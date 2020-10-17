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Новости Коронавирус и карантин
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"Из-за коронавируса коллапса не будет. Умирает меньше 2%", - главсанврач Ляшко. ВИДЕО

Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев, однако смертность от коронавируса в Украине остается низкой.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, она попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", - пояснил Ляшко.

Как отметил санитарный врач, смертность от коронавируса снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась с 7% до 3%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко: Введение жесткого локдауна из-за COVID-19 - "исключительно резервный момент"

"То есть врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезнью", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 октября лабораторно подтвержден 293 641 случай заражения COVID-19, из них за сутки - 6410.

Также читайте: Находящиеся на самоизоляции смогут проголосовать на дому, заявление нужно подать до следующих выходных, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) смертность (268) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Але істерики, начебто смертність майже стопроцентна...
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17.10.2020 19:43
+9
Смертність рахується не до кількості захворівших, а до кількості одужавших.
Ляшко про це чудово знає, але свідомо маніпулює фактами.
Фактична смертність перевищує 4%.
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17.10.2020 20:23
+5
О, ковидоотрицатели уже про переполненные больницы не спрашивают? А что ж так? Методички сменили?
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17.10.2020 20:12
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Большинство ИСПУСКАЕМЫХ частиц находились в диапазоне аэрозолей (<5 мкм).

Поскольку инерционное воздействие должно увеличиваться с увеличением размера частиц, вероятно, что наблюдаемое здесь сокращение выбросов обеспечивает НИЖНЮЮ ГРАНИЦУ УМЕНЬШЕНИЯ количества частиц в диапазон капель (> 5 мкм).

Тобто маска ці краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм. І навіть "електростатика" не допомагає.
Це підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE
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18.10.2020 10:27 Ответить
отдельные частицы могут проникать...а ты ничо не слышала про инфицирующую дозу? как раз маска и срезает количество вирусов.

Вероятность инфицирования некого организма некоторым вирусом зависит от нескольких факторов:-Свойств организма - состояние https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 иммунитета , иногда группы крови и т. п.
-Свойств вируса - способности данного инфекционного агента (штамма микроорганизма или вируса) заражать данный организм (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C вирулентность )
-Способа введения данного патогена, способа передачи - воздушно-капельный, слизистые оболочки организма и т. п. (см https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C контагиозность )
-Концентрации патогена в вводимом субстрате или в окружающем пространстве.

При прочих равных условиях, меньшая концентрация патогена в окружающей среде соответствует более лёгкому протеканию болезни, более мягким симптомамы и более быстрому выздоровлению. Чем выше концентрация патогена в среде, тем выше вероятность заражения, тем дольше и тяжелее протекает болезнь.
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18.10.2020 10:34 Ответить
Ти знаєш, що в тебе в носі є захисні волосинки, які й так не пускають до організму великі краплі, пил тощо? Це все відбувається і без маски.
Мільйони ж дрібних крапель разом із вірусними частинками завжди подорожували, подорожують і будуть подорожувати.

"Що ж робити?"
Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".

"Приємного польоту!"
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18.10.2020 11:10 Ответить
без коментариев...сказала достаточно
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18.10.2020 11:25 Ответить
Окрім того, маска не є герметичною, тому краплі виділяються у повітря зверху, знизу, з боків.
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18.10.2020 10:29 Ответить
В Німеччині в місті Йена спочатку слухали таких розумників і не носили масок і захворюваність на ковід зростала. А потім мерія послала їх подалі і видали наказ всім маски надіти (навіть саморобні). І два тижні не було нових хворих. Отака фігня, малята.
А маски неважко і такі зробити.
https://www.youtube.com/watch?v=qrE4HXKEsOs&ab_channel=Mia
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18.10.2020 10:47 Ответить
Ми вже з Вами спілкувалися про Йену. Це маніпуляційні твердження.
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18.10.2020 11:11 Ответить
Випадок з Йеною - це випробування в реальних умовах. На відміну від того, що вимірюють в лабораторії. В роботі, що Ви наводили сказано, що вони в лабораторії наміряли
Surprisingly, wearing an unwashed single layer t-shirt (U-SL-T) mask while breathing yielded a significant increase in measured particle emission rates compared to no mask, increasing to a median of 0.61 particles/s. The rates for some participants (F1 and F4) exceeded 1 particle/s, representing a 384% increase from the median no-mask value.

