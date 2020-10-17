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Новости Коронавирус и карантин
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Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., - "слуга народа" Радуцкий

Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., -

В Украине растет динамика распространения коронавирусной болезни. В декабре стране может понадобиться 60 тыс. койко-мест. Система здравоохранения справится, если развернуть дополнительные больницы.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат СН, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось с 122 тысяч до 164 тысяч, то есть примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тыс. больных", - написал Радуцкий.

По словам нардепа, госпитализация необходима около 15% заболевших.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко: Введение жесткого локдауна из-за COVID-19 - "исключительно резервный момент"

"Если количество активных больных увеличится до 400 000, нам нужно будет 60 000 койко-мест. Расчеты показывают, что наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать", - считает Радуцкий.

Глава комитета по здравоохранению напомнил, что коронавирусом болеют не только пожилые люди.

"Наибольшее количество инфицированных в возрастной группе от 50 до 59 лет. Также много больных в группах от 30 до 49 лет и от 60 до 69. Как видим, болеют почти все взрослые. Меньший процент больных среди детей и подростков. Но, по моему мнению, это связано с тем, что течение болезни у них довольно часто почти бессимптомно. Но они остаются носителями болезни", - написал депутат.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 109 человек, обнаружили рекордные 6410 новых случаев заражения

Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., - слуга народа Радуцкий 01
Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., - слуга народа Радуцкий 02

Автор: 

карантин (16729) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
П#здаболы и пустословы. Прос#али все
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17.10.2020 17:36
+10
кРадуцкий , где обещанные дешёвые маски для людей ?
Неужели все вывез ?
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17.10.2020 17:35
+8
https://censor.net/ru/user/188159 - в "Эпицентре". Где им еще быть ? Спасибо зелоному говнище бубочке
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17.10.2020 17:39
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Не кагркай.
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17.10.2020 17:34 Ответить
Може Радуцкій захоче розповісти, а хто це "зробили разом" таку ситуацію?
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17.10.2020 20:44 Ответить
кРадуцкий , где обещанные дешёвые маски для людей ?
Неужели все вывез ?
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17.10.2020 17:35 Ответить
как завез, так и вывез - что хочет, то и делает
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17.10.2020 17:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/188159 - в "Эпицентре". Где им еще быть ? Спасибо зелоному говнище бубочке
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17.10.2020 17:39 Ответить
4 грн в магазе, пришлось купить, не хотели отпускать товар без неё.
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17.10.2020 17:42 Ответить
пришлось купить, не хотели отпускать товар без неё.

