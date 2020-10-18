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В Украине впервые приватизировали спиртовой завод, за него получили более 55 млн грн

В Украине впервые приватизировали спиртовой завод, за него получили более 55 млн грн

Всего на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Государственное предприятие "Укрспирт" в предыдущие годы было синонимом многомиллиардной коррупции. По оценкам Фонда госимущества, из-за теневых схем в спиртовой отрасли бюджет ежегодно недополучает 8-10 млрд грн. Теперь этому положен конец. В прошлом году парламент принял закон, которым демонополизировал производство спирта, а на этой неделе произошло историческое событие - приватизация первого спиртового завода в Немирове", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что финальная цена оказалась на 5 млн грн больше стартовой, а главное то, что актив приобрел профильный инвестор. Это означает дополнительные инвестиции в предприятие, а как следствие - увеличение количества рабочих мест и поступлений в бюджет громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственный спиртзавод выставлен на продажу во Львовской области, - ФГИ

"Всего на первом этапе приватизации на аукционы будут выставлены 30 спиртовых заводов, которые входят в состав государственного предприятия "Укрспирт", - подытожил премьер-министр.

В Украине впервые приватизировали спиртовой завод, за него получили более 55 млн грн 01

Как пишет пресс-служба "Укрспирта", 15 октября Фонд государственного имущества объявил результаты приватизации первого актива спиртовой отрасли. Немировское место осуществления деятельности и хранения спирта было выставлено на открытый аукцион со стартовой ценой 49565714 грн, а приватизировано ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" за 55083333 грн.

Также читайте: В Украине отменили госмонополию на производство спирта, заводы вскоре выставят на продажу, - "Укрспирт"

На госпредприятии напоминают, что "Укрспирт" передал в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложения по приватизации 25 спиртовых объектов. Фонд госимущества Украины уже объявил проведение десяти аукционов на объекты спиртовой отрасли.

Напомним, Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Автор: 

приватизация (1043) Укрспирт (158) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+20
Все на продаж. Ця банда продасть і Україну.
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18.10.2020 00:31
+17
Я не розумію, поясніть.
Є державне підприємсто.
Воно має приносити прибуток і платити гроші в державну казну.
Якщо воно гарно працює і приносить більше прибутку - то йде більше прибутку у державу, тобто нам.
Якщо воно працює погано хтось краде і ухиляється від податків - то треба знайти винних, покарати, посадити до в"язниці і поставити керівників, які не будуть красти.
Стабільне прибуткове підприємство - це стабільне надходження в державу.
Якщо підприємство, що працює чесно в рамках закону з якихось причин обїективно не прибуткове, природньо його ніхто не виставлятиме на продаж. От як , наприклад, збиткові шахти Лисичанськ-вугілля.
Тепер ми продаємо цей завод. Продаємо втридешево, звісно, з відкатами.
Якщо його хтось купує, значить розраховує отримати з нього гарний прибуток.
Якщо цей прибуток буде чесним шляхом (ну теоретично), це значить, що до цього були паршиві менеджери, хто заважав їх звільнити?
Якщо прибуток буде нечесним шляхом - значить підприємство, точніше власники збираються дурити державу, що апріорі не буде вигідним.
Добре, врешті, навіть якщо все чесно і прозоро і з прибутком, то зрештою питання:
ЧОМУ надприбуток з заводу має йти якомусь дяді, а не на тих же умовах - нам, нашій державі?
Кому тут вигода, нам, державі? тільки дяді. Що змушує державу йти на популістський і очевидно програшний для неї крок по приватизації? Очевидно - вплив дяді на керівних осіб, які приймають ці рішення.
А як це називається? Вплив олігархів, або ж олігократія.
З чим ми і вітаємо бубку, шоб він всрався.
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18.10.2020 01:00
+12
Не может быть спиртовый завод быть убыточным .Если он убыточный всю администрацию нада сажать в тюрьму.Спирт и вообще алкоголь даже в апокалипсис не погибнет.
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18.10.2020 02:35
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ну от типу майно оцього сільського, напіврозваленого, скільки має балансову вартість?)))

Діяльність підприємства
Галузіhttps://www.ua-region.com.ua/kved/Ind.15.92.0 Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів Продукція, послуги
Продукція: М'ясо і дичина перероблені і консервовані / М'ясо сушене / Вівці, кози, свині / Спирти і эпоксиды / Хліб, хлібобулочні і кондитерські вироби, тортиПро компанію
Бекон, свиная копченая грудинка / Денатурированный спирт / Колбасы вареные / Колбасы копченые / Колбасы, сосиски, сардельки говяжьи / Колбасы, сосиски, сардельки свиные / Поросята / Свинина сушеная / Спирт для спиртных напитков / Хлеб белый / Хлеб формовой, караваи, ковриги / Хлеб черный / Хлеб, хлебобулочные изделия, выпечка свежие / Этиловый спирт (этанол) / Этиловый спирт (этанол) чистыйВиди діяльності20.14 - Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

Інформація: Рік заснування:1868 Кількість працівників:79
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18.10.2020 16:30 Ответить
В общем завод сожрали те же "мыши", которые летом в госрезерве сожрали почти 3000 вагонов зерна.
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18.10.2020 20:10 Ответить
сожрали не летом,а гораздо раньше на хлебоперерабатывающем комбинте №2 имени петра 5...
а обнаружили таки летом..
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18.10.2020 23:05 Ответить
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