Це взагалі триндець.
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18.10.2020 11:37 Ответить
A German study http://ftp.iza.org/dp13319.pdf#page=28 claimed that the introduction of compulsory masks in German cities had led to a decrease in infections. But the data does not support this: in some cities there was no change, in others a decrease, in others an increase in infections (https://swprs.org/wp-content/uploads/2020/06/germany-face-masks-april-2020.png?w=736). The city of Jena, presented as a model, simultaneously introduced the https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-************-100.html strictest quarantine rules in Germany, but the study did not mention this.

https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-************-100.html
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18.10.2020 11:56 Ответить
"A German study claimed that the introduction of compulsory masks in German cities had led to a decrease in infections. But the data does not support this: in some cities there was no change, in others a decrease, in others an increase in infections." = это потому, что в тех городах много людей уже носили маски и до того. Но в цитированной Вами работе об этом забыли упомянуть почему-то. А нарушители режима масок и "уставшие от карантина" есть и в Германии.
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18.10.2020 12:04 Ответить
"А нарушители режима масок и "уставшие от карантина" есть и в Германии."

Так. Їх мільйони. І скоро завдяки ним ця пландемія закінчиться.
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18.10.2020 12:41 Ответить
Сподіваєтеся, що відносна смертність від ковіду в Німеччині завдяки ним досягне рівня Швеції?
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18.10.2020 12:44 Ответить
я не хочу з тобою обговорювати фальшиві показники, отримаі з фальшивого тестування фальшивими тестами

28 серпня на вулиці Берліну вийшло кілька мільйонів людей, натовпи з поодинокими масками. Я не бачу в статистиці, ні через 2 тижні, ні через 4 якогось спалаху або сплеску. Так, зараз "захворюваність" малюють більше, бо роблять більше тестів. Більше тестів - більше "нових випадків". Це пропорції, матеріал з математики 5го класу.
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18.10.2020 12:54 Ответить
В якій статистиці Ви сподіваєтеся це побачити?
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18.10.2020 14:57 Ответить
В статистиці "щоденних нових випадків". Чи ти і твої побратими по цеху недоЗМІ про якусь іншу зараз волають?
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18.10.2020 15:27 Ответить
Але брехати все одно некрасиво.
https://www.dpa-international.com/topic/one-big-lie-38000-people-rally-berlin-covid-19-rules-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A200830-99-360293 Berlin (dpa) - Some 38,000 people participated in a rally against coronavirus restrictions in Berlin on Saturday despite police efforts to disperse the crowds due to the risk of Covid-19 contagion.
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18.10.2020 15:02 Ответить
А саме головне - операція під кварцевою лампою. Але дебіли не бачать різниці від хірургів у масках і рукавичках із дуже старанно митими руками і пересічних у кількаденній ( у мене не один місяць) масці і руках протертих метилом ( як на мене оцет значно кращий).
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19.10.2020 04:42 Ответить
Маски, як і решта завжди були ЗІЗ. То у ваших виникла ідея перевернути догори ногами медицину своїми безсимптомними хворобами, масками, шо можуть захистити оточуючих і тестами, якими виявити конкретну хворобу все одно, шо вгадати марку авто по гвинтику. Пенсійному фонду - привіт.
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17.10.2020 23:17 Ответить
у яких наших,що не ваші?до речі,по деяким гвинтикам можна вгадати машину...подивись каталоги,там є специфічні
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17.10.2020 23:24 Ответить
по ДЕЯКИМ... вірогідність угадування наближена до нуля. Ніхто не заважає механіку при ремонті вкрутити гвинтик від іншої марки ( при підходящій різьбі і розмірах).
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19.10.2020 04:46 Ответить
2019 року в Великій Британії від грипу померло 35 000 людей.
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17.10.2020 21:25 Ответить
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17.10.2020 21:35 Ответить
Смертність рахується не до кількості захворівших, а до кількості одужавших.
Ляшко про це чудово знає, але свідомо маніпулює фактами.
Фактична смертність перевищує 4%.
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17.10.2020 20:23 Ответить
Не пиши дурні. Смертність рахують до кількості населення. Летальність до кількості усіх інфікованих.
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17.10.2020 21:06 Ответить
Смертність рахують серед тих, хто вже позбувся хвороби (CLOSED CASES). Тобто, від суми видужавших і померлих. Померло в нас 5517, одужало 124113. Маємо наразі 5517/(5517+124113)*100%=4,025%. У світі 3,600%. Тобто, Ляшко вочевидь бреше.
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17.10.2020 22:27 Ответить
Звідки ти це взяв?
Смертність рахують до кількості населення. Летальність до кількості усіх інфікованих. Інших варіантів немає. Це якісь некомпетентні вигадки.
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17.10.2020 23:03 Ответить
Саме так https://www.worldometers.info/coronavirus/ рахують у світі . Якщо користатися "формулою Ляшка", то чим вищою буде динаміка зростання захворювань, тим меншою тимчасово ставатиме летальність. Бо велика кількість майбутніх жертв пандемії просто ще не встигнуть померти. Тому рахують відсоток летальності вже по наслідках, тобто CLOSED CASES. Подивись за посиланням.
Хоча вивчати матчастину треба до початку дискусії.
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18.10.2020 13:44 Ответить
Сайт, що користується неперевіреною інформацією, не є "усіма у світі".

