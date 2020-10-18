Водители более сотни грузовиков саботируют взвешивание и заблокировали движение на трассе под Николаевом, - Укртрансбезопасность. ФОТОрепортаж

На отремонтированном участке дороги на Николаевщине развернут пункт габаритно-весового контроля (ГВК). Перевозчики второй день подряд саботируют взвешивание и создают искусственный затор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укртрансбезопасности.

Также 17 октября на участке а/д Н-11 в городе Новый Буг Николаевской области развернули дополнительный передвижной пункт габаритно-весового контроля, который должен был работать круглосуточно. Соответствующее решение принято "для предотвращения разрушения дороги".

"По состоянию на вечер 17 октября водители грузовых автомобилей отказываются проехать через ГВК и создают искусственный затор из более чем 100 грузовиков. По предварительной информации - ночью планируется прорыв. На месте дежурит Национальная полиция", - говорится в сообщении.

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