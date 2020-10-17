"Из-за коронавируса коллапса не будет. Умирает меньше 2%", - главсанврач Ляшко. ВИДЕО

Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев, однако смертность от коронавируса в Украине остается низкой.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"То есть человек умер, и если у него была диагностирована коронавирусная болезнь, она попадает в нашу статистику. Не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше 2%", - пояснил Ляшко.

Как отметил санитарный врач, смертность от коронавируса снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась с 7% до 3%.

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"То есть врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезнью", - добавил Ляшко.

Напомним, в Украине по состоянию на 17 октября лабораторно подтвержден 293 641 случай заражения COVID-19, из них за сутки - 6410.

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