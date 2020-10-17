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В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает

В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика

Ситуация с правами человека в Российской Федерации ухудшается в геометрической прогрессии, начиная с 2008 года.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в ответ на вопрос корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Визит генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Москву должен состояться 19 октября.

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили чиновнице, что тактика ее предшественника по "умиротворению" России не дала результатов.

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Зеленко подчеркнула, что состояние с правами человека в РФ ухудшается в геометрической прогрессии по меньшей мере начиная с 2008 года - когда началась агрессия страны-члена СЕ против Грузии, а после незаконной оккупации Крыма и агрессии против Украины на Донбассе эта тенденция приобрела особенно угрожающие масштабы.

"Попытки Совета Европы "образумить" Москву, тактика "умиротворения" и "привлечения", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", - констатировала пресс-секретарь МИД.

В этом контексте она отметила, что Россия не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила свою агрессивную политику и преступные действия, которые приводят к нарушениям прав человека и преступлениям против человечности не только на территории РФ, но и на территориях стран-членов Совета Европы.

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"При таких обстоятельствах госпожа генеральный секретарь Совета Европы, которая имеет определенные полномочия, должна принять все необходимые меры в пределах своей компетенции, которые по меньшей мере создали предпосылки для возвращения РФ на путь выполнения своих обязательств", - отметила Зеленко.

Она добавила, что речь идет прежде всего о тех обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы, а также обязательства в рамках конвенционных механизмов.

"Мы ждем доклад госпожи генсекретаря руководящему органу Совета Европы - Комитету министров - по итогам ее визита в Москву", - резюмировала пресс-секретарь МИД.

Автор: 

россия (95393) Совет Европы (699) Зеленко Екатерина (76) Пейчинович-Бурич Мария (34)


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Топ комментарии
+14
Шефу своєму зеленому нагадайте. 😏
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17.10.2020 18:40
+7
ну как сказать - не работает?
а вот зелепук уверен, что позаглядывал в глаз - и сразу снизошло умиротворение на ***** )))
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17.10.2020 18:42
+6
якось не согласується цей формат з вільною економічною зоною, яку так прагне створити Зе з росєйкою.
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17.10.2020 19:09
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Правила форума Совет форумчан
Шефу своєму зеленому нагадайте. 😏
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17.10.2020 18:40 Ответить
тренируете сотрудников СЕ, а сами при этом по-тихому территории отдаете??? и все остальное??
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17.10.2020 19:11 Ответить
Не я, зеленьій МИД.
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17.10.2020 19:13 Ответить
После военной агрессии РФ против Грузии, ЕС и США вместо того чтобы наказывать, принялись наперегонки дружить с ******. И это привело к военной агрессии РФ против Украины.
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17.10.2020 18:42 Ответить
ну как сказать - не работает?
а вот зелепук уверен, что позаглядывал в глаз - и сразу снизошло умиротворение на ***** )))
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17.10.2020 18:42 Ответить
Та оно вообще в бункер спряталось, сидит там и боится теперь
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17.10.2020 18:48 Ответить
Зиненко подчеркнула, что состояние ...
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17.10.2020 18:42 Ответить
А МІС України може, теж саме сказати, півшостому президенту України???
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17.10.2020 18:48 Ответить
а хто така МІС України?
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17.10.2020 18:58 Ответить
Нафіга цапам це знати???
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17.10.2020 20:01 Ответить
Вчи мову, пацак.)))
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17.10.2020 20:25 Ответить
Мову, чи абревіатуру???
Згоден - лопухнувся...
Але питання залишається - бубочка заглядає в очі путєну, звідти і пом'ягшення позицій європейців, а зовсім не навпаки... Бубочка бажає скорішого миру, а не перемоги, а мир без перемоги, це поразка та капітуляція... І всі розмови за переведення у будапештський формат, це брехня та пустопорожня балаканина, щоби приховати зрадницькі дії...
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17.10.2020 21:42 Ответить
Тактика постепенного(если нельзя сразу удавить), но не затягивать во времени, постоянного жесткого и чуствительного удушения Рашки(до посинения) - будет самый то
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17.10.2020 18:54 Ответить
буде, тільки ж не роблять.
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17.10.2020 18:57 Ответить
От тому і потрібно піднімати питання про перехід в Будапештський формат. Інакше з толерастною Європою ми з мертвої точки з Кримом та Донбасом у Мінську не зрушимо.
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17.10.2020 18:56 Ответить
якось не согласується цей формат з вільною економічною зоною, яку так прагне створити Зе з росєйкою.
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17.10.2020 19:09 Ответить
як то на форумі модньо говорить - або хрестика зніми, або труси вдінь.
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17.10.2020 19:10 Ответить
Ну то зніми труси- чи як там у вас заведено.))) не моя проблема з вашими трусами та хрестиками розбиратися!
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17.10.2020 20:26 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, ви цим висловлюванням навіть зловживали.
Тож не варто дозволяти собі фрівольності стосовно мене.
Ви не на своїй сторінці в ФБ.
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17.10.2020 20:43 Ответить
Дівоча в тебе пам'ять.
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17.10.2020 21:40 Ответить
А чого ви сюди прийшли ? Вдавати з себе патріота ?
Але ми з вами знаємо, що це лише ширма.
Бо ви не поважаєте українську мову. А це основа.
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17.10.2020 21:45 Ответить
Я не з вами, не перекручуйте.
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17.10.2020 22:03 Ответить
Ви, певно, і не помітили, що Будапештський меморандум вже працює.
В небі над Україною. В Чорному морі. На Миколаївщині і на Львівщині.
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17.10.2020 20:12 Ответить
Суть меморандуму в польотах над Україною? Ти диви...)))
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17.10.2020 20:27 Ответить
Попытки Совета Европы "образумить" Москву, тактика "умиротворения" и "привлечения", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", - констатировала пресс-секретарь МИД.- эту же политику в Украине сознательно генерирует президент совместно с оп ,который увидел в глазах рашистского оккупанта Украины "мир"
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17.10.2020 18:57 Ответить
Оце зараз через заяву МЗС генерує? Ти диви...)))
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17.10.2020 18:59 Ответить
В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает - Цензор.НЕТ 8236
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17.10.2020 18:57 Ответить
а шо сами пилимирие на не стрелять в ответ тоже напомнили или времени не было?
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17.10.2020 18:58 Ответить
тройной стандарт как бе....
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17.10.2020 19:02 Ответить
https://censor.net/ru/news/3225384/v_mid_ukrainy_napomnili_genseku_se_peyichinovichburich_pered_vizitom_v_moskvu_chto_taktika_umirotvoreniyaедет на Московию ,чтобы купить товары с колоний Московии,меха соболиные, икра чёрная,лапти мордовские и послушать балалайку
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17.10.2020 19:04 Ответить
за балайкой можно было и к нам - замечательный членограй по клавишам е...
а надо будет и по струне пройдется...
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17.10.2020 19:08 Ответить
А що до 2008 року було на москальщині краще? Колись по тв була програма,про кримінал там.Так кримінал там,просто страшний був.Ніколи на москальщині не було ніяких прав і свобод.Але чому в нас багато чого подібного і не хочемо міняти?
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17.10.2020 19:09 Ответить
перед поездкой в чмоскву лучше напомнить вот это Историческое уникальное фото:

