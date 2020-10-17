Обсуждается возможность установки украинских двигателей на турецкие системы вооружения и военной техники, - ОП
В рамках рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Турецкую Республику делегация Министерства обороны Украины посетила ряд турецких предприятий оборонной промышленности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, в частности, делегация посетила производственную базу компании Baykar Savunma, которая производит беспилотные авиационные системы.
"В ходе визитов на предприятия обсуждались перспективные двусторонние проекты между Украиной и Турцией в области оборонной промышленности, в частности возможности установки двигателей украинского производства на турецкие системы вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Напомним, в рамках визита президента Владимира Зеленского в Турцию подписан ряд двусторонних документов. В частности, Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турции о проектах в области оборонно-промышленных проектов, Рамочное военное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики.
В совместном заявлении президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам их встречи в Стамбуле 16 октября говорится, что Украина и Турция намерены продолжать сотрудничество с целью увеличения турецких инвестиций в реализацию инфраструктурных проектов в Украине с учетом возможностей, которые предоставляет программа "Большая стройка" в Украине.
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Турция нашла в Черном море 85 миллиардов кубометров газа 20:32 17 Октябрь 2020
Турция обнаружила в Черном море новые запасы природного газа объемом 85 миллиардов кубометров, заявил президент страны Реджеп ***** Эрдоган во время посещения бурового судна Fatih.
Как передает https://apa.az/ru АПА со ссылкой на РИА Новости, трансляция велась в Twitter-аккаунте главы государства.
В августе Эрдоган сообщил, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море - это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.https://apa.az/ru/novosti-evropi/Turciya-nashla-v-Chernom-more-85-milliardov-kubometrov-gaza-426523
Максимальная горизонтальная дальность поражения целей «Байкала» - 14,5 км, вертикальная - 7,5 км, скорострельность - 80 выстрелов в минуту. Боекомплект пушки составляет 80 снарядов
Bayraktar
Потолок: 8200 м
Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
Bayraktar TB2 с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов.
Второй
В состав «Деривации» входят боевая машина, выполненная на базе БМП-3, транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30», транспортное средство на шасси «Урал-4320-30» и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси «Урал-4320-1812-31».
Видишь где-нибудь в списке РЛС? Ну для обнаружения, захвата, наведения
Ко́мплекс (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. complex - связь, сочетание; https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. complexus - соединение) - система, совокупность чего-либо, объединённого вместе, имеющего общее предназначение, и отвечающего какой-либо определённой общей цели.
"Подсвечивать", это значит захватить и сопровождать цель. То есть, эта РЛС должна работать по конкретной цели для конкретной огневой установки. Иными словами - они должны работать в комплексе.
Если эта РЛС из другого комплекса, то для этого другого получается - "жену отдай дяде, а сам иди к бл@ди"