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Новости Коронавирус и карантин
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На следующей неделе Украина должна получить новые экспресс-тесты на COVID-19 с достоверностью, как у теста ПЦР, - Ляшко

На следующей неделе Украина должна получить новые экспресс-тесты на COVID-19 с достоверностью, как у теста ПЦР, - Ляшко

На следующей неделе в Украине должны появиться новые экспресс-тесты на антиген, которые позволят определять наличие коронавируса за 15-30 минут.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время, на следующей неделе, в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей", - сообщил он.

По словам Ляшко, эти тесты смогут использовать семейные врачи и мобильные бригады. Также при госпитализации человека в больницу у медперсонала будет возможность сразу сделать тест, потому что продолжительность получения результата - от 15 до 30 минут, и для тестирования не нужны какие-либо специальные лабораторные условия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Смертность от коронавируса в Украине сейчас меньше 2%, - Ляшко. ВИДЕО

Он добавил, что достоверность этих тестов такая же, как и у теста ПЦР.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Це - дурниці, пані Софіє.
В Німеччині, Франції, Іспанії, Італії були жорстокі локдауни, комендантські години, людей на вулицю випускали. І ?
Помогло ?
Про намордники вже мовчу.
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18.10.2020 01:07
+4
Вы не правы. У нас молодой премьер , он карантин обьявил где-то 10 марта и сразу закрыл все школы, Запретил вывозить из Словакии продукцию , лекарства , наладили производство оборудования для больниц . Они проводят штабы кризисные раз в неделю ,ежедневно отчитываются перед журналистами . В больницах прекрасное питание.

Придурками Кабмин назвать нельзя,
А вот в Украине Шмыгаль со степашкой - придурки . За 7 месяцев не привести в порядок больницы имея фонд в 60 млрд !!!! По ним тюрьма скучает
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18.10.2020 00:17
+4
Не здивуюся. У нас теж дозволили програмку для відстеження-попередження. Я і не подумаю її завантажувати, хоч провайдер уже смс-ку прислав. Зразу видалила.
Уряд =прилазить= на наші фб-сторінки, хоча ми такого дозволу йому не давали і шлють мені так само всякі ковідні інформації, записали в групу. Вони вже 100 млн потратили на ковід-рекламу тільки в Квебеку.
А хто почав користуватися тією програмкою, писали, що їм присилали повідомлення сидіти вдома 14 днів, бо ніби-то десь вони перетнулися з кимось-чимось, були в якомусь місці. Здавали тести, -. Але потратили час і змушені були сидіти вдома, бо ж порушиш =розпорядження= уряду, то впарять штраф, ще й в тюрягу посадять. Чи розіпнуть на догоду натовпу.

Спеціалісти порахували, що наш обєщалкін уже роздав ковідної допомоги на суму вдвічі більшу, ніж збитки від вірусу. Оце "клас". А віддавати доведеться тим самим: хто працює. І нашим дітям. Хто сидить на соціалі все життя - він отримуватиме свою пайку надалі.
Скільки шайхрайства було, бо кошти роздавалися без перевірки, люди машини покупляли.
Зате "героїчна боротьба".
Закрили Ботанічний Сад, музеї, бари, ресторани, джими, але перукарні та косметичні салони (де не можливо витримати дистанцію 2м між клієнтом і працівником, а дистанція - головна =рекомендація=) відкриті, як і школи та дитсадки.
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18.10.2020 00:54
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То ти їх недооцінюєш, тут зовсім не тре бути медиком, шоб розібратись.
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18.10.2020 01:12 Ответить
В нашому квебекському кризовому комітеті по =боротьбі= з ковідом тільки один лікар - насправді він - функціонер, а не практикуючий спеціаліст. Він - національний директор охорони здоров*я. Решта - політики.
Він їм дає усні рекомендації, вони на 100% приймають. Письмових матеріалів, на підставі яких вони приймають свої абсолютно не логічні і суперечливі "рекомендації", нема. Це вони мусили визнати на парламентських слуханнях.
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18.10.2020 01:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Це троль.За його посиланням написано:Народна Академія Наук України,а має бути національна.Тролі тут також ошиваються.Можеш почитати його посилання.
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18.10.2020 01:22 Ответить
ви знову тут? ви тупий дятел, телепень, довбур, чи як вас там ще?...
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18.10.2020 01:47 Ответить
https://censor.net/ua/user/468180 Саме ти спалиася тролику,так що спам.Можеш не писати.Одразу відправлю у спам.
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18.10.2020 01:51 Ответить
я вам вже вище написав, але у вас якісь проблеми в півкулях...
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18.10.2020 01:52 Ответить
Я вас заспамила за некоректне звертання і тон.
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18.10.2020 02:58 Ответить
Дивилася. Так, він довший час це пише.
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18.10.2020 02:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Ну так немає такого народна академія.В нього вказано.Стогна Науки 46, UA-03028 Київ.Такого теж немає.Є проспект науки.І ще є помилки і інформація абсурдна.Це троль стовідсотків.
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18.10.2020 02:24 Ответить
Він же тобі тлумачить, що =стогна= - то =проспект=
Він є в неті - пошукай. Я не хочу тут скидати лінк. За адресою електронки побачиш.
І стаття ґуґлиться.
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18.10.2020 02:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Так.є такий науковець.Ось посилання.Там вказано національна академія.

http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000006722
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18.10.2020 03:03 Ответить
Треба допитати його, чому він так пише. Без =стугни= і =нації=.
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18.10.2020 03:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Що дали.те і пише.Можливо через помилку.Бо москалі не перевіряли.Думали.що народна академія.Як в совках,було все народне. За стогну не знаю.Багато хто би навіть цього не помітив,в тій статті.
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18.10.2020 03:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Є ж офіційна адреса,зветься проспект,не стогна.Як можна таке написати,в своїй статі і вказати неіснуючі академію і адресу? При чому такий башковитий науковець.Це ж абсурд.Ти статтю почитай.Там також якоїсь фігні багато.
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18.10.2020 03:08 Ответить
Нє, не хочу читати. Вибач.
По діагоналі глянула.
Я зараз нічому не дивуюся.
Приглядалася трохи до нього, але не більше.
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18.10.2020 03:15 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 На Україну масована атака перед виборами 2019 року була і зараз також є.Москалі цілі науки по дезорієнтації вивчають.Звісно таку країну як США,вони ніколи не переможуть і нічого не зроблять.А от Україну з нашим населенням,зможуть поглинути.На провокації ведуться практично всі.Розумні і не дуже.Тому що ми ментально,ще від них не відірвалися.
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18.10.2020 03:27 Ответить
Ми тут йому тут кісточки перемиваємо, а він - старша людина, уже спить і бачить десятий сон.


Нам і москалів не треба. Піпл залюбки повівся на місцеве квартальне шапіто. Хоча, звичайно, москалі могли допомогти блазню з технологіями обробки населення. Тільки не готова сказати - самі по собі чи за погодженням.
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18.10.2020 03:45 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Москалі добре приклали руку до виборів.Вони навіть серйозно не критикують Зеленського.Звісно,воно би не допогло.Якби тут інші мізки були.
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18.10.2020 03:51 Ответить
предаторе, як ж вам балбесу написав, статтю переклав з англійською мови на українську (а не на сталінку, якою ви послуговуєтеся).
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18.10.2020 09:53 Ответить
А тим ВОЗ рекомендував. А ВОЗ скаже - ми не примушували - вони самі.
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18.10.2020 01:24 Ответить
https://censor.net/ua/user/165058, ви абсолютно повторюєте мої власні спостереження в цьому глобалізованому світові. Глобалізація доконає цивілізацію, бо всі мають сподівання на когось з боку чи ззаду. Але аж ніяк не на себе. По-суті формується брежнєвська "коллектівная безотвєтствєнность".
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18.10.2020 01:50 Ответить
Це явно занадто. Але ж ви, пані, випескуєте своє неадоволення серед українців з України, де нічого подібного нема. Де динаміка захворюваності вже часом перевищує європейську. А відповідно, за деякий час захворюваність дожене її і пережене. Порівняно з нею, у певних країнах Європи при великій кількості хворих динаміка стабілізується а кільість є контрольованою. Я вже не кажу про Канаду. Але це не про нас!
Я б з радістю і предметно відповів вам на нашу дискусію отам подалі від загальни очей. І може відповім, пояснивши свій погляд на вашеі незадоволення, якщо дістане часу. Але наразі згляньтесь, будь ласка, що ви порівнюєте незрівнянні Україну і Канаду.
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18.10.2020 02:23 Ответить
Чому Ви сприймаєте як незадоволення ? Он пані Софія, інші форумчани теж пишуть і розповідають, як у тих країнах, де вони живуть. Це - для порівняння форумчанам. І якщо Ви та інші хочете розібратися для себе у ситуації, то мали б дякувати, що отримуєте інформацію від безпосередніх свідків, а не шукаєте десь.
Більше того, я пишу лише з однією метою: щоб той, хто хоче і готовий, замислився. Не сприймати сліпо всі "рекомендації" урядів, бо вони реально не логічні, суперечливі, не послідовні, не тримаються купи і не вірили у всі цифри, якими їх годують.
Щоб люди також пам*ятали, що така "боротьба" з політизованим і розметіатизованим на весь світ вірусом не означає порушення їхніх прав і свобод. І відмову їм у наданні медичної допомоги, онкохворим, скасування операцій.
У мене складається враження, що Ви упереджено реагуєте на мої дописи, хочете, щоб я не висловлювалася. Так не буде. Самі знаєте. Завжди прошу - можете писати, коли матимете час. Спробуємо подискутувати.
Ще раз - я висловлюю свою думку, а вона - критична, так, бо те, що виробляють з березня - не працює, ні в Україні, ні в Канаді, ні деінде.
Мене дратує, що нас годують всякими довбаними "відкриттями", щодня новими, про віддаленні наслідки ковідки (звідки вони знають), про якісь тупі результати за розтином 43 тіл з середнім віком 86 років і 93% хронічних хвороб і впарюють "геніальні висновки". Але за цей самий час ці самі "вчені" не спромоглися розродитися доведеними способами передачі, тривалістю =життя= вірусу на поверхнях, методами лікування, надбаним імунітетом і т.д.
Про фальсифікації, маніпуляції та спекуляції сказано достатньо.
Бувайте здорові.
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18.10.2020 02:41 Ответить
Чому я написав "незадоволена", бо я так відчуваю ваше сприйняття ситуації. Звісно, це лише частина вашого сприйняття і я не претендую на знання усього. Може ще певний острах, попри певну браваду. Але не сприймайте, будь-ласка це занадто особисто. Я усвідомлюю, що можу помилятись. Поза тим, серед великої кількості ковід-скептиків, ви єдина, з ким я радий дискутувати. Нажаль часу обмаль, тож сподіваюсь ви не будете вважати, що я ганебно втікаю від теми.
Щиро бажаю вам уникнути хвороби, і здоров'я загалом.
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20.10.2020 00:12 Ответить


