"Из-за коронавируса коллапса не будет. Умирает меньше 2%", - главсанврач Ляшко. ВИДЕО
Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев, однако смертность от коронавируса в Украине остается низкой.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, она попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", - пояснил Ляшко.
Как отметил санитарный врач, смертность от коронавируса снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась с 7% до 3%.
"То есть врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезнью", - добавил Ляшко.
Напомним, в Украине по состоянию на 17 октября лабораторно подтвержден 293 641 случай заражения COVID-19, из них за сутки - 6410.
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Поскольку инерционное воздействие должно увеличиваться с увеличением размера частиц, вероятно, что наблюдаемое здесь сокращение выбросов обеспечивает НИЖНЮЮ ГРАНИЦУ УМЕНЬШЕНИЯ количества частиц в диапазон капель (> 5 мкм).
Тобто маска ці краплі, менші 5 мкм, не зупиняє. Бо "дірочки" в масці, значно більші 5 мкм. І навіть "електростатика" не допомагає.
Це підтверджується і за допомогою такого простого досліду:
https://www.youtube.com/watch?v=sRFtVsL9dzE
Вероятность инфицирования некого организма некоторым вирусом зависит от нескольких факторов:-Свойств организма - состояние https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 иммунитета , иногда группы крови и т. п.
-Свойств вируса - способности данного инфекционного агента (штамма микроорганизма или вируса) заражать данный организм (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C вирулентность )
-Способа введения данного патогена, способа передачи - воздушно-капельный, слизистые оболочки организма и т. п. (см https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C контагиозность )
-Концентрации патогена в вводимом субстрате или в окружающем пространстве.
При прочих равных условиях, меньшая концентрация патогена в окружающей среде соответствует более лёгкому протеканию болезни, более мягким симптомамы и более быстрому выздоровлению. Чем выше концентрация патогена в среде, тем выше вероятность заражения, тем дольше и тяжелее протекает болезнь.
Мільйони ж дрібних крапель разом із вірусними частинками завжди подорожували, подорожують і будуть подорожувати.
"Що ж робити?"
Одягніть на себе одразу 2-3 маски. Самодистанціюйтесь. Рвіть волосся на голові. Забийте на загальний природний імунітет. Вколіть собі вакцину, як тільки вона буде "готова".
"Приємного польоту!"
А маски неважко і такі зробити.
https://www.youtube.com/watch?v=qrE4HXKEsOs&ab_channel=Mia
Surprisingly, wearing an unwashed single layer t-shirt (U-SL-T) mask while breathing yielded a significant increase in measured particle emission rates compared to no mask, increasing to a median of 0.61 particles/s. The rates for some participants (F1 and F4) exceeded 1 particle/s, representing a 384% increase from the median no-mask value.
Це взагалі триндець.
https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-************-100.html
Так. Їх мільйони. І скоро завдяки ним ця пландемія закінчиться.
28 серпня на вулиці Берліну вийшло кілька мільйонів людей, натовпи з поодинокими масками. Я не бачу в статистиці, ні через 2 тижні, ні через 4 якогось спалаху або сплеску. Так, зараз "захворюваність" малюють більше, бо роблять більше тестів. Більше тестів - більше "нових випадків". Це пропорції, матеріал з математики 5го класу.
https://www.dpa-international.com/topic/one-big-lie-38000-people-rally-berlin-covid-19-rules-urn%3Anewsml%3Adpa.com%3A20090101%3A200830-99-360293 Berlin (dpa) - Some 38,000 people participated in a rally against coronavirus restrictions in Berlin on Saturday despite police efforts to disperse the crowds due to the risk of Covid-19 contagion.
Ляшко про це чудово знає, але свідомо маніпулює фактами.
Фактична смертність перевищує 4%.
Смертність рахують до кількості населення. Летальність до кількості усіх інфікованих. Інших варіантів немає. Це якісь некомпетентні вигадки.
Хоча вивчати матчастину треба до початку дискусії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
Ніхто в науці так не рахує летальність. Летальність це відношення кількості усіх померлих до кількості усіх уражених (інфікованих). І так, летальність може змінюватися в залежності від регіону та з плином часу (бо, наприклад, досвід лікування збільшується).
Тому не пиши більше дурню, яке є плодом лише твоєї уяви та некомпетентності.
В нас інфікувалося за весь час 298 872 людей. Більшість з них - 167 888 ще хворіють і нікому невідомо, скільки з них помре. Яке має право хтось вираховувати серед них смертність? З Ляшком мені усе зрозуміло, він зараз просто малює занижені відсотки для довірливих, аби на їх підставі продемонструвати успішність своєї ганебної діяльності.
Тобі нащо відстоювати цей фейк?
Але самі визначення смертності і летальності не змінюються. Рахувати ці показники, так як Ви, це лише Ваша забаганка, далека від реальності.