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

Ніхто в науці так не рахує летальність. Летальність це відношення кількості усіх померлих до кількості усіх уражених (інфікованих). І так, летальність може змінюватися в залежності від регіону та з плином часу (бо, наприклад, досвід лікування збільшується).

Тому не пиши більше дурню, яке є плодом лише твоєї уяви та некомпетентності.
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18.10.2020 13:59 Ответить
А в Ляшка інфа перевірена?
В нас інфікувалося за весь час 298 872 людей. Більшість з них - 167 888 ще хворіють і нікому невідомо, скільки з них помре. Яке має право хтось вираховувати серед них смертність? З Ляшком мені усе зрозуміло, він зараз просто малює занижені відсотки для довірливих, аби на їх підставі продемонструвати успішність своєї ганебної діяльності.
Тобі нащо відстоювати цей фейк?
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18.10.2020 16:08 Ответить
Ляшко переплутав смертність та летальність. Він говорить про летальність, але спирається на оф. статистику, яка не враховує УСІХ інфікованих (а їх разів в 20 більше, ніж вважається "офіційно").

Але самі визначення смертності і летальності не змінюються. Рахувати ці показники, так як Ви, це лише Ваша забаганка, далека від реальності.
Наведіть, хоч одне наукове джерело, в якому рекомендується рахувати за Вашою методикою.
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18.10.2020 16:36 Ответить
Ляшко переплутав. Але якщо ви це розумієте, то замість посилання на вікіпедію, мали б зважити, що летальність для епідемій, які не закінчились і не є сталими рахується саме до кількості тих, хто одужав. Бо кількість захворілих зростає, а кількість померлих відстає від неї.
Насправді, ні той, ні той показник не є ідеальним для оцінки ситуації. Тому слова Ляшка про те, що епідемія не така страшна, бо летальність менше двох відсотків - і є маніпулятивною, про що і була мова. Бо під час такої епідемії, показник летальності, розрахований до захворівших, поступово зрозтає і його верхнею границею є показник розрахований до одужавших.
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19.10.2020 23:52 Ответить
От коли пандемія повністю завершиться, твоя з Ляшком метода застосовуватися може, але не у період шаленого зростання захворюваності. Блін, одні брешуть і маніпулюють, інші здається початкову школу прогуляли.
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18.10.2020 16:11 Ответить
Ця пандемія фальшивих тестів закінчиться разом із тестуванням. Сподіваюсь, вже скоро.
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18.10.2020 16:33 Ответить
Так, ви праві. Якщо не тестувати, ця епідемія закінчиться.
Приблизно так, як іспанка.
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19.10.2020 23:54 Ответить
Іспанка є наслідком масової вакцинації від грипу в 1918-1919. Після щеплення кожний отримував аспірін для збиття температури (звичайно, неконтрольованого). Складете самі пазл?
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20.10.2020 11:19 Ответить
Шановна, ви знаєте, коли вперше було виділено вірус грипу? А яка форма вакцинації відбувалась в 18-19 році? Хоча про що я! Пазл щодо вашої "альтернативної" освіти після цього допису вже склався остаточно.
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20.10.2020 14:00 Ответить
Для вакцинації від грипу обов'язково треба виділяти його? Я вас розчарую, перше щеплення (від оспи) було зроблене в 1796 році, коли про мікробіологія ще знаходилася в зародковому вигляді.

