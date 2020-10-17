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Новости Агрессия России против Украины
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Обсуждается возможность установки украинских двигателей на турецкие системы вооружения и военной техники, - ОП

Обсуждается возможность установки украинских двигателей на турецкие системы вооружения и военной техники, - ОП
Фото: mil.gov.ua

В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику делегация Министерства обороны Украины посетила ряд турецких предприятий оборонной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, в частности, делегация посетила производственную базу компании Baykar Savunma, которая производит беспилотные авиационные системы.

"В ходе визитов на предприятия обсуждались перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аудиогиды на украинском языке появились еще в 3 музеях Турции, - Зеленская. ФОТО

Напомним, в рамках визита президента Владимира Зеленского в Турцию подписан ряд двусторонних документов. В частности, Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции о проектах в области оборонно-промышленных проектов, Рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.

В совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября говорится, что Украина и Турция намерены продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине.

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Автор: 

сотрудничество (749) Турция (3372) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+19
Ермака держите подальше от переговоров . Стукач- секретарка в администрации президента 😀
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17.10.2020 19:08
+18
вы лучше на КРАЗ двигатели ставьте нормальные, на таком огромном заводе что нельзя организовать новое законченное производство какой нибудь техники? позорище таким хозяевам страны...жеваго обанкротил завод и свалил, вернее ему дали свалить за бугор, теперь имущество завода заложено в госбанках за долги...докерувались керманичи зеленые...а воно на турцию летит-в хате порядок наведи, чмошник коломойского
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17.10.2020 19:14
+13
Дело делал Порох, когда по слова зебилов он был "на отдыхе" в Турции. А вот и фото этого "отдыха". И, кстати, в этой птичке наши двигатели ставят.

Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 5654
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17.10.2020 20:03
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то же самое с кразом
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17.10.2020 20:26 Ответить
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 1865
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17.10.2020 20:01 Ответить
Сельчук и Халук Байрактары уничтожат РАВБссию вонючку....
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17.10.2020 20:03 Ответить
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 5320
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17.10.2020 20:04 Ответить
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 8110
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17.10.2020 20:05 Ответить
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 5863
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17.10.2020 20:07 Ответить
Акціями "ГАЗПРОМА" тепер можна розпалювати пічку:
Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 357620:32Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 3576 17 Октябрь 2020

Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп ***** Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih.
Как передает https://apa.az/ru АПА со ссылкой на РИА Новости, трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.
В августе Эрдоган сообщил, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море - это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.https://apa.az/ru/novosti-evropi/Turciya-nashla-v-Chernom-more-85-milliardov-kubometrov-gaza-426523
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17.10.2020 20:07 Ответить
85 млрд. это ниачём, туркам хватит на 2 года.
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17.10.2020 20:14 Ответить
Братьев Байрактар зовут Сельчук,Халук и Ахмет,запомните эти имена РАБссиянцы...
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17.10.2020 20:14 Ответить
Отца зовут Оздемир Байрактар.Запомнили? Болваны...
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17.10.2020 20:19 Ответить
А есть ли у рюссских крупные ударные беспилотники? Гугл говорит, кое-что на подходе.
Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 8845
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17.10.2020 20:34 Ответить
Развитие идёт к тому, что скоро увидим воздушные дуэли беспилотников. А вскоре и беспилотники-истребители беспилотников появятся
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17.10.2020 20:36 Ответить
Уже испытана СМЗБК - https://www.youtube.com/watch?v=JUg5GZqttkA&feature=emb_logo - Система массового запуска беспилотников-камикадзе
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17.10.2020 22:11 Ответить
Тоже хорошая мысль. Поэтому вероятно русня разрабатывает скорострельную и дешёвую зенитную пушку "Деривация". Короче все стремительно развивают эту тему, мы катастрофически отстаём.
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17.10.2020 22:21 Ответить
Зенитную пушку-камикадзе?
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17.10.2020 22:32 Ответить
Обычную, какие используют на кораблях для стрельбы по подлетающим крылатым ракетам, но меньшего калибра. Когда прочитал о ней пару лет назад - удивился, потом понял - стрельба по стаям БПЛА. То есть уже тогда они просекли вектор.
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17.10.2020 22:35 Ответить
Лобовая проекция модуля защищена от попадания 30-мм боеприпасов, остальные части конструкции - от поражения пулей калибра 7,62 мм.

Максимальная горизонтальная дальность поражения целей «Байкала» - 14,5 км, вертикальная - 7,5 км, скорострельность - 80 выстрелов в минуту. Боекомплект пушки составляет 80 снарядов



Bayraktar

Потолок: 8200 м

Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Bayraktar TB2 с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов.
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17.10.2020 22:56 Ответить
И? Этой пушкой сложно сбить "Байрактар"? Так я такого и не говорил. Разговор шёл о рое мелких беспилотников-камикадзе.
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17.10.2020 23:06 Ответить
Возьми мухобойку и пойди попробуй с ней отбиться от роя пчел, это один момент.

Второй
В состав «Деривации» входят боевая машина, выполненная на базе БМП-3, транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30», транспортное средство на шасси «Урал-4320-30» и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси «Урал-4320-1812-31».

Видишь где-нибудь в списке РЛС? Ну для обнаружения, захвата, наведения
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17.10.2020 23:19 Ответить
Не, не вижу. Это действительно загадка. Но вряд ли русня не решила эту проблему и будет стрелять вслепую. Возможно там пассивная антенна, а подсвечивать цели будут радары других комплексов (я бы сделал так).
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17.10.2020 23:34 Ответить
подсвечивать цели будут радары других комплексов

Ко́мплекс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. complex - связь, сочетание; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. complexus - соединение) - система, совокупность чего-либо, объединённого вместе, имеющего общее предназначение, и отвечающего какой-либо определённой общей цели.

"Подсвечивать", это значит захватить и сопровождать цель. То есть, эта РЛС должна работать по конкретной цели для конкретной огневой установки. Иными словами - они должны работать в комплексе.
Если эта РЛС из другого комплекса, то для этого другого получается - "жену отдай дяде, а сам иди к бл@ди"
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18.10.2020 00:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JUg5GZqttkA&feature=emb_logo
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18.10.2020 06:30 Ответить
Вот "Охотник". Интересная концепция Су 57 - лидер группы. Ведёт за собою группу таких беспилотников. Раздаёт им команды.

Обговорюється можливість установки українських двигунів на турецькі системи озброєння та військову техніку, - ОП - Цензор.НЕТ 6738
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17.10.2020 22:42 Ответить
Человек, нынче становится самым слабым местом самолёта. Шестое поколение - обязанно быть беспилотным.
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17.10.2020 22:44 Ответить
Перший політ В 2 - 17 липня 1989 року. 30 років не могли скопіювати планер?
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18.10.2020 06:22 Ответить
Так B2 - "пилотник".
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18.10.2020 21:05 Ответить
Вова съездил в Турцию ... - "Турецька компанія зацікавлена у приватизації українських енергетичних підприємств"
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17.10.2020 23:27 Ответить
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