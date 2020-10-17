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Новости Силовики
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Пойманные на подкупе избирателей председатель избиркома в Одессе и его сообщник арестованы с альтернативой залога в 600 тыс. грн, - Нацполиция

Пойманные на подкупе избирателей председатель избиркома в Одессе и его сообщник арестованы с альтернативой залога в 600 тыс. грн, - Нацполиция

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения двум фигурантам дела о подкупе избирателей в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Уточняется, что мужчины арестованы с правом внесения залога для каждого в размере более 600 тысяч гривен.

Напомним, 15 октября полицейские задержали подозреваемых при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей. Выяснилось, что в 2015 году председатель комиссии уже привлекалась к ответственности за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

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У правонарушителей изъяли почти 45 тысяч долларов, которые предназначались для подкупа избирателей. Они предлагали одну тысячу гривен денежного вознаграждения за голосование за определенного кандидата на пост Одесского городского головы. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

местные выборы (2752) Одесса (7868) подкуп (600) Нацполиция (16433) правоохранительные органы (2969) силовики (2798)


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Сплатять 600 тисяч і вийдуть.
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18.10.2020 00:00 Ответить
Хто боїться програти вибори? Зелень.
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18.10.2020 00:03 Ответить
Зелени у них с собой было 45 тысяч зелени.
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18.10.2020 01:36 Ответить
От і вся боротьба з корупцією. Вже дев'ятий рік. Питання лише чи буде так довічно (про довічне коррупціонерам поки що лише бла бла бла)?
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18.10.2020 00:17 Ответить
Бла-бла-бла і буде. Бубачкіне опитування про довічне заради піару.
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18.10.2020 00:28 Ответить
А кто платил, почему умалчивается?
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18.10.2020 01:11 Ответить
Это конечно хорошо. Но вот о чем подумалось еще в связи с Зе-опросом: десятки тысяч волонтеров, которых необходимо для этого привлечь и оплатить им их работу, по сути дела косвенно будут подкуплены для голосования за Зе команду, т.к эти люди в противном случае в своем большинстве просто бы не явились на выборы. Владимир Александрович, это не честно. Вы об этом не подумали?
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18.10.2020 09:01 Ответить
 
 