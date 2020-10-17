На следующей неделе Украина должна получить новые экспресс-тесты на COVID-19 с достоверностью, как у теста ПЦР, - Ляшко
На следующей неделе в Украине должны появиться новые экспресс-тесты на антиген, которые позволят определять наличие коронавируса за 15-30 минут.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время, на следующей неделе, в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей", - сообщил он.
По словам Ляшко, эти тесты смогут использовать семейные врачи и мобильные бригады. Также при госпитализации человека в больницу у медперсонала будет возможность сразу сделать тест, потому что продолжительность получения результата - от 15 до 30 минут, и для тестирования не нужны какие-либо специальные лабораторные условия.
Он добавил, что достоверность этих тестов такая же, как и у теста ПЦР.
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Він їм дає усні рекомендації, вони на 100% приймають. Письмових матеріалів, на підставі яких вони приймають свої абсолютно не логічні і суперечливі "рекомендації", нема. Це вони мусили визнати на парламентських слуханнях.
Він є в неті - пошукай. Я не хочу тут скидати лінк. За адресою електронки побачиш.
І стаття ґуґлиться.
http://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000006722
По діагоналі глянула.
Я зараз нічому не дивуюся.
Приглядалася трохи до нього, але не більше.
Нам і москалів не треба. Піпл залюбки повівся на місцеве квартальне шапіто. Хоча, звичайно, москалі могли допомогти блазню з технологіями обробки населення. Тільки не готова сказати - самі по собі чи за погодженням.
Я б з радістю і предметно відповів вам на нашу дискусію отам подалі від загальни очей. І може відповім, пояснивши свій погляд на вашеі незадоволення, якщо дістане часу. Але наразі згляньтесь, будь ласка, що ви порівнюєте незрівнянні Україну і Канаду.
Більше того, я пишу лише з однією метою: щоб той, хто хоче і готовий, замислився. Не сприймати сліпо всі "рекомендації" урядів, бо вони реально не логічні, суперечливі, не послідовні, не тримаються купи і не вірили у всі цифри, якими їх годують.
Щоб люди також пам*ятали, що така "боротьба" з політизованим і розметіатизованим на весь світ вірусом не означає порушення їхніх прав і свобод. І відмову їм у наданні медичної допомоги, онкохворим, скасування операцій.
У мене складається враження, що Ви упереджено реагуєте на мої дописи, хочете, щоб я не висловлювалася. Так не буде. Самі знаєте. Завжди прошу - можете писати, коли матимете час. Спробуємо подискутувати.
Ще раз - я висловлюю свою думку, а вона - критична, так, бо те, що виробляють з березня - не працює, ні в Україні, ні в Канаді, ні деінде.
Мене дратує, що нас годують всякими довбаними "відкриттями", щодня новими, про віддаленні наслідки ковідки (звідки вони знають), про якісь тупі результати за розтином 43 тіл з середнім віком 86 років і 93% хронічних хвороб і впарюють "геніальні висновки". Але за цей самий час ці самі "вчені" не спромоглися розродитися доведеними способами передачі, тривалістю =життя= вірусу на поверхнях, методами лікування, надбаним імунітетом і т.д.
Про фальсифікації, маніпуляції та спекуляції сказано достатньо.
Бувайте здорові.
Щиро бажаю вам уникнути хвороби, і здоров'я загалом.
Дякую. Але справді, Ви мене не =відчуваєте=, на жаль. Напевне, намагаєтеся. Так буває.
Я з подивом читаю Ваші висновки про острах і браваду, чесно. Добре, не буду сприймати особисто.
На форумі я не зовсім така, як в житті. Це - правда. Може, тому ?
В житті - намагато м*якша. Тут різка і колюча, бо доводиться захищатися від різних і відстоювати свою позицію. У віртуальній реальності це набагато складніше.
Я не те, що незадоволена, просто аналізую інформацію, "рекомендації" і бачу, що воно не послідовне і взагалі не тримається купи. Знаєте, правду говорити дуже легко. Тоді все просто. Питань не виникає.
А коли ти бачиш купу всього у різні сторони, реальні суперечності, щоб не сказати більше, невідповідності, махінації (я ж наводжу інформацію з офіційних джерел, цитую, даю лінки) - то довіри нема.
Я колись писала, що мій науковий керівник вчив мене нічого не сприймати на віру, а все ставити під сумнів і шукати підтвердження, додаткову інформацію, думати і аналізувати. За що я йому дуже вдячна. І іншим своїм викладачам. + у мене сильна інтуїція. Я шкірою відчуваю, що у даній ситуації повно брехні. А я не вівця, щоб мені впарювали подібне під прикриттям "турботи" про мене.
Вірус є, я його ніколи не заперечувала. Один з дуже багатьох. Не унікальний і не єдиний в своєму роді. А от для чого було це все віддавати в руки політикам і настільки медіатизувати його та валити економіку - то інші питання. Потім воно спливе на поверхню. Я виступаю лише з тим, що всі ці заходи - не відповідають абсолютно перебільшеній загрозі від вірусу і не є ефективними. Разом з примусовими масками, локдаунами і т.д.
Я завжди відкрита для спілкування. Вам теж - лише здоров*я.
"...достоверностью, как у теста ПЦР".
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