В ті часи симптоми грипу пояснювалися дією мікробів. Всіх військових, що поверталися із фронту додому, чекала примусова вакцинація від грипу. Вакцина складалася із отруйних ртутних сполук та трупного білка. Вакцинували й інших, але була можливість відмовитись. Країни, які не підхопили цей страшний експеримент (наприклад, Греція), не постраждали від "іспанки".

Тому не пишіть те, в чому абсолютно некомпетентні.
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20.10.2020 16:56 Ответить
міша, подивись вікі чи інші джерела перш ніж розводити тут про летальність і смертність. Освічена людина посоромилася б писати подібну твоїй ахінею.
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19.10.2020 04:49 Ответить
володю, я пишу про те, що в людей рахують відсотки завершених випадків, а не поточних з гіпотетичними наслідками, до яких звертається наш Ляшко. Ділити реальних померлих на всіх інфікованих в момент вибухового зростання епідемії - це абсурд.
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19.10.2020 10:52 Ответить
так рахують лише далекі від науки люди, до статистики це не має жодного відношення
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20.10.2020 11:20 Ответить
Якщо близькі до науки люди за факт видають гіпотетичні або свідомо спотворені дані, то це не наука.
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20.10.2020 11:45 Ответить
Таке визначення у "летальності" і "смертності" були від самого початку.
А Ви, вибачте, хто? Професор в якій області? Маєте повноваження змінювати ці визначення? Чи це просто дитячі капризи із дриганням ніжками?
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20.10.2020 13:18 Ответить
Я не про визначення, а про елементарну адекватність рахувальників. Наразі йде спалах інфікування. Які підстави наші шарлатани мають на обрахунок відсотку померлих від усієї маси інфікованих, більшість з яких ще й досі хворіють? Це абсурд! За такого підходу %% будуть змінюватися в більшій мірі через поточну динаміку, а не через реальний відсоток смертей у завершених випадках. Згляньтеся ще раз на те, як це https://www.worldometers.info/coronavirus/ робиться у світі :
Усього інфіковано 40 881 910. Завершені випадки 31 615 229 (100%) Одужали/виписані 30 488 821 (96%), Летальні випадки 1 126 408 (4%) - точніше 3,57%. А за методою Ляшка у світі було б 2,76%! Але він бере свої спотворено занижені відсотки по Україні і порівнює їх з коректно порахованими, не заниженими, відсотками у світі. Ось у чому його махінація!
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20.10.2020 20:40 Ответить
Ви посилаєтесь на сайт, авторами якого не є науковці. Це просто сайт, що обробляє статистичні дані з інших джерел.
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21.10.2020 02:41 Ответить
А ви є освіченою людиною, пасторе?
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19.10.2020 23:53 Ответить
Кто будет голосовать за ЗЕленых на местных тот ч(м)удак.
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17.10.2020 20:27 Ответить
100%
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17.10.2020 21:57 Ответить
А кто за опзжопников - вообще последнее чмо.
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17.10.2020 22:00 Ответить
какие 2%!? у нас 2% выявленных инфицированных те кому делали ПЦР, так и надо писать 2% смертность от 2% выявленных! а то как с зЕ 75% украинцев проголосовало ЗА! а голосовало только 60% об этом скромно умалчим.
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17.10.2020 20:31 Ответить
Эта статистика может соответствовать статистике смерности от рака при СССР, Любой диагноз ставили, но только не онко.
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17.10.2020 20:31 Ответить
Во-первых, летальность, и Ляшко не может не понимать разницы. Потому что смертность 2% это вообще ппц. Во-вторых, зачем эти манипуляции? Первыми озвучили летальность в 0.7% от всех носителей вроде как в Южной Корее (и если что, то это очень много, так как от гриппа летальность ниже 0.1%). Но там протестировали чуть ли не 100% населения в какой-то части страны, чтобы сделать подобные выводы. А на основании чего Ляшко делает такие выводы? На основании увеличения количества тестов? Так само собой, что раньше даже больным тесты не делали, а сейчас делают даже их родственникам. А если сделать тесты только больным на ИВЛ, то летальность выйдет процентов 60, а если среди больных в реанимации, то что-то около 30%, если среди больных в стационаре, то процентов 5, а если из всех обратившихся, то 2.
