В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает
Ситуация с правами человека в Российской Федерации ухудшается в геометрической прогрессии, начиная с 2008 года.
Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в ответ на вопрос корреспондента Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
Визит генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич в Москву должен состояться 19 октября.
В Министерстве иностранных дел Украины напомнили чиновнице, что тактика ее предшественника по "умиротворению" России не дала результатов.
Зеленко подчеркнула, что состояние с правами человека в РФ ухудшается в геометрической прогрессии по меньшей мере начиная с 2008 года - когда началась агрессия страны-члена СЕ против Грузии, а после незаконной оккупации Крыма и агрессии против Украины на Донбассе эта тенденция приобрела особенно угрожающие масштабы.
"Попытки Совета Европы "образумить" Москву, тактика "умиротворения" и "привлечения", которую исповедовал предшественник Марии Пейчинович-Бурич, не дали результатов", - констатировала пресс-секретарь МИД.
В этом контексте она отметила, что Россия не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила свою агрессивную политику и преступные действия, которые приводят к нарушениям прав человека и преступлениям против человечности не только на территории РФ, но и на территориях стран-членов Совета Европы.
"При таких обстоятельствах госпожа генеральный секретарь Совета Европы, которая имеет определенные полномочия, должна принять все необходимые меры в пределах своей компетенции, которые по меньшей мере создали предпосылки для возвращения РФ на путь выполнения своих обязательств", - отметила Зеленко.
Она добавила, что речь идет прежде всего о тех обязательствах, которые взяла на себя Россия как условие для приглашения к членству в Совете Европы, а также обязательства в рамках конвенционных механизмов.
"Мы ждем доклад госпожи генсекретаря руководящему органу Совета Европы - Комитету министров - по итогам ее визита в Москву", - резюмировала пресс-секретарь МИД.
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а вот зелепук уверен, что позаглядывал в глаз - и сразу снизошло умиротворение на ***** )))
Згоден - лопухнувся...
Але питання залишається - бубочка заглядає в очі путєну, звідти і пом'ягшення позицій європейців, а зовсім не навпаки... Бубочка бажає скорішого миру, а не перемоги, а мир без перемоги, це поразка та капітуляція... І всі розмови за переведення у будапештський формат, це брехня та пустопорожня балаканина, щоби приховати зрадницькі дії...
Тож не варто дозволяти собі фрівольності стосовно мене.
Ви не на своїй сторінці в ФБ.
Але ми з вами знаємо, що це лише ширма.
Бо ви не поважаєте українську мову. А це основа.
В небі над Україною. В Чорному морі. На Миколаївщині і на Львівщині.
а надо будет и по струне пройдется...
17.10.1961 На XXII съезде КПСС Н.С. Хрущёв объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм.