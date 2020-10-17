В переговорах по Украине налицо прогресс, поэтому прекращения диалога с РФ не будет, - глава МИД ФРГ Маас

Диалог с Москвой необходим для урегулирования международных конфликтов.

Такую уверенность высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В новом ледниковом периоде в отношениях с Россией не может быть заинтересован никто, подчеркнул он.

"Мы сидим за одним столом с русскими в Совете Безопасности ООН, на берлинском процессе по урегулированию в Ливии и по вопросу об Украине. На всех этих форумах речь идет о прекращении войн", - сказал дипломат.

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Маас констатировал, что в Украине и Ливии налицо прогресс, поэтому, по его словам, прекращения диалога с Москвой не будет. "Слишком много людей в мире зависят от того, чтобы мировое сообщество позаботилось об урегулировании этих конфликтов, в том числе и путем диалога с россиянами. В новом ледниковом периоде в германо-российских отношениях не может быть заинтересован никто", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Хайко Маас указал, что отравление Алексея Навального является грубым нарушением международного права, потребовавшим быстрого и четкого европейского ответа. "К сожалению, у Германии есть и другие конфликтные темы с Москвой, например, убийство в Тиргартене и хакерская атака на бундестаг. Наши отношения с Россией остаются сложными", - отметил он.

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