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17.10.2020 20:50 Ответить
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
ВООЗ визнала актуальним і коректним та опублікувала на своєму сайті дослідження професора медицини Джона Іоаннідіса із Стенфордського університету про реальне значення показника летальності від "Ковід-19".
Вперше воно було опубліковано ще в травні, а потім доповнювалося та дещо виправлялося, враховуючи нові дані "офіційної статистики". Дослідження також використовує дані інших досліджень - серологічних, що виконувались протягом 2020 року по усьому світу та визначали кількість людей, що мають антитіла в крові (тобто вже перехворіли).
Отже, УВАГА. За новими підрахунками, що визнані ВООЗ вірними, показник летальності від "Ковід-19"дорівнює 0.23%. Це фактично летальність "сильного" сезонного грипу.
Окрім того вказують летальність від "Ковід-19" для людей, молодших 70 років. Вона рівна, ЗНОВУ УВАГА, 0.05%.
Це середні показники по планеті, що, звичайно, дещо змінюються в залежності від конкретного регіону.
Але з точки зору медицини це не більше, ніж ніщо. Від медичних помилок в кілька разів більше людей помирає. Через це "ніщо" увесь світ знову закривають на повний локдаун.
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17.10.2020 21:05 Ответить
А що заважає подати к-ть смертей по вікових групах ?
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17.10.2020 21:07 Ответить
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
ВООЗ визнала актуальним і коректним та опублікувала на своєму сайті дослідження професора медицини Джона Іоаннідіса із Стенфордського університету про реальне значення показника летальності від "Ковід-19".
Вперше воно було опубліковано ще в травні, а потім доповнювалося та дещо виправлялося, враховуючи нові дані "офіційної статистики". Дослідження також використовує дані інших досліджень - серологічних, що виконувались протягом 2020 року по усьому світу та визначали кількість людей, що мають антитіла в крові (тобто вже перехворіли).
Отже, УВАГА. За новими підрахунками, що визнані ВООЗ вірними, показник летальності від "Ковід-19"дорівнює 0.23%. Це фактично летальність "сильного" сезонного грипу.
Окрім того вказують летальність від "Ковід-19" для людей, молодших 70 років. Вона рівна, ЗНОВУ УВАГА, 0.05%.
Це середні показники по планеті, що, звичайно, дещо змінюються в залежності від конкретного регіону.
Але з точки зору медицини це не більше, ніж ніщо. Від медичних помилок в кілька разів більше людей помирає. Через це "ніщо" увесь світ знову закривають на повний локдаун.
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17.10.2020 21:09 Ответить
Годі писати цю муйню.
Я дивився статті про грипи ще навесні напочатку пандемії.
За різними оцінками від УСІХ видів грипу в усьому світі помирає щорічно від 200 тис. до 450 тис. людей. А від КОВІД-19 за 10 місяців ВЖЕ померло тільки ВИЯВЛЕНИХ тестуваннями 1100 тис., тобто в 2,5-5 разів більше! Тож краще закрийся.
Але тивсе одно будеш писати свою фуйню, навіть коли твій чоловік помре, як в тієї ботоксної фітнес-блогерші Стужук, яка, ридаючи на камеру, продовжувала стверджувати: "ні, ковід не є небезпечним, треба просто бути людьми."
Та як можна вважати людьми потвор, які закликають інших стрибати з 9-го поверху, нехтуючи силою тяжіння, хапатися за оголені дроти, нехтуючи високою напругою, або перебігати проспект на червоне світло, нехтуючи трафіком???
Це не люди, це огидні провокатори та вбивці.
І короназаперечувачі - такі самі провокатори та вбивці.
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18.10.2020 13:09 Ответить
Пиши свої претензії Всесвітній Організації Охорони Здоров'я.

Окрім грипу не знаєш ніяких ГРВІ? А їх до 300 видів налічується.
А скільки помирає від пневмонії, в курсі? Щорічно кілька мільйонів людей.

"А від КОВІД-19 за 10 місяців ВЖЕ померло тільки ВИЯВЛЕНИХ тестуваннями 1100 тис., тобто в 2,5-5 разів більше!"