Дякую. Але справді, Ви мене не =відчуваєте=, на жаль. Напевне, намагаєтеся. Так буває.
Я з подивом читаю Ваші висновки про острах і браваду, чесно. Добре, не буду сприймати особисто.
На форумі я не зовсім така, як в житті. Це - правда. Може, тому ?
В житті - намагато м*якша. Тут різка і колюча, бо доводиться захищатися від різних і відстоювати свою позицію. У віртуальній реальності це набагато складніше.

Я не те, що незадоволена, просто аналізую інформацію, "рекомендації" і бачу, що воно не послідовне і взагалі не тримається купи. Знаєте, правду говорити дуже легко. Тоді все просто. Питань не виникає.
А коли ти бачиш купу всього у різні сторони, реальні суперечності, щоб не сказати більше, невідповідності, махінації (я ж наводжу інформацію з офіційних джерел, цитую, даю лінки) - то довіри нема.

Я колись писала, що мій науковий керівник вчив мене нічого не сприймати на віру, а все ставити під сумнів і шукати підтвердження, додаткову інформацію, думати і аналізувати. За що я йому дуже вдячна. І іншим своїм викладачам. + у мене сильна інтуїція. Я шкірою відчуваю, що у даній ситуації повно брехні. А я не вівця, щоб мені впарювали подібне під прикриттям "турботи" про мене.

Вірус є, я його ніколи не заперечувала. Один з дуже багатьох. Не унікальний і не єдиний в своєму роді. А от для чого було це все віддавати в руки політикам і настільки медіатизувати його та валити економіку - то інші питання. Потім воно спливе на поверхню. Я виступаю лише з тим, що всі ці заходи - не відповідають абсолютно перебільшеній загрозі від вірусу і не є ефективними. Разом з примусовими масками, локдаунами і т.д.

Я завжди відкрита для спілкування. Вам теж - лише здоров*я.
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20.10.2020 00:30 Ответить
Вижу, что Ляшко не только тряпка, но еще и туповатенький. Сколько вирусу нужно времени, чтобы количество антигена достигло уровня, достаточного для агглютинации контрольного вещества?
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18.10.2020 07:01 Ответить
Просмотрел каминтарии. Эпидемия - неизбежна.
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18.10.2020 10:43 Ответить
О жінка сціпанова потирає руки,з такимтупим населеннчм "єпіздемія "триватиме завжди.
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18.10.2020 11:35 Ответить
А чего вообще стоят тесты, чья достоверность 70%? Это то, что используется сейчас для тестирования.
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18.10.2020 11:45 Ответить
Заголовок статьи содержит утверждение которое Ляшко не говорил
"...достоверностью, как у теста ПЦР".
Редакторы, перестаньте отсебятничать.
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18.10.2020 13:11 Ответить
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