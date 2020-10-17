В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает

Ситуация с правами человека в Российской Федерации ухудшается в геометрической прогрессии, начиная с 2008 года.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в ответ на вопрос корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

Визит генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Москву должен состояться 19 октября.

В Министерстве иностранных дел Украины напомнили чиновнице, что тактика ее предшественника по "умиротворению" России не дала результатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС обнародовал решение о продлении "крымских" санкций против РФ

Зеленко подчеркнула, что состояние с правами человека в РФ ухудшается в геометрической прогрессии по меньшей мере начиная с 2008 года - когда началась агрессия страны-члена СЕ против Грузии, а после незаконной оккупации Крыма и агрессии против Украины на Донбассе эта тенденция приобрела особенно угрожающие масштабы.

"Попытки Совета Европы "образумить" Москву, тактика "умиротворения" и "привлечения", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", - констатировала пресс-секретарь МИД.

В этом контексте она отметила, что Россия не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила свою агрессивную политику и преступные действия, которые приводят к нарушениям прав человека и преступлениям против человечности не только на территории РФ, но и на территориях стран-членов Совета Европы.

Также читайте: Венецианская комиссия проведет экспертизу поправок к Конституции РФ в ответ на петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян

"При таких обстоятельствах госпожа генеральный секретарь Совета Европы, которая имеет определенные полномочия, должна принять все необходимые меры в пределах своей компетенции, которые по меньшей мере создали предпосылки для возвращения РФ на путь выполнения своих обязательств", - отметила Зеленко.

Она добавила, что речь идет прежде всего о тех обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы, а также обязательства в рамках конвенционных механизмов.

"Мы ждем доклад госпожи генсекретаря руководящему органу Совета Европы - Комитету министров - по итогам ее визита в Москву", - резюмировала пресс-секретарь МИД.