Що це за гівнотестування? Тестами, що не призначені для діагностування вірусних інфекцій? Це за словами винахідника ПЛР-технології К. Малліса.

А давай усіх померлих будемо перевіряти плр-тестом на герпес? У 90% буде позитивний результат (бо в 90% людей цей вірус є в організмі). За твоєю дефективною логікою це означає, що 90% смертей відбувається через герпес. Повна ахінея, ковідошизофреник.

Може, ще наведеш дослідження, в якому сарс-ков-2 ізольовано та виділено в чистому вигляді. А саме цього потребують стандарти вірусології, аби можна було стверджувати, що той чи інший вірус існує. Таких досліджень НЕМАЄ. Тому поки що ти сліпо віриш в Діда Мороза, як маленька наївна нерозвинена дитинка. Не відривайся від дебіловізору, там ще багато цікавих казочок розкажуть.

Люди хворіють давно відомими хворобами (наприклад, інтестиційною пневмонією, яку чомусь стали називати коронавірусною). Люди вмирають від цих давно відомих хвороб і від "боротьби з вірусом". Фальшиві тести допомагають списати ці смерті на "ковід".

Так що фуйня в твоїй довбешці. Але навряд чи ти здатний це зрозуміти. Тому успішної тобі вакцинації від коронавірусу, і пухом тобі земля.
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18.10.2020 13:55 Ответить
Якась дурня. До пандемії в Києві щодня в середньому загалом вмирало порядка 115 осіб (від усіх причин - хвороб, нещасних випадків і т.п.). Від ковіду В Києві щодня зараз помирає порядку 10-12 осіб - вони самі наводять цифри на сайті СНБО. Тоді виходить 10% а не 2%, як пише цей придурок.
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17.10.2020 21:18 Ответить
По Україні до ковіду щодня помирало від різних причин десь 1600 осіб. По даних РНБО зараз в день помирає близько 100 осіб. Тобто смертність від ковіду становить 6%. А якщо врахувати, що якась частина людей помирає "просто від старості", то ця цифра ще більша.
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17.10.2020 21:27 Ответить
Смертність та летальність так не рахуються.
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17.10.2020 22:00 Ответить
Ось свіжі новини у нас:
друга хвиля - менш драматично у шпиталях, ніж весною - Квебек
Наразі к-ть госпіталізованих - третина від весняної к-ті.
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/17/moins-grave-quau-printemps-dans-les-hopitaux

Від самого початку загальна к-ть усіх госпіталізованих у Канаді - 13000.

Натомість мантри, заборони та істерика градус не збавляє.
А це - один з наслідків "турботи" про людей
Короноістерія зменшила к-ть тестів на виявлення раку грудей і к-ть операцій зменшилася на 732 з березня по серпень. Регулярно пишуть про жінок (про одну розказувала знайома, бо вся увага і допомога тільки ковідним). Але ж "піклування" ... прес-конференції для піпла з "рекомендаціями"
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/17/le-cancer-du-sein-paie-pour-la-covid

Протягом місяців обстежень не проводилося. У Квебеку щороку діагностують 6000 випадків раку грудей, це - найпоширеніший тип раку у жінок. Лікарі не готові передбачити наслідки потім, скількома покаліченими життями і передчасними смертями це обернеться.
Тепер закликають не боятися йти на консультацію, дотримуються усіх заходів...
І історія там жінки, якій двічі відкладали операцію, рак - агресивний, вона вже заповіт склала. Людині 47 років.
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17.10.2020 21:30 Ответить
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******/

І показник по вікових групах на 8,5 млн населення:

Distribution of deaths by age group
Age group% of deaths
Under 20 years - 0.0
20-29 years - 0.0
30-39 years - 0.1
40-49 years - 0.4
50-59 years - 1.8
60-69 years - 5.9
70-79 years - 18.1
80-89 years - 40.2
90 years or more - 33.3
Age to be determined - 0.1
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17.10.2020 21:33 Ответить
статистика промовиста, але не враховують ВСІХ безсимптомних

ВООЗ ввела множник х11, тобто за їх оцінкою ковідом перехворіло в 11 разів більше людей, ніж говорить офіційна статистика

