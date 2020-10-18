В Украине впервые приватизировали спиртовой завод, за него получили более 55 млн грн

Всего на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Государственное предприятие "Укрспирт" в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции. По оценкам Фонда госимущества, из-за теневых схем в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд грн. Теперь этому положен конец. В прошлом году парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие - приватизация первого спиртового завода в Немирове", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что финальная цена оказалась на 5 млн грн больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор. Это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие - увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет громады.

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"Всего на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт", - подытожил премьер-министр.

Как пишет пресс-служба "Укрспирта", 15 октября Фонд государственного имущества объявил результаты приватизации первого актива спиртовой отрасли. Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта было выставлено на открытый аукцион со стартовой ценой 49565714 грн, а приватизировано ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" за 55083333 грн.

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На госпредприятии напоминают, что "Укрспирт" передал в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложения по приватизации 25 спиртовых объектов. Фонд госимущества Украины уже объявил проведение десяти аукционов на объекты спиртовой отрасли.

Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".