17.10.1961 На XXII съезде КПСС Н.С. Хрущёв объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает - Цензор.НЕТ 7686
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17.10.2020 19:14 Ответить
Это те, которые отводят войска и запрещают ответный огонь, что-то советуют об умиротворении!
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17.10.2020 19:26 Ответить
https://www.obozrevatel.com/society/vojska-rf-otkryili-ogon-vozle-vodyanogo-i-avdeevki-vsu-molchali-shtab-oos.htm Войска РФ открыли огонь возле Водяного и Авдеевки, ВСУ "молчали" - штаб ООС а в это время на ТВ каналах Медведчука, клоун Галкин пародировал нашего Президента Украины,подчёркивая то что скоро переберётся на Банковую и заменит вроде как слабого.
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17.10.2020 19:33 Ответить
У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика "умиротворення" РФ не працює - Цензор.НЕТ 486
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17.10.2020 20:00 Ответить
РАБссия готовится к захвату Казахстана....
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17.10.2020 19:43 Ответить
Наверное китайский брат поможет захватить Казахстан,представляю большую войну,нужно тогда по Московии бить,чтобы они комфортно себя не чувствовали
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17.10.2020 19:55 Ответить
Не напоминать надо, а дипломатично прямо в лоб - эрефия перемирия не соблюдает, ***** брехло.
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17.10.2020 19:52 Ответить
А тим часом ПАСЕ...
У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика "умиротворення" РФ не працює - Цензор.НЕТ 5013
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17.10.2020 20:09 Ответить
У МЗС України нагадали генсеку РЄ Пейчинович-Бурич перед візитом до Москви, що тактика "умиротворення" РФ не працює - Цензор.НЕТ 7390
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17.10.2020 20:12 Ответить
Нагадайте це краще істоті яка грає роль президента.
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18.10.2020 00:47 Ответить
 
 