Наведіть, хоч одне наукове джерело, в якому рекомендується рахувати за Вашою методикою.
Насправді, ні той, ні той показник не є ідеальним для оцінки ситуації. Тому слова Ляшка про те, що епідемія не така страшна, бо летальність менше двох відсотків - і є маніпулятивною, про що і була мова. Бо під час такої епідемії, показник летальності, розрахований до захворівших, поступово зрозтає і його верхнею границею є показник розрахований до одужавших.
Приблизно так, як іспанка.
В ті часи симптоми грипу пояснювалися дією мікробів. Всіх військових, що поверталися із фронту додому, чекала примусова вакцинація від грипу. Вакцина складалася із отруйних ртутних сполук та трупного білка. Вакцинували й інших, але була можливість відмовитись. Країни, які не підхопили цей страшний експеримент (наприклад, Греція), не постраждали від "іспанки".
Тому не пишіть те, в чому абсолютно некомпетентні.
А Ви, вибачте, хто? Професор в якій області? Маєте повноваження змінювати ці визначення? Чи це просто дитячі капризи із дриганням ніжками?
Усього інфіковано 40 881 910. Завершені випадки 31 615 229 (100%) Одужали/виписані 30 488 821 (96%), Летальні випадки 1 126 408 (4%) - точніше 3,57%. А за методою Ляшка у світі було б 2,76%! Але він бере свої спотворено занижені відсотки по Україні і порівнює їх з коректно порахованими, не заниженими, відсотками у світі. Ось у чому його махінація!
ВООЗ визнала актуальним і коректним та опублікувала на своєму сайті дослідження професора медицини Джона Іоаннідіса із Стенфордського університету про реальне значення показника летальності від "Ковід-19".
Вперше воно було опубліковано ще в травні, а потім доповнювалося та дещо виправлялося, враховуючи нові дані "офіційної статистики". Дослідження також використовує дані інших досліджень - серологічних, що виконувались протягом 2020 року по усьому світу та визначали кількість людей, що мають антитіла в крові (тобто вже перехворіли).
Отже, УВАГА. За новими підрахунками, що визнані ВООЗ вірними, показник летальності від "Ковід-19"дорівнює 0.23%. Це фактично летальність "сильного" сезонного грипу.
Окрім того вказують летальність від "Ковід-19" для людей, молодших 70 років. Вона рівна, ЗНОВУ УВАГА, 0.05%.
Це середні показники по планеті, що, звичайно, дещо змінюються в залежності від конкретного регіону.
Але з точки зору медицини це не більше, ніж ніщо. Від медичних помилок в кілька разів більше людей помирає. Через це "ніщо" увесь світ знову закривають на повний локдаун.
ВООЗ визнала актуальним і коректним та опублікувала на своєму сайті дослідження професора медицини Джона Іоаннідіса із Стенфордського університету про реальне значення показника летальності від "Ковід-19".
Вперше воно було опубліковано ще в травні, а потім доповнювалося та дещо виправлялося, враховуючи нові дані "офіційної статистики". Дослідження також використовує дані інших досліджень - серологічних, що виконувались протягом 2020 року по усьому світу та визначали кількість людей, що мають антитіла в крові (тобто вже перехворіли).
Отже, УВАГА. За новими підрахунками, що визнані ВООЗ вірними, показник летальності від "Ковід-19"дорівнює 0.23%. Це фактично летальність "сильного" сезонного грипу.
Окрім того вказують летальність від "Ковід-19" для людей, молодших 70 років. Вона рівна, ЗНОВУ УВАГА, 0.05%.
Це середні показники по планеті, що, звичайно, дещо змінюються в залежності від конкретного регіону.
Але з точки зору медицини це не більше, ніж ніщо. Від медичних помилок в кілька разів більше людей помирає. Через це "ніщо" увесь світ знову закривають на повний локдаун.
Я дивився статті про грипи ще навесні напочатку пандемії.
За різними оцінками від УСІХ видів грипу в усьому світі помирає щорічно від 200 тис. до 450 тис. людей. А від КОВІД-19 за 10 місяців ВЖЕ померло тільки ВИЯВЛЕНИХ тестуваннями 1100 тис., тобто в 2,5-5 разів більше! Тож краще закрийся.
Але тивсе одно будеш писати свою фуйню, навіть коли твій чоловік помре, як в тієї ботоксної фітнес-блогерші Стужук, яка, ридаючи на камеру, продовжувала стверджувати: "ні, ковід не є небезпечним, треба просто бути людьми."
Та як можна вважати людьми потвор, які закликають інших стрибати з 9-го поверху, нехтуючи силою тяжіння, хапатися за оголені дроти, нехтуючи високою напругою, або перебігати проспект на червоне світло, нехтуючи трафіком???