о себе и окружающих не думал, не ....?
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17.10.2020 17:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/463829 - он из этих 73.
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17.10.2020 18:01 Ответить
Наразі в Україні 164 тисячі хворих на COVID-19, а вже в грудні може бути 400 тисяч, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 5997
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17.10.2020 18:05 Ответить
« Х#Й в жопу» - Радуцкий.
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17.10.2020 18:13 Ответить
с ЗЕльоными макаками к весне уже и сажать некого будет......
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17.10.2020 17:35 Ответить
П#здаболы и пустословы. Прос#али все
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17.10.2020 17:36 Ответить
зато лица новые - молодые, ботоксные и не отягощенные разумом
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17.10.2020 17:39 Ответить
Не просрали а хапнули под шумиху а вот с табличкой деления ваааще туго Янек тихо курит в сторонке типа в Ростове
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17.10.2020 19:34 Ответить
Вже и так,и сяк пробовали Зе билы добить экономику Украины.А вона не помирае никак.
Ну тогда введем короновирус с крантином,а потом остатки пустим на распродажу
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17.10.2020 17:39 Ответить
Не волнуйся, люди уезжают из страны такими темпами, что скоро будет некому болеть.
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17.10.2020 17:39 Ответить
Как-то странно, что 2-ая волна Масоно-вируса началась в разных странах и на разных континентах одновременно. Как будто существует общий центр управления
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17.10.2020 17:40 Ответить
Центр управления в головах у людей.
Люди везде люди.
Люди устали и расслабились.
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17.10.2020 17:43 Ответить
Тогда покажите мне миллионы трупов негров в Африке или там такая хорошая медицина? Зайдите на Флай радар, посмотрите сколько самолётов летает над США и Европой. Это так выглядит пандемия?
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17.10.2020 17:46 Ответить
Негры из Африки в Китай не летали.
Вирус не просто в атмосфере.
Его разносят люди.
В Антарктиде тоже коронавируса пока нет.
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17.10.2020 17:52 Ответить
Совсем недавно: Черногория - "приезжайте к нам все! Двери открыты!"
Сегодня: там 541 заболевший на 100 тыс населения,
в Украине - 176.
Черногория закрыта.
Продолжение следует...
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17.10.2020 18:41 Ответить
а его по 5ж координируют .4 ж не подходит-синхронность страдает
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17.10.2020 18:22 Ответить
Да неважно сколько, уже сейчас все забито в больницах и на стационар кладут уже совсем тяжелых, остальные лечатся дома.
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17.10.2020 17:40 Ответить
реанімація на 2 ліжка забита на 100%
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17.10.2020 21:17 Ответить
Здесь столько писали о требованиях отменить карантин, что читать гневные посты о безответственности власти просто смешно.
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17.10.2020 17:41 Ответить
Есть такое, утром требовали увеличить штрафы хотя еще весной кричали что это незаконно, как и любые другие ограничения.
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17.10.2020 17:46 Ответить
Так вони і є незаконними. Кабмін не має повноважень видавати якісь карантинні обмеження.
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17.10.2020 21:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/461046 - увы, но "такими" темпами уже не уезжают благодаря Зеленому новоросу
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17.10.2020 17:41 Ответить
удивительно...и ковидный фонд уже укатали и авакову презентовали...
так что - ..... и хорошего всем настроения (с)
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17.10.2020 17:45 Ответить
А навіщо вас півнів призначили на високі посади і дали грошей, щоб ви їх протринькали на дороги і нічого не підготували від епідемії? Ви повинні бути притягнуті до відповідальності за ворожу бездіяльність і геноцид. Ветеринари ви колгоспні, а не лікарі.
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17.10.2020 17:47 Ответить
Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., - "слуга народа" Радуцкий

Нам повезло. Крадуцкий со Стёпой и Ляшком обладают тайным знанием. Видят то, что кроме них больше никто не видит.
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17.10.2020 17:48 Ответить
зелю забыл и его120 тыс трупов без карантина к новому году. Эпидемиологи уже начали прцес против коронобесов в Германии обещают типа нюрнбергского. Они наствивают что этим ковидом должны заниматься независимые и только эпидемиологи. А не шарлатаны. У них научные и профессональные докозательства что этот фейк тянет на обычный сезоный грип.
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17.10.2020 19:03 Ответить
Странная математика, заболевает ну грубо по 5тыс в день последнее время, это получается что за последний месяц из заболевших никто не выздоровел, ну или люди болеют месяца по 2-3.
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17.10.2020 17:50 Ответить
Не исключено, что они и умирают по несколько раз.
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17.10.2020 18:08 Ответить
В декабре по 15000 будет
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18.10.2020 09:54 Ответить
ну так бабло пустили на асфальт...зебилов лечить только таблетками из горячего асфальта...
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17.10.2020 18:04 Ответить
дякуючи зеленим керманичам
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17.10.2020 18:25 Ответить
Кажется Словакию ждет массовое тестирование всех жителей

Об этом заявил премьер-министр Игорь Матович. Госорганы подписали контракт на закупку тринадцати миллионов антигенных экспресс-тестов с тремя компаниями.

Правительство готовило этот план последние три недели. Закупки уже начались и сумма контракта составит примерно 57 миллионов евро.

