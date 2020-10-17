Обсуждается возможность установки украинских двигателей на турецкие системы вооружения и военной техники, - ОП

В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику делегация Министерства обороны Украины посетила ряд турецких предприятий оборонной промышленности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, в частности, делегация посетила производственную базу компании Baykar Savunma, которая производит беспилотные авиационные системы.

"В ходе визитов на предприятия обсуждались перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

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Напомним, в рамках визита президента Владимира Зеленского в Турцию подписан ряд двусторонних документов. В частности, Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции о проектах в области оборонно-промышленных проектов, Рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.

В совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября говорится, что Украина и Турция намерены продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине.

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