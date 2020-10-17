На Донбассе с начала суток два обстрела, украинские военнослужащие не открывали ответный огонь, - штаб ООС

Российские наемники на Донбассе неприцельно стреляли в районе Водяного и Авдеевки. Кроме этого, над Широкиным и Пищевиком летали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединённых сил, информирует Цензор.НЕТ.

Так, утром противник неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета пытался спровоцировать украинских военнослужащих вблизи Водяного, а в полдень открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки.

"Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в районе населенных пунктов Пищевик и Широкино задокументированы полеты вражеских беспилотников типа "Квадрокоптер", которые пересекли линию разграничения.

"Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - подчеркнули в штабе ООС.

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