«Основное тестирование состоится через две недели, в субботу и воскресенье», - пояснил премьер. Со временем, возможно в ближайшие выходные его следует повторить, чтобы выявить тех, у кого будет ложноотрицательный результат во время первого теста.

Города Тврдошин, Наместово и Дольны Кубин, может быть, даже Бардейов следует протестировать в следующие выходные в качестве пилотного проекта - заявил премьер

Правительство уже обратилось к армии, потому что она способна провести такую сложную операцию. Тестирование должно быть похоже на выборы. В стране около 6000 округов

Будут солдаты, полиция и фельдшеры. Процесс тестирования должен обеспечиваться более 40 000 человек. Никуда ехать не придется, будет очень много точек тестирвания рядом с местами проживания - «Им будет предоставлена возможность пройти тестирование в ближайшем пункте сбора», заявил премьер. Люди, которые тестируют, будут проверены раньше, чтобы они сами не стали распространителями.

Не помню, чтобы такое делала хотя бы одна страна. Очень интересный кейс. Будем следить
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17.10.2020 18:38 Ответить
і на біса це тестування? гроші нема куди викидати?
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17.10.2020 21:22 Ответить
Він жаліється чи вихваляється?
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17.10.2020 18:42 Ответить
Многие хотят вакц-ся русской вакциной Как это сделать
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17.10.2020 18:47 Ответить
да какая разница
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17.10.2020 18:56 Ответить
походу пока не будут плеткой лупить с зашкваром каждого, кто на улице без маски, до тех пор пандемию не остановить
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17.10.2020 19:04 Ответить
хахаха, очередной верующий в святые намордники
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18.10.2020 09:55 Ответить
Тёсты выявят что заражать больше некого человек уже 40 лет живет ковидом с момента его выявления и 1000 лет до выявления. Вот коронобесы клеймят всех на право и на лево выявляют как врагов народа. Воистину история повторяется как фарс.
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17.10.2020 19:13 Ответить
короче, все вокруг п...ра...сы а ты д%Артаньян
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17.10.2020 19:16 Ответить
этот лохотрон уже давно неактуален, тебя обманули
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17.10.2020 19:18 Ответить
На районе 10 тысяч каждый день подтверждают 10 человек, в месяц 300. Три процента в месяц реально. Или 60 нардепов, в общем около 10 процентов. А теперь вспомните сколько у вас знакомых переболело
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17.10.2020 19:34 Ответить
Так это же все потому что в самом начале эпидемии вор радуцкий...и его патрон осел оманский все маски из страны вывезли...
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17.10.2020 19:34 Ответить
На статистику все забили, 21 день вперёд на работу. Нельзя никому говорить, то клиентов не будет. Это полный писец
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17.10.2020 19:37 Ответить
Більше фальшивих тестів - більше позитивних результатів, які некоректно трактують як "нові випадки". Позитивний результат плр-тесту зовсім не означає, що людина не те що хвора на ковід, мало хто з них якісь симптоми має.
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17.10.2020 21:16 Ответить
Знакомые через три месяца херово себя чувствуют. После ковида с двухсторонней пневмонией. Про тестироваться сложно. Как вы себе представляете больной едит в маршрутке, чтобы сдать анализ. Скорая меньше штуки не приедет. Первые на линии, семейники получают меньше 10. Каждый день 3-5 случаев
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17.10.2020 21:51 Ответить
Це називається поствірусний синдром. Що нового?

Навіщо здавати тест? Є симптоми? Навіщо людина із симптомами їде в маршрутці здавати тест? На що це впливає? Лікування будь-якого ГРВІ симптоматичне. Діагноз ніяк не впливає.
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17.10.2020 21:57 Ответить
Люди поздуріли, ніби вперше чимось хворіють.
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18.10.2020 06:40 Ответить
Радуцкий с пальчевским радостно потирают руки в предвкушении сверхдоходов от своих частных клиник
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17.10.2020 22:42 Ответить
 
 