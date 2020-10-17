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Новости Агрессия России против Украины
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В переговорах по Украине налицо прогресс, поэтому прекращения диалога с РФ не будет, - глава МИД ФРГ Маас

В переговорах по Украине налицо прогресс, поэтому прекращения диалога с РФ не будет, - глава МИД ФРГ Маас

Диалог с Москвой необходим для урегулирования международных конфликтов.

Такую уверенность высказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В новом ледниковом периоде в отношениях с Россией не может быть заинтересован никто, подчеркнул он.

"Мы сидим за одним столом с русскими в Совете Безопасности ООН, на берлинском процессе по урегулированию в Ливии и по вопросу об Украине. На всех этих форумах речь идет о прекращении войн", - сказал дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" будет достроен, - глава МИД Германии Маас

Маас констатировал, что в Украине и Ливии налицо прогресс, поэтому, по его словам, прекращения диалога с Москвой не будет. "Слишком много людей в мире зависят от того, чтобы мировое сообщество позаботилось об урегулировании этих конфликтов, в том числе и путем диалога с россиянами. В новом ледниковом периоде в германо-российских отношениях не может быть заинтересован никто", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Хайко Маас указал, что отравление Алексея Навального является грубым нарушением международного права, потребовавшим быстрого и четкого европейского ответа. "К сожалению, у Германии есть и другие конфликтные темы с Москвой, например, убийство в Тиргартене и хакерская атака на бундестаг. Наши отношения с Россией остаются сложными", - отметил он.

Также читайте: В МИД Украины напомнили генсеку СЕ Пейчинович-Бурич перед визитом в Москву, что тактика "умиротворения" РФ не работает

Автор: 

Германия (6931) россия (95393) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+26
Он носорог в политике. Таранил лаптей по всем фронтам. Поэтому ***** и его холуи в Украине его ненавидят.
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17.10.2020 20:18
+25
В переговорах по Украине налицо прогресс, поэтому прекращения диалога с РФ не будет, - глава МИД ФРГ Маас - Цензор.НЕТ 2480
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17.10.2020 20:07
+25
"Мы сидим за одним столом с русскими в Совете Безопасности ООН". Да, вы сидите, а они срут на тот стол. Нюхайте и десятилетиями продолжайте вести диалоги.
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17.10.2020 20:26
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Вот по этому я и уважаю Эрдогана , а немчуру ***** купил всех на корню.
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18.10.2020 21:47 Ответить
Немцам нужны миллиарды от СП2. Вот и все.А Украине нужны свои ядерные ракеты-и только тогда можно не беспокоится за свою территориальную целостность. Ввверять свою безопасность в руки Немцев,Англичан,Американцев,Китайцев Уругвайцев-это всеравно что сразу согласится с тем чтобы быть кинутым и разменянным. Вот Южная Корея-конечно это дикая,тоталитарная страна,намного более бедная чем Украина. Но при этом на ее территорию не засматриваетя ни одна собака и никто не хочет на нее нападать. Просто у этой страны есть ядерные ракеты и сильная армия. Хотите безопасности-покупайте современное оружие и стройте сильную армию. Никогда вам другая страна не прогарантирует безопасность
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18.10.2020 22:36 Ответить
Прежде чеи писать хрень, определись со сторонами света. Не дай бог пол Сеула застрелится после твоего вброса- решит, что их Ын уже захватил.
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18.10.2020 22:46 Ответить
"Наши отношения с Россией остаются сложными", но булки и раздвинутыми - отметил он.Источник: https://censor.net/ru/n3225388
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18.10.2020 22:42 Ответить
І як - багато воєн вже скінчились завдяки вашому діалогу? Можеш хоч одну назвати?
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19.10.2020 01:54 Ответить
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