сумма контракта составит примерно 57 миллионов евро.
«Основное тестирование состоится через две недели, в субботу и воскресенье», - пояснил премьер. Со временем, возможно в ближайшие выходные его следует повторить, чтобы выявить тех, у кого будет ложноотрицательный результат во время первого теста.
Города Тврдошин, Наместово и Дольны Кубин, может быть, даже Бардейов следует протестировать в следующие выходные в качестве пилотного проекта - заявил премьер
Правительство уже обратилось к армии, потому что она способна провести такую сложную операцию. Тестирование должно быть похоже на выборы. В стране около 6000 округов
Будут солдаты, полиция и фельдшеры. Процесс тестирования должен обеспечиваться более 40 000 человек. Никуда ехать не придется, будет очень много точек тестирвания рядом с местами проживания - «Им будет предоставлена возможность пройти тестирование в ближайшем пункте сбора», заявил премьер. Люди, которые тестируют, будут проверены раньше, чтобы они сами не стали распространителями.
Не помню, чтобы такое делала хотя бы одна страна. Очень интересный кейс. Будем следить
Навіщо здавати тест? Є симптоми? Навіщо людина із симптомами їде в маршрутці здавати тест? На що це впливає? Лікування будь-якого ГРВІ симптоматичне. Діагноз ніяк не впливає.