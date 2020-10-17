На следующей неделе Украина должна получить новые экспресс-тесты на COVID-19 с достоверностью, как у теста ПЦР, - Ляшко

На следующей неделе в Украине должны появиться новые экспресс-тесты на антиген, которые позволят определять наличие коронавируса за 15-30 минут.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Дополнительно к тестированию методом ПЦР сейчас появились новые экспресс-тесты на антиген. Они признаны ВОЗ и рекомендованы для применения при массовом тестировании. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время, на следующей неделе, в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей", - сообщил он.

По словам Ляшко, эти тесты смогут использовать семейные врачи и мобильные бригады. Также при госпитализации человека в больницу у медперсонала будет возможность сразу сделать тест, потому что продолжительность получения результата - от 15 до 30 минут, и для тестирования не нужны какие-либо специальные лабораторные условия.

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Он добавил, что достоверность этих тестов такая же, как и у теста ПЦР.