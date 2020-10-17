На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС
Российские наемники на Донбассе неприцельно стреляли в районе Водяного и Авдеевки. Кроме этого, над Широкиным и Пищевиком летали вражеские беспилотники.
Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединённых сил, информирует Цензор.НЕТ.
Так, утром противник неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета пытался спровоцировать украинских военнослужащих вблизи Водяного, а в полдень открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.
"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино задокументированы полеты вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения.
"Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - подчеркнули в штабе ООС.
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У суботу 14 вересня, близько 5-ї години ранку, полеглого під Волновахою бійця 36-ої окремої бригади морської піхоти Олександра Лінчевського, зустріли на Шполянщині. Останній шлях нашого земляка до рідного дому був встелений свічками вздовж дороги в с.Сигнаївка та в с.Матусів. Учасники АТО, волонтери, представники місцевих громад, жителі села, молодь та всі небайдужі зі сльозами на очах зустрічали кортеж з тілом загиблого Героя. Йому був лише 21 рік.
Источник: https://censor.net/ru/n3225018.Источник: https://censor.net/ru/n3225018
А воно розповідає про "ПОЧТИ 100% прекращение огня". "Зебільне перемир'я".
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ.
-слава Украине!
- не открывающим ответный огонь навикы слава!
шоб вы,блеать,повыздыхалы всей зелёной отарой..
войны не нужно,
вот девис
отряда дружба
І вчора, в глибокому нашому тилу, в центрі Києва, Івана побили вихідці з Донецьку..."
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1306728362997165&id=100009800401249
Зате українофоб - капітулянт Єрема.. після візиту ... резидента капітулянта ЗЕ .. до Ердогану емоційно радісно звернувся до своїх проукраїнських противників для продажних ЗЕбілів "слуг кремля". Мовляв "другий тиждень і навіть нібито жодної" нашої зради. Адже злочинно приховано від Українського народу з кремлівськими фашистами не зустрічалися, і не дзвонили, обговорюючи капітуляцію України. Навіть в очі )(уйлу як вірні його пси не заглядали, намагаючись розглянути там і догодити всі його веління і команди ... Так навіть вбивць українців "вагнеровців" злочинно не визволяли і не відпускали в паРашу. Видно що під рукою таких не було, а так би знову добряче порадували кривавого )(уйла ... Та й заплановане злочинне визнання "особливого бандитського статусу окупованого кремлем Донбасу" трохи відсунули на пізніше, поки що, боячись гніву Українського народу. Дааа.. і це за час другого року продажного правління ЗЕбілів - капітулянтів і постійної їх зради і тільки один тиждень нібито пройшов без видимої зради. Тепер що знову як і раніше піде цикл в кілька років тільки однієї зради. Зради, якщо звичайно цій продажный антиукраїнській - прокремлівській владі дозволить український народ на догоду кремлю капітуляцією знищувати Українську державу.