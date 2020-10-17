Главу МВД Эстонии Хельме, раскритиковавшего украинских заробитчан, могут отправить в отставку за гомофобные высказывания
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась за увольнение министра внутренних дел Марта Хельме с занимаемой должности.
Об это она заявила в обнародованном в соцсетях заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не понимаю неприкрытую враждебность Марта Хельме против нашего общества. Речь идет о наших людях - наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, соседях, коллегах, друзьях. И чужих, но все же наших людях. Их деление и классификация на основе сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других характеристик как правильных и неправильных для нас и для них неприемлемо, противоречит духу нашей Конституции, а также просто по-человечески отвратительно", - заявила Кальюлайд.
Читайте на Цензор.НЕТ: Мы не хотим украинских заробитчан: они говорят по-русски и готовы работать за копейки, - глава МВД Эстонии Хельме
Кальюлайд считает, что "министр с такими взглядами не годится для правительства Эстонской республики. Люди Эстонии достойны лучшего". "Я обсудила сегодня это и с премьер-министром, которому передала свою точку зрения", - сказала она.
Ранее Хельме "прославился" резкими высказываниями в адрес украинских заробитчан. Он заявил, что Эстония не заинтересована в трудовых мигрантах из Украины, так как те разговаривают по-русски и соглашаются трудиться за небольшую плату.
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Думает об экономике Эстонии.
За копейки эстонцы работать не будут.
Правильно дядько все сказав.
(кавказької).
ὁμός (гомос) означає "такий самий", "однаковий".
Для прикладу, - слово "гомогенний", - має український відповідник, - "однорідний".
В Естонію понаєхало багато саме з Донбасу. Писали, що після виборів 2019 року, де на дільницях в Естонії був досить високий відсоток проголосовавших за ОПЗЖ, естонці були в шоці від того, хто до них понаєхал.
Людина переживає за майбутнє своєї країни.
Як він і казав, сотні тисяч ватоподібних істот це небезпека для такої невеликої країни як Естонія.
Читай внимательно.
При этом у вас есть кровные родственники, еврейство которых документально доказуемо, а еще лучше - те, кто уже репатриировался в Израиль?
В этой ситуации анализ ДНК, сделанный обязательно в Израиле, в рамках специальной судебной процедуры, может дополнить имеющиеся у вас документальные доказательства. Возможна даже эксгумация тела для проведения анализа ДНК.
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler
https://twitter.com/DunlopDueler Кость Галицький
На зустрічі Зеленського з главою британської розвідки Єрмака попросили вийти...
https://twitter.com/i/status/1317174019737661447 https://twitter.com/i/status/1317174019737661447
Но по форме высказывание вышло некорректным
Там і піаніста зустрічали відповідно.
Для естонців це незрозуміло - чим ми тоді відрізняємося від кацапнi ??
УКРАЇНЦІ ,
КОЛИ ВИ ВЖЕ курва ПОЧНЕТЕ РОЗМОВЛЯТИ СВОЄЮ РІДНОЮ МОВОЮ ???