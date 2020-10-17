Главу МВД Эстонии Хельме, раскритиковавшего украинских заробитчан, могут отправить в отставку за гомофобные высказывания

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась за увольнение министра внутренних дел Марта Хельме с занимаемой должности.

Об это она заявила в обнародованном в соцсетях заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не понимаю неприкрытую враждебность Марта Хельме против нашего общества. Речь идет о наших людях - наших полицейских и учителях, наших творческих людях и строителях, соседях, коллегах, друзьях. И чужих, но все же наших людях. Их деление и классификация на основе сексуальной ориентации, цвета кожи или любых других характеристик как правильных и неправильных для нас и для них неприемлемо, противоречит духу нашей Конституции, а также просто по-человечески отвратительно", - заявила Кальюлайд.

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Кальюлайд считает, что "министр с такими взглядами не годится для правительства Эстонской республики. Люди Эстонии достойны лучшего". "Я обсудила сегодня это и с премьер-министром, которому передала свою точку зрения", - сказала она.

Ранее Хельме "прославился" резкими высказываниями в адрес украинских заробитчан. Он заявил, что Эстония не заинтересована в трудовых мигрантах из Украины, так как те разговаривают по-русски и соглашаются трудиться за небольшую плату.