таким чином летальність від ковіду відповідно в 11 разів менша
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17.10.2020 22:04 Ответить
Я розумію. Але тут конкретно поділена к-ть померлих по групах і інформація подана у відсотках. Зараз попробую пошукати, скільки це.
6 032.
А в тій таблиці - відсотки від цього числа.
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17.10.2020 22:15 Ответить
Статистика по Онтаріо https://covid-19.ontario.ca/data
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18.10.2020 03:52 Ответить
В общем у зелёных все ок. 109 в день херня. А сколько не учтенных. Франция где 30 тысяч заболевших диагностируют, количество смертей 89. Германия 11 смертей. Или у нас очень плохо лечат, или в раз пять занижена статистика.
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17.10.2020 21:42 Ответить
Або тести - фальшивка, і усі ГРВІ списують на ковід.
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17.10.2020 22:01 Ответить
Тепер вже і тести не потрібні. Смішно.
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17.10.2020 23:29 Ответить
Не "или", а "и".
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18.10.2020 20:34 Ответить
Та вы уже определитесь, а то так забрехались что ни на одну голову не натянешь
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17.10.2020 22:48 Ответить
Ляшко дурашко полупокер ты галимый, ты выполняешь разнарядку.
Я так понял что вы не ********** пока вас не аннигилируют.
https://www.youtube.com/watch?v=AQMSleXbc1k&list=LL&index=3 Организаторов к0видгеноцида ждёт уголовный трибунал!
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17.10.2020 23:15 Ответить
А в англии и франции почему то 10%.
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17.10.2020 23:40 Ответить
ну как процент уменьшить, кроме овец знают все.
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18.10.2020 12:40 Ответить
"Из-за коронавируса коллапса не будет. Умирает меньше 2%", - главсанврач Ляшко.
-- оптимистический фаталист...
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18.10.2020 20:30 Ответить
Так уже любому человеку умеющему сопоставлять факты , давно было понятно , что эта Нью китайская чумка , не страшнее сезонного гриппа или атипичной пневмонии , которые мы проходили несколько лет назад . В этой болячке чистая политика , кому то очень надо создать мировую панику.
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18.10.2020 20:43 Ответить
Текущая статистика по коронавирусу на 18.10.2020
(Швеция)
Всего зара­жений 103200
Смер­тельные случаи5918 - 5,7%

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А у нас 2% - ага ищи дурачье которое тебе поверит в 2%
У нас пачки умирающих так и не узнают что умерли от ковида, потому что тесты или не делали или из-за плохохо качаства те тесты вообще ни о чем.
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19.10.2020 01:25 Ответить
Дополню:
Текущая статистика по коронавирусу на 18.10.2020
(Великобритания)
Всего зара­жений 722409
Смер­тельные случаи 43646 - 6,0%

--------------------------------
Из 100 зараженных умирает - 6 человек.
Вот и весь хрен до копейки.
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19.10.2020 01:32 Ответить
2% - це КАТАСТРОФІЧНЕ число! 2% не стоїть навіть і близько до % смертей від простого грипу!
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19.10.2020 01:25 Ответить
"Геніально!!!"
"Через коронавірус колапсу не буде. Помирає менше 2%", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1420 https://censor.net/ru/user/473430
Смертність та летальність так не рахуються.
===================================

Так і хочеться сказати дурепі, яка заперечує наявність короновірусної епідемії, - а скажи нам дурепо - вода водяна та масло масляне?
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19.10.2020 08:18 Ответить
Хто як, а я вважаю, що стан з епідемією ковіду-19 в країні об*єктивно описує показник смертності від хвороби до кількості населення в країні. На УП щоденно оновлюється таблиця, в якій є показник кількості померлих на 1 млн. населення від дати першого зафіксованого в країні померлого від ковіду та його ускладнень. Величини кількості померлих та кількість населення в розвинених країнах надійно фіксуються держстатистикою цих країн і тому ним можна довіряти на відміну до таких даних, як кількість проведених тестів наприклад. Ну і не можна, звичайно, довіряти статистиці таких країн, як Індія, або Афганістан. Як, зрештою, і лукастатистиці Білорусі, або Росісі.
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19.10.2020 08:31 Ответить
І навіщо тут суперечки про методику визначення смертності коли ще продовжуть рахувати по довіднику професора Стелі.
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19.10.2020 09:57 Ответить
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