Це не люди, це огидні провокатори та вбивці.
І короназаперечувачі - такі самі провокатори та вбивці.
Окрім грипу не знаєш ніяких ГРВІ? А їх до 300 видів налічується.
А скільки помирає від пневмонії, в курсі? Щорічно кілька мільйонів людей.
"А від КОВІД-19 за 10 місяців ВЖЕ померло тільки ВИЯВЛЕНИХ тестуваннями 1100 тис., тобто в 2,5-5 разів більше!"
Що це за гівнотестування? Тестами, що не призначені для діагностування вірусних інфекцій? Це за словами винахідника ПЛР-технології К. Малліса.
А давай усіх померлих будемо перевіряти плр-тестом на герпес? У 90% буде позитивний результат (бо в 90% людей цей вірус є в організмі). За твоєю дефективною логікою це означає, що 90% смертей відбувається через герпес. Повна ахінея, ковідошизофреник.
Може, ще наведеш дослідження, в якому сарс-ков-2 ізольовано та виділено в чистому вигляді. А саме цього потребують стандарти вірусології, аби можна було стверджувати, що той чи інший вірус існує. Таких досліджень НЕМАЄ. Тому поки що ти сліпо віриш в Діда Мороза, як маленька наївна нерозвинена дитинка. Не відривайся від дебіловізору, там ще багато цікавих казочок розкажуть.
Люди хворіють давно відомими хворобами (наприклад, інтестиційною пневмонією, яку чомусь стали називати коронавірусною). Люди вмирають від цих давно відомих хвороб і від "боротьби з вірусом". Фальшиві тести допомагають списати ці смерті на "ковід".
Так що фуйня в твоїй довбешці. Але навряд чи ти здатний це зрозуміти. Тому успішної тобі вакцинації від коронавірусу, і пухом тобі земля.
друга хвиля - менш драматично у шпиталях, ніж весною - Квебек
Наразі к-ть госпіталізованих - третина від весняної к-ті.
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/17/moins-grave-quau-printemps-dans-les-hopitaux
Від самого початку загальна к-ть усіх госпіталізованих у Канаді - 13000.
Натомість мантри, заборони та істерика градус не збавляє.
А це - один з наслідків "турботи" про людей
Короноістерія зменшила к-ть тестів на виявлення раку грудей і к-ть операцій зменшилася на 732 з березня по серпень. Регулярно пишуть про жінок (про одну розказувала знайома, бо вся увага і допомога тільки ковідним). Але ж "піклування" ... прес-конференції для піпла з "рекомендаціями"
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/17/le-cancer-du-sein-paie-pour-la-covid
Протягом місяців обстежень не проводилося. У Квебеку щороку діагностують 6000 випадків раку грудей, це - найпоширеніший тип раку у жінок. Лікарі не готові передбачити наслідки потім, скількома покаліченими життями і передчасними смертями це обернеться.
Тепер закликають не боятися йти на консультацію, дотримуються усіх заходів...
І історія там жінки, якій двічі відкладали операцію, рак - агресивний, вона вже заповіт склала. Людині 47 років.
І показник по вікових групах на 8,5 млн населення:
Distribution of deaths by age group
Age group% of deaths
Under 20 years - 0.0
20-29 years - 0.0
30-39 years - 0.1
40-49 years - 0.4
50-59 years - 1.8
60-69 years - 5.9
70-79 years - 18.1
80-89 years - 40.2
90 years or more - 33.3
Age to be determined - 0.1
ВООЗ ввела множник х11, тобто за їх оцінкою ковідом перехворіло в 11 разів більше людей, ніж говорить офіційна статистика
таким чином летальність від ковіду відповідно в 11 разів менша
6 032.
А в тій таблиці - відсотки від цього числа.
Я так понял что вы не ********** пока вас не аннигилируют.
https://www.youtube.com/watch?v=AQMSleXbc1k&list=LL&index=3 Организаторов к0видгеноцида ждёт уголовный трибунал!
-- оптимистический фаталист...
(Швеция)
Всего заражений 103200
Смертельные случаи5918 - 5,7%
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А у нас 2% - ага ищи дурачье которое тебе поверит в 2%
У нас пачки умирающих так и не узнают что умерли от ковида, потому что тесты или не делали или из-за плохохо качаства те тесты вообще ни о чем.
Текущая статистика по коронавирусу на 18.10.2020
(Великобритания)
Всего заражений 722409
Смертельные случаи 43646 - 6,0%
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Из 100 зараженных умирает - 6 человек.
Вот и весь хрен до копейки.
https://censor.net/ru/user/473430
Смертність та летальність так не рахуються.
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Так і хочеться сказати дурепі, яка заперечує наявність короновірусної епідемії, - а скажи нам дурепо - вода водяна та масло масляне?