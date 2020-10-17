Пойманные на подкупе избирателей председатель избиркома в Одессе и его сообщник арестованы с альтернативой залога в 600 тыс. грн, - Нацполиция

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения двум фигурантам дела о подкупе избирателей в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Уточняется, что мужчины арестованы с правом внесения залога для каждого в размере более 600 тысяч гривен.

Напомним, 15 октября полицейские задержали подозреваемых при получении денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей. Выяснилось, что в 2015 году председатель комиссии уже привлекалась к ответственности за совершение преступлений, связанных с избирательным процессом.

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У правонарушителей изъяли почти 45 тысяч долларов, которые предназначались для подкупа избирателей. Они предлагали одну тысячу гривен денежного вознаграждения за голосование за определенного кандидата на пост Одесского городского головы. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.