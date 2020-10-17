РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12503 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 206 25

На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС

На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС

Российские наемники на Донбассе неприцельно стреляли в районе Водяного и Авдеевки. Кроме этого, над Широкиным и Пищевиком летали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединённых сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, утром противник неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета пытался спровоцировать украинских военнослужащих вблизи Водяного, а в полдень открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина готовит новое разведение сил на Донбассе, - Резников

Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино задокументированы полеты вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения.

"Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - подчеркнули в штабе ООС.

Также на Цензор.НЕТ: Арахамия пояснил слова о сокращении армии: до 40% - это не боевой состав, люди просто носят бумажки из одной комнаты в другую

На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС 01
На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС 02

Автор: 

обстрел (26961) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
...снова обстрелы несистемные, да, шимпанЗЕ?
показать весь комментарий
17.10.2020 18:30
+7
На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8647
показать весь комментарий
17.10.2020 18:32
+3
Ти впевнений?
показать весь комментарий
17.10.2020 18:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...снова обстрелы несистемные, да, шимпанЗЕ?
показать весь комментарий
17.10.2020 18:30 Ответить
"Боевых потерь и ранений нет".
показать весь комментарий
17.10.2020 18:32 Ответить
Ти впевнений?
показать весь комментарий
17.10.2020 18:33 Ответить
https://censor.net/ru/news/3225383/na_donbasse_s_nachala_sutok_dva_obstrela_ukrainskie_voennoslujaschie_ne_otkryvali_otvetnyyi_ogon_shtab/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74852473
показать весь комментарий
17.10.2020 18:34 Ответить
14 го числа цього місяця поховали бійця який загинув на донбасі. вам зєбілам віри не має

У суботу 14 вересня, близько 5-ї години ранку, полеглого під Волновахою бійця 36-ої окремої бригади морської піхоти Олександра Лінчевського, зустріли на Шполянщині. Останній шлях нашого земляка до рідного дому був встелений свічками вздовж дороги в с.Сигнаївка та в с.Матусів. Учасники АТО, волонтери, представники місцевих громад, жителі села, молодь та всі небайдужі зі сльозами на очах зустрічали кортеж з тілом загиблого Героя. Йому був лише 21 рік.
показать весь комментарий
17.10.2020 18:41 Ответить
15.10.20 17:57 На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы "При исполнении служебных обязанностей".
Источник: https://censor.net/ru/n3225018.Источник: https://censor.net/ru/n3225018
А воно розповідає про "ПОЧТИ 100% прекращение огня". "Зебільне перемир'я".
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
показать весь комментарий
17.10.2020 18:54 Ответить
спишуть на не бойові втрати. це вже в зє влади стабільна практика
показать весь комментарий
17.10.2020 18:58 Ответить
А ЗЕЛЕНІ БУЛИ .
показать весь комментарий
17.10.2020 21:39 Ответить
НІ Я НЕ ВПЕВНЕНИЙ, ПОХОЖЕ ЗЕ ДОГОВОРИВСЯІЗ ПУ ,І РОСІЯНИ ПОЧАЛИ ПРИМІНЯТИ ПО ВСУ ТАКТИКУ БОЮ АЗЕРРБАЙДЖАНА, А НАШІ ГЕНЕРАЛИ ІЗ ЗЕ ТАКТИКУ ВІРМЕН, ТІЛЬКИ ЗЕЛЕНІ ЗАБУЛИ ЩО МИ ПОВИНІ ОБОРОНЯТИ І ВИЗЗВВОЛТИ НАШУ ЗЕМЛЮ ЯК СВОЮ АЗЕРБАЙДЖАН
показать весь комментарий
17.10.2020 21:37 Ответить
На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8647
показать весь комментарий
17.10.2020 18:32 Ответить
Таки прав Арахамия.много армии.😄
показать весь комментарий
17.10.2020 18:46 Ответить
все,блеать,по новому,по ермаковски...
-слава Украине!
- не открывающим ответный огонь навикы слава!
шоб вы,блеать,повыздыхалы всей зелёной отарой..
показать весь комментарий
17.10.2020 18:37 Ответить
миру-мир!
войны не нужно,
вот девис
отряда дружба
показать весь комментарий
17.10.2020 18:38 Ответить
Та ми знаємо, що у терористів продовжується режим повного припинення вогню.
показать весь комментарий
17.10.2020 18:45 Ответить
украинские военнослужащие не открывали ответный огонь/ Практические занятия курсантов военных училищ РФ стали безопасными полностью.
показать весь комментарий
17.10.2020 18:52 Ответить
Обстрелы территории Украины, я так понимаю это агрессия, это нападение на суверенитет , и новость о том что Украина не даёт адекватного ответа должна всех успокоить ?
показать весь комментарий
17.10.2020 18:56 Ответить
На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2829
показать весь комментарий
17.10.2020 19:06 Ответить
Правильно! Главное не поддаваться на провокации
показать весь комментарий
17.10.2020 19:16 Ответить
Уррррра, наши снова победили кацапов, ни разу ни стрельнули.
показать весь комментарий
17.10.2020 19:26 Ответить
На Донбасі від початку доби два обстріли, українські військовослужбовці не відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4759
показать весь комментарий
17.10.2020 19:42 Ответить
Репост! "Вчора в центрі Києва певні особи побили військового на ім'я Іван. Прізвища воїна публікувати не буду, але людина героїчна: більше двох років провів в полоні, в який потрапив під час виконання бойового завдання в тилу ворога. В глибокому тилу - в окупованому Луганську. При чому, його з ще одним фахівцем своєї справи було затримано вже після успішного виконання завдання.
І вчора, в глибокому нашому тилу, в центрі Києва, Івана побили вихідці з Донецьку..."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1306728362997165&id=100009800401249
показать весь комментарий
17.10.2020 19:54 Ответить
хлопцы - вас предал головной уклонист...
показать весь комментарий
17.10.2020 20:16 Ответить
Основна "перемога" зе - перестали стрелять, правда тільки наші.
показать весь комментарий
17.10.2020 20:47 Ответить
-
Зате українофоб - капітулянт Єрема.. після візиту ... резидента капітулянта ЗЕ .. до Ердогану емоційно радісно звернувся до своїх проукраїнських противників для продажних ЗЕбілів "слуг кремля". Мовляв "другий тиждень і навіть нібито жодної" нашої зради. Адже злочинно приховано від Українського народу з кремлівськими фашистами не зустрічалися, і не дзвонили, обговорюючи капітуляцію України. Навіть в очі )(уйлу як вірні його пси не заглядали, намагаючись розглянути там і догодити всі його веління і команди ... Так навіть вбивць українців "вагнеровців" злочинно не визволяли і не відпускали в паРашу. Видно що під рукою таких не було, а так би знову добряче порадували кривавого )(уйла ... Та й заплановане злочинне визнання "особливого бандитського статусу окупованого кремлем Донбасу" трохи відсунули на пізніше, поки що, боячись гніву Українського народу. Дааа.. і це за час другого року продажного правління ЗЕбілів - капітулянтів і постійної їх зради і тільки один тиждень нібито пройшов без видимої зради. Тепер що знову як і раніше піде цикл в кілька років тільки однієї зради. Зради, якщо звичайно цій продажный антиукраїнській - прокремлівській владі дозволить український народ на догоду кремлю капітуляцією знищувати Українську державу.
показать весь комментарий
18.10.2020 05:48 Ответить
 
 